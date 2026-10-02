Bitcoin στα 86.600: Η διάσπαση στριμώχνει τα shorts — Στα 90.000 περιμένει το «τείχος» των whales

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Το Bitcoin επιταχύνει στην έναρξη του τέταρτου τριμήνου και, στην τελευταία διαθέσιμη αποτύπωση, διαπραγματεύεται κοντά στα 86.600 δολάρια, με άνοδο άνω του 3%. Η κίνηση έχει περάσει την πρώτη πυκνή ζώνη ρευστοποιήσεων στα 85.000-86.500 δολάρια και αυξάνει την πίεση στις ανοικτές θέσεις πώλησης. Η αγορά, όμως, δεν έχει ακόμη κερδίσει τη μάχη: μεγάλα sell orders εμφανίζονται διαδοχικά έως τα 90.000 δολάρια, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων παραμένουν κοντά σε υψηλά 24 ετών. Το σημερινό αμερικανικό report απασχόλησης μπορεί να κρίνει αν η διάσπαση θα αποκτήσει διάρκεια ή θα εξελιχθεί σε νέα παγίδα.

Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Το Bitcoin βρισκόταν στα 86.595 δολάρια, με άνοδο περίπου 3,1% και ημερήσιο εύρος από 83.200 έως 86.794 δολάρια.

Οι χάρτες ρευστοποιήσεων έδειχναν μεγάλη συγκέντρωση short θέσεων στα 85.000-86.500 δολάρια. Η υπέρβασή τους μπορεί να ενισχύσει το ανοδικό momentum, αλλά χρειάζεται διατήρηση της τιμής.

Μεγάλα sell orders εμφανίζονται στα 87.000, 88.000, 89.000 και κυρίως στα 90.000 δολάρια, όπου οι επισημασμένες εντολές υπερβαίνουν τα 20 εκατ. δολάρια.

Το αμερικανικό δεκαετές κινείται κοντά στο 5,25%, αφού έφθασε έως το 5,34%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2002.

Η σημερινή έκθεση απασχόλησης αναμένεται να δείξει περίπου 90.000 νέες θέσεις και ανεργία 4,1%. Ισχυρότερα στοιχεία θα μπορούσαν να πιέσουν ξανά το Bitcoin μέσω υψηλότερων επιτοκιακών προσδοκιών.

Η πρώτη διάσπαση έγινε — τώρα χρειάζεται επιβεβαίωση

Το Bitcoin ολοκλήρωσε τον Σεπτέμβριο πάνω από τα 82.000 δολάρια και πέρασε τις πρώτες ώρες του Οκτωβρίου σε συσσώρευση. Η σημερινή άνοδος έως τα 86.794 δολάρια το έφερε πάνω από τη ζώνη 85.000-86.500, όπου οι χάρτες της CoinGlass εντόπιζαν πυκνή ρευστότητα από μοχλευμένες καθοδικές θέσεις.

Όταν η τιμή περνά μια τέτοια περιοχή, οι traders που έχουν στοιχηματίσει στην πτώση αναγκάζονται να κλείσουν τις θέσεις τους αγοράζοντας Bitcoin. Η διαδικασία μπορεί να δημιουργήσει short squeeze και να επιταχύνει την άνοδο. Αυτό εξηγεί μέρος της σημερινής κίνησης, δεν αποδεικνύει όμως ότι έχει ήδη ξεκινήσει νέα μεσοπρόθεσμη ανοδική φάση.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι η διάρκεια. Η υπέρβαση των 86.500 δολαρίων καταγράφηκε ενδοσυνεδριακά και χρειάζεται να επιβεβαιωθεί με σταθεροποίηση ή ημερήσιο κλείσιμο πάνω από τη ζώνη. Διαφορετικά, οι αγοραστές κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν σε μια προσωρινή εκκαθάριση shorts, πριν η τιμή επιστρέψει στο προηγούμενο εύρος.

