Bitcoin στα 84.000: Τα ETF έφεραν 2,4 δισ., τα νομίσματα φεύγουν από τα ανταλλακτήρια — Η μάχη των 82.000

Δύο παράλληλες κινήσεις αλλάζουν την εικόνα γύρω από το Bitcoin: τα αμερικανικά spot ETF προσέλκυσαν 2,4 δισ. δολάρια μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ Bitcoin αξίας 2,52 δισ. δολαρίων αποσύρθηκαν από τέσσερα μεγάλα ανταλλακτήρια σε μόλις τρεις ημέρες. Η πρώτη κίνηση δείχνει επιστροφή της ζήτησης μέσω ρυθμιζόμενων επενδυτικών προϊόντων. Η δεύτερη μειώνει δυνητικά το άμεσα διαθέσιμο απόθεμα προς πώληση. Καμία από τις δύο, όμως, δεν εγγυάται από μόνη της νέο ράλι.

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Νωρίς την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, το Bitcoin διαπραγματευόταν κοντά στα 84.304 δολάρια, περίπου 0,4% υψηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο, με ενδοσυνεδριακό υψηλό στα 84.512 και χαμηλό στα 83.835 δολάρια. Η αγορά παραμένει πάνω από την κρίσιμη περιοχή των 82.000 δολαρίων, αλλά χαμηλότερα από το πρόσφατο υψηλό κοντά στα 87.000.

Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF κατέγραψαν επτά διαδοχικές συνεδριάσεις εισροών και περίπου 2,4 δισ. δολάρια μέσα στην εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου.

Παρά το ισχυρό εβδομαδιαίο σύνολο, οι ημερήσιες εισροές μειώθηκαν περίπου 80% στην τελευταία συνεδρίαση σε σύγκριση με την προηγούμενη. Η επιβράδυνση δεν αναιρεί την εβδομαδιαία τάση, αλλά δείχνει ότι η ζήτηση δεν είναι ομοιόμορφη.

Από τις 22 έως τις 24 Σεπτεμβρίου, Bitcoin αξίας 2,52 δισ. δολαρίων έφυγαν καθαρά από Binance, Coinbase, Kraken και Bitfinex.

Η περιοχή των 82.000-82.500 δολαρίων λειτουργεί ταυτόχρονα ως τεχνική «γραμμή λαιμού» του σχηματισμού διπλού πυθμένα και ως εκτιμώμενο μέσο κόστος των επενδυτών στα αμερικανικά ETF.

Ο Jurrien Timmer της Fidelity μιλά για πιθανό στόχο 300.000 δολαρίων έως το 2029 και ο Brian Armstrong της Coinbase για 400.000 έως το 2030. Πρόκειται για μοντελοποιημένα σενάρια, όχι για βέβαιες προβλέψεις.

Επτά θετικές συνεδριάσεις έφεραν τα ETF ξανά σε θετικό έδαφος

Η πιο σημαντική μεταβολή της εβδομάδας ήταν η επιστροφή κεφαλαίων στα αμερικανικά spot Bitcoin ETF. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι πηγές, τα funds κατέγραψαν επτά διαδοχικές συνεδριάσεις καθαρών εισροών και συγκέντρωσαν περίπου 2,4 δισ. δολάρια — τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία επίδοση από τον Οκτώβριο του 2025.

Η συνεδρίαση της 21ης Σεπτεμβρίου αποτέλεσε τον βασικό πυρήνα αυτής της κίνησης, με καθαρές εισροές περίπου 999 εκατ. δολαρίων στα 12 αμερικανικά ETF που παρακολουθούν οι σχετικές βάσεις δεδομένων. Το ποσό ήταν το υψηλότερο ημερήσιο αποτέλεσμα του 2026 και ένα από τα μεγαλύτερα από την έναρξη διαπραγμάτευσης των προϊόντων τον Ιανουάριο του 2024.

Στο τέλος της εβδομάδας, τα συνολικά καθαρά κεφάλαια του 2026 είχαν επιστρέψει σε θετικό έδαφος, περίπου στα 934 εκατ. δολάρια, ενώ τα σωρευτικά καθαρά κεφάλαια από την έναρξη των ETF υπολογίζονταν κοντά στα 57,6 δισ. δολάρια. Η συνολική καθαρή αξία ενεργητικού των funds βρισκόταν περίπου στα 108,4 δισ. δολάρια.

