Πίσω από το ταμπλό: Οι τράπεζες, η Κρι Κρι και η σκιά κρίσης στα ομόλογα

Οι τράπεζες μπήκαν σε ευρωπαϊκούς δείκτες και βρέθηκαν υπό πίεση, τα διυλιστήρια αντέδρασαν και η Κρι Κρι είδε τη μετοχή της να βουτά παρά τις εκρηκτικές εξαγωγές. Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό δεκαετές ξεπέρασε το 5%, η Γαλλία πληρώνει αυξημένο ασφάλιστρο δανεισμού και η Ιαπωνία ξαναγράφει τα υψηλά τριών δεκαετιών. Πόσο απέχει η διεθνής αναταραχή από μια πραγματική κρίση ομολόγων;

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Τράπεζες: Το ευρωπαϊκό διαβατήριο δεν αγοράζει τη μετοχή κάθε μέρα

Ο τραπεζικός δείκτης έχασε 1,88% την Τετάρτη, την ώρα που ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε 0,76% στις 2.651,07 μονάδες. Η Alpha βρέθηκε στο -2,76%, η Πειραιώς στο -1,98%, η Εθνική στο -1,93% και η Eurobank στο -1,69%. Όλα αυτά λίγες ημέρες μετά την είσοδο των τεσσάρων στον STOXX Europe 600. Το ερώτημα στα dealing rooms δεν είναι αν αγοράστηκαν οι τίτλοι στο rebalancing. Είναι ποιος αναλαμβάνει να τους αγοράζει όταν η αναδιάρθρωση έχει τελειώσει.

Τα παθητικά κεφάλαια ακολουθούν τον δείκτη σε συγκεκριμένη ημερομηνία· δεν δίνουν ισόβια εγγύηση ανόδου. Μετά τον τζίρο-ρεκόρ της Παρασκευής, το ταμπλό επιστρέφει στα γνώριμα: αποτίμηση, κόστος χρήματος, κερδοφορία και τιμή στην οποία κάθε διαχειριστής είναι διατεθειμένος να κρατήσει τη θέση του. Η αναβάθμιση άνοιξε την πόρτα. Δεν έγραψε επιταγή χωρίς ημερομηνία λήξης.

Κρι Κρι: Το γιαούρτι ταξιδεύει, ο λογαριασμός μένει στις Σέρρες

Εδώ το παράδοξο είναι σχεδόν έτοιμος χρηματιστηριακός τίτλος: εξαγωγές γιαουρτιού +46,8% σε αξία, πωλήσεις εξαμήνου +25,9% στα 203,9 εκατ. ευρώ, καθαρά κέρδη 36,17 εκατ. ευρώ από 19,45 εκατ. ευρώ — και η μετοχή χθες στο -4,43%. Οι αγοραστές κοιτούσαν πίσω, στην ανάπτυξη. Οι πωλητές διάβασαν μέχρι το τέλος την ανακοίνωση.

Η διοίκηση διατηρεί εκτίμηση για ετήσιες πωλήσεις κοντά στα 400 εκατ. ευρώ, αλλά βλέπει τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων στα 57–58 εκατ. ευρώ, αντί του αρχικού στόχου των 60 εκατ., εάν δεν υποχωρήσει το κόστος πρώτων υλών, συσκευασίας, ενέργειας και μεταφορών. Στα καθαρά κέρδη του εξαμήνου περιλαμβάνεται και όφελος 5,67 εκατ. ευρώ από φορολογική απαλλαγή επενδύσεων, έναντι αντίστοιχου οφέλους 1,43 εκατ. ευρώ πέρυσι. Η εξαγωγική μηχανή λειτουργεί. Το στοίχημα είναι πόσο από τον τζίρο θα φτάσει τελικά στην τελευταία γραμμή του ισολογισμού.

Διυλιστήρια: Ο χθεσινός φόβος κράτησε μόλις μία μέρα;

Η Motor Oil γύρισε από ενδοσυνεδριακές απώλειες και έκλεισε με άνοδο 2,95% στα 66,20 ευρώ. Η HELLENiQ Energy ακολούθησε με +2,61% στα 17,29 ευρώ. Είχε προηγηθεί η κοινή βουτιά τους, κοντά στο 5% για την καθεμία, την Τρίτη. Όποιος έσπευσε τότε να διαβάσει οριστική αλλαγή των θεμελιωδών του κλάδου, πήρε ήδη την πρώτη προειδοποίηση από το ίδιο το ταμπλό.

Η γρήγορη αναστροφή δείχνει πόσο ευαίσθητες είναι οι δύο μετοχές στην αλλαγή των προσδοκιών για πετρέλαιο, περιθώρια διύλισης και παρεμβάσεις στα καύσιμα. Δεν αποδεικνύει ότι εξαφανίστηκε ο πολιτικός κίνδυνος ούτε ότι βρέθηκε ξαφνικά η «σωστή» τιμή. Δείχνει κάτι πιο απλό: σε αυτή την αγορά η αφήγηση μπορεί να αλλάξει ταχύτερα από τα πραγματικά αποτελέσματα.