Οι whales έχουν απλώσει εντολές έως τα 90.000 δολάρια

Η επόμενη διαδρομή δεν είναι κενή. Ο χάρτης μεγάλων εντολών της CoinGlass δείχνει διαδοχικά στρώματα προσφοράς περίπου στα 85.700, 87.000, 88.000 και 89.000 δολάρια. Η ισχυρότερη συγκέντρωση εντοπίζεται γύρω από το ψυχολογικό όριο των 90.000 δολαρίων, όπου οι επισημασμένες εντολές πώλησης ξεπερνούν συνολικά τα 20 εκατ. δολάρια.

Οι εντολές αυτές αποτελούν ορατή προσφορά, όχι απόδειξη ότι συγκεκριμένες «φάλαινες» επιχειρούν συντονισμένα να σταματήσουν την άνοδο. Μπορούν επίσης να μετακινηθούν ή να ακυρωθούν πριν εκτελεστούν. Παρ’ όλα αυτά, δείχνουν ότι οι αγοραστές θα χρειαστεί να απορροφήσουν προσφορά σε περισσότερα από ένα επίπεδα και όχι μόνο σε μία γραμμή αντίστασης.

Το πρώτο σημαντικό τεχνικό pivot βρίσκεται στα 89.024 δολάρια. Καθαρό ημερήσιο κλείσιμο πάνω από αυτό θα έφερνε το όριο των 90.000 δολαρίων στο επίκεντρο. Πάνω από εκεί, η αγορά θα δοκίμαζε αν η νέα ζήτηση είναι αρκετή για να μετατρέψει μια ψυχολογική αντίσταση σε βάση για υψηλότερα επίπεδα.

Οι στηρίξεις στα 82.000 και 76.600 δολάρια

Η βραχυπρόθεσμη δομή παραμένει εποικοδομητική όσο η τιμή διατηρείται πάνω από την κεντρική ζώνη των 81.996-82.000 δολαρίων. Από εκεί διέρχεται το βασικό pivot της τελευταίας ανάκαμψης, ενώ μια ανοδική γραμμή τάσης συνδέει τα πρόσφατα χαμηλά.

Σε περίπτωση αποτυχίας στα 87.000-90.000 δολάρια, η πρώτη δοκιμή θα είναι η διατήρηση των 85.000-86.000 ως νέας στήριξης. Επιστροφή κάτω από τα 82.000 θα αποδυνάμωνε σημαντικά το σενάριο της διάσπασης και θα αύξανε τον κίνδυνο κίνησης προς τα 80.000-78.000 δολάρια. Η επόμενη μεγάλη τεχνική στήριξη του σχετικού διαγράμματος βρίσκεται στα 76.596 δολάρια.

Ο RSI κινείται ανοδικά χωρίς να έχει εισέλθει, σύμφωνα με την τελευταία τεχνική αποτύπωση των πηγών, σε ακραία υπεραγορασμένη περιοχή. Αυτό αφήνει περιθώριο συνέχισης, αλλά δεν ακυρώνει την ανάγκη για επιβεβαίωση μέσω τιμής και όγκου.

Το εργοστασιακό κόστος υπενθυμίζει τον πληθωριστικό κίνδυνο

Η ανοδική κίνηση του Bitcoin συμβαίνει απέναντι σε ένα επιβαρυμένο μακροοικονομικό περιβάλλον. Ο δείκτης τιμών του αμερικανικού ISM Manufacturing αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο στις 77,9 μονάδες από 71,1 τον Αύγουστο. Πρόκειται για άνοδο 6,8 μονάδων και για την 24η διαδοχική μηνιαία ένδειξη αύξησης των τιμών πρώτων υλών.

Η ένδειξη 77,9 δεν σημαίνει πληθωρισμό 77,9%. Είναι δείκτης διάχυσης, ο οποίος μετρά πόσο εκτεταμένες είναι οι αναφορές για υψηλότερες τιμές. Η μεταποίηση παρέμεινε σε επέκταση, με τον γενικό PMI στις 54,5 μονάδες, τις νέες παραγγελίες στις 55,3 και την απασχόληση στις 52,7.