Τα μεγέθη αυτά πρέπει να διαβάζονται με τη σωστή χρονική περίοδο. Το εβδομαδιαίο σύνολο των 2,4 δισ. δολαρίων δεν έρχεται σε αντίθεση με τη μείωση περίπου 80% των ημερήσιων εισροών στην τελευταία συνεδρίαση. Οι ισχυρές τοποθετήσεις στις πρώτες ημέρες μπορούν να παράγουν μεγάλο εβδομαδιαίο αποτέλεσμα, ακόμη και όταν η ζήτηση εξασθενεί προς το τέλος.

Η διάκριση έχει σημασία: μία ημέρα χαμηλότερων εισροών δεν ακυρώνει την επιστροφή των θεσμικών κεφαλαίων, αλλά ούτε οι επτά θετικές συνεδριάσεις αρκούν για να αποδείξουν μόνιμη αλλαγή τάσης. Η αντοχή θα κριθεί από το εάν οι ροές παραμείνουν θετικές και μετά την έντονη αρχική συσσώρευση.

Bitcoin αξίας 2,52 δισ. δολαρίων έφυγαν από τα ανταλλακτήρια

Την ίδια στιγμή, τα δεδομένα της CryptoQuant δείχνουν καθαρές εκροές Bitcoin αξίας 2,52 δισ. δολαρίων από Binance, Coinbase, Kraken και Bitfinex μεταξύ 22 και 24 Σεπτεμβρίου. Η μεγαλύτερη κίνηση σημειώθηκε την πρώτη ημέρα: μόνο από την Binance αποσύρθηκαν καθαρά Bitcoin αξίας περίπου 1,19 δισ. δολαρίων, ενώ το σύνολο των τεσσάρων πλατφορμών έφθασε στα 1,57 δισ.

Στις επόμενες δύο ημέρες οι καθαρές εκροές περιορίστηκαν περίπου στα 438 εκατ. και 511 εκατ. δολάρια αντίστοιχα. Επειδή η κίνηση εμφανίστηκε σε περισσότερες πλατφόρμες και όχι σε ένα μόνο ανταλλακτήριο, δύσκολα αποδίδεται σε μεμονωμένη εσωτερική μεταφορά.

Οι εκροές από ανταλλακτήρια συχνά ερμηνεύονται ως ένδειξη ότι επενδυτές μεταφέρουν νομίσματα σε ιδιωτική φύλαξη και δεν σχεδιάζουν άμεση πώληση. Αυτό είναι εύλογη ερμηνεία, όχι απόδειξη. Οι μεταφορές μπορεί επίσης να αφορούν αναδιάρθρωση θεματοφυλακής, εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές ή μετακινήσεις μεταξύ υπηρεσιών.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στη συνύπαρξη με τις αγορές των ETF. Στο τριήμερο 22-24 Σεπτεμβρίου, τα ETF προσέλκυσαν περίπου 1,25 δισ. δολάρια: 714,7 εκατ. στις 22 Σεπτεμβρίου, 346,9 εκατ. στις 23 και 190,6 εκατ. στις 24. Δηλαδή, ενώ κεφάλαια εισέρχονταν στα ρυθμιζόμενα προϊόντα, νομίσματα απομακρύνονταν από τις πλατφόρμες άμεσης διαπραγμάτευσης.

Ο συνδυασμός μπορεί να περιορίσει τη διαθέσιμη προσφορά, εφόσον οι εκροές αντιπροσωπεύουν μακροπρόθεσμη φύλαξη. Για να μετατραπεί σε ισχυρό ανοδικό σήμα, πρέπει να συνοδευτεί από σταθερή ζήτηση και όχι μόνο από λογιστικές μετακινήσεις.

Η μόχλευση υποχώρησε, αλλά η αγορά δεν έγινε ακίνδυνη

Η εικόνα των παραγώγων είναι πιο ήπια από ό,τι στην αρχή της εβδομάδας. Το συνολικό open interest είχε ξεπεράσει τα 31 δισ. δολάρια στις 22 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια μειώθηκε προς τα 28,58 δισ. δολάρια. Παράλληλα, το funding rate υποχώρησε από επίπεδα άνω του 0,01 στις 21 Σεπτεμβρίου περίπου στο 0,0031.

