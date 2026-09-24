China shock 2.0: Η Κίνα χτυπά τη βιομηχανική καρδιά της Ευρώπης – Ο χάρτης της ΕΚΤ

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Για δεκαετίες, η σχέση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας με την Κίνα έμοιαζε βολική: η Ευρώπη πουλούσε τεχνολογία, αυτοκίνητα και μηχανές, ενώ αγόραζε φθηνά προϊόντα. Αυτή η εξίσωση αλλάζει. Η Κίνα παράγει πλέον όλο και περισσότερα από τα σύνθετα αγαθά που αποτελούσαν ευρωπαϊκό προνόμιο, ενώ χρειάζεται αναλογικά λιγότερες εισαγωγές από την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Η νέα ανάλυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας χαρτογραφεί μια διπλή πίεση: σκληρότερο ανταγωνισμό στις ξένες αγορές και μικρότερη θέση των ευρωπαϊκών προϊόντων στην κινεζική ζήτηση.

Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Η ομοιότητα της σύνθεσης των κινεζικών εξαγωγών με εκείνη αρκετών χωρών της ΕΕ αυξήθηκε μεταξύ 2019 και 2025, κυρίως σε μηχανήματα και μεταφορικό εξοπλισμό.

Η Γερμανία και οικονομίες της κεντρικής Ευρώπης εκτίθενται περισσότερο λόγω του βάρους της αυτοκινητοβιομηχανίας και των βιομηχανικών αλυσίδων τους.

Την ίδια περίοδο, το μείγμα ευρωπαϊκών εξαγωγών ταιριάζει λιγότερο με το μείγμα αγαθών που εισάγει η Κίνα. Η ΕΚΤ εξετάζει περισσότερες πιθανές αιτίες και δεν αποδίδει όλη τη μεταβολή στην κινεζική υποκατάσταση εισαγωγών.

Η ΕΕ χάνει μερίδια σε επιλεγμένους κλάδους και προορισμούς όπου κερδίζει η Κίνα. Στις ΗΠΑ, όμως, καταγράφονται και ευρωπαϊκά κέρδη μεριδίου.

Για την Ελλάδα, η άμεση σύγκριση των εξαγωγικών της προϊόντων με τα κινεζικά δεν περιγράφει ολόκληρο τον κίνδυνο: μετρούν οι ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, οι εισαγόμενες εισροές και η εξάρτηση από κρίσιμες πρώτες ύλες.

Η έρευνα που δημοσίευσε η ΕΚΤ στις 22 Σεπτεμβρίου, με συντάκτες τους Ginevra Aguiari, Francesco Chiacchio, Matteo Falagiarda, Vanessa Gunnella και Emiel Cornelius Marchand, ονομάζει αυτή τη μετάβαση «China shock 2.0». Ο όρος παραπέμπει στην πρώτη μεγάλη εισβολή φθηνών κινεζικών προϊόντων στις δυτικές αγορές στις αρχές του αιώνα. Η σημερινή φάση είναι διαφορετική: η αντιπαράθεση περνά από τα απλά καταναλωτικά αγαθά στην καρδιά της προηγμένης μεταποίησης.

Δεν πρόκειται για ανακοίνωση ότι η Ευρώπη «χάνει τα πάντα», ούτε για πρόβλεψη κατάρρευσης της γερμανικής οικονομίας. Η ΕΚΤ αποτυπώνει εμπορικές μεταβολές, διαφορετικές ανά χώρα και κλάδο. Αυτό ακριβώς κάνει τα ευρήματά της πολιτικά και οικονομικά δυσκολότερα: μια ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση πρέπει να καλύψει οικονομίες με πολύ διαφορετικές βιομηχανικές ανάγκες.

