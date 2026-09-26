Όταν αποφασίζει η Fed, πληρώνει και η Ευρώπη: το κανάλι που αποκαλύπτει νέα μελέτη

Weekend Edition | Διεθνής οικονομία

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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφασίζει για τα επιτόκια της Ευρωζώνης. Δεν ελέγχει, όμως, μόνη της τις συνθήκες με τις οποίες χρηματοδοτούνται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Νέα ανάλυσή της δείχνει ότι μια απρόσμενη μεταβολή στην αμερικανική νομισματική πολιτική μπορεί να περάσει στην Ευρώπη κυρίως μέσω των μετοχών και των εταιρικών ομολόγων. Το εύρημα αποκτά ιδιαίτερο βάρος τώρα που Fed και ΕΚΤ έχουν επανέλθει σε αυξήσεις επιτοκίων.

Τα βασικά σε 30″

Στις 16 Σεπτεμβρίου, η Fed αύξησε το εύρος του βασικού της επιτοκίου στο 3,75%–4,00% . Η ΕΚΤ αύξησε το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,50% .

. Η ΕΚΤ αύξησε το επιτόκιο καταθέσεων στο . Η νέα μελέτη της ΕΚΤ βρίσκει ότι οι αμερικανικές νομισματικές εκπλήξεις επηρεάζουν τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες στην Ευρωζώνη κυρίως μέσω της ανατιμολόγησης μετοχών και εταιρικών ομολόγων.

Το υπόδειγμα εξετάζει ένα απρόσμενο σοκ 25 μονάδων βάσης. Δεν υπολογίζει πόσο ακριβώς επηρέασε την Ευρώπη η πραγματική απόφαση της Fed τον Σεπτέμβριο. Οι τελευταίες παρατηρήσεις των διαγραμμάτων φτάνουν έως τις 28 Αυγούστου 2026.

Δύο κεντρικές τράπεζες, μία διασυνδεδεμένη αγορά

Στην πολιτική απόφαση, η διάκριση είναι σαφής. Η Fed ορίζει το αμερικανικό επιτόκιο και η ΕΚΤ τα επιτόκια του ευρώ. Στην αγορά, τα όρια αυτά είναι λιγότερο καθαρά. Οι διεθνείς επενδυτές αποτιμούν ταυτόχρονα αμερικανικές και ευρωπαϊκές μετοχές, ομόλογα και πιστωτικό κίνδυνο. Αν αλλάξει απότομα η απόδοση που απαιτούν για να κρατήσουν κίνδυνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να αλλάξει και η απόδοση που ζητούν στην Ευρώπη.

Αυτός είναι ο πυρήνας της εργασίας που δημοσίευσε η ΕΚΤ στο Economic Bulletin της 24ης Σεπτεμβρίου. Οι ερευνητές επέκτειναν έναν δείκτη χρηματοπιστωτικών συνθηκών, ώστε να συγκρίνουν ΗΠΑ και Ευρωζώνη και να εντοπίσουν από ποιους διαύλους μεταδίδονται οι μεταβολές. Ο δείκτης συνδυάζει, μεταξύ άλλων, επιτόκια, αποδόσεις κρατικών τίτλων, πιστωτικά περιθώρια, αποτιμήσεις μετοχών και συναλλαγματικές ισοτιμίες. Δεν ταυτίζεται με ένα μόνο επιτόκιο δανείου ή με την απόδοση ενός συγκεκριμένου ομολόγου.

Το κρίσιμο εύρημα: οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες στις δύο οικονομίες συχνά κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, ιδίως σε περιόδους διεθνούς πίεσης. Η ισχυρότερη γέφυρα είναι οι αγορές μετοχών και εταιρικών ομολόγων. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε πτώση της Wall Street θα επαναληφθεί μηχανικά στην Ευρώπη. Σημαίνει ότι οι δύο αγορές μοιράζονται σημαντικό μέρος της ανατιμολόγησης του κινδύνου.

Διάγραμμα 1 — Οι δείκτες χρηματοπιστωτικών συνθηκών ΗΠΑ και Ευρωζώνης. Πηγή και υπολογισμοί: ΕΚΤ. Τελευταία παρατήρηση: 28 Αυγούστου 2026.

Το «απρόσμενο» είναι η λέξη που αλλάζει την ερμηνεία

Μια προαναγγελθείσα ή ευρέως αναμενόμενη αύξηση επιτοκίων μπορεί να έχει ήδη ενσωματωθεί στις τιμές. Γι’ αυτό η ΕΚΤ δεν παίρνει απλώς κάθε ιστορική απόφαση αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης και μετρά τι συνέβη μετά. Εξετάζει την έκπληξη γύρω από τις ανακοινώσεις νομισματικής πολιτικής: τη μεταβολή που η αγορά δεν είχε ήδη προεξοφλήσει.

