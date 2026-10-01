Bitcoin: +43,9% στο Q3 και τώρα το μεγάλο τεστ — Το «τείχος» 1,39 εκατ. BTC πάνω από τα 84.000

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Το Bitcoin έκλεισε το τρίτο τρίμηνο του 2026 με άνοδο 43,9% και μπαίνει στον Οκτώβριο με σαφώς ισχυρότερη βάση από εκείνη του καλοκαιριού: περισσότερη θεσμική ζήτηση, χαμηλότερη μόχλευση και βελτιωμένη τεχνική δομή. Η επόμενη κίνηση, όμως, δεν είναι αυτονόητη. Πάνω από την αγορά βρίσκεται ένα «τείχος» 1,39 εκατ. BTC που αποκτήθηκαν μεταξύ 84.000 και 86.500 δολαρίων, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων παραμένουν πάνω από το 5%. Η σύγκρουση ανάμεσα στη θετική εποχικότητα και στην πραγματική προσφορά θα κρίνει αν το τέταρτο τρίμηνο θα συνεχίσει το ράλι ή θα ξεκινήσει με νέα συσσώρευση.

Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Στην τελευταία διαθέσιμη αποτύπωση, το Bitcoin βρισκόταν στα 84.028 δολάρια, με άνοδο περίπου 0,9% και ημερήσιο εύρος 82.951-85.518 δολαρίων.

Σύμφωνα με στοιχεία Bitfinex και CoinGlass, το τρίτο τρίμηνο έκλεισε με κέρδη 43,88% — το ισχυρότερο τρίμηνο από το 2024 και το δεύτερο καλύτερο τρίτο τρίμηνο από το 2013.

Περίπου 1,39 εκατ. BTC έχουν κόστος κτήσης μεταξύ 84.000 και 86.500 δολαρίων, δημιουργώντας ισχυρή δυνητική προσφορά πάνω από την τρέχουσα τιμή.

Ο ηπιότερος αμερικανικός πληθωρισμός PCE μείωσε τις πιθανότητες αύξησης επιτοκίων τον Οκτώβριο περίπου στο ένα τρίτο, αλλά οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις παραμένουν υψηλές.

Η ιστορική απόδοση του τέταρτου τριμήνου οδηγεί σε μαθηματικές προβολές 123.000-147.000 δολαρίων. Δεν αποτελούν τιμές-στόχους ούτε πρόβλεψη.

Από τα 58.600 στα 84.000 δολάρια μέσα σε ένα τρίμηνο

Το Bitcoin μπήκε στον Ιούλιο κοντά στα 58.600 δολάρια, έπειτα από τρία διαδοχικά αρνητικά τρίμηνα. Η εικόνα άλλαξε σταδιακά τον Αύγουστο και επιταχύνθηκε τον Σεπτέμβριο, καθώς η θεσμική ζήτηση επέστρεψε και η αγορά απορρόφησε νομίσματα επενδυτών που είχαν παραμείνει εγκλωβισμένοι σε ζημιογόνες θέσεις επί μήνες.

Το τελικό αποτέλεσμα ήταν άνοδος 43,88% στο τρίτο τρίμηνο, μετά τις απώλειες 22,2% του πρώτου και 14,09% του δεύτερου τριμήνου. Η επίδοση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή σημειώθηκε σε περιβάλλον απότομης ανόδου του κόστους χρήματος. Από τα μέσα Αυγούστου, η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς αυξήθηκε κατά περίπου 81 μονάδες βάσης, ενώ το Bitcoin ενισχύθηκε σχεδόν 30%.

Η εξέλιξη δεν σημαίνει ότι το Bitcoin αποσυνδέθηκε οριστικά από τις διεθνείς αγορές. Δείχνει, όμως, ότι η ζήτηση ήταν αρκετή ώστε να αντισταθμίσει ένα μακροοικονομικό περιβάλλον που κανονικά λειτουργεί αρνητικά για περιουσιακά στοιχεία χωρίς απόδοση.

Ο ηπιότερος PCE έφερε ανάσα — όχι εξαφάνιση του κινδύνου

Η τελευταία άνοδος έως τα 85.518 δολάρια συνέπεσε με την ανακοίνωση ηπιότερων στοιχείων πληθωρισμού στις ΗΠΑ. Ο γενικός δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών αυξήθηκε 0,3% τον Αύγουστο και 3,4% σε ετήσια βάση. Ο δομικός PCE, που εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια, ενισχύθηκε 0,2% σε μηνιαία βάση και παρέμεινε στο 3,0% ετησίως.

