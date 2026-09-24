Bitcoin κάτω από 84.000 δολάρια: Τα ομόλογα έσβησαν το ράλι — η μάχη των 83.600

Το Bitcoin έχασε τη ζώνη των 85.000 δολαρίων και υποχώρησε κοντά στα 84.000, καθώς η εκτίναξη των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων αφαίρεσε γρήγορα την ορμή από το ράλι των προηγούμενων ημερών. Η αγορά καλείται τώρα να αποδείξει ότι οι εισροές στα ETF και οι εταιρικές αγορές μπορούν να αντικαταστήσουν το short squeeze που την έφερε έως τα 87.000 δολάρια, με την τεχνική στήριξη των 83.600 να αποτελεί την πρώτη κρίσιμη γραμμή άμυνας.

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Σε νεότερη αποτύπωση το πρωί της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, το Bitcoin διαπραγματευόταν κοντά στα 83.994 δολάρια, καταγράφοντας ημερήσια πτώση περίπου 3,6%. Το ενδοσυνεδριακό υψηλό είχε φθάσει στα 87.109 δολάρια και το χαμηλό στα 83.654. Οι τιμές των τεσσάρων πηγών —από 84.329 έως 84.425 δολάρια στις 23 Σεπτεμβρίου— αφορούν προηγούμενες στιγμές της ίδιας διόρθωσης και δεν παρουσιάζονται ως σημερινές.

Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Το Bitcoin διόρθωσε περισσότερο από 3% αφού απέτυχε να διατηρηθεί πάνω από τα 87.000 δολάρια.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ξεπέρασε το 5% στις 23 Σεπτεμβρίου, καθώς ισχυρά στοιχεία δραστηριότητας και αυξημένες πιέσεις κόστους ενίσχυσαν τον φόβο για επίμονα υψηλά επιτόκια.

Η άμεση τεχνική στήριξη βρίσκεται περίπου στα 83.593 δολάρια, ενώ απώλειά της φέρνει στο προσκήνιο τη ζώνη 81.000-83.000.

Περίπου 633.000 BTC άλλαξαν τελευταία φορά χέρια μεταξύ 85.000 και 86.500 δολαρίων, δημιουργώντας πυκνή ζώνη κόστους για τους πρόσφατους αγοραστές.

Τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF απορρόφησαν, σύμφωνα με τη Bitfinex, 2,31 δισ. δολάρια σε τέσσερις συνεδριάσεις έως τις 22 Σεπτεμβρίου.

Η Coinbase σχεδιάζει σύστημα φύλαξης συμβατό με μελλοντικές μετακβαντικές υπογραφές, αλλά το Bitcoin δεν έχει ακόμη εγκρίνει σχέδιο μετάβασης και δεν υπάρχει σήμερα αποδεδειγμένος άμεσος κβαντικός κίνδυνος.

Το 10ετές πάνω από το 5% άλλαξε τη σχέση απόδοσης και κινδύνου

Ο άμεσος καταλύτης της πτώσης ήταν η νέα άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς πέρασε το 5% και, σύμφωνα με μία από τις πηγές, έφθασε έως το 5,11%, περιοχή που είχε να εμφανιστεί από το 2007. Για το Bitcoin, η κίνηση έχει διπλή αρνητική επίδραση: αυξάνει την ελκυστικότητα ενός κρατικού τίτλου που προσφέρει πλέον υψηλό εισόδημα και ταυτόχρονα πιέζει τις αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων που δεν παράγουν ταμειακή ροή.

Η άνοδος των αποδόσεων ακολούθησε την προκαταρκτική έρευνα επιχειρηματικής δραστηριότητας της S&P Global για τον Σεπτέμβριο. Ο σύνθετος δείκτης PMI εμφανίστηκε στις 58,4 μονάδες, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις και στο ισχυρότερο επίπεδο άνω των πέντε ετών. Ο δείκτης υπηρεσιών διαμορφώθηκε στις 58,7 μονάδες και της μεταποίησης στις 57.

Η ισχυρή ανάπτυξη θα μπορούσε κανονικά να θεωρηθεί θετική. Η αγορά, όμως, εστίασε στις πληθωριστικές ενδείξεις: οι επιχειρήσεις ανέφεραν τη μεγαλύτερη αύξηση κόστους εισροών των τελευταίων τεσσάρων ετών, με το πετρέλαιο, τις μεταφορές, τις ελλείψεις προσωπικού και τις πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες να ενισχύουν την τιμολογιακή τους δύναμη.

