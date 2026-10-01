Allwyn: Η Citi κόβει τον στόχο στα €11,70 — Πλήγμα €55 εκατ. ανά τρίμηνο από τη Βραζιλία

Επικαιροποίηση 1 Οκτωβρίου 2026: Νέες εκτιμήσεις της Citi για την Allwyn και την Betano.

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Η Βραζιλία περνά πλέον με συγκεκριμένο κόστος στις προβλέψεις για την Allwyn. Η Citi μειώνει την τιμή-στόχο στα 11,70 ευρώ από 13,30 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση Neutral, και υπολογίζει πλήγμα περίπου 55 εκατ. ευρώ στο προσαρμοσμένο EBITDA ανά τρίμηνο. Η απαγόρευση του online στοιχήματος επιβαρύνει τις εκτιμήσεις τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, ενώ ενδεχόμενη παράτασή της ανοίγει νέο μέτωπο υποβαθμίσεων.

Η ουσιαστική αλλαγή βρίσκεται σε δύο σημεία: η Citi μειώνει την αναμενόμενη κερδοφορία και ταυτόχρονα την αξία που αποδίδει σε κάθε μονάδα κερδοφορίας της Betano. Ο πολλαπλασιαστής αποτίμησης πέφτει στις 9 φορές από 10 φορές. Η υποχώρηση της τιμής-στόχου κατά 1,60 ευρώ, ή περίπου 12%, αποτυπώνει αυτό το διπλό πλήγμα: μικρότερα κέρδη και μεγαλύτερη έκπτωση για τον ρυθμιστικό κίνδυνο.

Τα βασικά σε 30’’

Τιμή-στόχος Allwyn: 11,70 ευρώ από 13,30 ευρώ. Η σύσταση παραμένει Neutral.

11,70 ευρώ από 13,30 ευρώ. Η σύσταση παραμένει Neutral. Τριμηνιαία επίπτωση: περίπου 55 εκατ. ευρώ στο adjusted EBITDA της Allwyn, πριν από ενέργειες περιορισμού του πλήγματος.

περίπου 55 εκατ. ευρώ στο adjusted EBITDA της Allwyn, πριν από ενέργειες περιορισμού του πλήγματος. Βασικό σενάριο Citi: επιβάρυνση στο δ΄ τρίμηνο του 2026 και στο α΄ τρίμηνο του 2027.

επιβάρυνση στο δ΄ τρίμηνο του 2026 και στο α΄ τρίμηνο του 2027. Ετήσιες προβλέψεις: στη σύνοψη αναφέρεται περικοπή περίπου 4% και για τις δύο χρήσεις. Ο αναλυτικός πίνακας δείχνει μείωση 3,2% για το 2026 και 4,3% για το 2027.

στη σύνοψη αναφέρεται περικοπή περίπου 4% και για τις δύο χρήσεις. Ο αναλυτικός πίνακας δείχνει μείωση 3,2% για το 2026 και 4,3% για το 2027. Κίνδυνος παράτασης: πρόσθετο περιθώριο υποχώρησης περίπου 8% στο EBITDA του 2027, πέρα από την αναθεώρηση του βασικού σεναρίου.

πρόσθετο περιθώριο υποχώρησης περίπου 8% στο EBITDA του 2027, πέρα από την αναθεώρηση του βασικού σεναρίου. Έκθεση στη Βραζιλία: περίπου 45% των εσόδων της Betano, κατά την εκτίμηση της Citi.

Από την προειδοποίηση της 28ης Σεπτεμβρίου στην περικοπή της 30ής

Το πρώτο σημείωμα της Citi, στις 28 Σεπτεμβρίου, είχε ήδη θέσει το πρόβλημα του σταθερού κόστους στο επίκεντρο. Η τράπεζα εκτιμούσε τότε αρνητική επίπτωση τουλάχιστον 10% στο adjusted EBITDA του δ΄ τριμήνου του 2026 και περίπου 3% στο σύνολο της χρήσης. Διατηρούσε όμως την τιμή-στόχο στα 13,30 ευρώ και αποτιμούσε την Betano με πολλαπλασιαστή 10 φορές.

