Την δεσμευτική αφοσίωση της κυβέρνησης στη στήριξη της επιστημονικής αριστείας και στην καινοτομία αιχμής μετέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης στην έναρξη των εργασιών του BioInnovation Greece Forum 2026 (BiG Forum 2026)

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Την δεσμευτική αφοσίωση της κυβέρνησης στη στήριξη της επιστημονικής αριστείας και στην καινοτομία αιχμής μετέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης στην έναρξη των εργασιών του BioInnovation Greece Forum 2026 (BiG Forum 2026) στο Μουσικό Θέατρο στο Γκάζι.

Αναφερόμενος στην περυσινή εξαγγελία του Πρωθυπουργού από το ίδιο βήμα για τη δημιουργία ενός αυτόνομου υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, ο υφυπουργός τόνισε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει όλες τις λεπτομέρειες και τις μεταρρυθμίσεις που αυτό επιφέρει.

«Το κεντρικό πολιτικό μήνυμα της αποψινής βραδιάς είναι ολοκάθαρο: Από τον στρατηγικό σχεδιασμό, μεταβαίνουμε στην υλοποίηση, την κλιμάκωση και τα μετρήσιμα αποτελέσματα -Scale & Execution», υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης. Σημείωσε πως σε μια εποχή βαθιών παγκόσμιων αλλαγών, όπου η Ευρώπη αγωνίζεται για τη νέα της ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική της αυτονομία στην Υγεία και τις Τεχνολογίες Αιχμής, η Ελλάδα δεν καθορίζεται πλέον από τα δημοσιονομικά εμπόδια του παρελθόντος αλλά αποτελεί μια δυναμική, εξωστρεφή οικονομία που αναπτύσσεται σταθερά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ο κ. Καλαφάτης παρουσίασε τα μεγέθη που, όπως σημείωσε, αποδεικνύουν την ιστορική αλλαγή παραδείγματος στην εθνική στρατηγική R&D:

Ιστορικό ρεκόρ δαπανών R&D: Οι συνολικές δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ελλάδα εκτινάχθηκαν στο ιστορικό υψηλό των 3,66 δισεκατομμυρίων ευρώ (+67,7% σε σύγκριση με το 2018).

Ευρωπαϊκή Πρωτοπορία: Η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στην 4η θέση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση στις κρατικές δαπάνες Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Brain Gain στην Πράξη: Δημιουργήθηκαν πάνω από 20.000 νέες, υψηλά εξειδικευμένες θέσεις εργασίας (φτάνοντας τις 70.000 συνολικά), ενώ το 86% των νέων διδακτόρων επιλέγει πλέον να μείνει, να εργαστεί και να καινοτομήσει στην πατρίδα μας.

Εκσυγχρονισμός Υποδομών: Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επενδύονται πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ αποκλειστικά για τον κτιριακό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των δημόσιων Ερευνητικών Κέντρων της χώρας.

«Βάζουμε οριστικό τέλος στην έρευνα των συρταριών! Περνάμε στην έρευνα που παράγει αποτελέσματα στον πραγματικό κόσμο. Στηρίζουμε αταλάντευτα το χρυσό τρίπτυχο Έρευνα – Εμπορική Αξιοποίηση – Κοινωνικό Μέρισμα, διότι η καινοτομία και η βιώσιμη ανάπτυξη αντιπροσωπεύουν την πιο αυθεντικά κοινωνική πολιτική», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός.

Βιοτεχνολογία, Βιομηχανική Ισχύς & Startups

Εστιάζοντας στον τομέα των Βιοεπιστημών, ο κ. Καλαφάτης ανέδειξε τη δύναμη της εγχώριας παραγωγικής Φαρμακοβιομηχανίας η οποία με 45 υπερσύγχρονες μονάδες αντιπροσωπεύει το 10% της συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγικής ικανότητας, καλύπτοντας το 50% των ογκολογικών θεραπειών, το 25% της πενικιλίνης και το 30% των καρδιομεταβολικών φαρμάκων της Ε.Ε. Υπογράμμισε ότι μέσω του μηχανισμού συμψηφισμού του R&D clawback και των φορολογικών υπερεκπτώσεων έως 315%, κινητοποιήθηκαν άνω των 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ σε ιδιωτικές επενδύσεις φαρμακευτικής έρευνας και παραγωγής.