Metlen: Η JPMorgan έβαλε τα 64 ευρώ, αλλά η αγορά κρατά το μολύβι

Η έναρξη κάλυψης της Metlen από την JPMorgan με τιμή-στόχο 64 ευρώ έδωσε χθες ένα σαφές σημείο αναφοράς. Η μετοχή έκλεισε στα 48,82 ευρώ, με άνοδο 1,92%: η απόσταση από τον στόχο είναι περίπου 31% σε σχέση με αυτό το κλείσιμο. Είναι η αριθμητική μιας εκτίμησης αναλυτή, όχι κέρδος που περιμένει ήδη στο ταμείο του επενδυτή.

Το ενδιαφέρον παρασκήνιο είναι πού θα βρεθεί η συνέχεια των αγορών μετά την αρχική εντύπωση της έκθεσης. Στην ίδια συνεδρίαση που οι τράπεζες δέχονταν γενικευμένες πωλήσεις, η Metlen κράτησε θετικό πρόσημο. Αν η αντοχή αυτή επαναληφθεί χωρίς καινούργια έκθεση στο χέρι, τότε θα φανεί ότι τα χαρτοφυλάκια επαναξιολογούν τη θέση τους στον τίτλο. Μία συνεδρίαση από μόνη της δεν αρκεί για τέτοιο συμπέρασμα.

ΑΔΜΗΕ: Το πεντάλεπτο μέρισμα και η λεπτομέρεια των νέων μετοχών

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ανακοίνωσε προμέρισμα 0,05 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2026, με αποκοπή στις 21 Δεκεμβρίου. Τα καθαρά κέρδη εξαμήνου της εταιρείας αυξήθηκαν 32,1% στα 45,1 εκατ. ευρώ, ενώ το επενδυτικό σχέδιο περίπου 6 δισ. ευρώ του διαχειριστή για την περίοδο 2026–2029 δηλώνεται πλήρως χρηματοδοτημένο με βάση το υφιστάμενο επιχειρηματικό σχέδιο.

Υπάρχει όμως ένα στοιχείο που αξίζει να μείνει στο σημειωματάριο: μετά την αύξηση κεφαλαίου, οι μετοχές της Συμμετοχών αυξήθηκαν από 232 εκατ. σε περίπου 362,9 εκατ. Γι’ αυτό μια απλή σύγκριση «μερίσματος ανά μετοχή φέτος και πέρυσι» μπορεί να οδηγήσει σε λάθος ανάγνωση, όπως επισημαίνει και η ίδια η εταιρεία. Το δίκτυο μεγαλώνει, τα κέρδη ενισχύονται, αλλά για τον μέτοχο ο παρονομαστής άλλαξε.

ΕΛΤΟΝ: Πού κρύβεται το κέρδος σε έναν χονδρέμπορο χημικών

Στην ΕΛΤΟΝ οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν μόλις 5,5% στο εξάμηνο, στα 94,92 εκατ. ευρώ. Το EBITDA όμως ενισχύθηκε 35,2% και τα κέρδη προ φόρων 74,4%, στα 4 εκατ. ευρώ. Η διαφορά δεν προέκυψε από κάποιο «μαγικό» άλμα στον όγκο. Το μικτό περιθώριο του ομίλου ανέβηκε στο 17,6% από 15,5%, με την εταιρεία να αποδίδει μέρος της βελτίωσης στην έγκαιρη αποθεματοποίηση και στη διαχείριση των αγορών πρώτων υλών.

Σε μια περίοδο ασταθών τιμών, η στιγμή που γεμίζεις την αποθήκη μπορεί να μετρά περισσότερο από τον ρυθμό αύξησης των πωλήσεων. Αυτό είναι το αθόρυβο στοίχημα του δεύτερου εξαμήνου: αν το καλύτερο περιθώριο θα κρατήσει και όταν θα έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα που αγοράστηκαν με ευνοϊκούς όρους. Εκεί θα κριθεί αν η έκρηξη των κερδών έχει διάρκεια.

Ομόλογα: Στο 5,11% το αμερικανικό δεκαετές — πότε ο φόβος γίνεται κρίση;

Το πιο βαρύ ταμπλό της ημέρας δεν είναι χρηματιστηριακό. Στις 23 Σεπτεμβρίου το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών κατέγραψε απόδοση 5,11% στο δεκαετές και 5,40% στο τριακονταετές. Το 5% έπαψε να μοιάζει με αδιαπέραστο ταβάνι και οι αγορές αρχίζουν να συζητούν ακόμη και το υποθετικό 6%. Ας μη βιαστούμε: το 6% είναι σενάριο κινδύνου, όχι τρέχουσα απόδοση ούτε πρόβλεψη βεβαιότητας.

