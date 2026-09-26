Bitcoin στα 84.000 δολάρια: Άντεξε το σοκ των ομολόγων — 1,7 δισ. μόχλευσης βγήκαν από την αγορά

Το Bitcoin διατηρείται κοντά στα 84.000 δολάρια, παρότι η νέα άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων προσφέρει στους επενδυτές απόδοση άνω του 5% χωρίς τον κίνδυνο ενός κρυπτονομίσματος. Η μέχρι τώρα αντοχή της τιμής δεν σημαίνει ότι η πίεση εξαφανίστηκε. Δείχνει, όμως, ότι η αγορά απορρόφησε μία μεγάλη μείωση της μόχλευσης χωρίς αντίστοιχη κατάρρευση στη spot αγορά — και μεταφέρει το βάρος στην εβδομαδιαία μάχη γύρω από την κορυφή του Μαΐου.

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Νωρίς το πρωί του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, το Bitcoin διαπραγματευόταν κοντά στα 83.960 δολάρια, με ενδοσυνεδριακό υψηλό στα 85.205 και χαμηλό στα 83.250 δολάρια. Οι τιμές αυτές αποτελούν νεότερη αποτύπωση της αγοράς και όχι τις παλαιότερες τιμές που αναφέρονται στα επιμέρους προσχέδια.

Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Το Bitcoin κινείται κοντά στα 84.000 δολάρια, αφού υποχώρησε από το πρόσφατο υψηλό περίπου των 87.000 δολαρίων.

Στα στοιχεία της 25ης Σεπτεμβρίου, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου είχε φθάσει στο 5,22% και του 30ετούς έως το 5,5185%, αυξάνοντας το κόστος ευκαιρίας για περιουσιακά στοιχεία χωρίς κουπόνι.

Το open interest σε Binance, Gate.io, HTX και Bybit μειώθηκε από περίπου 12 δισ. σε 10,3 δισ. δολάρια μεταξύ 22 και 25 Σεπτεμβρίου — πτώση 14,3%, έναντι υποχώρησης περίπου 2,3% στην τιμή του Bitcoin.

Η περιοχή των 82.793 δολαρίων, η κορυφή του Μαΐου, είναι το βασικό τεχνικό τεστ. Η διατήρηση πάνω από αυτή ενισχύει το ανοδικό σενάριο· επιστροφή χαμηλότερα θα ισοδυναμούσε με αποτυχημένη διάσπαση.

Η Tether επαναφέρει στο προσκήνιο τη χρήση του USDT πάνω στο Bitcoin μέσω Lightning και RGB, αλλά δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη συμφωνία με τη Morgan Stanley ούτε σαφές χρονοδιάγραμμα διάθεσης.

Οι αποδόσεις άνω του 5% ανεβάζουν τον πήχη για το Bitcoin

Το ισχυρότερο αντίβαρο στο πρόσφατο ράλι δεν προέρχεται αυτή τη φορά από μία εσωτερική κρίση της αγοράς crypto, αλλά από την αγορά κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα νεότερα drafts, η απόδοση του 10ετούς τίτλου ανήλθε στο 5,22%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007, ενώ η απόδοση του 30ετούς έφθασε έως το 5,5185%, σε νέο υψηλό 22 ετών.

Η σύγκριση είναι άμεση: ένα αμερικανικό κρατικό ομόλογο προσφέρει πλέον ονομαστική απόδοση άνω του 5%, ενώ το Bitcoin δεν αποδίδει τόκο ή μέρισμα. Όσο υψηλότερη είναι η απόδοση χωρίς πιστωτικό κίνδυνο, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η απαίτηση των επενδυτών για πιθανή απόδοση από ένα ευμετάβλητο περιουσιακό στοιχείο.

Ο Mohamed El-Erian, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος της Allianz, αποδίδει την πίεση στα ομόλογα στον συνδυασμό μεγάλου δημόσιου και εταιρικού δανεισμού, ισχυρής οικονομικής δραστηριότητας και μικρότερης διάθεσης ορισμένων παραδοσιακών αγοραστών να απορροφήσουν νέες εκδόσεις. Η εικόνα ενισχύθηκε από τον προκαταρκτικό σύνθετο δείκτη PMI της S&P Global για τον Σεπτέμβριο, ο οποίος, σύμφωνα με τις πηγές, αυξήθηκε στο 58,4 από 56,0.

Η ερμηνεία είναι ότι μία οικονομία που παραμένει ισχυρή μπορεί να συντηρήσει τον πληθωρισμό και να κρατήσει τη νομισματική πολιτική περιοριστική για περισσότερο. Αυτό δεν αποτελεί βεβαιότητα για την πορεία του Bitcoin, αλλά εξηγεί γιατί κάθε νέα άνοδος των αποδόσεων δυσκολεύει την ανάληψη κινδύνου.

