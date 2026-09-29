Bitcoin στα 83.000: Τα 82.500 κρίνουν το καλύτερο Q3 από το 2017 — Πετρέλαιο, Fed και Strategy στη ζυγαριά

Το Bitcoin κρατά την περιοχή των 83.000 δολαρίων, αλλά η αγορά μπαίνει στις τελευταίες συνεδριάσεις του τρίτου τριμήνου με μία κρίσιμη εκκρεμότητα: πρέπει να μετατρέψει τα 82.500 δολάρια σε σταθερή στήριξη, την ώρα που το ακριβό πετρέλαιο αναζωπυρώνει τις προσδοκίες για νέα αύξηση επιτοκίων από τη Fed. Απέναντι σε αυτή την πίεση βρίσκονται η μείωση της διαθέσιμης προσφοράς και η επιστροφή των εταιρικών αγορών, με τη Strategy να αποκτά άλλα 1.665 BTC.

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Νωρίς την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, το Bitcoin διαπραγματευόταν κοντά στα 83.217 δολάρια, περίπου 0,2% χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο. Το ενδοσυνεδριακό υψηλό είχε φθάσει στα 84.239 και το χαμηλό στα 82.598 δολάρια. Η τιμή παραμένει πάνω από το κρίσιμο όριο των 82.500, αλλά κάτω από το εβδομαδιαίο κλείσιμο των 84.450 και αρκετά χαμηλότερα από το πρόσφατο υψηλό των 87.395 δολαρίων.

Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Το Bitcoin παραμένει λίγο πάνω από τα 83.000 δολάρια, με τα 82.500 να αποτελούν το άμεσο τεχνικό όριο που παρακολουθεί η αγορά.

Το τρίτο τρίμηνο οδεύει προς άνοδο άνω του 40%, την καλύτερη επίδοση από το 2017, αλλά το ιστορικό αποτέλεσμα δεν εγγυάται αντίστοιχα ισχυρό τέταρτο τρίμηνο.

Περίπου 40.000 BTC αποχώρησαν από τα ανταλλακτήρια μέσα σε μία εβδομάδα, μειώνοντας τα συνολικά διαθέσιμα υπόλοιπα στα 2,46 εκατ. BTC, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι πηγές.

Η Strategy αγόρασε 1.665 BTC έναντι 142,7 εκατ. δολαρίων, με μέση τιμή 85.681 δολάρια, ανεβάζοντας το απόθεμά της στα 847.666 BTC.

Η άμεση συσχέτιση Bitcoin και πετρελαίου παραμένει σχεδόν μηδενική σε βάθος χρόνου. Η επίδραση περνά κυρίως μέσω πληθωρισμού, αποδόσεων ομολόγων, δολαρίου και επιτοκίων.

Οι αγορές αποτιμούν πιθανότητα περίπου 70% για νέα αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο, πριν από τα στοιχεία PCE της Τετάρτης και την έκθεση απασχόλησης της Παρασκευής.

Η μάχη των 82.500 δολαρίων

Το υψηλότερο εβδομαδιαίο κλείσιμο του Bitcoin από τα τέλη Ιανουαρίου, στα 84.450 δολάρια, δεν μετατράπηκε σε άμεση συνέχεια του ράλι. Η τιμή υποχώρησε έως τα 82.557 δολάρια και στη σημερινή συνεδρίαση δοκίμασε εκ νέου την ίδια περιοχή, καθώς η ρευστότητα στα βιβλία εντολών μετακινήθηκε εις βάρος των αγοραστών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της CoinGlass που περιλαμβάνονται στα drafts, περίπου 30 εκατ. δολάρια σε εντολές πώλησης είχαν συγκεντρωθεί κοντά στα 85.700 δολάρια. Το επίπεδο λειτουργεί ως βραχυπρόθεσμο εμπόδιο, πριν από τη μέση βάση κόστους των επενδυτών στα αμερικανικά spot ETF, η οποία υπολογίζεται κοντά στα 86.000 δολάρια. Ακόμη υψηλότερα βρίσκεται το άνοιγμα του 2026, περίπου στα 88.700 δολάρια.

