Η Γαλλία στις φλόγες: η οργή στα σχολεία συναντά τη βόμβα του χρέους και τις «φουσκωμένες» οικονομίες

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο μέτωπα που αρχίζουν να συναντιούνται: μια μαθητική και φοιτητική κινητοποίηση που εξαπλώνεται και έναν προϋπολογισμό που πρέπει να πείσει για την αξιοπιστία του. Οι αποκλεισμοί εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και η πυρκαγιά σε λύκειο της Νάντης δίνουν δραματική εικόνα στην κοινωνική ένταση. Πίσω της, όμως, εξελίσσεται μια δυσκολότερη σύγκρουση: ποιος θα πληρώσει τη δημοσιονομική προσαρμογή και πόσο πραγματικό είναι το αποτέλεσμα που υπόσχεται η κυβέρνηση.

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Τα βασικά σε 30’’

356 σχολικές μονάδες επηρεάστηκαν από κινητοποιήσεις στις 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις αρχές.

επηρεάστηκαν από κινητοποιήσεις στις 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις αρχές. Περίπου 30 πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις ήταν αποκλεισμένες το πρωί της 1ης Οκτωβρίου, κατά την Union Étudiante.

ήταν αποκλεισμένες το πρωί της 1ης Οκτωβρίου, κατά την Union Étudiante. Ο προϋπολογισμός προβλέπει 43 δισ. ευρώ νέων μέτρων προσαρμογής . Το αρχικό ποσό των 54 δισ. περιλαμβάνει και επιδράσεις παλαιότερων αποφάσεων.

. Το αρχικό ποσό των περιλαμβάνει και επιδράσεις παλαιότερων αποφάσεων. Το δημόσιο χρέος έφθασε τα 3.595,5 δισ. ευρώ , ή 119% του ΑΕΠ , στο τέλος Ιουνίου.

, ή , στο τέλος Ιουνίου. Νέα κοινή μαθητική και φοιτητική διαδήλωση έχει προκηρυχθεί για τις 6 Οκτωβρίου.

Από τις ελλείψεις καθηγητών στις φωτιές και τους αποκλεισμούς

Η κινητοποίηση έχει συγκεκριμένη εκπαιδευτική αφετηρία: καθηγητές που λείπουν και δεν αντικαθίστανται, ανεπαρκείς υποδομές και προβληματικές συνθήκες φοίτησης. Το Reuters καταγράφει την επέκτασή της σε 356 λύκεια την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για σχολεία που επηρεάστηκαν από διαφορετικές μορφές δράσης, όχι για ισάριθμα ιδρύματα που παρέμειναν όλα πλήρως κλειστά.

Την Πέμπτη, το AFP καταγράφει την είσοδο πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων στο κίνημα. Η Union Étudiante αναφέρει περίπου 30 αποκλεισμένα campus, μεταξύ άλλων σε Παρίσι, Ναντέρ, Στρασβούργο, Μασσαλία, Λυών, Ρενς και Πουατιέ. Η αποτίμηση αυτή προέρχεται από τη φοιτητική οργάνωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο αποκλεισμός της πρόσβασης μπορεί να συνοδεύεται από μεταφορά μαθημάτων στο διαδίκτυο.

Στη Νάντη, η Le Monde αναφέρει ότι πυρκαγιά κατέστρεψε τον χώρο εισόδου του λυκείου Nelson Mandela. Η εικόνα προσθέτει μια κυριολεκτική διάσταση στις «φλόγες» της γαλλικής αντιπαράθεσης. Η έκταση των ζημιών σε ένα σχολείο, ωστόσο, δεν πρέπει να συγχέεται με την έκταση ολόκληρου του κινήματος.

Η βία μεταβάλλει τους όρους της σύγκρουσης. Μεταφέρει το ενδιαφέρον από τις αίθουσες και τις ελλείψεις στη δημόσια τάξη, δημιουργεί πίεση για αστυνομική αντίδραση και μπορεί να απομακρύνει πολίτες που συμμερίζονται τα εκπαιδευτικά αιτήματα. Ταυτόχρονα, ένας σοβαρός τραυματισμός μπορεί να τροφοδοτήσει νέα οργή και να δώσει στην κινητοποίηση διαφορετικό περιεχόμενο. Αυτή είναι η επικίνδυνη δυναμική της κλιμάκωσης.