Ο Chris Williamson, επικεφαλής οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence, εκτίμησε ότι η έρευνα είναι συμβατή με ετησιοποιημένο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 5%, αλλά προειδοποίησε ότι οι συσσωρευμένες παραγγελίες και οι περιορισμοί δυναμικότητας αυξάνουν τον κίνδυνο μετακύλισης του κόστους στις τελικές τιμές. Το γεγονός αυτό δίνει στη Federal Reserve μεγαλύτερο περιθώριο να διατηρήσει περιοριστική πολιτική και περιπλέκει την προοπτική γρήγορης αποκλιμάκωσης των επιτοκίων.

Από το short squeeze στις ρευστοποιήσεις των long

Η ταχύτητα της αντιστροφής δείχνει πόσο εξαρτημένο ήταν το πρόσφατο ράλι από την αγορά παραγώγων. Η άνοδος προς τα 87.000 δολάρια είχε ενισχυθεί από το αναγκαστικό κλείσιμο μεγάλων short θέσεων. Η Alice Liu, επικεφαλής έρευνας της CoinMarketCap, υποστήριξε ότι οι αναγκαστικές αγορές των short ήταν περίπου δεκαπλάσιες από τις ρευστοποιήσεις long στη συνεδρίαση της Δευτέρας. Κατά την εκτίμησή της, το καύσιμο αυτής της κίνησης βρίσκεται πλέον περισσότερο πίσω από την αγορά παρά μπροστά της.

Όταν δημοσιεύθηκαν τα ισχυρά αμερικανικά στοιχεία, η κατεύθυνση των ρευστοποιήσεων άλλαξε. Μέσα σε μία ώρα έκλεισαν αναγκαστικά θέσεις περίπου 135,8 εκατ. δολαρίων στην αγορά κρυπτονομισμάτων, εκ των οποίων 125,9 εκατ. αφορούσαν long. Το Bitcoin αντιπροσώπευσε περίπου 47,4 εκατ. δολάρια. Σε 24ωρη βάση, οι συνολικές ρευστοποιήσεις έφθασαν τα 510 εκατ. δολάρια σε περισσότερους από 122.000 traders, με τις απώλειες των long να υπολογίζονται σε 363,8 εκατ.

Τα στοιχεία περιγράφουν έναν μηχανισμό και όχι μία πρόβλεψη. Η μόχλευση επιτάχυνε πρώτα την άνοδο και στη συνέχεια τη διόρθωση. Από εδώ και πέρα, η αγορά χρειάζεται πραγματικές αγορές στη spot αγορά για να επανακτήσει τη ζώνη των 85.000-86.500 δολαρίων.

Η στήριξη των 83.600 και η ζώνη 81.000-83.000

Στο τετράωρο διάγραμμα της 23ης Σεπτεμβρίου, η γραμμή Supertrend βρισκόταν στα 83.592,86 δολάρια. Η τιμή πλησίασε το επίπεδο μετά την πτώση από τα 87.278, χωρίς να το έχει χάσει στην αποτύπωση της πηγής. Με τη νεότερη τιμή να κινείται οριακά πάνω από αυτή τη ζώνη, το επίπεδο μετατρέπεται σε άμεση δοκιμή της βραχυπρόθεσμης ανοδικής τάσης.

Ο ημερήσιος RSI είχε υποχωρήσει στο 65,31 από επίπεδα κοντά στη ζώνη υπεραγοράς των 70 μονάδων. Η ένδειξη σημαίνει ότι η πρόσφατη ανοδική ορμή παραμένει ισχυρότερη από την πτωτική, αλλά έχει αρχίσει να εκτονώνεται. Ο Chaikin Money Flow στο τετράωρο παρέμενε θετικός στο 0,12, ένδειξη ότι οι εισροές κεφαλαίων δεν είχαν εξαφανιστεί πλήρως.

Ο αναλυτής Ardi θεωρεί ότι η απώλεια της βάσης των 85.000 δολαρίων σε σχηματισμό bull flag στρέφει την προσοχή στη ρευστότητα μεταξύ 81.000 και 83.000. Ο χάρτης ρευστοποιήσεων της CoinGlass εμφάνιζε συγκεντρώσεις θέσεων στα 82.500-83.000 δολάρια και στα 87.000-87.500. Οι ζώνες αυτές δεν είναι εγγυημένες στηρίξεις ή αντιστάσεις· δείχνουν περιοχές όπου η προσέγγιση της τιμής μπορεί να ενεργοποιήσει νέες αναγκαστικές κινήσεις.