Δύο ημέρες αργότερα, η προειδοποίηση μετατρέπεται σε αναθεωρημένο μοντέλο. Η Citi προσδιορίζει την τριμηνιαία επίπτωση σε ευρώ, ενσωματώνει πλήγμα σε δύο διαδοχικά τρίμηνα και μειώνει τις ετήσιες προβλέψεις και την αποτίμηση. Παράλληλα, ποσοτικοποιεί τον πρόσθετο κίνδυνο για το 2027 εάν η απαγόρευση συνεχιστεί πέρα από την περίοδο που έχει ήδη υπολογίσει.

Citi: τι άλλαξε μεταξύ 28 και 30 Σεπτεμβρίου Μέγεθος / παραδοχή 28/9/2026 30/9/2026 Σύσταση Neutral Neutral Τιμή-στόχος Allwyn €13,30 €11,70 — μείωση περίπου 12% Βραζιλία / έσοδα Betano 40%–45% Περίπου 45% Βραχυπρόθεσμη επίπτωση Τουλάχιστον 10% στο EBITDA του δ΄ τριμήνου 2026 Περίπου €55 εκατ. ανά τρίμηνο, πριν από μέτρα περιορισμού Επίπτωση στο 2026 Αρχική εκτίμηση περίπου 3% Περικοπή πρόβλεψης EBITDA 3,2% στον αναλυτικό πίνακα Επίπτωση στο 2027 Το αρχικό flash δεν έδινε συγκεκριμένη ετήσια περικοπή Περικοπή πρόβλεψης EBITDA 4,3%, με επιβάρυνση στο α΄ τρίμηνο Παράταση της απαγόρευσης Ποιοτική προειδοποίηση για διάρκεια και κόστος Πρόσθετος κίνδυνος περίπου 8% στο EBITDA του 2027 Πολλαπλασιαστής Betano 10x EV / adjusted EBITDA 9x — μείωση 10%

Οι ποσοστιαίες επιπτώσεις του αρχικού flash και το νέο ποσό ανά τρίμηνο έχουν διαφορετική βάση αναφοράς. Δεν αποτελούν ισόποσες ή άμεσα συγκρίσιμες μετρήσεις.

Γιατί το σταθερό κόστος μεγαλώνει τη ζημιά

Η έκθεση στη Βραζιλία εξηγεί μόνο μέρος του προβλήματος. Το κρίσιμο είναι πόσα έξοδα συνεχίζουν να τρέχουν όταν η δραστηριότητα σταματά. Στην ενδεικτική άσκηση της Citi, με αφετηρία τα μεγέθη της Betano στο β΄ τρίμηνο του 2026, τα καθαρά έσοδα από τη Βραζιλία μηδενίζονται από περίπου 328 εκατ. ευρώ, αλλά παραμένουν περίπου 86 εκατ. ευρώ σταθερού κόστους.

Έτσι, η βραζιλιάνικη δραστηριότητα περνά από θετική συμβολή περίπου 114 εκατ. ευρώ στο adjusted EBITDA της Betano σε αρνητική συμβολή περίπου 86 εκατ. ευρώ. Η διακοπή αφαιρεί κέρδη και αφήνει λειτουργική ζημιά όσο το κόστος δεν προσαρμόζεται. Αυτός είναι ο μηχανισμός που κάνει την ταχύτητα των περικοπών εξόδων εξίσου κρίσιμη με τη διάρκεια της απαγόρευσης.

Στην ίδια άσκηση, το μερίδιο της Allwyn στα καθαρά κέρδη της Betano υποχωρεί από περίπου 61 εκατ. ευρώ σε περίπου 6 εκατ. ευρώ. Ο πίνακας υπολογίζει πλήγμα περίπου 54 εκατ. ευρώ πριν από αντισταθμιστικές ενέργειες, το οποίο η σύνοψη στρογγυλοποιεί σε περίπου 55 εκατ. ευρώ ανά τρίμηνο. Πρόκειται για εκτίμηση μοντέλου, όχι για ήδη καταγεγραμμένη ζημιά ή πρόβλεψη ισόποσης ταμειακής εκροής.