Το σημείο καμπής: η Κίνα παράγει όσα πουλούσε η Ευρώπη

Ο πρώτος δείκτης της ΕΚΤ συγκρίνει τη σύνθεση των εξαγωγών αγαθών κάθε ευρωπαϊκής χώρας με τη σύνθεση των κινεζικών εξαγωγών. Όσο πιο πολύ συμπίπτουν τα «καλάθια» τους, τόσο συχνότερα διεκδικούν ζήτηση στις ίδιες κατηγορίες προϊόντων. Η αύξηση της ομοιότητας από το 2019 έως το 2025 είναι εντονότερη σε οικονομίες με ισχυρή μεταποίηση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Γερμανία.

Προσοχή στην ανάγνωση: η ομοιότητα δεν είναι μέτρο δασμών, ποιότητας, παραγωγικού κόστους ή χαμένων θέσεων εργασίας. Δείχνει ότι δύο χώρες εξάγουν περισσότερο προς τις ίδιες ευρείες κατηγορίες. Η τελική αναμέτρηση εξαρτάται και από το προϊόν, την τεχνολογία, το εμπορικό σήμα, την τιμή και την αγορά προορισμού.

Διάγραμμα 1. Οριζόντια αποτυπώνεται η ομοιότητα των εξαγωγών με την Κίνα το 2025 και κάθετα η μεταβολή από το 2019, σε ποσοστιαίες μονάδες. - Trade Data Monitor, υπολογισμοί ΕΚΤ.

Ποιοι κλάδοι πλησιάζουν περισσότερο; Η δεύτερη όψη του ίδιου διαγράμματος δίνει την απάντηση: μηχανήματα και μεταφορικός εξοπλισμός. Η άνοδος της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας είναι το πιο ορατό κομμάτι, όμως η μετατόπιση απλώνεται σε ένα ευρύτερο φάσμα βιομηχανικών προϊόντων υψηλότερης τεχνολογικής έντασης. Η πίεση έρχεται εκεί όπου η Ευρώπη είχε συσσωρεύσει τεχνογνωσία, υποδομές, εξαγωγές και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.

Διάγραμμα 2. Η συμβολή κάθε κλάδου στη μεταβολή του δείκτη ομοιότητας. Θετική συμβολή σημαίνει σύγκλιση της εξαγωγικής σύνθεσης, αρνητική σημαίνει απόκλιση. - Trade Data Monitor, υπολογισμοί ΕΚΤ.

Η δεύτερη λεπίδα: η Κίνα χρειάζεται λιγότερα ευρωπαϊκά βιομηχανικά προϊόντα

Η μεγαλύτερη αλλαγή δεν αφορά μόνο το τι πουλά το Πεκίνο στον κόσμο. Αφορά και το τι αγοράζει η ίδια η Κίνα. Οι ερευνητές συγκρίνουν αυτή τη φορά τη σύνθεση των εξαγωγών κάθε χώρας της ΕΕ με τη σύνθεση των κινεζικών εισαγωγών. Όταν τα δύο «καλάθια» απομακρύνονται, οι ευρωπαϊκές εξαγωγικές ειδικεύσεις αντιστοιχούν λιγότερο σε όσα εισάγει η κινεζική οικονομία.

Η αντιστοιχία αυτή έχει μειωθεί στην ΕΕ από το 2019. Η πτώση είναι πιο εμφανής στη Γερμανία και σε ορισμένες οικονομίες της κεντρικής Ευρώπης, που συμμετέχουν στενά στις αλυσίδες παραγωγής αυτοκινήτων και μηχανημάτων. Πρόκειται για το άλλο μισό της ιστορίας: οι κινεζικές επιχειρήσεις εμφανίζονται ως ανταγωνιστές των Ευρωπαίων σε τρίτες αγορές, την ώρα που η εγχώρια κινεζική αγορά γίνεται λιγότερο προσιτή για παραδοσιακούς ευρωπαϊκούς εξαγωγικούς κλάδους.

Η ΕΚΤ είναι προσεκτική ως προς την αιτιότητα. Η αλλαγή είναι συμβατή με ενίσχυση των Κινέζων παραγωγών, αλλά μπορεί επίσης να αντανακλά αντικατάσταση ευρωπαϊκών προμηθευτών από προμηθευτές άλλων χωρών, αλλαγή της ίδιας της κινεζικής ζήτησης και αδυναμία της εγχώριας οικονομίας της Κίνας. Δεν είναι έντιμο να αποδοθεί ολόκληρη η μεταβολή σε μία και μόνο πολιτική «αυτάρκειας».