Ο συνδυασμός ισχυρής δραστηριότητας και αυξανόμενου κόστους είναι δύσκολος για το Bitcoin. Ενισχύει το επιχείρημα ότι η Federal Reserve μπορεί να χρειαστεί να διατηρήσει σφιχτή πολιτική, αυξάνει το κόστος χρηματοδότησης και κάνει τα έντοκα δολαριακά περιουσιακά στοιχεία πιο ανταγωνιστικά απέναντι σε ένα asset χωρίς απόδοση.

Το δεκαετές στο 5,25% και η μεγάλη δοκιμασία της απασχόλησης

Η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς έφθασε την Πέμπτη έως το 5,34%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2002, πριν υποχωρήσει κοντά στο 5,25%. Η απότομη άνοδος συνδέεται με τις πληθωριστικές πιέσεις από την ενέργεια, το υψηλό δημόσιο δανεισμό και την ανθεκτικότητα της οικονομικής δραστηριότητας. Παράλληλα, το δολάριο ενισχύθηκε σε υψηλό 17 μηνών και το Brent παρέμεινε πάνω από τα 100 δολάρια.

Η αγορά έχει μειώσει την πιθανότητα αύξησης επιτοκίων τον Οκτώβριο περίπου στο 28%, από σχεδόν 70% νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Αυτό προσφέρει στήριξη στα risk assets. Η καμπύλη των ομολόγων, όμως, δείχνει ότι ο κίνδυνος δεν έχει εξαφανιστεί: οι βραχυπρόθεσμες προσδοκίες της Fed υποχωρούν, ενώ το μακροπρόθεσμο κόστος κεφαλαίου παραμένει εξαιρετικά υψηλό.

Η έκθεση απασχόλησης Σεπτεμβρίου, που αναμένεται αργότερα σήμερα, είναι ο επόμενος καταλύτης. Η μέση πρόβλεψη τοποθετεί τις νέες θέσεις εκτός αγροτικού τομέα περίπου στις 90.000, από 162.000 τον Αύγουστο, και την ανεργία σταθερή στο 4,1%. Σημαντική ανοδική έκπληξη, ιδιαίτερα στους μισθούς, θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τα στοιχήματα για αυστηρότερη Fed. Ασθενέστερα στοιχεία θα αφαιρούσαν μέρος της πίεσης από τις αποδόσεις.

Strategy: 847.666 BTC και νέα μάχη για τη διαφάνεια

Η δεύτερη σημαντική εξέλιξη αφορά τη Strategy. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη γνωστοποίησή της, η εταιρεία κατείχε στις 27 Σεπτεμβρίου 847.666 BTC, τα οποία είχαν αποκτηθεί έναντι περίπου 63,95 δισ. δολαρίων και μέσο κόστος 75.437 δολάρια ανά νόμισμα. Η θέση αντιστοιχεί περίπου στο 4,04% της μέγιστης προσφοράς των 21 εκατ. Bitcoin.

Η Arkham Intelligence υποστηρίζει ότι μπορεί να παρακολουθεί περίπου το 78% αυτής της θέσης. Η εταιρεία ανάλυσης blockchain αποδίδει περίπου 478.199 BTC σε 1.600 επισημασμένες διευθύνσεις της Strategy, αξίας 40,28 δισ. δολαρίων στη συγκεκριμένη χρονική αποτύπωση, και επιπλέον περίπου 15,5 δισ. δολάρια σε λογαριασμούς θεματοφυλακής της Fidelity.

Η διάκριση είναι κρίσιμη. Η on-chain παρακολούθηση δείχνει κινήσεις διευθύνσεων, όχι κατ’ ανάγκη αλλαγή κυριότητας. Πρόσφατες μεταφορές 3.568 BTC που είχαν αρχικά προκαλέσει υποψίες πώλησης αποδόθηκαν από αναλυτή της Arkham σε συνήθεις λειτουργίες της Fidelity μέσα σε pooled custody. Σε τέτοιες δομές, τα νομίσματα διαφορετικών πελατών διαχειρίζονται συλλογικά και μπορεί να μετακινούνται χωρίς να αλλάζει ο οικονομικός ιδιοκτήτης.

