Bitcoin στα 84.000 δολάρια: Οι θεσμικοί το βλέπουν σαν χρυσό, αλλά το αγοράζουν σαν τεχνολογία

Το Bitcoin επιχειρεί να σταθεροποιηθεί κοντά στα 84.000 δολάρια, καθώς η ισχυρή θεσμική ζήτηση μέσω των αμερικανικών ETF συγκρούεται με την αύξηση της μόχλευσης και την αδυναμία της τιμής να ανακτήσει τη ζώνη των 85.000-86.500 δολαρίων. Την ίδια στιγμή, νέα έρευνα της Bitwise δείχνει ότι οι μεγάλοι επενδυτές περιγράφουν το Bitcoin ως «ψηφιακό χρυσό», αλλά συχνά το τοποθετούν στα χαρτοφυλάκια και το διαχειρίζονται ως επένδυση τεχνολογίας υψηλής ανάπτυξης.

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Σε νεότερη αποτύπωση το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, το Bitcoin διαπραγματευόταν κοντά στα 84.171 δολάρια, περίπου 0,2% υψηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο, με ενδοσυνεδριακό υψηλό στα 84.842 και χαμηλό στα 82.941 δολάρια. Η εικόνα απέχει αισθητά από το προωθητικό ερώτημα καμπάνιας της Bybit για υπέρβαση των 90.000 δολαρίων: το επίπεδο παραμένει πιθανό τεχνικό σενάριο και όχι τρέχουσα πραγματικότητα.

Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Το Bitcoin βρίσκεται κοντά στα 84.000 δολάρια, μετά το οκτάμηνο υψηλό των 87.392 στις 21 Σεπτεμβρίου.

Τα αμερικανικά spot ETF απορρόφησαν περίπου 2,65 δισ. δολάρια σε πέντε συνεδριάσεις έως τις 23 Σεπτεμβρίου, παρότι η τιμή υποχώρησε.

Το open interest στα futures αυξήθηκε περίπου 7% σε έναν μήνα, ενώ το ετησιοποιημένο funding υπολογίστηκε κοντά στο 8%: θετικό, αλλά όχι ακόμη ακραίο.

Έρευνα της Bitwise σε 15 μεγάλους θεσμικούς επενδυτές δείχνει ότι όλοι όσοι κατέχουν crypto διαθέτουν Bitcoin, συνήθως με κατανομή 1%-2% του επενδύσιμου ενεργητικού.

Οι θεσμικοί το παρουσιάζουν ως μέσο αποθήκευσης αξίας και αντιστάθμιση στην υποτίμηση των νομισμάτων, αλλά το εντάσσουν συχνά σε κατηγορίες καινοτομίας, venture και τεχνολογίας.

Η πρόταση Shielded Bitcoin φιλοδοξεί να προσθέσει ιδιωτικές συναλλαγές με zero-knowledge proofs χωρίς soft fork, αλλά παραμένει ερευνητικό σχέδιο με κρίσιμα τεχνικά κενά.

Η τιμή κρατά τα 84.000, αλλά τα 90.000 δεν είναι ακόμη μπροστά στην πόρτα

Η αγορά παραμένει σε φάση αποτίμησης του πρόσφατου ράλι. Το Bitcoin έφθασε στα 87.392 δολάρια στις 21 Σεπτεμβρίου, υψηλότερο επίπεδο από τις 29 Ιανουαρίου, προτού επιστρέψει προς τα 84.000. Η διόρθωση δεν ακυρώνει την ανάκαμψη από τα χαμηλά του καλοκαιριού, αλλά δείχνει ότι η μετάβαση προς την περιοχή των 90.000 δεν είναι μηχανική.

Το ένα από τα τέσσερα drafts βασίζεται σε καμπάνια προβλέψεων της Bybit, η οποία πρόσφερε ανταμοιβές 17.000 USDT για εκτιμήσεις σχετικά με το αν το Bitcoin θα περάσει τα 90.000 δολάρια. Η καμπάνια αποτυπώνει το ενδιαφέρον των traders και την επιστροφή του ανοδικού αφηγήματος. Δεν αποτελεί ανάλυση τιμής, δέσμευση της πλατφόρμας ή ένδειξη ότι η διάσπαση είναι πιθανότερη.

