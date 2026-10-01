ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά 277,3 MW ΑΠΕ στην Πολωνία – Νέα πρόοδος στην ευρωπαϊκή επέκταση

Η ΔΕΗ ολοκλήρωσε την αγορά ενός χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με συνολική ισχύ 277,3 MW στην Πολωνία, μετατρέποντας τη συμφωνία του καλοκαιριού σε ένα ακόμα βήμα της ευρωπαϊκής της ανάπτυξης. Η συναλλαγή περιλαμβάνει 175,4 MW από μονάδες που είναι ήδη σε λειτουργία και 101,9 MW φωτοβολταϊκών έργων υπό ανάπτυξη, ενισχύοντας την παρουσία του ομίλου στην Κεντρική Ευρώπη και την παραγωγική του δραστηριότητα εκτός Ελλάδας.

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Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, η εξαγορά ολοκληρώθηκε μετά τη συμφωνία που υπεγράφη στις 31 Ιουλίου 2026 με τις EDP Renewables Polska Sp. z o.o. και EDP Renewables Polska HoldCo S.A. Το νέο στοιχείο είναι η ολοκλήρωση της συναλλαγής και η ενσωμάτωσή του χαρτοφυλακίου στη ΔΕΗ.

Σύντομη ανασκόπηση σε 30’’

277,3 MW συνολική ισχύς του χαρτοφυλακίου στην Πολωνία.

συνολική ισχύς του χαρτοφυλακίου στην Πολωνία. 175,4 MW σε λειτουργία: 130,5 MW από αιολικά και 44,9 MW από φωτοβολταϊκά.

130,5 MW από αιολικά και 44,9 MW από φωτοβολταϊκά. 101,9 MW υπό ανάπτυξη: δύο φωτοβολταϊκά έργα με εκτιμώμενη έναρξη λειτουργίας το 2029.

δύο φωτοβολταϊκά έργα με εκτιμώμενη έναρξη λειτουργίας το 2029. Τα νέα φωτοβολταϊκά θα μοιράζονται υποδομές σύνδεσης με υφιστάμενα αιολικά πάρκα, μέσω της μεθόδου cable pooling .

. Η συναλλαγή εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο του ομίλου για την περίοδο 2026–2030.

Τι αποκτά η ΔΕΗ στην Πολωνία

Ο πυρήνας της εξαγοράς περιλαμβάνει τρία αιολικά πάρκα στις περιοχές Ilza, Tomaszow και Poturzyn, με συνολική ισχύ 130,5 MW. Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, ο συντελεστής απόδοσής τους φθάνει έως και το 33%.

Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται επίσης δύο φωτοβολταϊκά πάρκα στις περιοχές Pakoslaw και Recz, συνολικής ισχύος 44,9 MW. Αυτά τα έργα επωφελούνται από μακροχρόνιες συμβάσεις σταθερής τιμής για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, γεγονός που προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς την τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας.

Χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ Ισχύς Αιολικά σε λειτουργία 130,5 MW Φωτοβολταϊκά σε λειτουργία 44,9 MW Σύνολο σε λειτουργία 175,4 MW Φωτοβολταϊκά υπό ανάπτυξη — εκτιμώμενη λειτουργία το 2029 101,9 MW Συνολικό χαρτοφυλάκιο 277,3 MW

Στοιχεία: χρηματιστηριακή ανακοίνωση ΔΕΗ, 1 Οκτωβρίου 2026. Η συνολική ισχύς περιλαμβάνει και έργα υπό ανάπτυξη.

Δεύτερο σκέλος: 101,9 MW με κοινή σύνδεση στο δίκτυο

Η εξαγορά περιλαμβάνει δύο ακόμη φωτοβολταϊκά έργα, το Ilza CP, ισχύος 50,9 MW, και το Tomaszow CP, ισχύος 51 MW. Όπως αναφέρθηκε στο αρχικό δελτίο της συμφωνίας και επιβεβαιώνεται ως προς το συνολικό μέγεθος στη σημερινή ανακοίνωση, η έναρξη λειτουργίας τους εκτιμάται για το 2029.

Τα έργα αυτά θα χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο cable pooling: θα μοιράζονται την ίδια υποδομή σύνδεσης με τα υφιστάμενα αιολικά πάρκα. Σκοπός είναι η καλύτερη αξιοποίηση της διαθέσιμης σύνδεσης, συνδυάζοντας την παραγωγή από αιολικά και ηλιακά έργα. Στο αρχικό δελτίο, η ΔΕΗ παρουσίαζε αυτή τη λύση ως τρόπο βελτιστοποίησης των υποδομών δικτύου και αξιοποίησης των συμπληρωματικών χαρακτηριστικών παραγωγής των δύο τεχνολογιών.

Αυτό σημαίνει ότι το αναπτυξιακό σκέλος της συναλλαγής βασίζεται σε υποδομές που ήδη εξυπηρετούν αιολικά έργα. Ωστόσο, παραμένει έργο υπό ανάπτυξη: τα 101,9 MW δεν είναι αυτή τη στιγμή λειτουργούσα ισχύς.

Σημασία για την ευρωπαϊκή επέκταση

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς παρέχει στη ΔΕΗ μια παραγωγική βάση στην Πολωνία, συνδυάζοντας μονάδες σε λειτουργία με μελλοντικές επενδύσεις. Από επιχειρηματική πλευρά, αυτή η σύνθεση επιτρέπει την παρουσία σε μια νέα αγορά με υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία και παράλληλα δημιουργεί περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης.

Η εταιρεία ενσωματώνει την κίνηση στο στρατηγικό της σχέδιο 2026–2030 για γεωγραφική επέκταση και ενίσχυση των ΑΠΕ στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο δελτίο της 31ης Ιουλίου είχε συσχετίσει τη συμφωνία με επενδυτικό πρόγραμμα 24 δισ. ευρώ για το σύνολο του ομίλου και στόχο αύξησης της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος στα 24,3 GW το 2030, από 12,4 GW το 2025.

Στο ίδιο στρατηγικό πλαίσιο είχε περιγράψει στόχο ανάπτυξης 2,2 GW σε έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης σε νέες αγορές, όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία, καθώς και στόχο το 45% της εγκατεστημένης ισχύος του ομίλου να βρίσκεται εκτός Ελλάδας έως το 2030. Αυτοί είναι οι στόχοι που είχαν παρουσιαστεί κατά την αρχική συμφωνία, με την τρέχουσα ανακοίνωση να επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση αυτού του βήματος στην Πολωνία.

Σημεία προσοχής

Για την αξιολόγηση της συναλλαγής είναι σημαντική η διάκριση ανάμεσα στη λειτουργούσα ισχύ και στο χαρτοφυλάκιο ανάπτυξης, καθώς και η προστασία τιμών που προσφέρουν τα συμβόλαια των υφιστάμενων φωτοβολταϊκών για τα πρώτα χρόνια.

Η σημερινή χρηματιστηριακή ανακοίνωση δεν αποκαλύπτει το τίμημα, τους όρους χρηματοδότησης ή συγκεκριμένη εκτίμηση συνεισφοράς στα EBITDA. Συνεπώς, επιβεβαιώνεται η διεύρυνση του παραγωγικού αποτυπώματος, χωρίς να υπάρχουν στην ανακοίνωση οικονομικά στοιχεία για τον υπολογισμό της απόδοσης της εξαγοράς.