Διάγραμμα 3. Πόσο ταιριάζει το εξαγωγικό καλάθι των ευρωπαϊκών χωρών με το εισαγωγικό καλάθι της Κίνας. Οριζόντια η αντιστοιχία το 2025, κάθετα η μεταβολή από το 2019. - Trade Data Monitor, υπολογισμοί ΕΚΤ.

Και εδώ ο κλαδικός χάρτης είναι αποκαλυπτικός: μηχανήματα και μεταφορικός εξοπλισμός εξηγούν μεγάλο μέρος της απόκλισης. Για τη βιομηχανική Ευρώπη, η κινεζική αγορά δεν ήταν μια συνηθισμένη αγορά εξαγωγών. Ήταν βασικός πελάτης προϊόντων μεγάλης αξίας. Η υποχώρηση αυτής της σχέσης δεν αναπληρώνεται αυτομάτως επειδή τα κινεζικά ενδιάμεσα προϊόντα γίνονται φθηνότερα.

Διάγραμμα 4. Η κλαδική συμβολή στη μεταβολή της αντιστοιχίας με τις κινεζικές εισαγωγές μεταξύ 2019 και 2025. - Trade Data Monitor, υπολογισμοί ΕΚΤ.

Οι εξαγωγές προς την Κίνα: άλλο το ύψος, άλλο η εξάρτηση

Τα επόμενα δύο γραφήματα φέρνουν τη συζήτηση από τους σύνθετους δείκτες στις πραγματικές ροές. Η ΕΚΤ παρουσιάζει τις δωδεκάμηνες σωρευτικές εξαγωγές αγαθών προς την Κίνα ως ποσοστό του ονομαστικού ΑΕΠ κάθε οικονομίας και την αλλαγή του ποσοστού μεταξύ 2019 και 2025. Η σχέση έχει αποδυναμωθεί ευρέως, ιδιαίτερα για τη γερμανική οικονομία, της οποίας η ειδίκευση σε κεφαλαιουχικά αγαθά έκανε την κινεζική ζήτηση πολύ σημαντική.

Η μονάδα μέτρησης έχει σημασία. Μια μείωση των εξαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ δεν σημαίνει αναγκαστικά ισόποση πτώση των εξαγωγών σε ευρώ ή στον αριθμό των προϊόντων. Το διάγραμμα καταγράφει την οικονομική βαρύτητα της σχέσης για κάθε χώρα, όχι τα περιθώρια κέρδους κάθε επιχείρησης.

Διάγραμμα 5. Δωδεκάμηνες σωρευτικές εξαγωγές αγαθών προς την Κίνα ως ποσοστό του ονομαστικού ΑΕΠ. - Trade Data Monitor, Eurostat, υπολογισμοί ΕΚΤ.

Διάγραμμα 6. Μεταβολή της οικονομικής βαρύτητας των εξαγωγών προς την Κίνα, 2019–2025, σε ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. - Trade Data Monitor, Eurostat, υπολογισμοί ΕΚΤ.

Η μάχη δεν κρίνεται μόνο στην Κίνα

Όποιος βλέπει μόνο το διμερές εμπόριο χάνει τη μεγαλύτερη σύγκρουση. Η ΕΚΤ εξετάζει την αλλαγή μεριδίων της ΕΕ και της Κίνας ανά κλάδο και αγορά προορισμού. Σε αρκετές κατηγορίες όπου η κινεζική παρουσία ενισχύεται, η ευρωπαϊκή θέση υποχωρεί. Η πίεση ξεχωρίζει σε μηχανήματα και μεταφορικό εξοπλισμό, ενώ στην Ασία λειτουργούν υπέρ της Κίνας η εγγύτητα και η βαθιά ένταξη σε περιφερειακές αλυσίδες παραγωγής.