Ο Wojciech Kaszycki, σύμβουλος στρατηγικής της εισηγμένης στη Βαρσοβία εταιρείας Bitcoin treasury BTCS, τοποθετεί το ουσιαστικό τεστ ακριβώς εκεί. Θεωρεί ότι στα 90.000 δολάρια μπορεί να εμφανιστούν πωλητές που αγόρασαν μεταξύ 90.000 και 110.000 το 2025 και θα επιδιώξουν να εξέλθουν κοντά στο κόστος τους. Παράλληλα, επενδυτές που αγόρασαν περίπου στα 63.000 δολάρια τον Αύγουστο ενδέχεται να κατοχυρώσουν κέρδη.

Κατά την εκτίμησή του, μία στιγμιαία υπέρβαση των 90.000 μπορεί να ενισχυθεί από νέο κλείσιμο short θέσεων. Η διατήρηση πάνω από το επίπεδο, όμως, θα απαιτούσε συνεχιζόμενες αγορές μέσω ETF, εταιρικών ταμείων και εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών. Πρόκειται για σενάριο του αναλυτή, όχι για βέβαιη διαδρομή.

Τα ETF ξεκίνησαν το ράλι — η μόχλευση ανεβαίνει πάνω του

Η σημαντικότερη διάκριση της σημερινής αγοράς είναι η προέλευση της ζήτησης. Τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF κατέγραψαν εισροές περίπου 999 εκατ. δολαρίων στις 21 Σεπτεμβρίου και 714,7 εκατ. στις 22 Σεπτεμβρίου. Ακολούθησαν άλλα 346,98 εκατ. δολάρια στις 23 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι πηγές.

Σε πέντε συνεδριάσεις έως τις 23 Σεπτεμβρίου, οι εισροές έφθασαν περίπου τα 2,65 δισ. δολάρια, μετά τις εκροές 746,3 εκατ. δολαρίων στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου. Το γεγονός ότι τα funds συνέχισαν να καταγράφουν θετικό ισοζύγιο ενώ η τιμή υποχωρούσε από τα 87.000 δείχνει ότι η ζήτηση των ETF και η ημερήσια τιμή δεν κινούνται πάντοτε ταυτόχρονα.

Ο Kaszycki συνοψίζει το κριτήριο με μία απλή ερώτηση: ποιος αγοράζει και με τίνος τα χρήματα. Οι αγορές ETF αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο που εισέρχεται σε εισηγμένα προϊόντα. Οι θέσεις στα futures μπορεί να βασίζονται σε δανεισμένο κεφάλαιο και να κλείσουν αναγκαστικά όταν η αγορά κινηθεί αντίθετα.

Στην τελευταία κίνηση, το open interest αυξήθηκε περίπου 7% σε μηνιαία βάση και δημιουργήθηκαν πάνω από 2 δισ. δολάρια νέων θέσεων στα futures. Το ετησιοποιημένο funding υπολογίστηκε κοντά στο 8%. Ο Kaszycki δεν χαρακτηρίζει ακόμη το κόστος διατήρησης των long θέσεων υπερβολικό, προειδοποιεί όμως ότι η ισορροπία θα επιδεινωθεί εάν η μόχλευση αυξάνεται ταχύτερα από τις πραγματικές αγορές.

Η ασφαλέστερη περιγραφή είναι επομένως ότι το ράλι ξεκίνησε με spot ζήτηση και πλέον φορτώνεται με μόχλευση. Αυτό είναι ισχυρότερο από μία άνοδο που στηρίζεται αποκλειστικά στα παράγωγα, αλλά πιο ευάλωτο από μία αγορά στην οποία το open interest παραμένει σταθερό.

