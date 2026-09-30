Πίσω από το ταμπλό: Οι 2.700 κρύβουν δύο αγορές, τα κέρδη με αστερίσκο και το καμπανάκι των ομολόγων

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κράτησε τις 2.700 μονάδες, αλλά κάτω από την επιφάνεια η εικόνα δεν ήταν καθόλου ομοιόμορφη. Οι τράπεζες συνέχισαν να τραβούν ρευστότητα και να γράφουν υψηλά, ενώ αρκετά βαριά χαρτιά έχασαν έδαφος. Τα χθεσινοβραδινά αποτελέσματα έφεραν καθαρές ευκαιρίες αλλά και αστερίσκους, την ώρα που το διεθνές κόστος χρήματος στέλνει προειδοποίηση που η αγορά μετοχών ακόμη επιλέγει να αγνοεί.

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Οι 2.700 μονάδες κρύβουν δύο διαφορετικές αγορές

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την Τρίτη στις 2.709,91 μονάδες, με οριακή άνοδο 0,08%, αφού ενδοσυνεδριακά είχε φτάσει έως τις 2.725,35 μονάδες. Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 470,89 εκατ. ευρώ, επίπεδο που δείχνει ότι η αγορά δεν στερείται ρευστότητας. Το ενδιαφέρον, όμως, δεν απλώθηκε παντού: 63 μετοχές έκλεισαν ανοδικά και 52 πτωτικά, ενώ ΟΤΕ, Aegean και ΔΕΗ δέχθηκαν πιέσεις. Η ερμηνεία είναι σαφής: οι 2.700 μονάδες κατοχυρώθηκαν, αλλά η αγορά δεν έχει ακόμη αποδείξει ότι μπορεί να κινηθεί αισθητά ψηλότερα χωρίς τη μονοκαλλιέργεια των τραπεζών.

Οι τράπεζες σπάνε ρεκόρ — και η συγκέντρωση μεγαλώνει

Ο τραπεζικός δείκτης έγραψε νέο υψηλό 11 ετών, με Eurobank και Πειραιώς να καταγράφουν νέα υψηλά. Η Eurobank ενισχύθηκε 2,67% και μόνη της συγκέντρωσε συναλλαγές 107,35 εκατ. ευρώ, ενώ στην Εθνική ο τζίρος έφθασε τα 71,09 εκατ. ευρώ. Αυτό είναι ψήφος εμπιστοσύνης, αλλά και ένδειξη αυξανόμενης συγκέντρωσης: σχεδόν δύο στα πέντε ευρώ που άλλαξαν χέρια στις δύο αυτές μετοχές κατευθύνθηκαν σε Eurobank και Εθνική. Όσο οι αποδόσεις των ομολόγων ανεβαίνουν, τα τραπεζικά έσοδα από τόκους μπορεί να στηρίζονται· αν όμως το ακριβό χρήμα διαρκέσει, η αγορά θα αρχίσει να κοιτάζει ξανά κόστος χρηματοδότησης, Stage 2 δάνεια και κόστος κινδύνου.

Allwyn: η αντίδραση δεν ακυρώνει τη Βραζιλία

Η Allwyn έκλεισε στα 11,41 ευρώ, με άνοδο 1,06%, ύστερα από επτά διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις. Πρόκειται για φυσιολογική χρηματιστηριακή αντίδραση μετά τη συσσωρευμένη πίεση, όχι για απόδειξη ότι ο ρυθμιστικός κίνδυνος στη Βραζιλία εξαφανίστηκε. Το πραγματικό τεστ θα είναι η διάρκεια του περιορισμού, η επίπτωση στα EBITDA και, κυρίως, στις ταμειακές ροές και στα μερίσματα που φτάνουν στη μητρική. Μέχρι να υπάρξει μεγαλύτερη ορατότητα, κάθε ισχυρό ανοδικό γύρισμα θα εξετάζεται περισσότερο ως κάλυψη θέσεων παρά ως οριστική αλλαγή τάσης.

Real Consulting: το άλμα είναι πραγματικό, αλλά όχι όλο οργανικό

Η Real Consulting εμφάνισε πωλήσεις 29,08 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 35,34%, EBITDA 7,16 εκατ. ευρώ, σχεδόν διπλάσιο, και καθαρά κέρδη 4,89 εκατ. ευρώ. Η OTS, που ενοποιείται από τις 19 Μαρτίου, συνεισέφερε έσοδα 6,62 εκατ. και EBITDA 2,26 εκατ. ευρώ. Επομένως η εικόνα είναι πράγματι ισχυρή, αλλά ο επενδυτής πρέπει να χωρίσει την οργανική ανάπτυξη από την επίδραση της εξαγοράς. Το θετικό κρυφό σημείο είναι ότι το περιθώριο EBITDA ανέβηκε στο 24,61% από 16,74%: δεν μεγάλωσε μόνο ο τζίρος, βελτιώθηκε και η λειτουργική μόχλευση.

