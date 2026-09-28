Allwyn: Το σοκ της Βραζιλίας δικαιώνει τις επιφυλάξεις — Η Betano παγώνει, ο στόχος πέφτει στα 11,10 ευρώ

Η νέα σημαντική πτώση της Allwyn στη σημερινή συνεδρίαση δίνει επώδυνη απάντηση στο ερώτημα που είχαμε θέσει έγκαιρα: πόση βεβαιότητα δικαιολογούσε η αποτίμηση της συμμετοχής στην Betano; Η Βραζιλία επέλεξε την αυστηρότερη εκδοχή ρύθμισης, απαγορεύοντας τα στοιχήματα σταθερών αποδόσεων και το σχετικό διαδικτυακό παιχνίδι. Η Betano έχει ήδη αναστείλει καταθέσεις και νέα στοιχήματα. Η Eurobank Equities υπολογίζει ότι, με την απώλεια της βραζιλιάνικης αγοράς, κινδυνεύουν έως 120 εκατ. ευρώ ετήσιας συμμετοχής της Allwyn στα κέρδη και μειώνει την τιμή-στόχο από τα 13 στα 11,10 ευρώ.

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Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Κρίσιμο μέγεθος Τι γνωρίζουμε σήμερα Συμμετοχή της Allwyn 36,75% στην Kaizen Gaming, που λειτουργεί την Betano Βάρος Βραζιλίας στην Betano 44%–46% των εσόδων, εκτίμηση Eurobank Equities Δραστηριότητα στη Βραζιλία Η Betano έχει σταματήσει νέες καταθέσεις, στοιχήματα και εγγραφές Ετήσια συμμετοχή στα κέρδη σε κίνδυνο Περίπου 110–120 εκατ. ευρώ σε σενάριο πλήρους απώλειας, εκτίμηση Eurobank Equities Αξία συμμετοχής στην Betano Περίπου 1,5 δισ. ευρώ αντί 3 δισ. ευρώ στην αναλογική άσκηση της χρηματιστηριακής Νέα τιμή-στόχος 11,10 ευρώ από 13 ευρώ, μείωση 1,90 ευρώ ή περίπου 14,6%

Η προειδοποίηση είχε προηγηθεί της βραζιλιάνικης απόφασης

Στο Sofokleous10 είχαμε ήδη καταγράψει την επίμονη αδυναμία της μετοχής. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, την ώρα που ο Γενικός Δείκτης ενισχυόταν κατά 0,90%, η Allwyn έχανε 1,70% και βρισκόταν στα 11,835 ευρώ, με αυξημένες συναλλαγές. Είχαμε επισημάνει ότι η υποχώρηση κάτω από τα 12 ευρώ και η συνεχιζόμενη προσφορά μετοχών απαιτούσαν επιφυλακτικότητα, ενώ οι παλαιότερες αναλύσεις μας είχαν θέσει ερωτήματα για τους κινδύνους που ενσωματώνει η διεθνής επέκταση του ομίλου.

Η σημερινή εξέλιξη προσθέτει συγκεκριμένο, μετρήσιμο λόγο στην πίεση. Η παρατήρηση της αδύναμης χρηματιστηριακής εικόνας δεν ισοδυναμούσε με πρόβλεψη της ακριβούς απόφασης του Λούλα. Επιβεβαιώνεται, όμως, η ουσία της επιφύλαξης: μια συμμετοχή που αποτιμάται σε δισεκατομμύρια ευρώ εξαρτάται και από πολιτικές αποφάσεις σε αγορές όπου οι κανόνες μπορούν να αλλάξουν απότομα.

Τι ακριβώς αποφάσισε η Βραζιλία

Το προσωρινό μέτρο 1.394, που δημοσιεύθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου, απαγορεύει σε ολόκληρη τη χώρα την εκμετάλλευση, προσφορά, διαμεσολάβηση και διαφήμιση στοιχημάτων σταθερών αποδόσεων. Το κείμενο αναφέρει ρητά τόσο πραγματικά αθλητικά γεγονότα όσο και εικονικά γεγονότα διαδικτυακών παιχνιδιών. Συνεπώς, η απαγόρευση αγγίζει τον πυρήνα της ρυθμιζόμενης αγοράς online στοιχήματος και iGaming, ενώ άλλες νόμιμες μορφές λοταρίας εξαιρούνται.