Γιατί μας αφορά στην Αθήνα; Οι αμερικανικοί τίτλοι λειτουργούν ως σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο κόστος χρήματος. Όταν ανεβαίνει η απόδοσή τους, πέφτει η τιμή των υφιστάμενων ομολόγων και γίνεται δυσκολότερη η χρηματοδότηση κρατών και επιχειρήσεων αλλού. Κρίση θα σήμαινε κάτι βαρύτερο από μια υψηλή ένδειξη στην οθόνη: επίμονη δυσκολία άντλησης κεφαλαίων, απότομες αναγκαστικές πωλήσεις ή μετάδοση του πανικού στην πίστωση. Εκεί βρίσκεται το όριο που παρακολουθούν οι διαχειριστές — όχι σε έναν «μαγικό» αριθμό.

Γαλλία: Ο ακριβός δανεισμός έπαψε να είναι πρόβλημα της «περιφέρειας»

Το γαλλικό δεκαετές είχε φθάσει την περασμένη εβδομάδα να προσφέρει περίπου 1,04 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το γερμανικό, απόσταση που δεν είχε παρατηρηθεί από το 2012. Το ζήτημα δεν είναι μόνο πόσο πληρώνει σήμερα το Παρίσι για μια νέα έκδοση. Είναι ότι, όσο λήγουν παλαιοί φθηνοί τίτλοι, μεγαλύτερο κομμάτι του χρέους αναχρηματοδοτείται με υψηλότερο επιτόκιο. Και κάθε επιπλέον δαπάνη τόκων δυσκολεύει την προσπάθεια μείωσης του ελλείμματος.

Εδώ κρύβεται το ευρωπαϊκό παρασκήνιο: αν ακόμη και η μεγάλη αγορά γαλλικών ομολόγων ζητεί αισθητά υψηλότερο ασφάλιστρο έναντι της Γερμανίας, οι επενδυτές θα εξετάσουν αυστηρότερα και τα υπόλοιπα κρατικά χαρτοφυλάκια. Η ΕΚΤ έχει προειδοποιήσει για τον μηχανισμό μετάδοσης από τα κρατικά ομόλογα στο κόστος χρηματοδότησης τραπεζών και επιχειρήσεων. Έχει επίσης επισημάνει ότι, έως την τελευταία έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, οι αγορές κρατικού χρέους της ευρωζώνης λειτουργούσαν ομαλά. Υπάρχει κίνδυνος ανατιμολόγησης· δεν έχει καταγραφεί γενικευμένη κρίση.

Ιαπωνία: Το 3% που αλλάζει τον χάρτη του παγκόσμιου χρήματος

Το ιαπωνικό δεκαετές ανέβηκε την Πέμπτη κοντά στο 3,075%, σε επίπεδα που παραπέμπουν στο 1996. Η κίνηση έχει βαρύτητα πέρα από το Τόκιο: επί χρόνια οι Ιάπωνες επενδυτές αναζητούσαν αποδόσεις σε ξένους τίτλους επειδή οι εγχώριες ήταν εξαιρετικά χαμηλές. Όσο γίνονται πιο ελκυστικά τα ιαπωνικά ομόλογα, μεγαλώνει η πιθανότητα ένα μέρος αυτών των κεφαλαίων να επιστρέψει στην εγχώρια αγορά.

Δεν γνωρίζουμε αν θα υπάρξει μαζικός επαναπατρισμός χρημάτων. Ξέρουμε ποια θα ήταν η αλυσίδα, αν συμβεί: πωλήσεις ξένων ομολόγων, πίεση στις τιμές τους, υψηλότερες αποδόσεις και ακριβότερος δανεισμός. Σε αυτό το περιβάλλον, κάθε νέα άνοδος του πετρελαίου δυσκολεύει τις κεντρικές τράπεζες να χαλαρώσουν. Το υποτιθέμενο «ασφαλές» καταφύγιο των ομολόγων γίνεται έτσι ο πιθανός αγωγός της επόμενης αναταραχής.

Η ελληνική αγορά ανάμεσα σε δύο λογαριασμούς

Για τις ελληνικές τράπεζες η άνοδος των επιτοκίων δεν γράφεται με ένα μόνο πρόσημο. Μπορεί να στηρίξει έσοδα από δάνεια που ανατιμολογούνται, αλλά ταυτόχρονα να αυξήσει το κόστος χρηματοδότησης, να πιέσει τη ζήτηση νέων πιστώσεων και να προκαλέσει απώλειες αποτίμησης σε ομολογιακά χαρτοφυλάκια. Το καθαρό αποτέλεσμα εξαρτάται από τη διάρκεια των τίτλων, τη σύνθεση των καταθέσεων και την αντοχή των δανειοληπτών.

Γι’ αυτό η χθεσινή πτώση των τραπεζών δεν μπορεί να αποδοθεί αυτομάτως στην αμερικανική απόδοση, ούτε όμως μπορεί να εξεταστεί σαν να μην υπάρχει ο διεθνής λογαριασμός. Το τεστ των επόμενων εβδομάδων είναι αν οι υψηλές αποδόσεις θα μείνουν ελεγχόμενη αναπροσαρμογή ή θα αρχίσουν να κλείνουν τη στρόφιγγα της χρηματοδότησης. Τότε η συζήτηση για «κρίση ομολόγων» θα πάψει να είναι τίτλος και θα γίνει πραγματικό χρηματιστηριακό δεδομένο.