Bitcoin κάτω από 84.000: Το ράλι 44% σκοντάφτει στα 85.000 — Θεσμική ζήτηση και κέρδη δοκιμάζουν την αγορά

Το Bitcoin υποχώρησε ξανά κάτω από τα 84.000 δολάρια, αφού η προσπάθεια επιστροφής πάνω από τη ζώνη των 85.000 δεν συνοδεύτηκε από αρκετό όγκο. Η διόρθωση έρχεται έπειτα από ανάκαμψη 44,2% από το χαμηλό του Ιουνίου και ενώ η θεσμική ζήτηση παραμένει ισχυρή. Το βασικό ερώτημα είναι πλέον αν οι αγορές μέσω ETF και εταιρικών ταμείων μπορούν να απορροφήσουν την κατοχύρωση κερδών από επενδυτές που επέστρεψαν σε θετικό έδαφος.

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Νωρίς τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, το Bitcoin διαπραγματευόταν κοντά στα 83.452 δολάρια, περίπου 1% χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο. Το ενδοσυνεδριακό υψηλό έφθασε στα 85.060 και το χαμηλό στα 83.220 δολάρια. Η νεότερη αυτή αποτύπωση αντικαθιστά τις τιμές των 84.400-84.870 δολαρίων που καταγράφηκαν στα drafts κατά τη διάρκεια της Κυριακής.

Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Το Bitcoin έχει ανακάμψει περίπου 44,2% από την περιοχή των 58.535 δολαρίων τον Ιούνιο, αλλά δεν κατάφερε να διατηρηθεί πάνω από τα 85.000.

Η άμεση στήριξη βρίσκεται στην περιοχή 83.000-83.300 δολαρίων. Απώλειά της θα επανέφερε στο προσκήνιο τα 80.106 δολάρια, ενώ ανοδική επιβεβαίωση απαιτεί ανάκτηση των 85.000-85.300.

Οι εβδομαδιαίες εισροές στα αμερικανικά spot ETF ανήλθαν περίπου στα 2,39 δισ. δολάρια και οι μηνιαίες ξεπέρασαν τα 2,7 δισ., στηρίζοντας την πλευρά της ζήτησης.

Τα μη πραγματοποιημένα κέρδη έχουν αυξηθεί πάνω από 40%, δημιουργώντας κίνητρο για κατοχύρωση κερδών, ενώ το open interest παραμένει κοντά στα 30 δισ. δολάρια.

Η γαλλική Capital B δηλώνει ότι θέλει να αγοράζει Bitcoin όσο το δυνατόν ταχύτερα. Διαθέτει 3.525 BTC και ανακοίνωσε χρηματοδότηση 21 εκατ. ευρώ για νέες αγορές.

Ιστορικό τεστ 216 νέων υψηλών 52 εβδομάδων έδειξε ότι η αναμονή πτώσης 30% οδήγησε σε υψηλότερη τιμή αγοράς στο 61% των περιπτώσεων. Το αποτέλεσμα αφορά συγκεκριμένο μοντέλο και όχι καθολικό κανόνα.

Η απόπειρα των 85.000 απέτυχε με χαμηλότερο όγκο

Στα διαγράμματα της 27ης Σεπτεμβρίου, το Bitcoin είχε ανακάμψει προς τα 84.870 δολάρια, έπειτα από δύο ημέρες διακύμανσης περίπου μεταξύ 83.300 και 85.300. Η νέα προσπάθεια διάσπασης των 85.000 πραγματοποιήθηκε, όμως, με αισθητά χαμηλότερο όγκο από εκείνον που συνόδευσε το ράλι της 21ης-23ης Σεπτεμβρίου.

Η υποχώρηση προς τα 83.452 δολάρια επιβεβαιώνει ότι η ζώνη των 85.000 παραμένει ενεργή αντίσταση. Για να βελτιωθεί ξανά η βραχυπρόθεσμη εικόνα, χρειάζεται σταθερή επιστροφή πάνω από τα 85.000-85.300 δολάρια. Στη συνέχεια, οι επόμενες αντιστάσεις εντοπίζονται περίπου στα 86.500 και στο υψηλό της 22ας Σεπτεμβρίου, στα 87.374 δολάρια.