Ο Jurrien Timmer της Fidelity υπολογίζει ότι ένα 10ετές ομόλογο με απόδοση 5% προσφέρει πλέον σημαντικό περιθώριο προστασίας: πτώση των αποδόσεων κατά 100 μονάδες βάσης θα μπορούσε, κατά την εκτίμησή του, να αποφέρει συνολική απόδοση 11,9%, ενώ άνοδος προς το 6% θα περιόριζε τη ζημία περίπου στο 1,9%. Πρόκειται για υπολογισμό σε συγκεκριμένο σενάριο, όχι για εγγυημένη απόδοση. Ο ίδιος, πάντως, εξακολουθεί να κατατάσσει το Bitcoin μεταξύ των ισχυρότερων περιουσιακών στοιχείων του πολυεπενδυτικού του πλαισίου, μαζί με τα εμπορεύματα.

Η αγορά έκοψε 1,7 δισ. δολάρια μόχλευσης χωρίς να σπάσει η τιμή

Η πιο καθαρή ένδειξη προσαρμογής εμφανίζεται στα παράγωγα. Τα στοιχεία της CryptoQuant που επικαλούνται οι πηγές δείχνουν ότι το συνολικό open interest του Bitcoin σε Binance, Gate.io, HTX και Bybit υποχώρησε στα 10,3 δισ. δολάρια στις 25 Σεπτεμβρίου, από 12 δισ. στις 22 Σεπτεμβρίου.

Η μείωση κατά 1,7 δισ. δολάρια, ή 14,3%, ήταν πολύ μεγαλύτερη από την υποχώρηση περίπου 2,3% της τιμής — από τα 86.000 προς τα 84.000 δολάρια — στο ίδιο διάστημα. Στο Gate.io η πτώση του open interest υπολογίστηκε περίπου στα 710 εκατ. δολάρια και στην Binance στα 680 εκατ., με μικρότερες μειώσεις στις άλλες δύο πλατφόρμες.

Αυτό δεν αποδεικνύει ότι έκλεισαν κυρίως long ή κυρίως short θέσεις. Κάθε συμβόλαιο παύει να υπάρχει όταν κλείσει μία θέση και από τις δύο πλευρές. Το ασφαλές συμπέρασμα είναι στενότερο: η αγορά περιόρισε σημαντικά τη συνολική μόχλευση, χωρίς η spot τιμή να υποχωρήσει στον ίδιο βαθμό. Η εξέλιξη μειώνει το άμεσο καύσιμο για αλυσιδωτές ρευστοποιήσεις, χωρίς να εξαλείφει τον κίνδυνο.

Στον χάρτη ρευστοποιήσεων της CoinGlass, οι κοντινές συγκεντρώσεις εντοπίζονται μεταξύ 85.300 και 85.700 δολαρίων πάνω από την τρέχουσα τιμή. Χαμηλότερα υπάρχουν θύλακες γύρω από τα 83.000 και μεγαλύτερη συγκέντρωση κοντά στα 80.000 δολάρια. Αυτές οι ζώνες δεν αποτελούν στόχους που είναι βέβαιο ότι θα προσεγγιστούν· δείχνουν πού μία απότομη κίνηση μπορεί να επιταχυνθεί από αναγκαστικά κλεισίματα θέσεων.

Το εβδομαδιαίο κλείσιμο πάνω από την κορυφή Μαΐου

Η τεχνική συζήτηση συγκλίνει στην περιοχή της κορυφής του Μαΐου, περίπου στα 82.793 δολάρια. Το Bitcoin έχει κινηθεί πάνω από το επίπεδο, αλλά η σημασία του θα κριθεί από το αν μπορεί να το διατηρήσει και να καταγράψει πειστικό εβδομαδιαίο κλείσιμο.

Ο αναλυτής Benjamin Cowen παρουσιάζει δύο σενάρια. Στο ανοδικό, η παραμονή πάνω από την κορυφή του Μαΐου θα ενίσχυε τη θέση των αγοραστών και θα ακύρωνε, κατά την εκτίμησή του, την απλή επανάληψη του κλασικού τετραετούς κύκλου. Στο αρνητικό, επιστροφή χαμηλότερα θα αποτελούσε μεγάλη αποτυχημένη διάσπαση και θα άνοιγε τον δρόμο για εποχική διόρθωση στο τέταρτο τρίμηνο.

Αυτά είναι σενάρια του Cowen και όχι πρόβλεψη με βεβαιότητα. Η πρακτική του θέση είναι ότι οι επενδυτές δεν χρειάζεται να μαντέψουν την κατεύθυνση, αλλά να αντιδράσουν στο κλείσιμο και στη δομή του διαγράμματος. Για τη βραχυπρόθεσμη αγορά, η ζώνη 85.300-85.700 δολαρίων είναι η πρώτη αντίσταση, ακολουθεί το πρόσφατο υψηλό κοντά στα 87.000, ενώ τα 83.000 και τα 80.000 λειτουργούν ως σημεία αυξημένου ενδιαφέροντος στην πτώση.