Στην αντίθετη κατεύθυνση, ο αναλυτής Rekt Capital θεωρεί ότι τα 82.500 δολάρια αντιστοιχούν, στη σημερινή δομή, στην κορυφή της ζώνης συσσώρευσης που διαμορφώθηκε μετά την πτώση του 2022. Κατά την εκτίμησή του, η διατήρηση του επιπέδου θα μπορούσε να επιτρέψει τη δημιουργία νέας ζώνης επανασυσσώρευσης. Αντίθετα, αποτυχία μετατροπής του σε στήριξη θα άνοιγε τον δρόμο για επιστροφή στο ευρύτερο εύρος 60.000-80.000 δολαρίων.

Πρόκειται για τεχνικό σενάριο και όχι για βεβαιότητα. Το αμέσως επόμενο σημείο αναφοράς χαμηλότερα βρίσκεται κοντά στα 80.500 δολάρια, όπου υπολογίζεται η μέση βάση κόστους των εταιρικών ταμείων Bitcoin. Οι πιο πρόσφατοι αγοραστές, ηλικίας μίας έως τεσσάρων εβδομάδων, έχουν μέση τιμή περίπου 78.300 δολάρια, ενώ ο ευρύτερος μέσος όρος κόστους των ενεργών επενδυτών τοποθετείται κοντά στα 76.700.

Το καλύτερο τρίτο τρίμηνο από το 2017

Παρά τη βραχυπρόθεσμη διόρθωση, η μεγάλη εικόνα του τριμήνου παραμένει εντυπωσιακή. Το Bitcoin οδεύει προς άνοδο λίγο πάνω από 40% στο τρίτο τρίμηνο, επίδοση που, εφόσον διατηρηθεί έως το κλείσιμο, θα είναι η καλύτερη από το 2017. Από το χαμηλό του Ιουνίου, η ανάκαμψη έφθασε περίπου το 44%.

Η σύγκριση με τον ιστορικό μέσο όρο είναι μεγάλη: από το 2013, η μέση απόδοση του τρίτου τριμήνου υπολογίζεται περίπου στο 8,6%. Η αγορά εισέρχεται επίσης στον Οκτώβριο με τη γνωστή αισιοδοξία του «Uptober», καθώς έξι από τους τελευταίους οκτώ Οκτωβρίους έκλεισαν θετικά.

Αυτή η εποχικότητα χρειάζεται προσοχή. Οι δύο αρνητικοί Οκτώβριοι του ίδιου δείγματος, το 2018 και το 2025, κατέγραψαν απώλειες περίπου 3,9%, ενώ η μέση ιστορική απόδοση του τέταρτου τριμήνου επηρεάζεται έντονα από λίγες εξαιρετικά ανοδικές χρονιές. Δεν αποτελεί πρόβλεψη για το 2026.

Το ουσιαστικό ερώτημα δεν είναι αν ο Οκτώβριος έχει καλή φήμη, αλλά αν η αγορά μπορεί να κλείσει το τρίμηνο πάνω από τα 82.500 και στη συνέχεια να ανακτήσει τη ζώνη 85.700-86.000 δολαρίων. Χωρίς αυτή την επιβεβαίωση, η άνοδος του τριμήνου παραμένει ισχυρή αλλά ευάλωτη σε κατοχύρωση κερδών.

40.000 BTC εκτός ανταλλακτηρίων

Η πλευρά της προσφοράς εξακολουθεί να στηρίζει το ανοδικό επιχείρημα. Σύμφωνα με στοιχεία της CoinGlass που επικαλείται ένα από τα drafts, περίπου 40.000 BTC αποχώρησαν από τα ανταλλακτήρια μέσα σε μία εβδομάδα. Τα συνολικά υπόλοιπα μειώθηκαν στα 2,46 εκατ. BTC, το χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα Μαΐου.