Η εικόνα δεν είναι μονοχρωματική. Στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, ευρωπαϊκές χώρες κέρδισαν μερίδια εξαγωγών ενώ η Κίνα έχασε. Η ΕΚΤ σημειώνει ότι αυτό ενδέχεται να συνδέεται με την ανακατεύθυνση εμπορίου λόγω των εμπορικών εντάσεων Ουάσιγκτον–Πεκίνου. Τα ευρωπαϊκά κέρδη συγκεντρώνονται σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Η διαφορά είναι κρίσιμη: η Ευρώπη εξακολουθεί να έχει ισχυρά πλεονεκτήματα, αλλά πρέπει να τα υπερασπιστεί ανά προϊόν και ανά αγορά.

Διάγραμμα 7. Μεταβολές στα μερίδια εξαγωγών αγαθών ΕΕ και Κίνας μεταξύ 2019 και 2025, ανά επιλεγμένο κλάδο και προορισμό. Το μέγεθος κάθε κύκλου δείχνει τη βαρύτητά του στις εξαγωγές της ΕΕ εκτός ΕΕ το 2025· δεν απεικονίζονται κλάδοι με μερίδιο έως 1%. - Trade Data Monitor, υπολογισμοί ΕΚΤ.

Γερμανία: η ατμομηχανή δέχεται πίεση και από τις δύο πλευρές

Η Γερμανία συμπυκνώνει τη μεγάλη ευρωπαϊκή αντίφαση. Στον πρώτο δείκτη, το εξαγωγικό της χαρτοφυλάκιο μοιάζει όλο και περισσότερο με το κινεζικό. Στον δεύτερο, τα προϊόντα που προσφέρει αντιστοιχούν λιγότερο στη σύνθεση των εισαγωγών της Κίνας. Και στη μέτρηση των πωλήσεων προς την κινεζική αγορά, η μείωση της οικονομικής τους βαρύτητας είναι ιδιαίτερα εμφανής. Περισσότερος ανταγωνισμός έξω, ασθενέστερη ζήτηση από έναν σημαντικό πελάτη μέσα.

Για τις κεντροευρωπαϊκές οικονομίες που συνδέονται με τη γερμανική παραγωγή, το ζήτημα δεν περιορίζεται στις άμεσες πωλήσεις τους στην Κίνα. Εάν περιορίζονται οι παραγγελίες για ένα γερμανικό αυτοκίνητο ή ένα ευρωπαϊκό βιομηχανικό σύστημα, μπορεί να επηρεαστούν και οι προμηθευτές εξαρτημάτων, υλικών και υπηρεσιών σε περισσότερες χώρες. Αυτό είναι πιθανός μηχανισμός μετάδοσης, όχι ποσοτική πρόβλεψη της συγκεκριμένης μελέτης.

Η τρίτη εξάρτηση: κρίσιμες πρώτες ύλες

Η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής μεταποίησης δεν κρίνεται μόνο στην τιμή πώλησης του τελικού προϊόντος. Κρίνεται και στην πρόσβαση σε υλικά που χρειάζονται τα εργοστάσια. Το τελευταίο διάγραμμα της πρωτότυπης ανάλυσης της ΕΚΤ —το οποίο δεν περιλαμβανόταν στο τέλος του συνημμένου αποσπάσματος— χαρτογραφεί ανά χώρα το βάρος κλάδων που εξαρτώνται από κρίσιμες πρώτες ύλες. Δίνει τρεις ξεχωριστές μετρήσεις: μερίδιο στον καθαρό κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων, στην απασχόληση και στις εξαγωγές αγαθών.

Εδώ εντοπίζεται η ευρωπαϊκή στρατηγική δυσκολία. Μια οικονομία μπορεί να αντιμετωπίζει εντονότερο κινεζικό ανταγωνισμό στις αγορές της και ταυτόχρονα να χρειάζεται εισροές για κλάδους που είναι ευάλωτοι σε περιορισμούς εξαγωγών πρώτων υλών. Το διάγραμμα μετρά τη βαρύτητα των κλάδων που εξαρτώνται από αυτές τις ύλες· δεν μετρά απευθείας πόσο από κάθε υλικό εισάγεται από την Κίνα, ούτε προβλέπει διακοπή παραγωγής.