Η νεολαία μπαίνει στη μάχη της λιτότητας

Η σύνδεση με τον προϋπολογισμό δεν αποτελεί απλώς δημοσιογραφικό συσχετισμό. Στην κοινή ανακοίνωσή τους, η Union Étudiante και η Union Syndicale Lycéenne συνδέουν ρητά τις δράσεις με την αντίθεσή τους στη λιτότητα, την υποχρηματοδότηση και τη φοιτητική επισφάλεια. Ζητούν αποκλεισμούς την 1η Οκτωβρίου και κοινή διαδήλωση στις 6 Οκτωβρίου.

Πολιτικά, η διεύρυνση προς τα πανεπιστήμια αυξάνει την πιθανότητα να αποκτήσει η κινητοποίηση διάρκεια και πιο σταθερή οργάνωση. Μπορεί να φέρει κοντά διαφορετικές εμπειρίες: τον μαθητή που χάνει ώρες διδασκαλίας, τον φοιτητή που δυσκολεύεται να πληρώσει το ενοίκιο και τον εργαζόμενο που βλέπει το εισόδημά του να πιέζεται. Η σύγκλιση αυτών των ομάδων είναι ενδεχόμενο που πρέπει να παρακολουθείται, όχι τετελεσμένο γεγονός.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας. Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ ανακοίνωσε πλατφόρμα διαβούλευσης για τις ανησυχίες και τα αιτήματα των μαθητών. Το AFP αναφέρει επίσης τρεις έρευνες της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου της αστυνομίας για τραυματισμούς μαθητών κατά τους αποκλεισμούς.

Μια πλατφόρμα, όμως, θα κριθεί από τις απαντήσεις που θα παραγάγει. Όταν το αίτημα αφορά έναν καθηγητή που λείπει, η αποτελεσματικότητα μετριέται με το αν θα καλυφθεί η θέση. Η διαβούλευση μπορεί να αποκλιμακώσει την ένταση εφόσον συνοδευθεί από συγκεκριμένες δεσμεύσεις και χρονοδιάγραμμα.

Τα 54 δισ. ευρώ και η αριθμητική της πολιτικής επικοινωνίας

Στο δημοσιονομικό μέτωπο, η Le Monde κατηγορεί την κυβέρνηση Λεκορνύ ότι διόγκωσε σκόπιμα το ποσό της προσαρμογής. Στα 54 δισ. ευρώ συμπεριλήφθηκαν 11 δισ. από αποφάσεις προηγούμενων ετών. Τα 43 δισ. συγκρίνονται με υποθετική πορεία χωρίς νέα μέτρα. Η ετήσια βελτίωση υπολογίζεται περίπου στα 12 δισ., ενώ η διαρθρωτική προσαρμογή περίπου στα 15 δισ. ευρώ.

Ποσό Τι μετρά 54 δισ. ευρώ Συνολική ανακοινωμένη προσπάθεια, μαζί με επιδράσεις παλαιότερων μέτρων 11 δισ. ευρώ Συμβολή αποφάσεων που είχαν ήδη ληφθεί 43 δισ. ευρώ Προσαρμογή έναντι σεναρίου χωρίς νέα μέτρα Περίπου 12 δισ. ευρώ Βελτίωση του ελλείμματος έναντι του 2026 Περίπου 15 δισ. ευρώ Διαρθρωτική προσαρμογή, αφαιρώντας την επίδραση της συγκυρίας

- Le Monde και AFP. Τα ποσά αφορούν διαφορετικές βάσεις σύγκρισης.

Η διάκριση έχει ουσία. Σε ένα δικό μας, απλουστευμένο παράδειγμα, αν μια δαπάνη αναμενόταν να αυξηθεί από 100 σε 110 και τελικά διαμορφωθεί στα 105, υπάρχει εξοικονόμηση 5 έναντι της πρόβλεψης, αλλά αύξηση 5 έναντι του προηγούμενου έτους. Και οι δύο υπολογισμοί μπορούν να είναι σωστοί. Απαντούν, όμως, σε διαφορετικές ερωτήσεις.