Η απομάκρυνση νομισμάτων από τα ανταλλακτήρια συνήθως ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι περιορίζεται η άμεσα διαθέσιμη προσφορά προς πώληση. Δεν αποδεικνύει, όμως, ότι όλα τα νομίσματα μεταφέρονται σε μακροπρόθεσμη φύλαξη. Μέρος των κινήσεων μπορεί να αφορά αλλαγές θεματοφυλακής, εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές ή αναδιάρθρωση εταιρικών πορτοφολιών.

Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η μεταβολή του λόγου Bitcoin προς χρυσό. Ο δείκτης ενισχύθηκε περισσότερο από 13% τον Σεπτέμβριο, έπειτα από άνοδο περίπου 15% τον Αύγουστο, ανεβάζοντας το κέρδος του τρίτου τριμήνου κοντά στο 37%. Η κίνηση δείχνει σχετική υπεραπόδοση του Bitcoin έναντι του χρυσού, όχι απαραίτητα μόνιμη μετατόπιση κεφαλαίων από το ένα περιουσιακό στοιχείο στο άλλο.

Η Strategy αγοράζει ξανά — αλλά κάτω από το τελευταίο κόστος της

Η επιστροφή της Strategy στις διαδοχικές εβδομαδιαίες αγορές προσθέτει ένα ακόμη στρώμα εταιρικής ζήτησης. Στις 28 Σεπτεμβρίου, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι απέκτησε 1.665 BTC έναντι 142,7 εκατ. δολαρίων, με μέση τιμή 85.681 δολάρια ανά νόμισμα. Είχε προηγηθεί αγορά 950 BTC έναντι 75,7 εκατ. δολαρίων την προηγούμενη εβδομάδα.

Η σημερινή τιμή, κοντά στα 83.217 δολάρια, βρίσκεται περίπου 2,9% χαμηλότερα από το κόστος της τελευταίας αγοράς. Παραμένει, ωστόσο, σχεδόν 10% υψηλότερα από τη συνολική μέση τιμή κτήσης της Strategy, η οποία διαμορφώνεται στα 75.437 δολάρια.

Με τη νέα συναλλαγή, το απόθεμα της εταιρείας ανήλθε στο ιστορικό υψηλό των 847.666 BTC. Το συνολικό κόστος υπολογίζεται σε περίπου 63,95 δισ. δολάρια. Ο αναλυτής Mark Harvey σημείωσε ότι η Strategy έχει πλέον επαναγοράσει τα Bitcoin που είχε πουλήσει μέσα στο τρίμηνο και έχει επιστρέψει σε καθαρή αύξηση αποθεμάτων.

Η αγορά χρηματοδοτήθηκε μέσω του προγράμματος πώλησης κοινών μετοχών της εταιρείας. Η Strategy διέθεσε περίπου 1,47 εκατ. μετοχές MSTR και άντλησε καθαρά 246,2 εκατ. δολάρια. Αυτό προσφέρει πρόσθετη αγοραστική δύναμη, αλλά δημιουργεί και κίνδυνο αραίωσης για τους υφιστάμενους μετόχους.

Επιπλέον, η εταιρεία δαπάνησε 151,7 εκατ. δολάρια για επαναγορά προνομιούχων μετοχών STRC — λίγο περισσότερα από όσα διέθεσε για Bitcoin. Το γεγονός δείχνει ότι η διοίκηση δεν κατευθύνει όλο το διαθέσιμο κεφάλαιο στη συσσώρευση κρυπτονομίσματος, αλλά προσπαθεί ταυτόχρονα να σταθεροποιήσει τη χρηματοδοτική της δομή.

Πετρέλαιο και Bitcoin: Όχι άμεση σχέση, αλλά ισχυρός έμμεσος μηχανισμός

Η άνοδος του πετρελαίου και η ένταση γύρω από το Ιράν έχουν επαναφέρει τον ισχυρισμό ότι το ακριβό αργό πιέζει απευθείας το Bitcoin. Τα δεδομένα δεν επιβεβαιώνουν μία σταθερή τέτοια σχέση. Σύγκριση των ημερήσιων, εβδομαδιαίων και μηνιαίων μεταβολών Brent, WTI και Bitcoin σε βάθος πενταετίας καταλήγει σε συσχέτιση κοντά στο μηδέν.