Παράλληλα, επισήμανε τη στήριξη της Πολιτείας προς τις 1.000+ startups του Elevate Greece (με 8.500+ εργαζομένους), υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης για τη χρηματοδοτική και θεσμική ενίσχυση των μηχανισμών Proof-of-Concept, των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας (TTOs) στα Πανεπιστήμια, καθώς και την επιτάχυνση των Κλινικών Δοκιμών στο εθνικό νοσοκομειακό δίκτυο.

Έρευνα και Καινοτομία ως Πυλώνας Εθνικής Κυριαρχίας

Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους του δικτύου HIAS και της Ελληνικής Διασποράς, ο κ. Καλαφάτης ξεκαθάρισε ότι η εθνική στρατηγική εστιάζει στο Brain Circulation – τη διαρκή, αμφίδρομη ροή γνώσης, κεφαλαίων και διεθνών δικτύων. Έκανε ειδική αναφορά στην κύρωση από τη Βουλή (26 Ιουνίου 2025) της Τροποποιημένης Συμφωνίας ELIXIR για τα Βιολογικά Δεδομένα, καθώς και στην προετοιμασία για την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. το 2027.

Δίνοντας το πολιτικό και γεωπολιτικό στίγμα της Κυβέρνησης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε: «Διότι για την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Έρευνα και η Καινοτομία δεν αποτελούν απλώς δείκτες οικονομικής ευημερίας. Αποτελούν θεμέλιο της Εθνικής και Ευρωπαϊκής μας Ισχύος. Σε έναν κόσμο που καθορίζεται από ραγδαίες γεωπολιτικές ανακατατάξεις και έντονο τεχνολογικό ανταγωνισμό, η επιστημονική αυτονομία και η τεχνολογική ικανότητα αντιπροσωπεύουν τη νέα γραμμή άμυνας και το αληθινό θεμέλιο της εθνικής μας κυριαρχίας. Η παραγωγή νέας γνώσης είναι μια πρώτης γραμμής στρατηγική αναγκαιότητα που κατοχυρώνει τη θέση της Ελλάδας ως ισχυρού εταίρου στην Ευρώπη και ηγετικής δύναμης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Η Θεσσαλονίκη Διεθνές Hub Καινοτομίας

Ο κ. Καλαφάτης ανέδειξε τον πολυκεντρικό χαρακτήρα της εθνικής προσπάθειας, υπογραμμίζοντας ότι η ιδιαίτερη πατρίδα του, η Θεσσαλονίκη, εξελίσσεται σε διεθνές Hub Καινοτομίας & Βιοεπιστημών για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αναφέρθηκε στο πανευρωπαϊκό έργο CANDLE του ΕΚΕΤΑ/ΙΝΕΒ για τον καρκίνο σε 20 ευρωπαϊκές χώρες, στο AI Nucleus, τη διασύνδεση με το ευρωπαϊκό AI Factory “Pharos”, τον εθνικό υπερυπολογιστή “Δαίδαλος”, τις τεχνολογικές επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία και την πρόοδο του ThessINTEC, συμπυκνώνοντας τη στρατηγική στο σύνθημα «Καινοτομία παντού!»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Σταύρος Καλαφάτης χαρακτήρισε την επένδυση στη γνώση και τη βιοτεχνολογία ως «Πατριωτισμό στην Πράξη -με μετρήσιμα αποτελέσματα, απόλυτη διαφάνεια και απτή αξία για κάθε πολίτη», κηρύσσοντας και επίσημα την έναρξη των εργασιών του BioInnovation Greece Forum 2026.

- – ΜΠΕ