Επομένως, θα ήταν παραπλανητικό να παρουσιαστούν τα 12 δισ. ως το ποσό που «απέμεινε» ύστερα από κάποια απλή ακύρωση των 54 δισ. Το πρόβλημα είναι η διαφάνεια: ποια είναι η αφετηρία, ποια μέτρα είναι νέα και ποια επίδραση αναμένεται πράγματι στα ετήσια αποτελέσματα.

Η αξιοπιστία του προϋπολογισμού είναι οικονομικό μέγεθος

Η δημοσιονομική επικοινωνία έχει κόστος όταν δημιουργεί περισσότερες απορίες από όσες λύνει. Ένας επενδυτής χρειάζεται να διακρίνει τις μόνιμες παρεμβάσεις από τις προσωρινές, τις ήδη νομοθετημένες αποφάσεις από τις εξαγγελίες και τους στόχους από τα αποτελέσματα.

Κατά την οικονομική μας εκτίμηση, η ασάφεια μπορεί να αυξήσει την επιφύλαξη των αγοραστών ομολόγων. Εάν οι προβλέψεις κρίνονται αισιόδοξες ή η εφαρμογή αβέβαιη, οι επενδυτές ενδέχεται να ζητήσουν μεγαλύτερη αποζημίωση για τον κίνδυνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι μια αμφισβητούμενη ανακοίνωση προκαλεί αυτομάτως άνοδο των αποδόσεων. Σημαίνει ότι προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα στην αξιολόγηση της χώρας.

Το ίδιο πρόβλημα εμφανίζεται στο εσωτερικό. Οι πολίτες καλούνται να αποδεχθούν μια επιβάρυνση και εύλογα ζητούν να γνωρίζουν τι θα πετύχει. Όσο δυσκολότερη είναι η προσαρμογή, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτά μια καθαρή παρουσίαση του κόστους και του αποτελέσματός της. Η λογιστική ακρίβεια γίνεται προϋπόθεση πολιτικής πειθούς.

Το χρέος που περιορίζει τις επιλογές

Τα επίσημα στοιχεία της INSEE δίνουν το μέγεθος του προβλήματος. Στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2026, το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε στα 3.595,5 δισ. ευρώ, από 3.460,1 δισ. στο τέλος του 2025. Η αύξηση στο εξάμηνο υπολογίζεται σε 135,4 δισ. ευρώ. Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ ανέβηκε από 115,7% σε 119%.

Περίοδος Δημόσιο χρέος, δισ. ευρώ Χρέος / ΑΕΠ Τέλος 2025 3.460,1 115,7% Α΄ τρίμηνο 2026 3.535,9 117,5% Β΄ τρίμηνο 2026 3.595,5 119,0%

- INSEE. Η μεταβολή του χρέους δεν ταυτίζεται με το δημοσιονομικό έλλειμμα.

Το χρέος επιβαρύνει έναν προϋπολογισμό μέσα από τη χρηματοδότηση και την πληρωμή τόκων. Η Agence France Trésor προβλέπει χρηματοδοτικές ανάγκες του κράτους 339,7 δισ. ευρώ για το 2027, έναντι 311,7 δισ. για το 2026. Σημαντικό μέρος της αύξησης αφορά τίτλους που λήγουν και πρέπει να αναχρηματοδοτηθούν. Αυτές οι ανάγκες δεν αποτελούν όλες νέο έλλειμμα.

Η δημοσιονομική επιβάρυνση από το κρατικό χρέος προβλέπεται στα 72,9 δισ. ευρώ το 2027, από 62,6 δισ. το 2026. Πρόκειται για αύξηση 10,3 δισ. ευρώ, περίπου 16,5%, στους συγκεκριμένους κρατικούς λογαριασμούς.