Στην αντίθετη κατεύθυνση, τα 83.300 και 83.000 δολάρια σχηματίζουν την πρώτη αμυντική ζώνη. Εάν χαθεί με αυξημένο όγκο, η περιοχή των 80.106 δολαρίων γίνεται το επόμενο σημαντικό τεχνικό σημείο. Χαμηλότερα, η ζώνη 74.900-75.000 αντιστοιχεί στην περιοχή από την οποία ξεκίνησε η τελευταία ισχυρή ανοδική κίνηση.

Οι τεχνικές ενδείξεις της Κυριακής ήταν περισσότερο θετικές παρά αρνητικές, αλλά δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως σημερινές χωρίς χρονική σήμανση. Τότε, ο RSI βρισκόταν στο 66, ο Stochastic στο 77 και ο ADX στο 44, ενώ το Momentum και ο MACD έδιναν θετικές ενδείξεις. Οι περισσότεροι κινητοί μέσοι όροι παρέμεναν χαμηλότερα από την τιμή, αλλά η νέα πτώση φέρνει ξανά στο επίκεντρο τον εκθετικό μέσο όρο 10 περιόδων κοντά στα 83.328 και τον απλό μέσο όρο κοντά στα 83.818 δολάρια.

Το ράλι 44,2% και η σκιά του 2021

Η σημερινή διόρθωση δεν αναιρεί την έκταση της ανάκαμψης. Από την περιοχή των 58.535 δολαρίων τον Ιούνιο έως περίπου τα 84.400, το Bitcoin ενισχύθηκε κατά 44,2%. Σύμφωνα με την ανάλυση της CryptoQuant που περιλαμβάνεται στα drafts, η επίδοση αυτή είναι μεγαλύτερη από τη μέση ιστορική ανάκαμψη περίπου 29,7% μετά από αντίστοιχα χαμηλά.

Η σύγκριση με το 2021 δημιουργεί, ωστόσο, μία προειδοποίηση. Η προηγούμενη πτώση του Bitcoin από το ιστορικό υψηλό του 2025 υπολογίζεται περίπου στο 53,06%. Το 2021 είχε καταγραφεί παρόμοια υποχώρηση 53,10%, την οποία ακολούθησε νέο χαμηλότερο χαμηλό. Αυτό αποτελεί ιστορική αναλογία και όχι απόδειξη ότι η ίδια ακολουθία θα επαναληφθεί.

Υπάρχει μάλιστα ουσιαστική διαφορά. Ο δείκτης MVRV, ο οποίος συγκρίνει την αγοραία με την πραγματοποιηθείσα αξία του δικτύου, βρισκόταν περίπου στο 1,10 στο χαμηλό του Ιουνίου, έναντι 1,55 στην αντίστοιχη φάση του 2021. Η χαμηλότερη σχέση δείχνει διαφορετική βάση κόστους και διαφορετικό επίπεδο μη πραγματοποιημένων κερδών στην αγορά.

Το επίπεδο των 58.535 δολαρίων παραμένει σημαντικό για τη μακροπρόθεσμη ανάλυση, επειδή πιθανή διάσπασή του θα ακύρωνε την υπόθεση ότι ο Ιούνιος αποτέλεσε το χαμηλό του κύκλου. Δεν είναι, όμως, άμεσο βραχυπρόθεσμο επίπεδο συναλλαγών όσο η τιμή βρίσκεται πάνω από τα 83.000.

ETF και περιορισμένη προσφορά στηρίζουν τη ζήτηση

Η βασική διαφορά από μία καθαρά τεχνική αναπήδηση είναι η παρουσία θεσμικών ροών. Οι εβδομαδιαίες καθαρές εισροές στα αμερικανικά spot Bitcoin ETF έφθασαν περίπου στα 2,39 δισ. δολάρια, ενώ οι εισροές του Σεπτεμβρίου ξεπέρασαν τα 2,7 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, τα αποθέματα Bitcoin στα ανταλλακτήρια έχουν μειωθεί. Η μεταφορά νομισμάτων εκτός πλατφορμών μπορεί να περιορίσει την άμεσα διαθέσιμη προσφορά, εφόσον αφορά μακροπρόθεσμη φύλαξη. Δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι όλα τα νομίσματα αποσύρονται με σκοπό τη διακράτηση, καθώς μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές θεματοφυλακής ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές.