Η ζώνη των 85.000-86.500 και το βάρος των πρόσφατων αγοραστών

Η περιοχή μεταξύ 85.000 και 86.500 δολαρίων παραμένει το άμεσο εμπόδιο. Πρόσφατη ανάλυση της Bitfinex εντόπισε εκεί τη μεγαλύτερη συγκέντρωση κόστους κτήσης, με περίπου 633.000 BTC να έχουν αλλάξει τελευταία φορά χέρια στη συγκεκριμένη ζώνη.

Με την τιμή χαμηλότερα, οι επενδυτές αυτοί βρίσκονται κοντά σε μικρή ζημία. Εάν το Bitcoin επιστρέψει στη ζώνη, ένα μέρος τους μπορεί να πουλήσει για να εξέλθει χωρίς απώλειες. Εάν αντίθετα διατηρήσουν τις θέσεις τους και εμφανιστεί νέα θεσμική ζήτηση, η περιοχή μπορεί να μετατραπεί ξανά σε στήριξη.

Για τις εταιρείες που συσσωρεύουν Bitcoin, το ζήτημα δεν είναι μόνο η τιμή του νομίσματος αλλά και ο τρόπος χρηματοδότησης. Ο Kaszycki θεωρεί ότι η έκδοση νέων μετοχών για αγορά Bitcoin έχει νόημα όταν η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται πάνω από την καθαρή αξία των νομισμάτων που ήδη κατέχει. Έκδοση κάτω από αυτή την αξία μπορεί να μειώσει το Bitcoin που αναλογεί σε κάθε παλαιό μέτοχο.

Η παρατήρηση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα εταιρικά treasury μοντέλα. Ακόμη και μία εταιρεία που δεν χρησιμοποιεί μόχλευση στα ίδια τα Bitcoin επηρεάζεται άμεσα από τις ρευστοποιήσεις των futures, επειδή η πτώση της spot τιμής μειώνει την αξία του ισολογισμού της. Εάν έχει παράλληλα χρηματοδοτήσει τις αγορές με χρέος, η πίεση στη μετοχή μπορεί να δυσκολέψει την άντληση νέων κεφαλαίων.

Bitwise: «ψηφιακός χρυσός» στη θεωρία, τεχνολογία στην κατανομή

Η πρώτη θεσμική έκθεση υιοθέτησης της Bitwise βασίστηκε σε συνεντεύξεις με 15 μεγάλους επενδυτικούς οργανισμούς: ιδρύματα, συνταξιοδοτικά ταμεία, sovereign wealth funds, multi-family offices, συμβούλους επενδύσεων και εισηγμένες εταιρείες. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν από τα τέλη Μαρτίου έως τον Απρίλιο, όταν το Bitcoin διαπραγματευόταν κοντά στα 75.000 δολάρια. Άρα οι απαντήσεις δεν περιγράφουν το σημερινό επίπεδο τιμής.

Οι Matt Hougan και Ryan Rasmussen της Bitwise διαπίστωσαν ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες που κατείχαν crypto αντιμετώπιζαν το Bitcoin ως μέσο αποθήκευσης αξίας με ασύμμετρο ανοδικό περιθώριο και ως αντιστάθμιση απέναντι στην υποτίμηση των παραδοσιακών νομισμάτων. Ένας θεσμικός επενδυτής το είχε τοποθετήσει ακόμη και στο «καλάθι του χρυσού».

Η πρακτική κατανομή, ωστόσο, ήταν διαφορετική. Άλλοι οργανισμοί ενέτασσαν τα crypto σε κατηγορίες venture capital, disruptive technology ή καινοτομίας μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη, τις βιοεπιστήμες και το διάστημα. Ένα ίδρυμα απέρριψε πλήρως τον όρο «ψηφιακός χρυσός» και χαρακτήρισε το σύνολο των crypto στοίχημα ανατρεπτικής τεχνολογίας.

Η αντίφαση εξηγεί γιατί το Bitcoin μπορεί να συμπεριφέρεται άλλοτε σαν νομισματικό καταφύγιο και άλλοτε σαν μετοχή υψηλής ανάπτυξης. Η αφήγηση είναι «χρυσός», αλλά η θέση συχνά εγκρίνεται από επιτροπές που τη συγκρίνουν με επενδύσεις τεχνολογίας και αποδέχονται μεγάλη μεταβλητότητα.