Στο ανοδικό σενάριο, οι αγοραστές πρέπει πρώτα να ανακτήσουν τα 85.000 δολάρια και κατόπιν να διασπάσουν πειστικά τα πρόσφατα υψηλά των 87.300-87.700. Η Bitfinex τοποθετεί τον επόμενο μεγάλο στόχο στα 90.000 δολάρια, υπό την προϋπόθεση ότι συνεχίζονται οι εισροές των ETF και η χρηματοδότηση στα futures παραμένει ουδέτερη. Στο αρνητικό σενάριο, καθαρή απώλεια των 83.600 ανοίγει τον δρόμο προς τα 81.000-83.000, ενώ η περιοχή των 80.500-81.300 αποτελεί το επόμενο ουσιαστικό όριο.

Τα 633.000 BTC που κάνουν κρίσιμη τη ζώνη των 85.000

Η Bitfinex Alpha εντοπίζει μεταξύ 85.000 και 86.500 δολαρίων τη μεγαλύτερη πρόσφατη συγκέντρωση κόστους κτήσης. Περίπου 633.000 BTC άλλαξαν τελευταία φορά χέρια μέσα σε αυτή τη ζώνη. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί νέοι αγοραστές βρίσκονται πλέον κοντά στο σημείο ισορροπίας ή σε μικρή ζημία.

Η συμπεριφορά τους θα κρίνει αν η περιοχή θα λειτουργήσει ως αντίσταση ή αν θα ανακτηθεί. Εάν οι επενδυτές κρατήσουν τις θέσεις τους και επιστρέψει νέα ζήτηση, η αγορά θα έχει απορροφήσει την πρώτη σοβαρή διόρθωση μετά το breakout. Εάν αρχίσουν να πωλούν για να περιορίσουν τις απώλειες, η προσφορά μπορεί να δυσκολέψει κάθε προσπάθεια επιστροφής πάνω από τα 85.000.

Οι on-chain μετρήσεις δεν έχουν ακόμη δώσει πλήρη επιβεβαίωση νέας bull market. Το ποσοστό της προσφοράς που βρισκόταν σε κέρδος αυξήθηκε από 63% στις 17 Σεπτεμβρίου σε 78,2% στις 22 Σεπτεμβρίου. Οι αναλυτές της Bitfinex θέλουν να παραμείνει πάνω από 75% κατά την πρώτη διόρθωση. Ο δείκτης MVRV βρισκόταν στο 1,62, χαμηλότερα από τον μακροχρόνιο μέσο όρο περίπου 1,8, τον οποίο η έκθεση συνδέει με τιμή κοντά στα 95.000 δολάρια. Η αντιστοίχιση αποτελεί μοντέλο της Bitfinex και όχι στόχο που είναι βέβαιο ότι θα επιτευχθεί.

Εισροές 2,31 δισ. στα ETF — τώρα έρχεται το πραγματικό τεστ

Τα spot Bitcoin ETF των ΗΠΑ κατέγραψαν καθαρές εισροές 999 εκατ. δολαρίων στις 21 Σεπτεμβρίου και άλλα 714,7 εκατ. στις 22 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η Bitfinex. Σε τέσσερις συνεδριάσεις έως τις 22 Σεπτεμβρίου, απορρόφησαν συνολικά 2,31 δισ. δολάρια, ποσό ισοδύναμο με περίπου 27.900 BTC στις μέσες ημερήσιες τιμές.

Οι εισροές είναι πραγματική πηγή spot ζήτησης, αλλά τα στοιχεία προηγούνται της σημερινής διόρθωσης. Δεν αποδεικνύουν ότι οι θεσμικοί αγοραστές θα υπερασπιστούν την τιμή κάτω από τα 85.000. Το επόμενο σύνολο ροών έχει μεγαλύτερη σημασία, επειδή θα δείξει αν τα funds συνεχίζουν να αγοράζουν όταν η απόδοση των ασφαλών αμερικανικών ομολόγων υπερβαίνει το 5%.

Παράλληλα, η Strategy αγόρασε 950 BTC έναντι 75,7 εκατ. δολαρίων την εβδομάδα έως τις 20 Σεπτεμβρίου, ανεβάζοντας το απόθεμά της στα 846.000 BTC. Η Strive απέκτησε άλλα 1.355 BTC μεταξύ 14 και 18 Σεπτεμβρίου. Η Bitfinex επισημαίνει ότι οι δύο εταιρείες αγόρασαν συνολικά 2.305 BTC σε μία εβδομάδα, έναντι περίπου 5.900 BTC που είχαν αποκτήσει όλα τα εισηγμένα εταιρικά ταμεία στους προηγούμενους τρεις μήνες. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν οι εταιρικές αγορές θα συνεχιστούν και πάνω από το μέσο κόστος τους, όχι μόνο μετά από μεγάλες πτώσεις.