Οι νέες προβλέψεις: μεγαλύτερη πίεση στα καθαρά κέρδη

Ο αναλυτικός πίνακας της Citi δείχνει ότι οι υποβαθμίσεις προχωρούν πέρα από το EBITDA. Για το 2026 τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μειώνονται στα 698 εκατ. ευρώ από 734 εκατ. ευρώ. Για το 2027 πέφτουν στα 775 εκατ. ευρώ από 830 εκατ. ευρώ. Οι αντίστοιχες μειώσεις είναι 4,9% και 6,5%, ενώ στα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή φθάνουν το 5,3% και το 8,3%.

Allwyn: παλαιές και νέες προβλέψεις Citi Μέγεθος Χρήση Πριν Τώρα Μεταβολή Adjusted EBITDA, € εκατ. 2026e 1.895 1.834 −3,2% Adjusted EBITDA, € εκατ. 2027e 2.081 1.990 −4,3% Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη, € εκατ. 2026e 734 698 −4,9% Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη, € εκατ. 2027e 830 775 −6,5% Προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή, € 2026e 0,97 0,91 −5,3% Προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή, € 2027e 1,10 1,01 −8,3%

Το «e» δηλώνει εκτίμηση. Οι μεταβολές παρατίθενται όπως τις δίνει η Citi και βασίζονται στα μη στρογγυλοποιημένα μεγέθη του μοντέλου· ενδέχεται να αποκλίνουν από τον υπολογισμό με τα εμφανιζόμενα στρογγυλοποιημένα ποσά.

Οι προβλέψεις καθαρών εσόδων παραμένουν στα 5,166 δισ. ευρώ για το 2026 και στα 5,559 δισ. ευρώ για το 2027. Αυτό συνδέεται με τη λογιστική της συμμετοχής: η Allwyn κατέχει το 36,75% της Kaizen Gaming, που λειτουργεί την Betano, και καταγράφει τη συμμετοχή με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η επίπτωση περνά κυρίως από τη συμμετοχή στα κέρδη, χωρίς ισόποση αφαίρεση από τα ενοποιημένα έσοδα. Τα περίπου 55 εκατ. ευρώ αφορούν ήδη την επίπτωση στην Allwyn· δεν πολλαπλασιάζονται ξανά με το ποσοστό συμμετοχής.

Το πρόσθετο 8% κρατά ανοιχτό το μέτωπο του 2027

Η Citi έχει ενσωματώσει επιβάρυνση στο δ΄ τρίμηνο του 2026 και στο α΄ τρίμηνο του 2027. Αν το μέτρο διατηρηθεί πέρα από αυτή την περίοδο, εκτιμά πρόσθετο κίνδυνο περίπου 8% για το adjusted EBITDA του 2027. Το 8% είναι ενδεχόμενη επιπλέον υποβάθμιση της νέας πρόβλεψης, όχι η συνολική επίπτωση που έχει ήδη περάσει στο βασικό σενάριο.

Η διάκριση έχει πρακτική σημασία. Ο στόχος των 11,70 ευρώ στηρίζεται σε συγκεκριμένη παραδοχή διάρκειας. Αν αυτή αλλάξει προς το χειρότερο, θα χρειαστεί νέος υπολογισμός της κερδοφορίας και, ενδεχομένως, της αξίας. Αντίστοιχα, έγκαιρη άρση ή ουσιαστική τροποποίηση της απαγόρευσης και αποτελεσματικός περιορισμός κόστους θα μπορούσαν να μειώσουν το πλήγμα.

Γιατί οι 9 φορές έχουν βάρος πέρα από τη φετινή χρήση

Η μείωση του πολλαπλασιαστή της Betano από 10x σε 9x σημαίνει ότι, ακόμη και με αμετάβλητα κέρδη, η αξία που θα προέκυπτε από αυτό το επιμέρους σκέλος του μοντέλου θα ήταν κατά 10% χαμηλότερη. Με μειωμένα κέρδη, η πίεση ενισχύεται. Η Citi αποδίδει ρητά τη μείωση του πολλαπλασιαστή στην αυξημένη ρυθμιστική αβεβαιότητα.

Αυτό δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε πτώση 10% της συνολικής αξίας της Allwyn, καθώς η Betano αποτελεί ένα σκέλος της αποτίμησης του ομίλου. Δείχνει όμως ότι η επαναλειτουργία της αγοράς, ακόμη και αν επιτευχθεί, δεν αρκεί από μόνη της για να θεωρηθεί δεδομένη η επιστροφή στον προηγούμενο πολλαπλασιαστή. Η εμπιστοσύνη στη σταθερότητα των κανόνων θα χρειαστεί να αποκατασταθεί.