Κρατική χρηματοδότηση 2026 2027 Μεταβολή Χρηματοδοτικές ανάγκες 311,7 δισ. € 339,7 δισ. € +28,0 δισ. € Δημοσιονομική επιβάρυνση χρέους 62,6 δισ. € 72,9 δισ. € +10,3 δισ. €

- Agence France Trésor, εκτιμήσεις 29 Σεπτεμβρίου 2026.

Το δεκαετές στο 4,95% και η παγίδα της αναχρηματοδότησης

Σύμφωνα με το AFP, η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς έφθασε το πρωί της 1ης Οκτωβρίου στο 4,95%, σε επίπεδο που είχε να εμφανιστεί από το 2002. Είναι καταγραφή της συγκεκριμένης στιγμής στην αγορά, όχι μέσο επιτόκιο ολόκληρου του υφιστάμενου δημόσιου χρέους.

Η οικονομική επίδραση μιας ανόδου των αποδόσεων μεταφέρεται σταδιακά. Τα παλαιότερα ομόλογα σταθερού επιτοκίου συνεχίζουν να πληρώνουν το συμφωνημένο κουπόνι. Η πίεση εμφανίζεται όταν το Δημόσιο εκδίδει νέο χρέος ή αντικαθιστά τίτλους που λήγουν. Όσο μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου αναχρηματοδοτείται σε ακριβότερες συνθήκες, τόσο αυξάνεται η μελλοντική επιβάρυνση.

Για την κυβέρνηση, αυτή η διαδικασία περιορίζει τις ελεύθερες επιλογές. Η πρόσθετη πληρωμή τόκων πρέπει να καλυφθεί με έσοδα, περιορισμό άλλων δαπανών ή περισσότερο δανεισμό. Καμία από αυτές τις λύσεις δεν είναι πολιτικά ανώδυνη.

Εδώ συναντιούνται τα δύο μέτωπα. Η πίεση στους δημόσιους λογαριασμούς δυσκολεύει την ικανοποίηση κοινωνικών αιτημάτων. Η κοινωνική αντίδραση, εάν αναγκάσει την κυβέρνηση να εγκαταλείψει μέτρα χωρίς ισοδύναμα, μπορεί να δυσκολέψει την προσαρμογή. Πρόκειται για πιθανό μηχανισμό αλληλοτροφοδότησης, όχι για ήδη αποδεδειγμένη αιτία της σημερινής ανόδου των αποδόσεων.

Ποιοι καλούνται να πληρώσουν

Η σύγκρουση αποκτά συγκεκριμένο περιεχόμενο στα μέτρα του σχεδίου. Το AFP αναφέρει πάγωμα του μισθολογικού δείκτη των δημοσίων υπαλλήλων, περιορισμό της αναπροσαρμογής συντάξεων άνω των 1.260 ευρώ και μείωση στα 3.000 ευρώ του πλαφόν της φορολογικής έκπτωσης για τους συνταξιούχους. Προβλέπεται επίσης μη αναπροσαρμογή των στεγαστικών βοηθημάτων APL το 2027. Πρόκειται για προτάσεις υπό κοινοβουλευτική εξέταση.

Στην αυτοδιοίκηση ζητείται προσπάθεια 5,4 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το ξεχωριστό ρεπορτάζ της Le Monde. Η κατανομή αυτής της επιβάρυνσης και οι συνέπειες για τις τοπικές υπηρεσίες αποτελούν πρόσθετο πεδίο διαπραγμάτευσης.

Ένα ονομαστικό πάγωμα έχει πραγματική επίπτωση όταν οι τιμές αυξάνονται: η ίδια παροχή αγοράζει λιγότερα αγαθά και υπηρεσίες. Αντίστοιχα, ένας προϋπολογισμός που παραμένει σταθερός σε ευρώ μπορεί να καλύπτει μικρότερο όγκο αναγκών. Αυτή η οικονομική διάκριση εξηγεί γιατί οι πολιτικές λέξεις «πάγωμα» και «σταθερότητα» δεν έχουν απαραίτητα καθησυχαστικό περιεχόμενο για τον δικαιούχο.