Στο μικρό αυτό δείγμα, κάθε οργανισμός που κατείχε crypto είχε και Bitcoin. Οι κατανομές κυμαίνονταν από 0,5% έως 13% του επενδύσιμου ενεργητικού, με τις περισσότερες μεταξύ 1% και 2%. Η Bitwise δεν δημοσιοποίησε τα ονόματα των περισσότερων συμμετεχόντων ούτε διευκρίνισε πόσοι ακριβώς αντιστοιχούν σε διατυπώσεις όπως «οι περισσότεροι». Επομένως, η έρευνα προσφέρει ποιοτική εικόνα και όχι στατιστικά αντιπροσωπευτική απογραφή της θεσμικής αγοράς.

Γιατί οι επιτροπές καθυστερούν την υιοθέτηση

Η Bitwise συνοψίζει ένα βασικό εμπόδιο: όταν ένα πρόσωπο μπορεί να αποφασίσει, η κατανομή σε crypto γίνεται ευκολότερα· όταν απαιτείται συμφωνία επιτροπής, συχνά παγώνει. Η διαπίστωση εξηγεί τόσο το χαμηλό μέσο ποσοστό κατανομής όσο και την ανάγκη των οργανισμών να εντάξουν το Bitcoin σε μία ήδη αναγνωρισμένη κατηγορία κινδύνου.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμπεριφορά στις πτώσεις. Οι συμμετέχοντες της έρευνας δεν μείωσαν συνολικά τις θέσεις τους κατά το sell-off από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Απρίλιο του 2026 και ορισμένοι αγόρασαν περισσότερο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι θεσμικοί έκαναν το ίδιο: άλλες δημοσιευμένες αναφορές καταγράφουν μειώσεις έκθεσης από μεγάλους επενδυτές, μεταξύ των οποίων και το Harvard.

Όταν ρωτήθηκαν τι θα τους έκανε να εξέλθουν, κανένας από τους συμμετέχοντες δεν ανέφερε συγκεκριμένη τιμή. Οι κάτοχοι Bitcoin επικεντρώθηκαν περισσότερο σε ενδεχόμενη απώλεια της επενδυτικής του υπεροχής, ενώ sovereign επενδυτές ανέφεραν ως κινδύνους μία ρυθμιστική ανατροπή ή μία κρίση αξιοπιστίας ολόκληρου του κλάδου.

Shielded Bitcoin: ιδιωτικές συναλλαγές χωρίς αλλαγή του βασικού πρωτοκόλλου

Η δεύτερη μεγάλη εξέλιξη αφορά την τεχνολογική πλευρά. Οι ερευνητές Clara Shikhelman, Mikhail Komarov και Aleksei Moskvin παρουσίασαν στις 24 Σεπτεμβρίου το Shielded Bitcoin, ένα προτεινόμενο metaprotocol για ιδιωτικές μεταφορές Bitcoin χωρίς soft fork και χωρίς αλλαγή των κανόνων συναίνεσης του δικτύου.

Η σχεδίαση δανείζεται τεχνικές από το Zcash: κρυπτογραφημένες σημειώσεις αξίας, δημόσια nullifiers που αποδεικνύουν ότι μία παλαιότερη σημείωση έχει δαπανηθεί και zero-knowledge proofs που επιβεβαιώνουν την κατοχή και τη διατήρηση της αξίας χωρίς να αποκαλύπτουν ποσό, αποστολέα ή παραλήπτη.

Το Bitcoin θα λειτουργούσε ως στρώμα δημοσίευσης και χρονικής σειράς. Τα δεδομένα θα καταγράφονταν στο mainnet —στην τρέχουσα εκδοχή μέσω OP_RETURN— αλλά οι miners και οι κόμβοι του Bitcoin δεν θα επαλήθευαν την ιδιωτική κατάσταση. Εξειδικευμένο λογισμικό θα σάρωνε τα blocks, θα αναπαρήγαγε τις αποδεκτές συναλλαγές και θα δημιουργούσε κοινό δέντρο σημειώσεων και σύνολο δαπανημένων στοιχείων.