Η μείωση δείχνει ότι οι traders περιόρισαν ένα μέρος της επιθετικής μόχλευσης μετά το ράλι. Αυτό μειώνει τον άμεσο κίνδυνο αλυσιδωτών ρευστοποιήσεων, αλλά δεν εξαλείφει τη μεταβλητότητα. Ο RSI που αναφέρεται στα drafts βρισκόταν στο 43,69 — ελαφρώς χαμηλότερα από την ουδέτερη περιοχή — ενώ ο MACD ήταν πάνω από τη γραμμή σήματος, αλλά και οι δύο γραμμές παρέμεναν κάτω από το μηδέν.

Τα δεδομένα αυτά αποτυπώνουν μία αγορά που έχει ανακάμψει, αλλά δεν έχει αποκτήσει καθαρή βραχυπρόθεσμη ορμή. Επιστροφή προς τα 86.000 δολάρια παραμένει πιθανό σενάριο, όχι βεβαιότητα. Απώλεια των 83.000 και κυρίως των 82.000 δολαρίων θα επιδείνωνε αισθητά την τεχνική εικόνα.

Γιατί τα 82.000 δολάρια είναι σημαντικότερα από τους εντυπωσιακούς στόχους

Η Fidelity τοποθετεί το βασικό τεχνικό όριο στην περιοχή των 82.000-82.500 δολαρίων. Ο Jurrien Timmer, διευθυντής Global Macro της Fidelity Investments, βλέπει έναν πιθανό σχηματισμό διπλού πυθμένα στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, με χαμηλά στην περιοχή των 57.742-60.033 δολαρίων και «γραμμή λαιμού» κοντά στα 82.266 δολάρια.

Στην τεχνική ανάλυση, η αποφασιστική διάσπαση της γραμμής λαιμού ενός διπλού πυθμένα μπορεί να ενεργοποιήσει στόχο που αντιστοιχεί περίπου στο βάθος του σχηματισμού. Στο συγκεκριμένο σενάριο, άνοδος περίπου 24% πάνω από τη ζώνη διάσπασης οδηγεί θεωρητικά προς τα 100.000-102.000 δολάρια.

Η περιοχή των 82.000 αποκτά πρόσθετη βαρύτητα επειδή, σύμφωνα με αναλύσεις που επικαλούνται τα drafts, βρίσκεται κοντά στο μέσο κόστος κτήσης των επενδυτών στα αμερικανικά spot ETF. Ένα επίπεδο που προηγουμένως λειτούργησε ως αντίσταση μπορεί να μετατραπεί σε στήριξη όταν οι πρόσφατοι αγοραστές βρίσκονται σε κέρδος και επιλέγουν να υπερασπιστούν το κόστος τους.

Αντίθετα, σταθερή επιστροφή χαμηλότερα θα ακύρωνε ή θα καθυστερούσε τον σχηματισμό και θα αύξανε τον κίνδυνο υποχώρησης προς χαμηλότερες ζώνες. Η αναφορά των 70.000 δολαρίων σε ορισμένες τεχνικές αναλύσεις αποτελεί αρνητικό σενάριο σε περίπτωση απώλειας της στήριξης — όχι τρέχον στόχο.

Τα 300.000 και 400.000 δολάρια είναι μοντέλα, όχι χρονοδιάγραμμα

Ο Timmer συνδέει το μακροπρόθεσμο σενάριο των 300.000 δολαρίων έως το 2029 με ένα μοντέλο «Power Law», το οποίο επιχειρεί να αποτυπώσει την πορεία του Bitcoin σε λογαριθμική κλίμακα. Κατά την εκτίμησή του, η υπεράσπιση της περιοχής των 60.000 δολαρίων επιβεβαιώνει ότι η μακροπρόθεσμη δομή παραμένει ενεργή.

Το μοντέλο δεν αποτελεί φυσικό νόμο ούτε εγγύηση. Εξαρτάται από την επιλογή των ιστορικών δεδομένων, τη χρονική αφετηρία και την υπόθεση ότι η μελλοντική συμπεριφορά θα διατηρήσει ομοιότητες με το παρελθόν. Ακαδημαϊκές έρευνες έχουν επισημάνει ότι τέτοια μοντέλα μπορούν να είναι χρήσιμα σε μεγάλους χρονικούς ορίζοντες, αλλά δεν είναι πάντα σταθερά όταν αλλάζουν οι προδιαγραφές τους.