Στο υπόδειγμά της, ένα απρόσμενο περιοριστικό σοκ 25 μονάδων βάσης από τη Fed κάνει αυστηρότερες τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες τόσο στις ΗΠΑ όσο και, σε μικρότερη έκταση, στην Ευρωζώνη. Στην ευρωπαϊκή πλευρά, η κύρια μετάδοση γίνεται από τα περιουσιακά στοιχεία με κίνδυνο· η συναλλαγματική ισοτιμία αντισταθμίζει μέρος της επίδρασης. Ένα αντίστοιχο σοκ από την ΕΚΤ επηρεάζει έντονα την Ευρωζώνη, αλλά έχει μικρή επίδραση στον αμερικανικό δείκτη. Η σχέση, δηλαδή, είναι ασύμμετρη.

Διάγραμμα 2 — Εκτιμώμενη απόκριση ΗΠΑ και Ευρωζώνης σε απρόσμενα νομισματικά σοκ. Τα μεγέθη στον κάθετο άξονα είναι μονάδες του δείκτη της ΕΚΤ, όχι μονάδες βάσης δανειακών επιτοκίων. Πηγή και υπολογισμοί: ΕΚΤ.

Infographic: η διαδρομή της αμερικανικής έκπληξης

Απρόσμενη αυστηρότερη στάση της Fed ↓ Ανατιμολόγηση ευρωπαϊκών μετοχών και εταιρικών ομολόγων ↓ Αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες στην Ευρωζώνη Σχηματική απόδοση της ανάλυσης της ΕΚΤ. Δεν απεικονίζει σταθερό μέγεθος επίδρασης για κάθε απόφαση της Fed.

Γιατί η χρονική στιγμή έχει σημασία

Η δημοσίευση ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία η μάχη κατά του πληθωρισμού έχει ξαναγίνει πιεστική και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Η Fed αύξησε στις 16 Σεπτεμβρίου το εύρος του επιτοκίου της κατά 25 μονάδες βάσης. Η ΕΚΤ είχε ανακοινώσει στις 10 Σεπτεμβρίου αντίστοιχη αύξηση των τριών βασικών της επιτοκίων. Στην ανακοίνωσή της, συνέδεσε την απόφαση με τις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και δήλωσε ότι θα κρίνει τα επόμενα βήματα συνεδρίαση προς συνεδρίαση.

Η ΕΚΤ προβλέπει μέσο γενικό πληθωρισμό 3,0% το 2026, 2,5% το 2027 και 2,1% το 2028. Για τον πληθωρισμό χωρίς τρόφιμα και ενέργεια, οι αντίστοιχες προβλέψεις είναι 2,5%, 2,6% και 2,3%. Η δεύτερη σειρά έχει σημασία: ακόμη και όταν υποχωρεί ο συνολικός δείκτης, οι υποκείμενες πιέσεις δεν επιστρέφουν αμέσως στον στόχο του 2%. Πρόκειται για προβλέψεις, όχι για καταγεγραμμένες μελλοντικές τιμές.

Γράφημα — Η διαδρομή του πληθωρισμού κατά την ΕΚΤ Ετήσιες προβλέψεις, ποσοστό % Έτος Γενικός Χωρίς τρόφιμα και ενέργεια 2026 3,0% 2,5% 2027 2,5% 2,6% 2028 2,1% 2,3% Κοινή κλίμακα 0–4%. - προβλέψεις ΕΚΤ, 10 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο συνδυασμός επίμονου πληθωρισμού και διεθνούς ανατιμολόγησης κινδύνου δυσκολεύει την ευρωπαϊκή εξίσωση. Ακόμη κι αν η ΕΚΤ κρίνει κάποια στιγμή ότι το δικό της επιτόκιο βρίσκεται στο κατάλληλο επίπεδο, μια νέα αμερικανική έκπληξη μπορεί να μεταβάλει τις συνθήκες στις ευρωπαϊκές αγορές. Αυτό είναι συμπέρασμα για έναν πιθανό δίαυλο πίεσης, όχι πρόβλεψη συγκεκριμένης ανόδου των ευρωπαϊκών αποδόσεων.

Τι σημαίνει για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και την Ελλάδα

Για μια εισηγμένη που χρειάζεται νέα κεφάλαια, η αγορά μετοχών και η αγορά εταιρικών ομολόγων είναι δύο διαφορετικές πόρτες χρηματοδότησης. Αν οι επενδυτές ζητούν μεγαλύτερη ανταμοιβή για τον κίνδυνο ή μειώνουν τις αποτιμήσεις τους, η άντληση κεφαλαίων μπορεί να γίνει ακριβότερη ή λιγότερο ελκυστική. Η εργασία της ΕΚΤ τεκμηριώνει τον δίαυλο της ανατιμολόγησης· δεν υπολογίζει τον λογαριασμό για μια συγκεκριμένη ελληνική εταιρεία.