Η εξέλιξη ενισχύει τη διαφάνεια γύρω από τον μεγαλύτερο εταιρικό κάτοχο Bitcoin, αλλά δεν αποτελεί ένδειξη ότι η Strategy πούλησε ή πρόκειται να πουλήσει. Δείχνει επίσης τα όρια της δημόσιας ανάλυσης: η blockchain αποκαλύπτει τη συναλλαγή, όχι πάντα την εμπορική σχέση πίσω από αυτήν.

Το ΔΝΤ βάζει φρένο στο κρατικό Bitcoin του Ελ Σαλβαδόρ

Σε επίπεδο κρατικής πολιτικής, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ολοκλήρωσε τη δεύτερη και την τρίτη αξιολόγηση του προγράμματος του Ελ Σαλβαδόρ, επιτρέποντας άμεση εκταμίευση περίπου 138 εκατ. δολαρίων. Το συνολικό πρόγραμμα Extended Fund Facility ανέρχεται σε περίπου 1,4 δισ. δολάρια.

Το ΔΝΤ αναγνώρισε καλύτερη οικονομική επίδοση, ισχυρότερα αποθέματα ρευστότητας και πρόοδο στη δημοσιονομική προσαρμογή. Ταυτόχρονα, ξεκαθάρισε ότι η κρατική συμμετοχή στις δραστηριότητες Bitcoin πρέπει να περιοριστεί περαιτέρω.

Οι δεσμεύσεις περιλαμβάνουν τερματισμό της κρατικής συσσώρευσης πέρα από τεκμηριωμένες ιδιωτικές δωρεές, ολοκλήρωση της μεταφοράς ελέγχου του Chivo wallet σε ιδιώτη, εθελοντική χρήση του Bitcoin από πολίτες και επιχειρήσεις, απαγόρευση πληρωμής φόρων σε Bitcoin και πληρέστερη δημοσιοποίηση των δημόσιων crypto holdings. Το Ταμείο ζητά επίσης αυστηρότερο πλαίσιο εποπτείας και AML για τους παρόχους ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η εξέλιξη δεν αποτελεί απαγόρευση του Bitcoin στη χώρα. Περιορίζει όμως το κρατικό ρίσκο και μεταφέρει το βάρος από την επίσημη συσσώρευση στη ρυθμιζόμενη ιδιωτική χρήση. Είναι μια σαφής υπενθύμιση ότι η θεσμική υιοθέτηση δεν προχωρά μόνο μέσω αγορών και ETF, αλλά και μέσω δημοσιονομικών κανόνων, διαφάνειας και περιορισμού ενδεχόμενων υποχρεώσεων.

Τι θα επιβεβαιώσει το ανοδικό σενάριο

Το άμεσο ανοδικό σενάριο απαιτεί διατήρηση πάνω από τα 86.500 δολάρια και στη συνέχεια ημερήσιο κλείσιμο πάνω από τα 89.024. Μια τέτοια εξέλιξη θα αύξανε την πιθανότητα δοκιμής των 90.000 δολαρίων, καθώς οι αναγκαστικές αγορές από shorts θα μπορούσαν να ενισχύσουν την πραγματική spot ζήτηση.

Το ουδέτερο σενάριο είναι νέα συσσώρευση μεταξύ 82.000 και 89.000 δολαρίων, όσο οι αγοραστές απορροφούν τα μεγάλα sell orders. Το αρνητικό σενάριο ενεργοποιείται με επιστροφή κάτω από τα 82.000 και επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών, ανοίγοντας χώρο προς τα 80.000-78.000 και αργότερα τα 76.600 δολάρια.

Η σημερινή εικόνα είναι θετική, αλλά όχι τελεσίδικη. Το Bitcoin έχει περάσει την πρώτη γραμμή άμυνας των πωλητών και έχει στριμώξει τα shorts. Για να μετατρέψει την κίνηση σε πραγματική διάσπαση, πρέπει τώρα να απορροφήσει την προσφορά έως τα 90.000 δολάρια, την ώρα που τα αμερικανικά ομόλογα προσφέρουν απόδοση πάνω από 5% και η αγορά περιμένει την πιο κρίσιμη μακροοικονομική μέτρηση της εβδομάδας.