Το USDT «επιστρέφει» στο Bitcoin — αλλά η υποδομή δεν είναι ακόμη προϊόν

Η δεύτερη εξέλιξη αφορά τη χρησιμότητα του δικτύου. Ο διευθύνων σύμβουλος της Tether, Paolo Ardoino, επανέφερε την ιδέα ότι το USDT «επιστρέφει στο σπίτι του», δηλαδή στο Bitcoin. Η διατύπωση παραπέμπει στην ιστορική έκδοση του stablecoin μέσω του Omni Layer, προτού η δραστηριότητα μετακινηθεί κυρίως σε Ethereum και Tron λόγω ταχύτερων και φθηνότερων μεταφορών.

Δεν πρόκειται για ολοκαίνουργια ανακοίνωση. Η Tether είχε γνωστοποιήσει από τον Ιανουάριο του 2025 την πρόθεσή της να υποστηρίξει μεταφορές USDT στο Bitcoin και στο Lightning Network. Στη σημερινή προσπάθεια εμπλέκονται διαφορετικές τεχνολογικές προσεγγίσεις: το RGB, που επιδιώκει να επιτρέπει τη μεταφορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων χωρίς να γράφονται όλα τα δεδομένα στη δημόσια αλυσίδα, και το Taproot Assets της Lightning Labs. Είναι ξεχωριστά συστήματα και δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως ένα ενιαίο προϊόν.

Η Utexo, εταιρεία που υποστηρίζεται από την Tether, άντλησε 7,5 εκατ. δολάρια τον Μάρτιο για την ανάπτυξη σχετικής υποδομής. Ο συνιδρυτής της, Viktor Ihnatiuk, υποστηρίζει ότι περισσότερες από 450 επιχειρήσεις βρίσκονται στη δυνητική εμπορική της δεξαμενή και ότι συζήτησε το θέμα με εκπροσώπους της Morgan Stanley. Ωστόσο, η Morgan Stanley δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια συνεργασία, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί σαφές χρονοδιάγραμμα διάθεσης. Επομένως, το γεγονός είναι η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της υποδομής — όχι μία ολοκληρωμένη τραπεζική συμφωνία.

Η επιρροή των προσώπων και η ανάγκη διάκρισης από τον θόρυβο

Ο ιδρυτής της Binance, Changpeng Zhao, απέρριψε την άποψη ότι μία δική του ανάρτηση προκάλεσε το ράλι του Bitcoin στις 19 Αυγούστου, λίγες ώρες πριν από ομιλία του Donald Trump για τα crypto. Ο Zhao δήλωσε ότι δεν γνώριζε εκ των προτέρων το περιεχόμενο της ομιλίας και απέδωσε τη χρονική σύμπτωση στη συχνότητα των αισιόδοξων αναρτήσεών του.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν αποτελεί παράγοντα αποτίμησης του Bitcoin. Υπενθυμίζει, όμως, ότι η χρονική συσχέτιση ανάμεσα σε μία ανάρτηση και σε μία μεταβολή τιμής δεν αποδεικνύει αιτιότητα. Ο Zhao αναγνώρισε επίσης ότι η γραμμή μεταξύ θεμιτής προώθησης και παραπλανητικής υπερβολής δεν είναι πάντοτε καθαρή και ζήτησε περισσότερη ενημέρωση των επενδυτών και αυστηρότερες απαιτήσεις γνωστοποίησης.

Τα δύο τεστ που ακολουθούν

Για τις επόμενες ημέρες, η αγορά παρακολουθεί δύο διαφορετικά τεστ. Το πρώτο είναι τεχνικό: αν το Bitcoin θα κρατήσει σε εβδομαδιαία βάση πάνω από την κορυφή του Μαΐου και αν θα ανακτήσει τη ζώνη των 85.300-85.700 δολαρίων. Το δεύτερο είναι μακροοικονομικό: αν οι αποδόσεις των ομολόγων θα σταθεροποιηθούν ή θα κινηθούν ακόμη υψηλότερα.

Το επόμενο μεγάλο σημείο αναφοράς είναι ο δείκτης πληθωρισμού PCE των ΗΠΑ στις 30 Σεπτεμβρίου και ακολουθεί η έκθεση απασχόλησης στις 2 Οκτωβρίου. Ισχυρότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία θα μπορούσαν να δώσουν νέα ώθηση στις αποδόσεις και να πιέσουν τα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου. Ασθενέστερα στοιχεία θα μπορούσαν να προσφέρουν ανακούφιση, χωρίς να εγγυώνται νέα άνοδο.

Η ουσία είναι ότι το Bitcoin περνά μία δοκιμασία ποιότητας του ράλι. Η απομόχλευση κατά 1,7 δισ. δολάρια χωρίς βαθιά πτώση της spot τιμής είναι ένδειξη αντοχής. Για να μετατραπεί σε καθαρή ανοδική επιβεβαίωση, χρειάζεται διατήρηση πάνω από την κορυφή του Μαΐου, ανάκτηση των κοντινών αντιστάσεων και αποκλιμάκωση του ανταγωνισμού από τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων.