Bitcoin κάτω από τα 85.000: Τα ETF βάζουν 102 εκατ., αλλά το short squeeze ξεφουσκώνει — το σήμα των whales

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Το Bitcoin επέστρεψε κάτω από τα 85.000 δολάρια, παρά το άλμα που το έφερε προσωρινά πάνω από τα 87.000 μετά τα αδύναμα στοιχεία απασχόλησης στις ΗΠΑ. Στην τελευταία διαθέσιμη αποτύπωση το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, η τιμή βρισκόταν κοντά στα 84.600 δολάρια, με ημερήσια υποχώρηση περίπου 2,4%, έχοντας κινηθεί μεταξύ 83.923 και 87.071 δολαρίων. Η επιστροφή αυτή αλλάζει το ερώτημα της αγοράς: όχι αν το short squeeze μπορούσε να προκαλέσει μία απότομη κίνηση, αλλά αν υπάρχουν αρκετοί αγοραστές για να κρατήσουν τη διάσπαση όταν ολοκληρωθεί η αναγκαστική κάλυψη των πτωτικών θέσεων.

Η εικόνα δεν είναι μονοσήμαντη. Τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF κατέγραψαν καθαρές εισροές 102 εκατ. δολαρίων στην τελευταία διαθέσιμη ημερήσια μέτρηση, αντιστρέφοντας τις εκροές 148 εκατ. δολαρίων της προηγούμενης συνεδρίασης. Παράλληλα, μεγάλοι παίκτες έχουν μεταφέρει στη Binance σωρευτικά 30,5 δισ. δολάρια σε stablecoins μέσα σε 30 ημέρες. Πρόκειται για διαθέσιμη ρευστότητα, όχι για επιβεβαιωμένες αγορές Bitcoin. Την ίδια ώρα, τα στοιχεία απασχόλησης αφαίρεσαν ένα μέρος της πίεσης για νέα αύξηση επιτοκίων από τη Fed, χωρίς όμως να εξαφανίσουν τον κίνδυνο από τις υψηλές αποδόσεις των ομολόγων και τον πληθωρισμό.

Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Το Bitcoin άγγιξε τα 87.071 δολάρια, αλλά επέστρεψε κοντά στα 84.600, κάτω από το κρίσιμο όριο των 85.000.

Τα spot ETF εμφάνισαν καθαρές εισροές 102 εκατ. δολαρίων, με την IBIT της BlackRock να προσελκύει 195 εκατ. δολάρια.

Οι νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν μόλις κατά 29.000 τον Σεπτέμβριο, έναντι πρόβλεψης 90.000, ενώ η ανεργία ανέβηκε στο 4,2%.

Τα short liquidations ξεπέρασαν τα 120 εκατ. δολάρια καθώς η τιμή πέρασε τα 85.000, αλλά το ανοικτό ενδιαφέρον αυξήθηκε κατά περίπου 2,3 δισ. δολάρια, δείχνοντας ότι νέα μόχλευση μπήκε γρήγορα στην αγορά.

Τα 85.000 δολάρια είναι το άμεσο σημείο ελέγχου. Πάνω από τα 87.500 ανοίγει ξανά η συζήτηση για 90.000-95.000, ενώ κάτω από τα 82.000-82.500 η τεχνική εικόνα επιβαρύνεται.

Το ράλι ξεκίνησε από τα shorts, αλλά δεν τελείωσε εκεί

Η άνοδος της 2ας Οκτωβρίου είχε δύο διαφορετικούς τύπους αγοραστών. Ο πρώτος ήταν οι traders που είχαν στοιχηματίσει σε πτώση και αναγκάστηκαν να κλείσουν τις θέσεις τους όταν το Bitcoin πέρασε τη ζώνη των 85.000 δολαρίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της CoinGlass που επικαλούνται οι πηγές, οι ρευστοποιήσεις short θέσεων ξεπέρασαν τα 120 εκατ. δολάρια σε 24 ώρες. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί πραγματικές εντολές αγοράς, αλλά δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη ψήφο εμπιστοσύνης για τη μακροπρόθεσμη αξία του Bitcoin.