Για το Χρηματιστήριο Αθηνών, η πρακτική ανάγνωση είναι ότι μια εγχώρια εταιρική είδηση δεν αρκεί πάντοτε για να εξηγήσει την ημερήσια πορεία μιας μετοχής. Μια γενικότερη αλλαγή στην όρεξη των διεθνών επενδυτών για κίνδυνο μπορεί να επηρεάσει πολλές αγορές μαζί. Πρόκειται για εφαρμογή του ευρήματος στην ελληνική αγορά, όχι για ξεχωριστή ποσοτική εκτίμηση της ΕΚΤ για το ΧΑ.

Το ίδιο όριο ισχύει για τα κρατικά ομόλογα και τα τραπεζικά δάνεια. Η μελέτη δείχνει σύνδεση ανάμεσα στις συνολικές χρηματοπιστωτικές συνθήκες ΗΠΑ και Ευρωζώνης. Δεν λέει ότι κάθε απρόσμενη αύξηση της Fed κατά 25 μονάδες βάσης προσθέτει 25 μονάδες στην απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ή στα επιτόκια ενός ελληνικού στεγαστικού. Μια τέτοια μετατροπή θα ήταν δημοσιογραφικά βολική και οικονομικά αβάσιμη.

Τρία σενάρια για το επόμενο διάστημα

Εξέλιξη Πιθανός δίαυλος προς την Ευρώπη Τι δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων Η Fed εκπλήσσει με αυστηρότερη στάση Ανατιμολόγηση μετοχών και εταιρικού κινδύνου Το μέγεθος και τη διάρκεια της επίδρασης Τα αμερικανικά στοιχεία επιτρέπουν ηπιότερες προσδοκίες Δυνατότητα χαλάρωσης της πίεσης στις αγορές κινδύνου Αν άλλοι κίνδυνοι, ιδίως η ενέργεια, θα την αντισταθμίσουν Η ΕΚΤ αλλάζει τη δική της στάση Άμεση επίδραση στα ευρωπαϊκά επιτόκια και αντιδράσεις αγορών Την τελική επίπτωση ανά χώρα και κλάδο

Υπό όρους δημοσιογραφικά σενάρια, όχι προβλέψεις της ΕΚΤ ή επενδυτικές συστάσεις.

Τι να προσέξουμε

Το επόμενο αμερικανικό στοιχείο προσωπικού εισοδήματος και δαπανών, που περιλαμβάνει τον δείκτη πληθωρισμού PCE, είναι προγραμματισμένο για τις 30 Σεπτεμβρίου. Η προκαταρκτική εκτίμηση πληθωρισμού της Ευρωζώνης για τον Σεπτέμβριο αναμένεται στις 2 Οκτωβρίου. Η επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ είναι στις 29 Οκτωβρίου. Αυτοί είναι οι επόμενοι σταθμοί για να κριθεί πώς αλλάζουν οι προσδοκίες της αγοράς — όχι προδιαγεγραμμένες ημερομηνίες νέων αυξήσεων.

Γιατί έχει σημασία

Η νέα εργασία της ΕΚΤ περιγράφει έναν περιορισμό της ευρωπαϊκής αυτονομίας που είναι εύκολο να χαθεί πίσω από τις ανακοινώσεις επιτοκίων: η ΕΚΤ μπορεί να αποφασίζει τη δική της πολιτική, αλλά οι αγορές που χρηματοδοτούν την ευρωπαϊκή οικονομία αντιδρούν και στις εκπλήξεις της Fed. Το ισχυρότερο τεκμηριωμένο πέρασμα βρίσκεται στις μετοχές και στα εταιρικά ομόλογα. Το ερώτημα για το επόμενο διάστημα είναι πόση πρόσθετη πίεση μπορούν να μεταφέρουν οι διεθνείς αγορές σε μια Ευρωζώνη που ήδη προσπαθεί να περιορίσει τον πληθωρισμό χωρίς να πνίξει την ανάπτυξη.

Στοιχεία / Πηγές

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Economic Bulletin 6/2026, «The evolution of financial conditions in the euro area and the United States»· αποφάσεις νομισματικής πολιτικής 10 Σεπτεμβρίου 2026. Federal Reserve, ανακοίνωση FOMC 16 Σεπτεμβρίου 2026. Eurostat και BEA, ημερολόγια δημοσιεύσεων.