Διάγραμμα 8. Μερίδιο κλάδων εξαρτημένων από κρίσιμες πρώτες ύλες: μπλε στήλες για καθαρό κύκλο εργασιών, κίτρινες για απασχόληση, πορτοκαλί σημεία για εξαγωγές αγαθών. Κλάδοι NACE 24–30. Κύκλος εργασιών και απασχόληση: 2024· εξαγωγές: 2025. - Eurostat, Trade Data Monitor, υπολογισμοί ΕΚΤ.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα — και τι δεν μπορούμε να συμπεράνουμε

Η ελληνική οικονομία δεν έχει τη γερμανική συγκέντρωση στην αυτοκινητοβιομηχανία και στα βιομηχανικά μηχανήματα. Επομένως, μια ανάγνωση που θα παρουσίαζε την Ελλάδα ως «επόμενη Γερμανία» στο μέτωπο των άμεσων βιομηχανικών εξαγωγών θα ήταν αυθαίρετη. Υπάρχουν, όμως, τέσσερις διαδρομές μέσω των οποίων το νέο κινεζικό αποτύπωμα μπορεί να τη συναντήσει.

Πρώτον, οι ελληνικές επιχειρήσεις ανταγωνίζονται σε ευρωπαϊκές και τρίτες αγορές. Εκεί όπου ένα ελληνικό προϊόν διεκδικεί τον ίδιο πελάτη με έναν κινεζικό παραγωγό, η πίεση στις τιμές ή στα περιθώρια μπορεί να είναι άμεση. Το εάν συμβαίνει και σε ποια κλίμακα χρειάζεται ανάλυση ανά προϊόν, όχι γενίκευση από τον συνολικό δείκτη της ΕΚΤ.

Δεύτερον, υπάρχουν έμμεσοι δεσμοί με την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Ζήτηση από βιομηχανικούς πελάτες άλλων χωρών, μεταφορές, αποθήκευση, διαμετακόμιση και υπηρεσίες προς επιχειρήσεις μπορούν να επηρεαστούν από τη γενικότερη πορεία της ευρωπαϊκής μεταποίησης. Αυτή η επίδραση δεν ποσοτικοποιείται στο σημείωμα της ΕΚΤ.

Τρίτον, οι φθηνότερες κινεζικές εισροές μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά. Μια ελληνική επιχείρηση που αγοράζει μηχανήματα, εξαρτήματα ή εξοπλισμό μπορεί να μειώσει το κόστος μιας επένδυσης. Για καταναλωτές και επιχειρήσεις, η χαμηλότερη τιμή εισαγωγών δεν είναι από μόνη της οικονομική ζημιά. Το πρόβλημα αρχίζει όταν το βραχυπρόθεσμο όφελος συνοδεύεται από απώλεια παραγωγικής ικανότητας ή από εξάρτηση χωρίς εναλλακτικούς προμηθευτές.

Τέταρτον, οι κρίσιμες πρώτες ύλες αφορούν και την ελληνική μεταποίηση. Η ασφάλεια εφοδιασμού, η διαφοροποίηση προμηθευτών και η δυνατότητα επεξεργασίας ή ανακύκλωσης είναι πρακτικά ζητήματα επενδυτικής πολιτικής. Το τελευταίο διάγραμμα προσφέρει συγκρίσιμη χαρτογράφηση του βάρους των σχετικών κλάδων, όχι βαθμολογία εθνικής «ασφάλειας».