Η πρόταση θα μπορούσε να προσφέρει ισχυρότερη απόκρυψη από CoinJoin, PayJoin και Silent Payments, που περιορίζουν την ιχνηλασιμότητα ή την επαναχρησιμοποίηση διευθύνσεων αλλά δεν αποκρύπτουν όλα τα ποσά και τα μεταδεδομένα. Δεν εξαλείφει, ωστόσο, κάθε ίχνος: ο χρόνος, τα fees, ο αριθμός εισόδων και εξόδων και τα χαρακτηριστικά της συναλλαγής που μεταφέρει τα κρυπτογραφημένα δεδομένα θα παρέμεναν ορατά.

Τι λείπει πριν γίνει πραγματικό προϊόν

Το πιο κρίσιμο κενό είναι η είσοδος και η έξοδος από το shielded σύστημα. Η σημερινή προδιαγραφή δεν οριστικοποιεί πώς τα κανονικά BTC θα κλειδώνονται στο mainnet, πώς θα εκπροσωπούνται ως ιδιωτικές σημειώσεις και πώς θα αποδεσμεύονται όταν ο χρήστης αποχωρεί. Χωρίς αξιόπιστο, ιδιωτικό και κατά το δυνατόν trustless peg-in/peg-out, τα ποσά και ο χρόνος κατάθεσης ή ανάληψης μπορούν να επανασυνδέσουν τις συναλλαγές.

Παραμένουν επίσης ανοικτά το τελικό σύστημα αποδείξεων, η μορφή δημοσίευσης και ο τρόπος με τον οποίο οι ελαφροί clients θα επαληθεύουν την κατάσταση χωρίς να αναπαράγουν ολόκληρο το ιστορικό. Συνεπώς, το Shielded Bitcoin είναι ερευνητική πρόταση και όχι ενεργή δυνατότητα του δικτύου.

Ο André Dragosch, επικεφαλής έρευνας της Bitwise Europe, το χαρακτηρίζει πιθανό αντίθετο άνεμο για τα privacy coins, επειδή θα μπορούσε να προσφέρει ανάλογη εμπιστευτικότητα με υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο το Bitcoin. Η εκτίμηση εξαρτάται πλήρως από το αν το σύστημα θα λειτουργήσει τεχνικά, θα αποκτήσει ρευστότητα και θα επιβιώσει από τον ρυθμιστικό έλεγχο. Σήμερα δεν έχει φθάσει σε κανένα από αυτά τα στάδια.

Το συμπέρασμα: θεσμική βάση, τεχνολογική επέκταση και ένας κίνδυνος που επιστρέφει

Οι τέσσερις εξελίξεις συνθέτουν μία αγορά πιο ώριμη αλλά όχι λιγότερο ευάλωτη. Τα ETF προσφέρουν πραγματική spot ζήτηση. Οι θεσμικοί έχουν πλέον αναγνωρίσει το Bitcoin ως ξεχωριστό επενδυτικό περιουσιακό στοιχείο, ακόμη κι αν διαφωνούν αν ανήκει δίπλα στον χρυσό ή δίπλα στην τεχνολογία. Η έρευνα για ιδιωτικές συναλλαγές δείχνει ότι η λειτουργικότητα μπορεί να επεκταθεί χωρίς αλλαγή της νομισματικής βάσης.

Ο άμεσος κίνδυνος, όμως, παραμένει η μόχλευση. Όσο το open interest αυξάνεται πάνω από μία αγορά που δυσκολεύεται να ανακτήσει τα 85.000-86.500 δολάρια, τόσο η επόμενη μεγάλη κίνηση μπορεί να επιταχυνθεί από αναγκαστικές ρευστοποιήσεις. Για να μετατραπεί το αφήγημα των 90.000 δολαρίων σε πραγματικότητα, η αγορά χρειάζεται επίμονες εισροές ETF και όχι μόνο ενθουσιασμό, διαγωνισμούς προβλέψεων ή νέο κύμα futures.