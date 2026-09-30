Bitcoin στα 83.000: Ομόλογα και παλιοί κάτοχοι υψώνουν τείχος στα 85.000 — Η μάχη των 82.000

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Το Bitcoin διατηρείται κοντά στα 83.000 δολάρια, αλλά η ανάκαμψη έχει συναντήσει διπλό εμπόδιο: τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, που παραμένουν σε πολυετή υψηλά, και την αυξημένη προσφορά από μακροχρόνιους κατόχους στη ζώνη των 84.000-85.000 δολαρίων. Η αγορά δεν έχει χάσει ακόμη τη βραχυπρόθεσμη ανοδική δομή της, όμως η περιοχή των 82.000 δολαρίων εξελίσσεται στο βασικό όριο ανάμεσα σε μια ελεγχόμενη συσσώρευση και μια βαθύτερη διόρθωση.

Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Στην τελευταία διαθέσιμη αποτύπωση, το Bitcoin διαπραγματευόταν στα 83.193 δολάρια, ουσιαστικά αμετάβλητο, με ημερήσιο εύρος από 82.923 έως 84.486 δολάρια.

Η ζώνη των 84.000-85.000 δολαρίων συγκεντρώνει προσφορά από μακροχρόνιους κατόχους, ενώ η CoinGlass εντοπίζει αυξημένη ρευστότητα και αντίσταση γύρω από τα 85.000 δολάρια.

Η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς κινείται κοντά στο 5,24%, σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2007, περιορίζοντας την ελκυστικότητα περιουσιακών στοιχείων χωρίς απόδοση.

Τα τεχνικά σήματα παραμένουν κατά πλειονότητα θετικά, αλλά η ανάκαμψη δεν έχει επιβεβαιωθεί χωρίς καθαρή διάσπαση των 85.131 δολαρίων.

Η στήριξη στα 82.555-82.000 δολάρια είναι κρίσιμη. Χαμηλότερα, η προσοχή μεταφέρεται στα 81.144, 80.981 και 80.283 δολάρια.

Ο «τοίχος» των 84.000-85.000 δολαρίων

Η τελευταία προσπάθεια ανόδου έφερε το Bitcoin έως τα 84.540 δολάρια, όμως η κίνηση έχασε γρήγορα ορμή και η τιμή επέστρεψε κάτω από τα 83.600 δολάρια. Η συμπεριφορά αυτή δεν δείχνει απλώς μια τυπική ενδοσυνεδριακή κατοχύρωση κερδών. Δεδομένα της Glassnode τοποθετούν σημαντική συγκέντρωση προσφοράς από μακροχρόνιους κατόχους ανάμεσα στα 84.000 και τα 85.000 δολάρια. Πρόκειται για επενδυτές που είχαν αποκτήσει Bitcoin σε χαμηλότερα επίπεδα και βρίσκουν σε αυτή τη ζώνη ευκαιρία να ρευστοποιήσουν μέρος των θέσεών τους.

Παράλληλα, οι χάρτες ρευστότητας της CoinGlass δείχνουν ότι η αντίσταση πυκνώνει γύρω από τα 85.000 δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι οι αγοραστές δεν αρκεί να προκαλέσουν μια στιγμιαία υπέρβαση. Χρειάζεται κλείσιμο και διατήρηση πάνω από τη ζώνη, ώστε η προσφορά να απορροφηθεί και το επίπεδο να μετατραπεί από αντίσταση σε στήριξη.

Ο αναλυτής της Block Scholes, Thahbib Rahman, αποδίδει την ανθεκτικότητα του Bitcoin —το οποίο έχει κινηθεί επί περίπου μιάμιση εβδομάδα μέσα στην περιοχή 82.000-84.000 δολαρίων— στη θεσμική ζήτηση. Η εκτίμησή του αποτελεί ερμηνεία της αγοράς, όχι εγγύηση ότι η ζήτηση θα συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό.

Τα 82.000 δολάρια χωρίζουν τη συσσώρευση από τη βαθύτερη διόρθωση

Στην κάτω πλευρά του εύρους, τα 82.555 και κυρίως τα 82.000 δολάρια λειτουργούν ως άμεση γραμμή άμυνας. Ο Yi Lihua, ιδρυτής της Liquid Capital, προειδοποίησε ότι η πρόσφατη ανοδική αντίδραση μπορεί να αποδειχθεί «παγίδα» για τους αγοραστές. Ταυτόχρονα, ξεκαθάρισε ότι η ημερήσια ανοδική τάση δεν έχει ακόμη ακυρωθεί.