Η ουσιώδης επιφύλαξη είναι ότι η συγκεκριμένη έρευνα εξετάζει εμπόριο αγαθών. Δεν ενσωματώνει πλήρως τα ισχυρά πεδία υπηρεσιών της Ευρώπης, όπως τον τουρισμό και τις μεταφορές, ούτε αποτιμά συνολικά τις επενδύσεις και τη μεταφορά τεχνολογίας. Για την Ελλάδα ειδικά, η παράλειψη των υπηρεσιών είναι σημαντική. Συνεπώς, ούτε τα γραφήματα των αγαθών ούτε μια θέση χώρας σε έναν δείκτη περιγράφουν μόνα τους το καθαρό αποτέλεσμα για ολόκληρη την ελληνική οικονομία.

Ο χάρτης της πίεσης: τέσσερις διαφορετικές αναγνώσεις

Κανάλι Τι καταγράφει η ΕΚΤ Τι πρέπει να ελεγχθεί στην Ελλάδα Ανταγωνισμός προϊόντων Μεγαλύτερη ομοιότητα εξαγωγών, ιδίως σε μηχανήματα και μεταφορικό εξοπλισμό. Ανά προϊόν και προορισμό: τιμές, μερίδια αγοράς, αξία και ποιότητα ελληνικών εξαγωγών. Κινεζική ζήτηση Μικρότερη αντιστοιχία ευρωπαϊκών εξαγωγών με κινεζικές εισαγωγές. Άμεσες πωλήσεις στην Κίνα και έμμεση έκθεση μέσω ευρωπαϊκών πελατών. Φθηνότερες εισροές Πιθανό όφελος κόστους από εισαγόμενα ενδιάμεσα και κεφαλαιουχικά αγαθά. Πόσο από το χαμηλότερο κόστος περνά σε επενδύσεις, παραγωγικότητα και τιμές. Κρίσιμες πρώτες ύλες Βάρος κλάδων που εξαρτώνται από αυτές σε τζίρο, εργασία και εξαγωγές. Πραγματική συγκέντρωση προμηθευτών, αποθέματα, εναλλακτικές και ανακύκλωση.

Γιατί έχει σημασία

Η ευρωπαϊκή συζήτηση για την Κίνα συχνά εγκλωβίζεται ανάμεσα σε δύο εύκολα συνθήματα: «βάλτε φραγμούς παντού» ή «αγοράστε το φθηνότερο». Τα στοιχεία της ΕΚΤ δεν στηρίζουν μια τόσο απλή επιλογή. Δείχνουν ότι τα οφέλη των φθηνών εισροών και ο κίνδυνος εκτοπισμού ευρωπαϊκής παραγωγής μπορούν να συνυπάρχουν, ακόμη και μέσα στην ίδια οικονομία. Η σχετική βαρύτητα διαφέρει από κλάδο σε κλάδο και από χώρα σε χώρα.

Για την ευρωπαϊκή πολιτική, το ερώτημα δεν είναι αν μπορεί να αναστραφεί με μια απόφαση η άνοδος της Κίνας. Είναι εάν μπορούν να διατηρηθούν τεχνολογική υπεροχή, διαφοροποιημένες αλυσίδες εφοδιασμού και επαρκής βιομηχανική ικανότητα, ενώ οι επιχειρήσεις αξιοποιούν παραγωγικές εισροές σε ανταγωνιστικές τιμές. Η ΕΚΤ επισημαίνει ως κατευθύνσεις τη διαφοροποίηση εφοδιασμού, την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανικής βάσης και την καινοτομία για τις πιο εκτεθειμένες οικονομίες.

Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι η Ευρώπη δεν έχει απέναντί της μόνο έναν φθηνό προμηθευτή. Έχει απέναντί της έναν βιομηχανικό ανταγωνιστή ο οποίος διεκδικεί αγορές υψηλότερης αξίας, ενώ η δική του αγορά απορροφά αναλογικά λιγότερα από ορισμένα παραδοσιακά ευρωπαϊκά προϊόντα. Το να το αναγνωρίσει δεν αρκεί. Πρέπει να αποφασίσει πού θα επενδύσει, ποιες εξαρτήσεις θα μειώσει και σε ποια πεδία εξακολουθεί να μπορεί να κερδίζει.