Η αντιπαράθεση αφορά συνεπώς και την κατανομή των βαρών. Μια κυβέρνηση μπορεί να υποστηρίζει ότι η συνολική προσπάθεια είναι αναγκαία. Πρέπει, όμως, να εξηγήσει γιατί ο συγκεκριμένος συνδυασμός μέτρων είναι αποτελεσματικός και δίκαιος. Η απάντηση έχει σημασία για την αποδοχή του προϋπολογισμού και για την αντοχή του στην εφαρμογή.

Η κοινοβουλευτική αριθμητική μπορεί να ανατρέψει τη δημοσιονομική

Η Le Monde περιγράφει την κυβέρνηση ως στερούμενη πλειοψηφίας στην Εθνοσυνέλευση, με την προεδρική αναμέτρηση του 2027 να δυσκολεύει τους συμβιβασμούς. Ο προϋπολογισμός παραμένει σχέδιο που πρέπει να περάσει από πολιτική διαπραγμάτευση.

Αυτό σημαίνει ότι η σημερινή κοστολόγηση αποτελεί αφετηρία. Κάθε αλλαγή σε μια φορολογική ή κοινωνική παρέμβαση μπορεί να μεταβάλει το αποτέλεσμα. Ένας συμβιβασμός που προστατεύει συγκεκριμένη ομάδα χρειάζεται ισοδύναμη χρηματοδότηση, εφόσον η κυβέρνηση θέλει να διατηρήσει τον ίδιο στόχο ελλείμματος.

Η οικονομική μας εκτίμηση είναι ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος προκύπτει όταν οι πολιτικές υποχωρήσεις συσσωρεύονται χωρίς ενιαίο σχέδιο. Τότε το τελικό κείμενο μπορεί να εμφανίζει μικρότερη συνοχή από την αρχική πρόταση, ενώ η δημόσια συζήτηση παραμένει εγκλωβισμένη στον πρώτο, εντυπωσιακό αριθμό.

Υπάρχει και η αντίστροφη δυνατότητα. Ένας καθαρός συμβιβασμός, με συγκεκριμένα έσοδα και δαπάνες, μπορεί να αποδειχθεί πιο αξιόπιστος από μια φιλόδοξη εξαγγελία που δεν διαθέτει πολιτική στήριξη. Οι αγορές και οι πολίτες θα κρίνουν τελικά την εφαρμογή.

Γιατί έχει σημασία για την Ευρώπη και την Ελλάδα

Κατά την εκτίμησή μας, μια παρατεταμένη γαλλική κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσα από τρεις διαδρομές: αυξημένη αποστροφή προς τον κίνδυνο στα κρατικά ομόλογα, δυσκολότερες συνθήκες για επιχειρήσεις και ασθενέστερη ζήτηση εάν η αβεβαιότητα πιέσει την κατανάλωση και τις επενδύσεις.

Για την Ελλάδα, το ενδεχόμενο αυτό αξίζει παρακολούθηση ακόμη και χωρίς άμεση μεταβολή των εγχώριων μεγεθών. Μια ευρύτερη ανατιμολόγηση κινδύνου μπορεί να αγγίξει το κόστος νέων εκδόσεων και τη διάθεση των επενδυτών για ελληνικά περιουσιακά στοιχεία. Η ένταση της μετάδοσης θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια του σοκ και την αντίδραση των ευρωπαϊκών θεσμών.

Η ΕΚΤ διαθέτει το εργαλείο TPI για αδικαιολόγητες, άτακτες κινήσεις της αγοράς που απειλούν τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Η ενεργοποίησή του απαιτεί αξιολόγηση και κριτήρια, μεταξύ άλλων για τη βιωσιμότητα του χρέους και τη δημοσιονομική πολιτική. Δεν αποτελεί αυτόματη χρηματοδότηση μιας κυβέρνησης που αντιμετωπίζει πολιτική δυσκολία.

Αυτό κρατά την ευθύνη της δημοσιονομικής επιλογής στο Παρίσι. Η ύπαρξη ευρωπαϊκών εργαλείων περιορίζει ορισμένους κινδύνους, αλλά δεν καταργεί την ανάγκη για πειστικό προϋπολογισμό.