Ο δεύτερος τύπος ήταν οι νέοι αγοραστές που άνοιξαν έκθεση στην άνοδο. Το ανοικτό ενδιαφέρον στα συμβόλαια futures αυξήθηκε κατά περίπου 2,3 δισ. δολάρια την ώρα που η τιμή ανέβαινε. Αυτό σημαίνει ότι η κίνηση δεν περιορίστηκε στο κλείσιμο παλαιών shorts: μπήκαν και νέες θέσεις. Ωστόσο, η αύξηση του open interest δεν αποκαλύπτει αν οι νέες θέσεις είναι κυρίως αισιόδοξες ή αντισταθμιστικές. Αν η μόχλευση χτιστεί πολύ γρήγορα, η αγορά μπορεί απλώς να αντικαταστήσει ένα στριμωγμένο στρατόπεδο shorts με ένα ευάλωτο πλήθος longs.

Η υποχώρηση από το ενδοημερήσιο υψηλό των 87.071 δολαρίων προς τα 84.600 δείχνει ακριβώς αυτή την ευαισθησία. Οι αναγκαστικοί αγοραστές έδωσαν την αρχική ώθηση, αλλά η αγορά δεν διατήρησε τη διάσπαση. Για να αποδειχθεί ότι ξεκινά ένα ανθεκτικότερο ανοδικό σκέλος, χρειάζεται συνέχεια στις αγορές spot, όχι μόνο ανακύκλωση θέσεων στα παράγωγα.

Τα ETF γύρισαν σε εισροές, με τη BlackRock να κάνει τη διαφορά

Το ισχυρότερο επιχείρημα των αγοραστών έρχεται από τα αμερικανικά spot ETF. Η τελευταία ημερήσια καταγραφή έδειξε καθαρές εισροές 102 εκατ. δολαρίων, έναντι καθαρών εκροών 148 εκατ. δολαρίων μία συνεδρίαση νωρίτερα. Στο εσωτερικό της αγοράς, όμως, οι ροές ήταν άνισες: πέντε funds εμφάνισαν συνδυασμένες εκροές περίπου 24 εκατ. δολαρίων, ενώ η IBIT της BlackRock προσέλκυσε 195 εκατ. δολάρια. Η GBTC της Grayscale κατέγραψε 14 εκατ. δολάρια και η MSBT 7 εκατ. δολάρια.

Η αντιστροφή είναι θετική, αλλά μία ημέρα δεν αρκεί. Είχε προηγηθεί σερί εννέα συνεδριάσεων με συνολικές εισροές περίπου 3,08 δισ. δολαρίων, πριν από την εκροή των 148,7 εκατ. δολαρίων. Η εκροή αντιστοιχούσε σε λιγότερο από 5% του προηγούμενου σερί, άρα δεν ακύρωνε τη θεσμική ζήτηση. Αντίστοιχα, τα 102 εκατ. της τελευταίας ημέρας δεν αποδεικνύουν από μόνα τους ότι οι επενδυτές θα στηρίξουν κάθε υποχώρηση.

Υπάρχει επίσης διαφορά χρόνου. Οι ημερήσιες ροές των ETF δεν είναι - καταγραφή αγορών Bitcoin. Οι δημιουργίες νέων μεριδίων, τα αποθέματα των εξουσιοδοτημένων συμμετεχόντων και οι συναλλαγές στη δευτερογενή αγορά περιπλέκουν την αντιστοίχιση. Το ασφαλές συμπέρασμα είναι ότι η θεσμική ζήτηση παραμένει ενεργή. Το αν αυτή η ζήτηση αγόρασε συγκεκριμένα την εκτίναξη πάνω από τα 87.000 δολάρια δεν μπορεί να τεκμηριωθεί από έναν ημερήσιο αριθμό.

Οι 29.000 θέσεις εργασίας αλλάζουν τις πιθανότητες της Fed

Η μακροοικονομική αφορμή ήρθε από την επίσημη έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Εργασίας. Οι μισθοδοσίες εκτός αγροτικού τομέα αυξήθηκαν μόλις κατά 29.000 τον Σεπτέμβριο, πολύ κάτω από τη μέση πρόβλεψη των 90.000. Η ανεργία ανέβηκε στο 4,2% από 4,1%, ενώ η αύξηση του Αυγούστου αναθεωρήθηκε στις 133.000 θέσεις από 162.000. Συνολικά, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος αναθεωρήθηκαν χαμηλότερα κατά 60.000 θέσεις.

Οι μισθολογικές πιέσεις επίσης υποχώρησαν: οι μέσες ωριαίες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 0,1% σε μηνιαία βάση και κατά 3% σε ετήσια. Ο Olu Sonola, επικεφαλής οικονομολόγος της Fitch Ratings, χαρακτήρισε την έκθεση υπενθύμιση μιας αγοράς εργασίας «χαμηλών προσλήψεων και χαμηλών απολύσεων» και εκτίμησε ότι τα αδύναμα στοιχεία δίνουν στη Fed ελάχιστο λόγο να κρατήσει ζωντανή την επιλογή αύξησης επιτοκίων τον Οκτώβριο.

Αυτό είναι εκτίμηση αναλυτή, όχι απόφαση της κεντρικής τράπεζας. Η Fed εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πληθωρισμό και υψηλές αποδόσεις ομολόγων. Η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς υποχώρησε αρχικά προς το 5,155% μετά τα payrolls, αλλά η αντίδραση δεν διατηρήθηκε πλήρως, καθώς η αγορά επανέφερε στο επίκεντρο το ενεργειακό κόστος, το δημόσιο χρέος και τον κίνδυνο επίμονου πληθωρισμού. Για το Bitcoin, ένα ασθενέστερο δολάριο και χαμηλότερες βραχυπρόθεσμες αποδόσεις είναι συνήθως υποστηρικτικά. Αν όμως η αδυναμία της απασχόλησης μετατραπεί σε φόβο για την ανάπτυξη, η διάθεση για ρίσκο μπορεί να επιδεινωθεί.

Τα 30,5 δισ. των whales είναι πυρομαχικά, όχι αγορές

Ένα δεύτερο αισιόδοξο σήμα προέρχεται από τις ροές stablecoins προς τη Binance. Ο συνεργάτης της CryptoQuant, Darkfost, ανέφερε ότι οι καταθέσεις άνω του 1 εκατ. δολαρίων από μεγάλους κατόχους έφτασαν σωρευτικά τα 30,5 δισ. δολάρια σε περίοδο 30 ημερών, από 21,7 δισ. λίγο περισσότερο από έναν μήνα νωρίτερα. Η αύξηση ξεπερνά το 40% και δείχνει ότι σημαντική ρευστότητα βρίσκεται πλέον κοντά στην αγορά.

Ο Darkfost ερμηνεύει την τάση ως σταδιακή προετοιμασία μεγάλων επενδυτών για ανάληψη θέσεων, αλλά παραμένει προσεκτικός. Το ποσό των 30,5 δισ. δεν είναι υπόλοιπο μετρητών που περιμένει αδρανές, ούτε αποδεικνύει ότι τα χρήματα θα κατευθυνθούν στο Bitcoin. Τα stablecoins μπορούν να χρησιμοποιηθούν για altcoins, ως εξασφαλίσεις σε παράγωγα, για arbitrage ή για δραστηριότητα market making.

Η επιφύλαξη είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή η αγορά altcoins έχει επίσης ζεσταθεί. Σύμφωνα με τον Darkfost, το 87% των altcoins που είναι εισηγμένα στη Binance βρισκόταν πάνω από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών, ενώ η ευρύτερη αγορά εκτός Bitcoin είχε ενισχυθεί κατά περίπου 371 δισ. δολάρια από τον Ιούνιο. Επομένως, η άνοδος των stablecoin inflows δείχνει διαθέσιμη αγοραστική δύναμη, όχι τον τελικό προορισμό της.

Το παράδοξο της Binance: stablecoins μέσα, Bitcoin έξω

Την ώρα που stablecoins εισέρχονται στη Binance, Bitcoin έχουν κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση. Στις 25 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν καθαρές αναλήψεις άνω των 13.800 BTC σε μία ημέρα, η μεγαλύτερη ημερήσια εκροή από το 2023. Τα αποθέματα της Binance μειώθηκαν από περίπου 705.000 σε 685.000 BTC μέσα σε τέσσερις ημέρες.

Η μείωση της άμεσα διαθέσιμης προσφοράς σε ένα μεγάλο ανταλλακτήριο μπορεί να υποστηρίξει την τιμή, ειδικά αν η ρευστότητα stablecoins μετατραπεί σε spot ζήτηση. Ωστόσο, ούτε οι αναλήψεις Bitcoin αποδεικνύουν μακροχρόνια συσσώρευση: μπορεί να αφορούν αλλαγές θεματοφυλακής, εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές ή μεταφορά εξασφαλίσεων. Η σωστή ανάγνωση είναι ότι η υποδομή της αγοράς δημιουργεί προϋποθέσεις για ζήτηση, όχι βεβαιότητα για νέα άνοδο.

Η μάχη των 85.000 και τα επόμενα τεχνικά επίπεδα

Με την τιμή ξανά κάτω από τα 85.000 δολάρια, το επίπεδο που τροφοδότησε το short squeeze μετατρέπεται σε άμεση αντίσταση. Ένα καθαρό ημερήσιο κλείσιμο πάνω από αυτή τη ζώνη θα έδειχνε ότι οι αγοραστές απορροφούν τις ρευστοποιήσεις και την κατοχύρωση κερδών. Η επόμενη δοκιμασία βρίσκεται γύρω από τα 87.500 δολάρια.

Η Lacie Zhang, επικεφαλής έρευνας της Bitget Wallet, έχει χαρακτηρίσει τα 87.500 ως βασικό ανοδικό όριο για τον Οκτώβριο. Κατά την εκτίμησή της, διάσπαση μπορεί να ανοίξει διαδρομή προς τα 95.000 δολάρια, υπό την προϋπόθεση ότι οι θεσμικές αγορές θα απορροφήσουν τις πωλήσεις μακροχρόνιων κατόχων και miners. Πρόκειται για σενάριο αναλύτριας και όχι για βεβαιότητα.

Στην κάτω πλευρά, η ζώνη 82.000-82.500 δολαρίων παραμένει η σημαντικότερη βραχυπρόθεσμη στήριξη. Κάτω από εκεί, η αγορά θα επέστρεφε στο εύρος που προηγήθηκε της διάσπασης, αυξάνοντας τον κίνδυνο να αποδειχθεί το πρόσφατο ράλι κυρίως αποτέλεσμα μόχλευσης. Αντίθετα, επαναφορά πάνω από τα 85.000 με θετικές ροές ETF, σταθερό spot volume και χωρίς νέα έκρηξη στο funding θα έδινε πιο πειστική ένδειξη ότι οι αγοραστές παραμένουν.

Το συμπέρασμα: η ρευστότητα υπάρχει, η πεποίθηση ακόμη εξετάζεται

Το Bitcoin διαθέτει τρεις πηγές στήριξης: τις θετικές ροές των ETF, την υποχώρηση των προσδοκιών για άμεση αύξηση επιτοκίων και τη μεγάλη δεξαμενή stablecoins που έχει μεταφερθεί στη Binance. Καμία όμως δεν αρκεί μεμονωμένα για να αποδείξει ότι η αγορά έχει ξεκινήσει νέο διατηρήσιμο κύμα.

Η επιστροφή κάτω από τα 85.000 δολάρια δείχνει ότι το short squeeze έδωσε ταχύτητα, όχι ακόμη διάρκεια. Η επόμενη επιβεβαίωση θα έρθει από το αν η τιμή ανακτήσει τη ζώνη 85.000-87.500 χωρίς υπερβολική μόχλευση και αν οι εισροές στα ETF συνεχιστούν για περισσότερες συνεδριάσεις. Μέχρι τότε, τα 102 εκατ. δολάρια των funds και τα 30,5 δισ. των whales είναι ισχυρά πυρομαχικά — όχι εγγύηση ότι έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για το επόμενο σκέλος της ανόδου.