Η απαγόρευση νέων χρημάτων στους λογαριασμούς των παικτών ισχύει από τη δημοσίευση. Οι πάροχοι οφείλουν να καταστήσουν μη προσβάσιμους τους ιστότοπους και τις εφαρμογές τους μετά την προβλεπόμενη δεκαήμερη μεταβατική περίοδο, με πρακτικό ορόσημο την 6η Οκτωβρίου. Οι υφιστάμενες ομοσπονδιακές και πολιτειακές άδειες τερματίζονται 30 ημέρες μετά τη δημοσίευση. Το μέτρο αποκλείει την επιστροφή των τελών αδειοδότησης και την κρατική αποζημίωση στο πλαίσιο της προβλεπόμενης ανάκλησης.

Για την Betano η διακοπή έχει ήδη περάσει από το νομικό κείμενο στην πράξη. Στην ενημέρωση προς τους πελάτες της στη Βραζιλία δηλώνει ότι δεν δέχεται νέες καταθέσεις, αθλητικά στοιχήματα, στοιχήματα καζίνο ή εγγραφές. Οι αναλήψεις συνεχίζονται σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, με σύσταση προς τους χρήστες να αποσύρουν τα υπόλοιπά τους έως το τέλος της 5ης Οκτωβρίου.

Πώς μεταφέρεται η ζημιά στην Allwyn

Η Allwyn κατέχει το 36,75% της Kaizen Gaming, της εταιρείας πίσω από την Betano. Η συμμετοχή καταγράφεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης: η επίπτωση δεν εμφανίζεται ως ισόποση μείωση των ενοποιημένων πωλήσεων της Allwyn, αλλά κυρίως ως μικρότερη συμμετοχή στα κέρδη της συνδεδεμένης εταιρείας και, ενδεχομένως, ως χαμηλότερες ταμειακές διανομές.

Σύμφωνα με τη Eurobank Equities, η Βραζιλία αντιπροσωπεύει περίπου το 44%–46% των εσόδων της Betano. Η χρηματιστηριακή υπολόγιζε ότι η Betano θα απέφερε στην Allwyn 230–240 εκατ. ευρώ ετήσιας συμμετοχής στα κέρδη, ποσό αντίστοιχο περίπου με το 13% του προσαρμοσμένου EBITDA του ευρύτερου ομίλου όταν συμπεριλαμβάνονται οι επενδύσεις. Υπολόγιζε επίσης ετήσιες διανομές μετρητών άνω των 250 εκατ. ευρώ.

Σε μια απλή αναλογική άσκηση, η πλήρης απώλεια της βραζιλιάνικης δραστηριότητας θέτει σε κίνδυνο περίπου 110–120 εκατ. ευρώ από αυτή την ετήσια συμμετοχή στα κέρδη, περίπου 6% της ίδιας διευρυμένης βάσης EBITDA, μαζί με σημαντικό μέρος των προσδοκώμενων διανομών. Πρόκειται για σενάριο της χρηματιστηριακής, όχι για δημοσιευμένη πρόβλεψη πραγματοποιημένης ζημιάς. Η τελική επίπτωση εξαρτάται από τα πραγματικά περιθώρια κέρδους της Βραζιλίας, τη δυνατότητα περικοπής κόστους και τη διάρκεια της απαγόρευσης.

Η αποτίμηση της Betano κόβεται στη μέση

Η Eurobank Equities αποτιμούσε προηγουμένως το μερίδιο της Allwyn στην Betano περίπου στα 3 δισ. ευρώ, με πολλαπλασιαστή 12–13 φορές επί της εκτιμώμενης συμμετοχής της στα κέρδη. Υποθέτοντας αναλογική απώλεια της κερδοφορίας που συνδέεται με τη Βραζιλία, μειώνει την αξία της συμμετοχής περίπου στα 1,5 δισ. ευρώ. Το αποτέλεσμα είναι μείωση της αποτίμησης της Allwyn κατά 1,90 ευρώ ανά μετοχή και νέα τιμή-στόχος 11,10 ευρώ.