Ο συνδυασμός θετικών ροών στα ETF και μειωμένων αποθεμάτων δημιουργεί ευνοϊκό υπόβαθρο, αλλά χρειάζεται συνέχεια. Εάν οι εισροές επιβραδυνθούν ενώ οι κάτοχοι αρχίσουν να κατοχυρώνουν κέρδη, η μειωμένη προσφορά μπορεί να μην αρκεί για να κρατήσει την τιμή πάνω από τις κοντινές στηρίξεις.

Τα κέρδη άνω του 40% δημιουργούν νέο σημείο πίεσης

Η ανάκαμψη έχει μεταφέρει μεγάλο μέρος των βραχυπρόθεσμων κατόχων από ζημίες σε κέρδη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι πηγές, το περιθώριο μη πραγματοποιημένων κερδών αυξήθηκε από αρνητικές τιμές σε επίπεδα άνω του 40%, τα υψηλότερα από τον Δεκέμβριο του 2024.

Αυτό δεν αποτελεί αυτόματο σήμα πώλησης. Αυξάνει, όμως, το οικονομικό κίνητρο για κατοχύρωση κερδών, ιδιαίτερα έπειτα από άνοδο άνω του 40% σε περίπου τρεις μήνες. Η αγορά έχει εμφανίσει και στο παρελθόν έντονη μεταβλητότητα όταν τα μη πραγματοποιημένα κέρδη αυξάνονται απότομα.

Η εικόνα των παραγώγων προσθέτει έναν δεύτερο κίνδυνο. Το open interest κινείται κοντά στα 30 δισ. δολάρια, ενώ τα funding rates παραμένουν μέχρι στιγμής σχετικά συγκρατημένα. Εφόσον η μόχλευση ή το κόστος χρηματοδότησης των long θέσεων αυξηθούν απότομα, μία πτώση μπορεί να ενισχυθεί από αναγκαστικές ρευστοποιήσεις.

Η κρίσιμη ισορροπία βρίσκεται επομένως ανάμεσα σε τρεις ροές: τις αγορές των ETF, τα νομίσματα που απομακρύνονται από τα ανταλλακτήρια και τις πωλήσεις επενδυτών που έχουν επιστρέψει σε κέρδη.

Capital B: Η γαλλική εκδοχή της εταιρικής συσσώρευσης

Η Capital B, μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες με στρατηγικό απόθεμα Bitcoin, επιταχύνει τη δική της συσσώρευση. Ο διευθύνων σύμβουλος Alexandre Laizet δήλωσε ότι η εταιρεία σκοπεύει να αγοράζει «όσο το δυνατόν περισσότερο Bitcoin, όσο το δυνατόν ταχύτερα», με τρόπο που θεωρεί αυξητικό για την αξία ανά μετοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του draft, η γαλλική εταιρεία κατείχε 3.525 BTC, τα οποία αποτιμήθηκαν περίπου στα 299,14 εκατ. δολάρια με βάση την τιμή της περιόδου αναφοράς. Η αποτίμηση αυτή μεταβάλλεται μαζί με την αγορά και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σταθερή λογιστική αξία.

Η Capital B ανακοίνωσε επίσης θεσμική χρηματοδότηση 21 εκατ. ευρώ για την αγορά επιπλέον Bitcoin. Ο Laizet υποστηρίζει ότι οι εισηγμένες εταιρείες μπορούν να προσφέρουν έμμεση πρόσβαση στο Bitcoin σε κεφάλαια που δεν έχουν τη δυνατότητα ή την εντολή να αγοράσουν απευθείας το ψηφιακό νόμισμα.

Το μοντέλο δεν είναι χωρίς κινδύνους. Η έκδοση νέων μετοχών μπορεί να προκαλέσει αραίωση των υφιστάμενων μετόχων, ενώ η χρήση χρέους αυξάνει το κόστος χρηματοδότησης και την ευαισθησία σε πτώση της τιμής. Το αν μία αγορά είναι πράγματι «accretive» εξαρτάται από τους όρους άντλησης κεφαλαίων, την τιμή αγοράς των Bitcoin και τη μεταβολή των νομισμάτων που αντιστοιχούν σε κάθε μετοχή.

Η εταιρεία αναφέρει Bitcoin yield 2,1% για το 2026. Ο συγκεκριμένος δείκτης μετρά τη μεταβολή του Bitcoin που αναλογεί στις μετοχές και δεν αποτελεί χρηματική απόδοση, τόκο ή εγγυημένο κέρδος για τους μετόχους.