EKTER: το ανεκτέλεστο γεμίζει, τα περιθώρια ζητούν προσοχή

Η EKTER αύξησε τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών κατά 42,4%, στα 59,6 εκατ. ευρώ, και ανέβασε το ανεκτέλεστο στα 258,7 εκατ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου. Διαθέτει θετική καθαρή ταμειακή θέση 7,3 εκατ. ευρώ και το πτυχίο 7ης τάξης ανοίγει την πόρτα σε μεγαλύτερα έργα. Υπάρχει, όμως, ένας σημαντικός αστερίσκος: το μικτό περιθώριο υποχώρησε στο 12,8% από 17,2%, ενώ το EBITDA μειώθηκε στα 6,5 εκατ. από 7,1 εκατ. ευρώ. Το στοίχημα, συνεπώς, δεν είναι η εξασφάλιση δουλειάς αλλά η μετατροπή του μεγάλου ανεκτέλεστου σε κερδοφόρα δουλειά, χωρίς νέες ανατιμήσεις υλικών να φάνε τα περιθώρια.

Intracom: πίσω από τα κέρδη υπάρχει ένα πακέτο ρευστότητας

Η Intracom Holdings έκλεισε το εξάμηνο με κέρδη προ φόρων 10,6 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου, αλλά το αποτέλεσμα επηρεάστηκε από κέρδος 17,1 εκατ. ευρώ στην αποτίμηση του χαρτοφυλακίου. Η πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια βρίσκεται αλλού: η μητρική είχε διαθέσιμα και αποτιμώμενα χρηματοοικονομικά στοιχεία 280,8 εκατ. ευρώ και μηδενικό τραπεζικό δανεισμό. Με τη συγχώνευση Ευρώπη Holdings–CrediaBank αναμένεται να λάβει 82.921.311 νέες μετοχές, ποσοστό 3,76%, καθώς και 17,8 εκατ. ευρώ από την προηγούμενη επιστροφή κεφαλαίου. Η αγορά θα χρειαστεί να αποτιμήσει αυτό το πακέτο, όχι μόνο τη γραμμή των λογιστικών κερδών.

Revoil: κέρδη από τα καύσιμα, ζημιά από τις περικοπές ΑΠΕ

Η Revoil αύξησε τις πωλήσεις κατά 21,47%, στα 500,39 εκατ. ευρώ, το EBITDA κατά 31,27%, στα 8,90 εκατ. ευρώ, και τα κέρδη προ φόρων κατά 167%, στα 3,23 εκατ. ευρώ. Οι όγκοι καυσίμων αυξήθηκαν 8,76%, ενώ βοήθησε και η ενοποίηση της Μαλτέζος. Η ειρωνεία της ενεργειακής μετάβασης βρίσκεται στις ΑΠΕ: η λειτουργική κερδοφορία του κλάδου μειώθηκε κατά 60% λόγω περικοπών παραγωγής από τον Διαχειριστή. Δηλαδή, σε μια περίοδο ακριβού πετρελαίου, τα συμβατικά καύσιμα έφεραν την ανάπτυξη και οι ανανεώσιμες πλήρωσαν το κόστος της υπερπροσφοράς και των ανεπαρκών δικτύων.

Ομόλογα: καμπανάκι, όχι ακόμη κρίση

Το αμερικανικό δεκαετές κινείται κοντά στο 5,23%, στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007, έχοντας ανέβει σχεδόν 50 μονάδες βάσης μέσα στον Σεπτέμβριο. Το ελληνικό δεκαετές βρίσκεται περίπου στο 4,41%, το γαλλικό στο 4,68% και το γερμανικό στο 3,61%, ενώ το Brent κινείται πάνω από τα 103 δολάρια. Αυτά τα επίπεδα δεν αποδεικνύουν ότι έχει ξεσπάσει κρίση ομολόγων. Δείχνουν, όμως, μετάβαση σε ένα ακριβότερο καθεστώς χρήματος, όπου κράτη και επιχειρήσεις θα αναχρηματοδοτούνται με υψηλότερο επιτόκιο. Οι μετοχές προς το παρόν αντέχουν. Αν περάσει το σοκ στις εταιρικές εκδόσεις, στα στεγαστικά και στις αποτιμήσεις, η προσαρμογή μπορεί να γίνει απότομα.