Η Binance Research εξέτασε δέκα χρόνια εβδομαδιαίων δεδομένων, συνολικά 532 παρατηρήσεις. Βρήκε στατιστικά σημαντική θετική σχέση μόνο στην περίοδο 2020-2022, με συντελεστή 0,34 και πολύ χαμηλή ερμηνευτική ισχύ, καθώς το R² ήταν μόλις 0,069. Η ίδια η έρευνα απέδωσε τη σχέση στην κοινή επίδραση της άφθονης παγκόσμιας ρευστότητας και όχι σε άμεση αιτιώδη σύνδεση πετρελαίου και Bitcoin.

Στις έξι μεγαλύτερες ανόδους του πετρελαίου την τελευταία πενταετία, το Bitcoin κινήθηκε ανοδικά στις τρεις και πτωτικά στις άλλες τρεις. Το πετρέλαιο μπορεί να αυξήσει τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα, αλλά δεν καθορίζει από μόνο του την κατεύθυνση.

Ο πραγματικός μηχανισμός είναι έμμεσος. Ακριβότερη ενέργεια ενισχύει τον πληθωρισμό, διατηρεί ψηλά τις αποδόσεις των ομολόγων, αυξάνει τις πιθανότητες νέων επιτοκιακών αυξήσεων και στηρίζει το δολάριο. Όλοι αυτοί οι παράγοντες περιορίζουν τη διάθεση για ανάληψη κινδύνου και αυξάνουν το κόστος της μόχλευσης στα κρυπτονομίσματα.

Ο Hamad Hussain της Capital Economics εκτίμησε ότι, παρά τη βελτίωση των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ, η αγορά πετρελαίου παραμένει ελλειμματική. Η άποψη αυτή αποτελεί εκτίμηση αναλυτή και όχι δεδομένο για τη μελλοντική τιμή του αργού.

Οι δύο ανακοινώσεις που μπορούν να αλλάξουν την εικόνα

Η αγορά περιμένει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου τα στοιχεία προσωπικού εισοδήματος και δαπανών των ΗΠΑ, στα οποία περιλαμβάνεται ο δείκτης PCE. Η μέση πρόβλεψη που παραθέτουν οι πηγές θέλει ετήσιο πληθωρισμό 3,6% και μηνιαία άνοδο 0,3%. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου ακολουθεί η έκθεση απασχόλησης Σεπτεμβρίου, με εκτίμηση για 83.000 νέες θέσεις εργασίας.

Πριν από τις ανακοινώσεις, οι αγορές αποτιμούν πιθανότητα περίπου 70,3% για αύξηση του βασικού επιτοκίου της Fed κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση του Οκτωβρίου. Η πιθανότητα αυτή δεν αποτελεί απόφαση της κεντρικής τράπεζας και μπορεί να μεταβληθεί απότομα μετά τα νέα στοιχεία.

Για το Bitcoin, η βραχυπρόθεσμη εξίσωση είναι πλέον καθαρή. Διατήρηση των 82.500 δολαρίων, συνέχιση των εταιρικών αγορών και περιορισμένη προσφορά στα ανταλλακτήρια μπορούν να στηρίξουν νέα προσπάθεια προς τα 85.700-86.000. Ασθενέστερη στήριξη, υψηλότερος πληθωρισμός και ενίσχυση των προσδοκιών για τη Fed θα έφερναν πρώτα στο προσκήνιο τα 80.500 και κατόπιν τη ζώνη 78.300-76.700 δολαρίων.

Το τρίτο τρίμηνο είναι ήδη ισχυρό. Το αν θα αποτελέσει βάση για το τέταρτο δεν θα κριθεί από την εποχικότητα ούτε από μία απλή κίνηση του πετρελαίου, αλλά από τη συνάντηση τριών πραγματικών ροών: εταιρική ζήτηση, διαθέσιμη προσφορά και κόστος χρήματος.