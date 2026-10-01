Τα τελευταία στοιχεία της S&P Global υπέδειξαν μια σημαντική ανάκαμψη της υγείας του τομέα, μολονότι ήταν η ασθενέστερη βελτίωση που έχει καταγραφεί σε διάστημα τριών μηνών.

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Στις 54 μονάδες έκλεισε τον Σεπτέμβριο ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index – PMI), ελαφρώς χαμηλότερα από τις 54,4 μονάδες του Αυγούστου.

Τα τελευταία στοιχεία της S&P Global υπέδειξαν μια σημαντική ανάκαμψη της υγείας του τομέα, μολονότι ήταν η ασθενέστερη βελτίωση που έχει καταγραφεί σε διάστημα τριών μηνών.

Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου υπέδειξαν συνεχιζόμενη αύξηση των εισερχόμενων νέων παραγγελιών στα εργοστάσια των Ελλήνων κατασκευαστών, επεκτείνοντας, με αυτόν τον τρόπο, την τρέχουσα περίοδο συνεχούς αύξησης που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024. Σύμφωνα με αναφορές στο πλαίσιο της έρευνας, η ζήτηση βελτιώθηκε λόγω της απόκτησης νέων πελατών και του εντονότερου ενδιαφέροντος από τους υφιστάμενους πελάτες. Η συνολική ανάκαμψη ήταν η δριμύτερη που έχει καταγραφεί σε διάστημα έξι μηνών και υποστηρίχθηκε από την ταχύτερη αύξηση των νέων εργασιών εξαγωγών που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο του 2025. Σύμφωνα με αναφορές, η ζήτηση από πελάτες στην Ευρώπη και στην Ασία ενίσχυσε την αύξηση των νέων πωλήσεων στο εξωτερικό.

Ως εκ τούτου, τα επίπεδα παραγωγής αυξήθηκαν με σημαντικό ρυθμό, ο οποίος ήταν ελαφρώς ταχύτερος από τον αντίστοιχο του Αυγούστου. Ο ρυθμός αύξησης ήταν επίσης εντονότερος από τον μέσο όρο της έρευνας.

Οι αυξημένες απαιτήσεις παραγωγής προκάλεσαν έναν ακόμα γύρο προσλήψεων στα εργοστάσια των Ελλήνων κατασκευαστών τον Σεπτέμβριο. Ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας ήταν απότομος, παρότι εξασθένησε από το πρόσφατο υψηλό του Αυγούστου. Μέλη του πάνελ ανέφεραν στο πλαίσιο της έρευνας αρκετές φορές ότι προσέλαβαν εργαζομένους κυρίως πλήρους απασχόλησης, για να αντεπεξέλθουν στις νέες εισροές παραγγελιών. Η αύξηση του προσωπικού συνέβαλε σε νέα μείωση των αδιεκπεραίωτων εργασιών. Η μείωση ήταν η τρίτη διάστημα τεσσάρων μηνών και η ταχύτερη που έχει καταγραφεί από τον Απρίλιο.

Ταυτόχρονα, η απόδοση των προμηθευτών επιδεινώθηκε εκ νέου και σε σημαντικό βαθμό κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Οι καθυστερήσεις στις μεταφορές και στην υλικοτεχνική υποστήριξη, παράλληλα με τις ελλείψεις αποθεμάτων, οδήγησαν όλες σε καθυστερήσεις στις παραδόσεις, μολονότι τις ασθενέστερες που έχουν καταγραφεί από τον Φεβρουάριο.

Εν τω μεταξύ, η αύξηση των αγορών εισροών επιβραδύνθηκε με μέτριο ρυθμό, ο οποίος ήταν ο ασθενέστερος που έχει καταγραφεί από τον Μάιο. Επιπλέον, οι κατασκευαστές ανέφεραν γενικά την επιλογή τους να μειώσουν τα αποθέματα τον Σεπτέμβριο, λόγω των οικονομικών παραμέτρων, καθώς και τη χρήση των υφιστάμενων αποθεμάτων για την ενίσχυση της παραγωγής. Τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων και αγορών μειώθηκαν, και μάλιστα με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Μάιο.

Όσον αφορά τις τιμές, το υψηλότερο κόστος πετρελαίου, καυσίμων, ενέργειας και υλικών, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενίσχυσε την πρόσφατη αύξηση των λειτουργικών δαπανών στα εργοστάσια των Ελλήνων κατασκευαστών τον Σεπτέμβριο. Ο ρυθμός αύξησης του κόστους επιταχύνθηκε σε σύγκριση με τον Αύγουστο και ήταν σε γενικές γραμμές σε αντιστοιχία με τον μέσο όρο που έχει μέχρι στιγμής καταγραφεί για το 2026.

Ωστόσο, οι προσπάθειες να μετακυλίσουν το υψηλότερο κόστος στους πελάτες οδήγησαν σε ακόμα μία αύξηση των τιμών πώλησης. Ο ρυθμός αύξησης των χρεώσεων ήταν σημαντικός, ωστόσο ασθενέστερος από τους αντίστοιχους που παρατηρήθηκαν νωρίτερα μέσα στο έτος.

Οι προσδοκίες σχετικά με τις προοπτικές ως προς την παραγωγή κατά το επόμενο έτος ήταν ελαφρώς λιγότερο αισιόδοξες τον Σεπτέμβριο, λόγων των ανησυχιών μεταξύ των εταιρειών ως προς την τιμολογιακή ισχύ. Παρ’ όλα αυτά, ο βαθμός εμπιστοσύνης παρέμεινε ιστορικά υψηλός και υποστηρίχθηκε από τις προγραμματισμένες επενδύσεις σε τεχνολογία, παράλληλα με την απόκτηση νέων πελατών και συμβολαίων.