Η αναμονή πτώσης 30% απέτυχε στο 61% ενός ιστορικού τεστ

Ένα ξεχωριστό ιστορικό τεστ του Adam Livingston, αντιπροέδρου επενδύσεων της Strive, εξετάζει κατά πόσο συμφέρει η αναμονή μίας μεγάλης διόρθωσης πριν από την αγορά Bitcoin. Η ανάλυση ξεκινά από 216 νέα υψηλά κλεισίματος 52 εβδομάδων, από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Οκτώβριο του 2025, και υπολογίζει ποια θα ήταν η τιμή αγοράς εάν ο επενδυτής περίμενε πτώση 10%, 20% ή 30% από μεταγενέστερη κορυφή.

Στο σενάριο πτώσης 30%, η αναμονή οδήγησε σε υψηλότερη τιμή αγοράς από την αρχική στο 61% των περιπτώσεων. Η διάμεση αναμονή έως την εμφάνιση της διόρθωσης ήταν 134 ημέρες και η μέγιστη έφθασε τις 881. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι η τιμή μπορεί πρώτα να ανέβει πολύ και στη συνέχεια να πέσει 30% από μία νέα, υψηλότερη κορυφή, παραμένοντας πάνω από το επίπεδο που είχε αρχικά απορρίψει ο υποψήφιος αγοραστής.

Για την αναμονή πτώσης 10%, η διάμεση διάρκεια ήταν 14 ημέρες, αλλά η τελική τιμή παρέμεινε υψηλότερη στο 57% των περιπτώσεων. Στην πτώση 20%, η διάμεση αναμονή έφθασε τις 44 ημέρες και η τιμή ήταν υψηλότερη στο 52% των περιπτώσεων.

Η ανάλυση δεν αποδεικνύει ότι η άμεση αγορά είναι πάντοτε καλύτερη. Τα 216 σήματα περιλαμβάνουν διαδοχικά υψηλά μέσα στην ίδια ανοδική περίοδο και δεν αντιστοιχούν σε 216 ανεξάρτητους κύκλους. Επίσης, το αποτέλεσμα εξαρτάται από την πηγή των τιμών κλεισίματος και από τον ακριβή κανόνα μέτρησης της διόρθωσης.

Το παράδειγμα του ιστορικού υψηλού άνω των 126.000 δολαρίων τον Οκτώβριο του 2025 δείχνει και την άλλη πλευρά: όποιος περίμενε από εκείνη την κορυφή είχε τη δυνατότητα να αγοράσει κάτω από τα 58.000 δολάρια τον Ιούνιο. Το ασφαλές συμπέρασμα είναι ότι το ποσοστό μίας μελλοντικής πτώσης δεν λέει από μόνο του σε ποια απόλυτη τιμή θα πραγματοποιηθεί.

Τι κρίνει την επόμενη κίνηση

Το Bitcoin παραμένει σε σαφώς καλύτερη θέση από τον Ιούνιο, αλλά η επιστροφή κάτω από τα 84.000 δείχνει ότι η διάσπαση των 85.000 δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Οι αγοραστές χρειάζονται επανάκτηση των 85.000-85.300 και στη συνέχεια των 86.500 δολαρίων για να δοκιμάσουν ξανά το υψηλό των 87.374.

Οι πωλητές, αντίθετα, θα αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο εάν χαθούν τα 83.300 και 83.000 δολάρια. Σε αυτή την περίπτωση, η περιοχή των 80.000 θα αποτελέσει το ουσιαστικό τεστ για το αν η διόρθωση παραμένει φυσιολογική ανάπαυση μέσα στην ανοδική δομή ή μετατρέπεται σε βαθύτερη υποχώρηση.

Τα ETF και οι εταιρικές αγορές προσφέρουν πραγματική ζήτηση. Τα κέρδη των κατόχων και η μόχλευση δημιουργούν πραγματική προσφορά και κίνδυνο μεταβλητότητας. Η μάχη των επόμενων συνεδριάσεων δεν θα κριθεί από μία ιστορική αναλογία, αλλά από το ποια από αυτές τις δύο πλευρές θα εμφανίσει μεγαλύτερη και πιο επίμονη ροή κεφαλαίων.