Η Coinbase προετοιμάζεται για την κβαντική εποχή — χωρίς άμεσο συναγερμό

Η τέταρτη εξέλιξη δεν αφορά τη σημερινή τιμή αλλά τη μακροχρόνια υποδομή του Bitcoin. Ο επικεφαλής κρυπτογράφος της Coinbase, Yehuda Lindell, δήλωσε ότι η εταιρεία σχεδιάζει σύστημα φύλαξης ικανό να υποστηρίξει διαφορετικά σχήματα μετακβαντικών ψηφιακών υπογραφών. Η Coinbase διαχειρίζεται περίπου 250 δισ. δολάρια θεσμικών περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τη δήλωση Lindell, ενώ διαφορετική αποτίμηση του Αυγούστου ανέβαζε το σύνολο στα 376 δισ. Η απόκλιση πιθανότατα οφείλεται σε διαφορετικές ημερομηνίες ή υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται.

Το πρόβλημα είναι τεχνικό: πολλά συστήματα θεσμικής φύλαξης χρησιμοποιούν Multi-Party Computation, ώστε κανένα μέρος να μη διαθέτει ολόκληρο το ιδιωτικό κλειδί. Ορισμένες μετακβαντικές υπογραφές δεν συνεργάζονται εύκολα με αυτή τη δομή. Η Coinbase εξετάζει ως εναλλακτική προγραμματιζόμενες συσκευές HSM, μέσα στις οποίες το πλήρες κλειδί θα συναρμολογείται και θα χρησιμοποιείται σε προστατευμένο περιβάλλον.

Το Bitcoin δεν έχει επιλέξει μετακβαντικό πρότυπο ούτε έχει εγκρίνει σχέδιο μετάβασης. Οι προτάσεις BIP 360 και BIP 361 εξετάζουν επιμέρους λύσεις, αλλά δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Επίσης, κανένας δημόσια παρουσιασμένος κβαντικός υπολογιστής δεν μπορεί σήμερα να εξαγάγει τα ιδιωτικά κλειδιά του Bitcoin από εκτεθειμένα δημόσια κλειδιά. Η κίνηση της Coinbase αποτελεί προληπτικό σχεδιασμό για μία αλλαγή που θα απαιτήσει χρόνια ανάπτυξης, δοκιμών και συναίνεσης — όχι ένδειξη επικείμενης παραβίασης.

Η διόρθωση δεν ακυρώνει την ανάκαμψη, αλλά αλλάζει το βάρος της απόδειξης

Ο Michaël van de Poppe χαρακτηρίζει την πτώση συνηθισμένη διόρθωση μέσα σε ανοδική τάση και όχι έναρξη νέας bear market. Ο Tony Dicarlo της RootstockLabs σημειώνει ότι το Bitcoin παραμένει πάνω από σημαντικούς εβδομαδιαίους κινητούς μέσους όρους και έχει ενισχυθεί περίπου 29% σε 35 ημέρες. Αυτές είναι αναλυτικές εκτιμήσεις, όχι επιβεβαιωμένα συμπεράσματα.

Τα γεγονότα είναι πιο απλά: το short squeeze εξασθένησε, οι αποδόσεις των ομολόγων αυξήθηκαν, οι long θέσεις άρχισαν να ρευστοποιούνται και η τιμή έχασε τη μεγαλύτερη ζώνη κόστους των πρόσφατων αγοραστών. Ταυτόχρονα, οι εισροές στα ETF και οι εταιρικές αγορές παραμένουν ισχυρές, ενώ η στήριξη των 83.600 δεν έχει ακόμη παραβιαστεί καθαρά.

Η αγορά περνά έτσι από το εύκολο μέρος της ανόδου —το κλείσιμο των shorts— στο δύσκολο: τη διατήρηση της ζήτησης απέναντι σε κρατικά ομόλογα με απόδοση άνω του 5%. Εάν τα ETF συνεχίσουν να απορροφούν προσφορά και το Bitcoin ανακτήσει τα 85.000-86.500 δολάρια, η διόρθωση μπορεί να λειτουργήσει ως τεστ αντοχής. Εάν χαθούν τα 83.600 και οι θεσμικές ροές αναστραφούν, η ζώνη των 81.000-83.000 θα βρεθεί γρήγορα στο επίκεντρο.