Τα στοιχεία ήταν χαμηλότερα από τις προσδοκίες και περιόρισαν περίπου στο ένα τρίτο την πιθανότητα νέας αύξησης επιτοκίων από τη Federal Reserve τον Οκτώβριο, από επίπεδα κοντά στο 65%-70% νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Η μεταβολή αυτή είναι θετική για το Bitcoin, επειδή μειώνει την άμεση απειλή ακόμη ακριβότερου χρήματος.

Η ανακούφιση, ωστόσο, είναι σχετική. Ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο του 2%, η καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε ισχυρά κατά 0,9% και οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων διατηρούνται σε πολυετή υψηλά. Η αγορά έχει απλώς μεταφέρει μέρος του κινδύνου από τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου προς το τέλος του έτους· δεν έχει κηρύξει το τέλος της νομισματικής σύσφιξης.

Η Wall Street αντικαθιστά τη μόχλευση

Η ποιοτική αλλαγή της αγοράς αποτυπώνεται στη διαφορετική προέλευση της ζήτησης. Τα αμερικανικά spot ETF Bitcoin πέρασαν από περίπου 5 δισ. δολάρια καθαρών εκροών από την αρχή του έτους στα τέλη Ιουλίου σε περίπου 1 δισ. δολάρια καθαρών εισροών στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η συνολική μεταστροφή έφθασε περίπου τα 6 δισ. δολάρια μέσα σε δύο μήνες.

Την προηγούμενη εβδομάδα τα ETF απορρόφησαν 2,39 δισ. δολάρια, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία εισροή από τον Οκτώβριο του 2025. Η ημερήσια δυναμική, πάντως, επιβραδύνθηκε: από 999 εκατ. δολάρια στις 21 Σεπτεμβρίου σε περίπου 135 εκατ. στις 25 Σεπτεμβρίου και χαμηλότερα επίπεδα στις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις.

Την ίδια στιγμή, οι μοχλευμένες θέσεις μειώθηκαν. Το συνολικό open interest στα συμβόλαια Bitcoin υποχώρησε από περισσότερα από 700.000 BTC στις 21 Σεπτεμβρίου σε περίπου 644.000 BTC, το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Ιανουαρίου. Η επταήμερη μείωση περίπου 49.000 BTC ήταν η μεγαλύτερη από τον Οκτώβριο του 2025, ενώ μόνο στο CME καταγράφηκε ημερήσια υποχώρηση 16.075 BTC.

Η απομόχλευση μειώνει τον κίνδυνο μιας αλυσιδωτής πτώσης από αναγκαστικές ρευστοποιήσεις. Ταυτόχρονα αφαιρεί μέρος της κερδοσκοπικής δύναμης που μπορεί να προκαλέσει απότομα ανοδικά ξεσπάσματα. Με απλά λόγια, το επόμενο σκέλος του ράλι χρειάζεται πραγματικές αγορές Bitcoin και όχι μόνο υψηλότερη μόχλευση.

Το «τείχος» 1,39 εκατ. BTC πάνω από τα 84.000

Εδώ βρίσκεται το κεντρικό τεστ του Οκτωβρίου. Η Bitfinex υπολογίζει ότι περίπου 1,39 εκατ. BTC αποκτήθηκαν σε τιμές μεταξύ 84.000 και 86.500 δολαρίων. Στην ομάδα περιλαμβάνονται μακροχρόνιοι κάτοχοι που επιστρέφουν κοντά στο σημείο ισορροπίας τους, αλλά και νεότεροι αγοραστές που βρέθηκαν σε ζημία μετά την υποχώρηση από τα 87.400 δολάρια της 21ης Σεπτεμβρίου.

Κάθε άνοδος μέσα σε αυτή τη ζώνη δίνει σε μέρος αυτών των επενδυτών την ευκαιρία να εξέλθει χωρίς ζημία. Γι’ αυτό η στιγμιαία υπέρβαση των 85.000 δολαρίων δεν αρκεί. Χρειάζεται διατήρηση πάνω από τα 86.500 δολάρια και σταθερή θεσμική ζήτηση.