Κατά την άποψή του, η διατήρηση των 82.000 δολαρίων θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση της διόρθωσης και την επανεκκίνηση της ανοδικής κίνησης. Αντίθετα, μια πειστική απώλεια του επιπέδου θα αύξανε τον κίνδυνο μεγαλύτερης υποχώρησης. Πρόκειται για τεχνικό σενάριο και όχι για βεβαιότητα.

Η νευρικότητα είναι εμφανής και στην αγορά παραγώγων. Σε ένα πρόσφατο 24ωρο καταγράφηκαν ρευστοποιήσεις περίπου 326 εκατ. δολαρίων σε κρυπτονομίσματα, από τις οποίες 196 εκατ. αφορούσαν ανοδικές θέσεις και 130 εκατ. καθοδικές. Η σχετικά ισορροπημένη κατανομή δείχνει αγορά που τιμωρεί γρήγορα και τις δύο πλευρές όταν η τιμή κινείται απότομα μέσα σε στενό εύρος.

Δεκατρείς κινητοί μέσοι δείχνουν άνοδο — η διάσπαση όμως λείπει

Η τεχνική εικόνα της Τρίτης ήταν σαφώς καλύτερη από ό,τι υποδηλώνει η δυσκολία διάσπασης. Δεκατρείς κινητοί μέσοι έδιναν σήμα αγοράς, ένας ήταν ουδέτερος και ένας μόνο έδινε σήμα πώλησης. Ο εκθετικός κινητός μέσος 10 περιόδων βρισκόταν στα 83.475 δολάρια, ο αντίστοιχος των 20 περιόδων στα 81.849 και των 30 περιόδων στα 80.283 δολάρια. Ο απλός κινητός μέσος 10 περιόδων, στα 84.342 δολάρια, ήταν η μοναδική αρνητική ένδειξη, επιβεβαιώνοντας τη δυσκολία της τιμής να σταθεροποιηθεί πάνω από την άμεση αντίσταση.

Στην ίδια χρονική αποτύπωση, ο RSI βρισκόταν στις 63 μονάδες και ο στοχαστικός ταλαντωτής στις 73, χωρίς να έχουν εισέλθει σε ακραία υπεραγορασμένες περιοχές. Ο ADX στις 42 μονάδες έδειχνε ενισχυμένη τάση, ενώ Momentum και MACD παρέμεναν θετικά. Αυτές οι ενδείξεις περιγράφουν το τεχνικό υπόβαθρο της Τρίτης και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως στατικές ή ως τρέχουσες ανεξάρτητα από τη μεταβολή της τιμής.

Η ευρύτερη διαδρομή εξηγεί γιατί οι αγοραστές παραμένουν ενεργοί. Μετά το χαμηλό των 74.962 δολαρίων στις 17 Σεπτεμβρίου, το Bitcoin ανήλθε έως τα 87.374 δολάρια στις 21-22 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια περιορίστηκε σε εύρος 82.555-85.131 δολαρίων. Μια καθαρή υπέρβαση των 85.131 δολαρίων θα ενίσχυε το σενάριο επαναπροσέγγισης των 87.374. Αντίθετα, κλείσιμο τεσσάρων ωρών κάτω από τα 82.555 θα αποδυνάμωνε το σχήμα ανάκαμψης.

Το σοκ των ομολόγων είναι ο βασικός εξωτερικός κίνδυνος

Το μεγαλύτερο βάρος για το Bitcoin δεν προέρχεται αυτή τη στιγμή από την ίδια την αγορά κρυπτονομισμάτων, αλλά από το κόστος χρήματος. Η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου κινήθηκε νωρίς την Τετάρτη κοντά στο 5,238%, έχοντας φθάσει την προηγούμενη ημέρα περίπου στο 5,29%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2007. Η απόδοση του τριακονταετούς είχε περάσει το 5,62%, σε υψηλό από το 2002.

Οι υψηλές αποδόσεις αυξάνουν το κόστος κεφαλαίου και προσφέρουν στους επενδυτές ελκυστική ονομαστική απόδοση χωρίς να χρειάζεται να αναλάβουν τη μεταβλητότητα του Bitcoin. Ο Kyle Rodda της Capital.com επισημαίνει επίσης ότι οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου περιορίζουν τα περιουσιακά στοιχεία χωρίς απόδοση, επειδή ενισχύουν τον πληθωριστικό κίνδυνο και διατηρούν την πίεση στις αποδόσεις. Το Brent βρισκόταν κοντά στα 103,16 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI στα 89,49 δολάρια, χαμηλότερα από την αιχμή της Δευτέρας αλλά ακόμη σε υψηλά επίπεδα.