Ακόμη πιο αισιόδοξος εμφανίζεται ο διευθύνων σύμβουλος της Coinbase, Brian Armstrong, ο οποίος θεωρεί «εύλογη» μία πορεία προς τα 400.000 δολάρια έως το 2030. Η εκτίμησή του βασίζεται κυρίως στους προηγούμενους τετραετείς κύκλους και στην υπόθεση ότι το Bitcoin θα μπορούσε να προσεγγίσει περίπου τρεις φορές το προηγούμενο ιστορικό υψηλό.

Ο ίδιος ο Armstrong αναγνωρίζει ότι οι προηγούμενοι κύκλοι δεν προβλέπουν με ακρίβεια τον επόμενο. Επομένως, το επίπεδο των 400.000 δολαρίων είναι ένα πιθανό αποτέλεσμα υπό συγκεκριμένες παραδοχές για την υιοθέτηση και τη ζήτηση — όχι τιμή-στόχος με προσδιορισμένη πιθανότητα.

Η Coinbase μετατρέπει το Bitcoin και σε εργαλείο πίστωσης

Πέρα από τις προβλέψεις, η Coinbase διευρύνει τις υπηρεσίες δανεισμού με δάνεια USDC σταθερού επιτοκίου που εξασφαλίζονται με Bitcoin. Ο δανειολήπτης γνωρίζει από την αρχή το επιτόκιο και την ημερομηνία αποπληρωμής, σε αντίθεση με τα προϊόντα κυμαινόμενου κόστους, όπου η επιβάρυνση μεταβάλλεται ανάλογα με τη ρευστότητα και τη ζήτηση.

Το νέο προϊόν χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο Morpho Midnight και η εκκαθάριση των συναλλαγών πραγματοποιείται μέσω του Base, του δικτύου δεύτερου επιπέδου της Coinbase πάνω στο Ethereum. Θα λειτουργεί παράλληλα με το Morpho Blue, όπου τα ενεργά δάνεια αναφέρονται πάνω από 1,4 δισ. δολάρια και οι συνολικές εξασφαλίσεις κοντά στα 3 δισ.

Η εξέλιξη ενισχύει τη χρήση του Bitcoin ως εγγύηση για ρευστότητα, αλλά προσθέτει διαφορετικούς κινδύνους: μεταβολές στην αξία της εξασφάλισης, πιθανές ρευστοποιήσεις, τεχνικό κίνδυνο πρωτοκόλλου και έκθεση σε stablecoin. Η ανάπτυξη του δανεισμού δεν πρέπει να συγχέεται με άμεση ζήτηση για αγορά Bitcoin.

Το επόμενο τεστ της αγοράς

Η σημερινή εικόνα είναι ισχυρότερη από μία απλή άνοδο τιμής. Τα ETF επέστρεψαν σε θετικές ετήσιες ροές, τα νομίσματα απομακρύνονται από τα ανταλλακτήρια και η μόχλευση έχει υποχωρήσει από τα πρόσφατα υψηλά. Αυτές είναι πραγματικές εξελίξεις που βελτιώνουν τη δομή της αγοράς.

Δεν ακυρώνουν, όμως, τους κινδύνους. Οι ημερήσιες εισροές των ETF επιβραδύνθηκαν, η τιμή δεν έχει επανέλθει στο πρόσφατο υψηλό και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι των 300.000-400.000 δολαρίων εξαρτώνται από μοντέλα και ιστορικές αναλογίες.

Το άμεσο κριτήριο παραμένει πολύ πιο κοντά: διατήρηση πάνω από τα 82.000-82.500 δολάρια και ανάκτηση της περιοχής των 86.000-87.000. Εάν αυτά τα επίπεδα επιβεβαιωθούν με συνεχιζόμενες εισροές στα ETF, το σενάριο των 100.000 δολαρίων θα αποκτήσει ισχυρότερη τεχνική βάση. Μέχρι τότε, οι εξαψήφιοι και πολυετείς στόχοι ανήκουν στην κατηγορία των προβλέψεων — όχι των γεγονότων.