Ο λόγος αγορών των ETF προς τα περίπου 450 νέα Bitcoin που παράγονται καθημερινά από τους miners είχε εκτιναχθεί σε 25,6 φορές την ημερήσια έκδοση κατά τη συνεδρίαση εισροών 999 εκατ. δολαρίων. Στις 29 Σεπτεμβρίου είχε υποχωρήσει στις 1,8 φορές. Η Bitfinex εκτιμά ότι θα έπρεπε να επιστρέψει κοντά στις πέντε φορές —περίπου 190 εκατ. δολάρια ημερήσιας ζήτησης από ETF— ώστε η προσφορά πάνω από την αγορά να απορροφηθεί ταχύτερα.

Διάσπαση των 85.000 δολαρίων θα επανέφερε περίπου 760.000 BTC σε κερδοφόρα θέση. Πάνω από τα 86.500, η αγορά θα αντιμετώπιζε το άνοιγμα του έτους κοντά στα 87.700 δολάρια και ακολούθως τη ζώνη 88.000-90.000. Η Glassnode εντοπίζει επόμενο μεγάλο σύμπλεγμα προσφοράς γύρω από τα 96.700 δολάρια.

Τα 147.000 δολάρια είναι αριθμητική, όχι πρόβλεψη

Το τέταρτο τρίμηνο έχει ιστορικά δώσει τις υψηλότερες αποδόσεις του Bitcoin. Ανάλογα με τη βάση δεδομένων, ο μέσος όρος από το 2013 κυμαίνεται μεταξύ 77% και 85%. Η BloFin Research υπολογίζει ότι επανάληψη της μέσης απόδοσης 77,07% από τα τρέχοντα επίπεδα θα έφερνε θεωρητικά την τιμή κοντά στα 147.000 δολάρια. Η διάμεση ιστορική απόδοση 47,73% αντιστοιχεί περίπου σε 123.000 δολάρια.

Οι αριθμοί αυτοί δεν αποτελούν πρόβλεψη. Είναι μηχανική εφαρμογή προηγούμενων αποδόσεων στη σημερινή τιμή και δεν λαμβάνουν υπόψη το διαφορετικό περιβάλλον επιτοκίων, τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση ή το γεγονός ότι οι αποδόσεις των διαδοχικών κύκλων τείνουν να μειώνονται. Οι αναλυτές της Nexo χαρακτηρίζουν βελτιωμένη τη δομή της αγοράς, αλλά συνδέουν ρητά τη συνέχεια με τρεις προϋποθέσεις: σταθερές αγορές από ETF, απορρόφηση της προσφοράς πάνω από την τιμή και πληθωρισμό αρκετά ήπιο ώστε να μη χρειαστεί νέα επιθετική κίνηση της Fed.

Και η αγορά options διατηρεί ανοδικές προσδοκίες χωρίς να τις επιβεβαιώνει. Ο λόγος put-to-call κινήθηκε κατά μέσο όρο στο 0,67 τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ενώ τα calls των 140.000 δολαρίων με λήξη στις 25 Δεκεμβρίου αποτελούν τη μεγαλύτερη μεμονωμένη θέση. Η ύπαρξη αυτής της θέσης δείχνει πού τοποθετείται μέρος των traders· δεν σημαίνει ότι η τιμή θα φθάσει εκεί.

Η MEXC προσθέτει 1.000 BTC — αποθεματικό ασφαλείας, όχι στοίχημα τιμής

Σε ξεχωριστή εξέλιξη, η MEXC ανακοίνωσε ότι πρόσθεσε ακόμη 1.000 BTC στο Guardian Fund, στη δεύτερη μεγάλη κατανομή Bitcoin προς το αποθεματικό μέσα στο 2026. Το ταμείο διαθέτει πλέον 2.000 BTC και 100 εκατ. USDT, στο πλαίσιο στόχου επέκτασης στα 500 εκατ. δολάρια μέσα σε δύο χρόνια.

Το Guardian Fund προορίζεται για την προστασία χρηστών από περιστατικά ασφαλείας και λειτουργικούς κινδύνους της πλατφόρμας. Η MEXC δημοσιοποιεί τις διευθύνσεις των σχετικών wallets ώστε τα αποθέματα να μπορούν να ελεγχθούν on-chain. Η προσθήκη αποτελεί ζήτηση για Bitcoin και ένδειξη ότι μεγάλα ανταλλακτήρια χρησιμοποιούν το περιουσιακό στοιχείο ως μέρος των αποθεματικών προστασίας. Δεν πρέπει, όμως, να αντιμετωπίζεται ως πρόβλεψη της εταιρείας για την επόμενη τιμή του Bitcoin.