Η εικόνα των προσδοκιών για τη Federal Reserve μεταβλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες. Η πιθανότητα αύξησης επιτοκίων τον Οκτώβριο είχε προσεγγίσει το 70%, όμως υποχώρησε περίπου στο 47%-52% μετά τη δήλωση του προέδρου της Fed Νέας Υόρκης, John Williams, ότι η κεντρική τράπεζα έχει χρόνο να αξιολογήσει τα δεδομένα. Η διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά αντανακλά διαφορετικές χρονικές στιγμές αποτίμησης των συμβολαίων και όχι αντικρουόμενα γεγονότα.

Τα ETF απορροφούν προσφορά, αλλά η οριακή εισροή επιβραδύνθηκε

Η θεσμική ζήτηση παραμένει το βασικό αντίβαρο στις μακροοικονομικές πιέσεις. Τα αμερικανικά spot ETF Bitcoin είχαν συμπληρώσει οκτώ διαδοχικές συνεδριάσεις καθαρών εισροών, συνολικού ύψους περίπου 3 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, τη Δευτέρα η καθαρή εισροή περιορίστηκε στα 31,07 εκατ. δολάρια.

Η σύνθεση των ροών είχε σημασία: το IBIT της BlackRock προσέλκυσε 54,84 εκατ. δολάρια και το mini trust της Grayscale 10,32 εκατ., ενώ το GBTC κατέγραψε εκροή 23,19 εκατ. και το FBTC της Fidelity 10,90 εκατ. δολάρια. Συνολικά, τα προϊόντα αυτά διαχειρίζονταν 107,82 δισ. δολάρια, περίπου το 6,42% της κεφαλαιοποίησης του Bitcoin.

Οι εισροές δείχνουν ότι υπάρχει θεσμικός αγοραστής, αλλά η χαμηλότερη καθαρή ροή της Δευτέρας δεν αρκεί από μόνη της για να απορροφήσει άμεσα όλη την προσφορά στη ζώνη των 84.000-85.000 δολαρίων. Θετικό στοιχείο είναι ότι η κλίση των δικαιωμάτων πώλησης και αγοράς διάρκειας 7 έως 30 ημερών βρίσκεται κοντά σε ουδέτερα επίπεδα. Η αγορά options, επομένως, δεν τιμολογεί ακραίο φόβο, αλλά ούτε δίνει ακόμη καθαρό σήμα ανεπιφύλακτης αισιοδοξίας.

PCE σήμερα, θέσεις εργασίας την Παρασκευή

Το επόμενο βήμα δεν θα κριθεί μόνο στα διαγράμματα. Αργότερα σήμερα αναμένονται στις ΗΠΑ τα στοιχεία προσωπικού εισοδήματος και δαπανών για τον Αύγουστο, μαζί με τον δείκτη τιμών PCE, ενώ την Παρασκευή ακολουθεί η έκθεση απασχόλησης Σεπτεμβρίου. Ισχυρότερος πληθωρισμός ή αγορά εργασίας θα μπορούσαν να επαναφέρουν τις προσδοκίες αυστηρότερης Fed και να πιέσουν ξανά ομόλογα και Bitcoin. Ασθενέστερα στοιχεία θα μπορούσαν να προσφέρουν την αντίθετη ανάσα, χωρίς όμως να εξαλείψουν την τεχνική προσφορά στα 85.000 δολάρια.

Για τους επενδυτές, τα επίπεδα είναι καθαρά. Πάνω από τα 85.131 δολάρια, η αγορά αποκτά χώρο προς τα 87.374. Κάτω από τα 82.555 και κυρίως τα 82.000, αυξάνεται ο κίνδυνος κίνησης προς τα 81.144, 80.981 και 80.283 δολάρια. Μέχρι να διασπαστεί μία από τις δύο πλευρές, το Bitcoin παραμένει σε εύθραυστη ισορροπία: οι θεσμικές εισροές και οι θετικοί κινητοί μέσοι στηρίζουν την τιμή, αλλά τα ομόλογα, το πετρέλαιο και οι ρευστοποιήσεις των παλαιών κατόχων κρατούν κλειστή την πόρτα των 85.000 δολαρίων.