Πίσω από το ταμπλό: Οι τράπεζες τράβηξαν τον δείκτη, η Allwyn πλήρωσε τη Βραζιλία και τα ομόλογα ζητούν λογαριασμό

Η Αθήνα επέστρεψε τη Δευτέρα πάνω από τις 2.700 μονάδες, αλλά η εικόνα κάτω από τον Γενικό Δείκτη ήταν λιγότερο ανέφελη. Οι τράπεζες έδωσαν την ώθηση, η Allwyn κινήθηκε κόντρα στο ρεύμα και το πετρέλαιο μαζί με τα ομόλογα θυμίζουν ότι το κόστος του χρήματος δεν έχει πει την τελευταία του λέξη.

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Οι 2.707 μονάδες είχαν δυνατούς οδηγούς, όχι γενική συστράτευση

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 2.707,83 μονάδες, με άνοδο 1,57% και συναλλαγές άνω των 400 εκατ. ευρώ. Το κλείσιμο στο υψηλό της ημέρας δείχνει ισχύ των αγοραστών. Υπάρχει, όμως, μια λεπτομέρεια που δεν χωρά στον πανηγυρικό τίτλο: 57 μετοχές ανέβηκαν, 55 έπεσαν και 39 έμειναν αμετάβλητες. Η αγορά κέρδισε ύψος κυρίως χάρη στα μεγάλα βάρη του δείκτη. Για να αποκτήσει το ράλι μεγαλύτερη αξιοπιστία, χρειάζεται να ανοίξει το εύρος του.

Τράπεζες: το καλό επιτόκιο έχει και δεύτερη όψη

Ο τραπεζικός δείκτης κέρδισε 2,44%, με Alpha Bank στο +3,96%, Πειραιώς στο +3,60%, Eurobank στο +2,11% και Εθνική στο +2,09%. Η αγορά εξακολουθεί να βλέπει στα υψηλότερα επιτόκια στήριγμα για τα έσοδα από τόκους. Η ίδια τάση, ωστόσο, ακριβαίνει την εξυπηρέτηση δανείων και τη νέα χρηματοδότηση. Η εκτίμησή μας είναι ότι, όσο παρατείνεται η διεθνής άνοδος των αποδόσεων, οι επενδυτές θα ζητούν περισσότερα στοιχεία για καθυστερήσεις, Stage 2 και κόστος κινδύνου. Το χθεσινό ταμπλό ψήφισε τα έσοδα· οι επόμενες λογιστικές καταστάσεις θα δείξουν την ποιότητά τους.

Allwyn: η διαβεβαίωση δεν έσβησε την αβεβαιότητα

Η Allwyn υποχώρησε 4,65% στα 11,29 ευρώ, με τζίρο περίπου 24,2 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία εξήγησε ότι συμμετέχει στην Betano μέσω ποσοστού 36,75% στην Kaizen Gaming και ότι το μέτρο απαγόρευσης του διαδικτυακού στοιχήματος στη Βραζιλία είναι προσωρινό, με κοινοβουλευτική εκκρεμότητα. Παρά την εκτίμησή της για περιορισμένη επίπτωση στο περιθώριο κερδοφορίας του 2026, απέσυρε την προηγούμενη καθοδήγηση για περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA περίπου 37%. Εκεί βρίσκεται η ουσία: η αγορά δεν τιμολογεί μόνο τη φετινή ζημιά, αλλά και την αβεβαιότητα για μια μεγάλη μελλοντική αγορά. Η δικαστική και πολιτική εξέλιξη στη Βραζιλία μπορεί να αλλάξει ξανά τους υπολογισμούς.

Διυλιστήρια: το ακριβό βαρέλι δεν είναι αυτόματο κέρδος

Η HELLENiQ Energy έκλεισε με άνοδο 4,30% στα 17,93 ευρώ και η Motor Oil κέρδισε 2,40%, την ώρα που το πετρέλαιο παρέμενε υψηλά λόγω του αδιεξόδου ΗΠΑ–Ιράν. Το πρωί της Τρίτης το Brent κινήθηκε ξανά γύρω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Για τα διυλιστήρια, όμως, η τιμή του αργού από μόνη της δεν αρκεί: τα περιθώρια διύλισης, η διαθεσιμότητα φορτίων και το κεφάλαιο κίνησης θα κρίνουν την πραγματική επίπτωση. Για την υπόλοιπη ελληνική οικονομία, επίμονα ακριβό πετρέλαιο σημαίνει πίεση στις μεταφορές και στην κατανάλωση.

Ομόλογα: η λέξη «κρίση» χρειάζεται αποδείξεις

Το αμερικανικό δεκαετές έφτασε τη Δευτέρα περίπου στο 5,25%, ενώ το γαλλικό δεκαετές έχει καταγράψει άνοδο άνω των 50 μονάδων βάσης μέσα στον Σεπτέμβριο. Η διεθνής αγορά ομολόγων ανατιμολογεί πληθωρισμό, επιτόκια και δημοσιονομικό κίνδυνο. Αυτό αποτελεί σοβαρή προειδοποίηση για κράτη, τράπεζες και επιχειρήσεις που αναχρηματοδοτούν χρέος. Δεν αποδεικνύει ότι έχει ξεσπάσει κρίση ομολόγων. Για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσο ακόμη μπορούν να ανεβαίνουν οι αποτιμήσεις αν το διεθνές κόστος κεφαλαίου παραμείνει τόσο υψηλό.

Η τεχνητή νοημοσύνη διεκδικεί και τα χρήματα των ομολογιούχων

Μια λιγότερο ορατή πλευρά της πίεσης στα ομόλογα είναι ο ανταγωνισμός για κεφάλαια. Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG που επικαλείται το Reuters, οι εκδόσεις ομολόγων των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων για επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης έχουν υπερδιπλασιαστεί φέτος και ξεπερνούν τα 200 δισ. δολάρια. Όταν κράτη και εταιρείες ζητούν ταυτόχρονα περισσότερα χρήματα, ο δανειστής αποκτά διαπραγματευτική ισχύ. Πρόκειται για μία πιθανή πρόσθετη πηγή πίεσης στις αποδόσεις, όχι για τη μοναδική εξήγησή τους.

Intracom: μία ημέρα μετά, μεγαλύτερο βάρος στους αριθμούς

Η Intracom Holdings μετέφερε τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων εξαμήνου από τη Δευτέρα για σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Μια τέτοια αλλαγή ημερομηνίας δεν τεκμηριώνει από μόνη της πρόβλημα. Αυξάνει, όμως, την αξία του ελέγχου όταν βγουν τα στοιχεία: οι επενδυτές θα χρειαστεί να κοιτάξουν πέρα από το τελικό κέρδος, στη σύνθεση των αποτελεσμάτων, στις αποτιμήσεις συμμετοχών και στις ταμειακές ροές. Εκεί φαίνεται αν το αφήγημα μιας εταιρείας συμμετοχών στηρίζεται σε επαναλαμβανόμενη επίδοση.