BIP461: Νέα άμυνα απέναντι σε κρυφές διαρροές κλειδιών

Στο τεχνολογικό πεδίο, η πρόταση BIP461 επιχειρεί να κάνει ευκολότερο τον εντοπισμό πιθανών διαρροών ιδιωτικών κλειδιών μέσω υπογραφών ECDSA. Η πρόταση του Liam Gilligan καθορίζει μια κοινή ντετερμινιστική διαδικασία υπογραφής: δύο συμβατές και ανεξάρτητες συσκευές, με το ίδιο ιδιωτικό κλειδί και το ίδιο μήνυμα, θα πρέπει να παράγουν την ίδια υπογραφή.

Απόκλιση ανάμεσα στις υπογραφές θα αποτελεί λόγο ελέγχου, όχι απόδειξη ότι μια συσκευή είναι κακόβουλη ή ότι έχει γίνει κλοπή. Η σύγκριση απαιτεί επίσης χρήση του ίδιου μυστικού κλειδιού σε δεύτερο signer, κάτι που δημιουργεί δικό του λειτουργικό κίνδυνο. Επιπλέον, η BIP461 αφορά ECDSA και δεν αποτελεί άμεση λύση για την επίθεση Dark Skippy, η οποία είχε παρουσιαστεί με υπογραφές Schnorr.

Η BIP461 ενσωματώθηκε στο επίσημο αποθετήριο προτάσεων Bitcoin τον Σεπτέμβριο, παραμένει σε κατάσταση Draft και δεν απαιτεί αλλαγή στους κανόνες συναίνεσης του δικτύου. Για να προχωρήσει χρειάζεται ακόμη test vectors και υλοποίηση αναφοράς. Επομένως, πρόκειται για πρόταση βελτίωσης της ασφάλειας και όχι για ήδη ενεργοποιημένη αναβάθμιση.

Η μεταφορά 1.611 BTC από την Kraken και τα όρια της ερμηνείας

Η Whale Alert κατέγραψε μεταφορά 1.611 BTC, αξίας περίπου 134,6 εκατ. δολαρίων, από την Kraken προς άγνωστο wallet. Μια έξοδος τόσο μεγάλου ποσού από ανταλλακτήριο μπορεί να συνδέεται με μεταφορά σε ψυχρή φύλαξη ή με στρατηγική τοποθέτηση μεγάλου κατόχου, περιορίζοντας θεωρητικά την άμεσα διαθέσιμη προσφορά προς πώληση.

Δεν υπάρχει, ωστόσο, επιβεβαιωμένη ταυτότητα του τελικού κατόχου ούτε γνωστός καταλύτης. Η συναλλαγή θα μπορούσε επίσης να αφορά εσωτερική αναδιάρθρωση wallets ή υπηρεσία θεματοφυλακής. Συνεπώς, είναι γεγονός που αξίζει παρακολούθηση, αλλά δεν αποτελεί από μόνο του σήμα αγοράς ή απόδειξη ότι μια «φάλαινα» συσσωρεύει Bitcoin.

Τα επίπεδα που θα κρίνουν την έναρξη του Q4

Η πρώτη αντίσταση βρίσκεται στα 85.500-86.500 δολάρια. Πάνω από εκεί, οι επόμενες δοκιμασίες είναι τα 87.700, η ζώνη 88.000-90.000 και αργότερα τα 96.700 δολάρια. Στην κάτω πλευρά, η Bitfinex θεωρεί κρίσιμο το επίπεδο των 81.300 δολαρίων. Παρατεταμένη κίνηση χαμηλότερα, ιδιαίτερα αν συνοδευθεί από επιστροφή των εκροών στα ETF, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο προς την πραγματοποιηθείσα τιμή της αγοράς, κοντά στα 77.000 δολάρια.

Το Bitcoin ξεκινά το τέταρτο τρίμηνο με το ισχυρότερο δυνατό εποχικό αφήγημα και με πολύ καθαρότερη δομή μόχλευσης. Δεν ξεκινά, όμως, χωρίς εμπόδια. Το αν θα επιβεβαιωθεί η ιστορική παράδοση του Q4 θα κριθεί από την ικανότητα των πραγματικών αγοραστών να απορροφήσουν 1,39 εκατ. BTC πάνω από την αγορά, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων παραμένουν πάνω από το 5%. Μέχρι να συμβεί αυτό, τα 123.000 και τα 147.000 δολάρια ανήκουν στην αριθμητική των σεναρίων· τα 81.300 και τα 86.500 δολάρια ανήκουν στην πραγματική μάχη της τιμής.