Τρία σενάρια για την επόμενη φάση

Τα παρακάτω αποτελούν πλαίσιο ανάλυσης, χωρίς αποδιδόμενες πιθανότητες ή βεβαιότητα για την εξέλιξη.

Σενάριο Τι θα το επιβεβαίωνε Πιθανή οικονομική συνέπεια Αποκλιμάκωση και συμφωνία Συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δεσμεύσεις, λιγότεροι αποκλεισμοί, δημοσιονομικά τεκμηριωμένος συμβιβασμός Περιορισμός της αβεβαιότητας Παρατεταμένη αντιπαράθεση Επαναλαμβανόμενες δράσεις και διαπραγματεύσεις, χωρίς ευρύτερη παράλυση Πίεση στην εμπιστοσύνη και καθυστερήσεις αποφάσεων Σύγκλιση κοινωνικής και πολιτικής κρίσης Διεύρυνση συμμετοχής, σοβαρά επεισόδια, αδυναμία εξασφάλισης εφαρμόσιμου προϋπολογισμού Μεγαλύτερος κίνδυνος δημοσιονομικής ολίσθησης και χρηματοδοτικής πίεσης

Η αναγγελθείσα κινητοποίηση της 6ης Οκτωβρίου θα δώσει ένα πρώτο τεστ της οργανωτικής αντοχής. Εξίσου σημαντικό θα είναι αν οι δράσεις διατηρήσουν σαφή αιτήματα και κοινωνική στήριξη. Η έκταση της συμμετοχής και η συμπεριφορά των διαδηλωτών δεν μπορούν να προεξοφληθούν.

Τι να προσέξουμε

Το πρώτο μέγεθος είναι η πραγματική έκταση των κινητοποιήσεων: πλήρεις αποκλεισμοί, μερικές διαταραχές και συμμετοχή στις διαδηλώσεις χρειάζονται χωριστή αποτίμηση. Το δεύτερο είναι οι κυβερνητικές παραχωρήσεις και η χρηματοδότησή τους. Το τρίτο είναι το τελικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού, ύστερα από τις αλλαγές στο Κοινοβούλιο.

Στις αγορές, η απόδοση του δεκαετούς χρειάζεται να παρακολουθείται μαζί με τη διαφορά της από τη γερμανική και με τη ζήτηση στις νέες εκδόσεις. Μια μεταβολή μπορεί να αντανακλά διεθνείς συνθήκες, γαλλικό κίνδυνο ή συνδυασμό τους. Η διάκριση είναι απαραίτητη πριν αποδοθεί κάθε άνοδος στην πολιτική κρίση.

Το ουσιαστικό διακύβευμα για τη Γαλλία είναι αν μπορεί να μετατρέψει μια αναγκαία δημοσιονομική προσπάθεια σε εφαρμόσιμη πολιτική συμφωνία. Οι φωτιές στα σχολεία είναι η δραματική εικόνα. Το δυσκολότερο πρόβλημα βρίσκεται στη συνάντηση των κοινωνικών απαιτήσεων με τους δημόσιους λογαριασμούς: μια κυβέρνηση που χρειάζεται αξιοπιστία στις αγορές πρέπει ταυτόχρονα να κερδίσει εμπιστοσύνη στο εσωτερικό. Χωρίς αυτή τη διπλή στήριξη, ακόμη και ο πιο εντυπωσιακός αριθμός εξοικονομήσεων μπορεί να αποδειχθεί πολιτικά εύθραυστος.

Στοιχεία / Πηγές

Le Monde, AFP, Reuters, INSEE, Agence France Trésor, Union Étudiante και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τα στοιχεία των κινητοποιήσεων αφορούν τις 30 Σεπτεμβρίου και το πρωί της 1ης Οκτωβρίου 2026. Τα ποσά του προϋπολογισμού 2027 είναι προβλέψεις και προτάσεις. Τα σενάρια και οι εκτιμήσεις μετάδοσης αποτελούν ανάλυση.