Η πράξη αυτή είναι αφετηρία και έχει δύο ανοιχτές πλευρές. Αν η νομοθεσία αλλάξει ή ανατραπεί και οι ταμειακές διανομές αντέξουν, η πραγματική απώλεια μπορεί να είναι μικρότερη. Αν η αγορά επιβάλει χαμηλότερο πολλαπλασιαστή σε ολόκληρη την Betano ή προεξοφλήσει γενικότερη αύξηση του ρυθμιστικού κινδύνου στην Allwyn, μπορεί να αποτιμήσει μεγαλύτερο πλήγμα. Η νέα τιμή-στόχος είναι εκτίμηση αναλυτών υπό συγκεκριμένες παραδοχές, όχι όριο κάτω από το οποίο δεν μπορεί να κινηθεί η μετοχή.

Η απάντηση της εταιρείας και το χαμένο guidance

Η ίδια η Allwyn, στην ανακοίνωσή της στις 28 Σεπτεμβρίου, τονίζει ότι οι αγορές εκτός Βραζιλίας συνεισφέρουν την πλειονότητα των εσόδων της Betano και αναπτύχθηκαν ταχύτερα πρόσφατα. Η Betano σχεδιάζει είσοδο σε τέσσερις ακόμη χώρες στις αρχές του 2027 και προετοιμάζει νομικές κινήσεις, επικαλούμενη την πενταετή άδεια που της χορηγήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2025.

Η διοίκηση εκτιμά προκαταρκτικά ότι, εφόσον το μέτρο διατηρηθεί έως το τέλος του 2026, η επίπτωση στο ενοποιημένο περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA θα είναι περιορισμένη. Ταυτόχρονα, δηλώνει ότι η προηγούμενη πρόβλεψη για περιθώριο περίπου 37% δεν ισχύει πλέον σε αυτό το σενάριο. Αυτή είναι η ουσιαστική αλλαγή για τους επενδυτές: αφαιρείται ένας αριθμητικός οδηγός τη στιγμή που ζητούν περισσότερη ορατότητα για κέρδη και μετρητά.

Το Κογκρέσο θα κρίνει τη διάρκεια, οι ταμειακές ροές την αποτίμηση

Το προσωρινό μέτρο έχει ισχύ νόμου ήδη από τη δημοσίευσή του, αλλά χρειάζεται έγκριση και από τα δύο σώματα του βραζιλιάνικου Κογκρέσου για να διατηρηθεί. Η Allwyn αναφέρει διάρκεια έως 120 ημερών, με παράταση για τις περιόδους κοινοβουλευτικής διακοπής, που μπορεί να μεταφέρει το τελικό ορόσημο στις αρχές Μαρτίου 2027. Υπάρχει συνεπώς περιθώριο απόρριψης ή τροποποίησης. Η εκκρεμότητα, ωστόσο, δεν επαναφέρει τη σημερινή λειτουργία της Betano στη Βραζιλία.

Το επόμενο διάστημα χρειάζεται έλεγχος σε τέσσερα σημεία: αν και πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση, ποιες τροπολογίες θα κατατεθούν στο Κογκρέσο, πόσο γρήγορα θα περιοριστούν τα κόστη και τι θα συμβεί με τα μερίσματα της Kaizen προς την Allwyn. Η νομική οδός αποτελεί πραγματική επιλογή, αλλά δεν δικαιολογεί σήμερα να εγγραφεί ως βέβαιη ανάκτηση αξίας.

Η αγορά τιμολογεί πλέον έναν κίνδυνο που μέχρι πρόσφατα χωρούσε στις υποσημειώσεις των αναλύσεων. Οι επιφυλάξεις μας για την πορεία της μετοχής είχαν διατυπωθεί πριν από το βραζιλιάνικο σοκ. Τώρα, πέρα από το ταμπλό, υπάρχουν συγκεκριμένοι αριθμοί: 1,5 δισ. ευρώ χαμηλότερη εκτιμώμενη αξία της συμμετοχής, 1,90 ευρώ λιγότερα στην τιμή-στόχο και ένα εταιρικό guidance που πρέπει να ξαναγραφτεί. Η οριστική ετυμηγορία θα προκύψει από τη διάρκεια της απαγόρευσης και από το ταμείο, όχι από μία συνεδρίαση.