Citi και Eurobank Equities: δύο διαφορετικές αποτιμήσεις

Στο προηγούμενο θέμα του Sofokleous10 είχαμε παρουσιάσει την εκτίμηση της Eurobank Equities για τιμή-στόχο 11,10 ευρώ από 13 ευρώ και για σημαντική μείωση της αξίας της συμμετοχής στην Betano. Τα 11,70 ευρώ είναι ο νέος στόχος της Citi, από τα δικά της προηγούμενα 13,30 ευρώ. Δεν αποτελούν αύξηση του στόχου των 11,10 ευρώ ούτε αναθεώρηση της Eurobank Equities.

Επίσης, η παλαιότερη εκτίμηση για ετήσια συμμετοχή στα κέρδη σε κίνδυνο και η νέα τριμηνιαία επίπτωση των 55 εκατ. ευρώ στηρίζονται σε διαφορετικά μοντέλα, χρονικούς ορίζοντες και παραδοχές κόστους. Η απλή διαίρεση ή σύγκρισή τους θα έδινε παραπλανητικό αποτέλεσμα. Το κοινό συμπέρασμα των αναλύσεων είναι η μεγάλη βαρύτητα της Βραζιλίας για την Betano και η ανάγκη χαμηλότερων προσδοκιών όσο η λειτουργία της αγοράς παραμένει αβέβαιη.

Τι θα κρίνει την επόμενη αναθεώρηση

Η εταιρική ανακοίνωση της 28ης Σεπτεμβρίου προσδιορίζει προσωρινή ισχύ έως 120 ημέρες, με προσθήκη των περιόδων κοινοβουλευτικής διακοπής, δυνητικά έως τις αρχές Μαρτίου 2027. Η συνέχιση του μέτρου εξαρτάται από την έγκρισή του και από τα δύο σώματα του Κογκρέσου. Η Betano προετοιμάζει νομικές ενέργειες, αλλά η τελική έκβαση παραμένει ανοιχτή.

Το προηγούμενο εταιρικό guidance για περιθώριο adjusted EBITDA περίπου 37% αφορά το 2026 και παύει να ισχύει στο σενάριο διατήρησης του μέτρου έως το τέλος της χρήσης, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση. Στο αναθεωρημένο μοντέλο της Citi, το περιθώριο του 2026 υποχωρεί στο 35,5% από 36,7% και εκείνο του 2027 στο 35,8% από 37,4%. Πρόκειται για προβλέψεις της τράπεζας, όχι για νέο εταιρικό guidance.

Για τους επενδυτές, τα επόμενα ορόσημα είναι συγκεκριμένα: η κοινοβουλευτική και δικαστική εξέλιξη, η πραγματική διάρκεια της διακοπής, η ταχύτητα περιορισμού των εξόδων και οι νέες εταιρικές προβλέψεις. Η σύσταση Neutral παραμένει, αλλά συνοδεύεται πλέον από χαμηλότερη τιμή-στόχο και χαμηλότερα κέρδη. Η νέα Citi δίνει αριθμητικό περιεχόμενο στις επιφυλάξεις: η Βραζιλία κοστίζει όσο μένει κλειστή και βαραίνει την αποτίμηση όσο οι κανόνες της παραμένουν αβέβαιοι.

Στοιχεία / Πηγές

Citi Research, Maxim Nekrasov: σημειώματα για την Allwyn της 28ης και της 30ής Σεπτεμβρίου 2026, μαζί με τους πίνακες επιπτώσεων και αναθεώρησης εκτιμήσεων του δεύτερου σημειώματος. Εταιρική ανακοίνωση Allwyn της 28ης Σεπτεμβρίου 2026. Προηγούμενο θέμα του Sofokleous10 με τις εκτιμήσεις Eurobank Equities, για τη διάκριση των δύο αποτιμήσεων. Οι χρηματοοικονομικές προβλέψεις και η άσκηση κόστους αποτελούν εκτιμήσεις αναλυτών. Οι αριθμητικοί υπολογισμοί για τη μείωση της τιμής-στόχου και του πολλαπλασιαστή έγιναν από το Sofokleous10.