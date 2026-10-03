Σταθερός μισθός ή δουλειά με το έργο; Πότε η ευέλικτη εργασία αφήνει περισσότερα χρήματα

Μπορεί μια δουλειά με ευέλικτο ωράριο, πελάτες και αμοιβή ανά έργο να αφήνει περισσότερα χρήματα από μια σταθερή θέση; Μπορεί — αρκεί η αμοιβή να καλύπτει και όσα πληρώνει σήμερα ο εργοδότης ή εξασφαλίζει η μισθωτή σχέση. Γιατί τα 1.800 ευρώ με τιμολόγιο δεν είναι 1.800 ευρώ στην τσέπη. Και ένας μισθός 1.400 ευρώ μικτά δεν συγκρίνεται με το ποσό ενός καλού μήνα του ελεύθερου επαγγελματία.

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«Να κρατήσω τη δουλειά μου ή να δουλέψω μόνος μου;». Το ερώτημα αφορά έναν γραφίστα, έναν τεχνικό, έναν μεταφραστή, έναν άνθρωπο που διαχειρίζεται ιστοσελίδες ή αναλαμβάνει υπηρεσίες για διαφορετικούς πελάτες. Αφορά επίσης όσους σκέφτονται δύο δουλειές μερικής απασχόλησης αντί για μία πλήρους.

Η σωστή απάντηση βγαίνει με χαρτί και μολύβι: πόσα εισπράττω σε έναν ολόκληρο χρόνο, πόσα πληρώνω για να μπορώ να δουλεύω και πόσα τελικά μου μένουν; Έπειτα έρχεται το δεύτερο ερώτημα: πόσες ώρες και πόση αβεβαιότητα χρειάζονται για να βγάλω αυτά τα χρήματα;

Τα βασικά σε 30’’

Συγκρίνουμε ετήσια καθαρά ποσά. Για τον μισθωτό του ιδιωτικού τομέα συνυπολογίζουμε δώρα και επίδομα άδειας.

Στην αυτοαπασχόληση αφαιρούμε επαγγελματικά έξοδα, εισφορές και φόρο. Ο ΦΠΑ δεν είναι αμοιβή μας.

Στο υποθετικό παράδειγμα του άρθρου, μισθός 1.400 ευρώ μικτά αφήνει περίπου 15.361 ευρώ τον χρόνο.

Αμοιβή 2.200 ευρώ ανά μήνα με έσοδα, για 11 μήνες, αφήνει περίπου 16.037 ευρώ: το πλεονέκτημα είναι μικρό.

Ένας επιπλέον μήνας χωρίς έσοδα αρκεί για να γυρίσει η ίδια σύγκριση υπέρ του σταθερού μισθού.

Ευέλικτη εργασία δεν σημαίνει υποχρεωτικά «μπλοκάκι»

Πρώτα χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε τι συγκρίνουμε. Άλλο η μερική απασχόληση με σύμβαση εργασίας, άλλο η εργασία από το σπίτι και άλλο η ανεξάρτητη παροχή υπηρεσιών σε πελάτες. Κάποιος μπορεί να εργάζεται εξ αποστάσεως και ταυτόχρονα να έχει σταθερή σύμβαση πλήρους απασχόλησης.

Η μερική απασχόληση παραμένει μισθωτή εργασία: οι αποδοχές αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας, ενώ προβλέπονται άδεια με αποδοχές και επίδομα άδειας. Δεν αποκτά κανείς μεγαλύτερη αμοιβή απλώς επειδή το ωράριό του είναι μικρότερο ή πιο ευέλικτο.

Στο άρθρο, όταν μιλάμε για «σταθερή θέση», εννοούμε μισθωτή εργασία αορίστου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα. Η βασική οικονομική σύγκριση γίνεται με αυτοαπασχόληση και αμοιβή μέσω τιμολογίου. Πρόκειται για διαφορετικούς τρόπους εργασίας, με διαφορετικές υποχρεώσεις.

Το πρώτο λάθος: συγκρίνουμε έναν μισθό με ένα τιμολόγιο

Ένας εργαζόμενος ακούει ότι μπορεί να εισπράττει 2.000 ευρώ από πελάτες, ενώ σήμερα αμείβεται με 1.400 ευρώ μικτά. Η διαφορά φαίνεται μεγάλη. Από την πλευρά του μισθωτού, όμως, υπάρχουν δώρα και επίδομα άδειας. Από την πλευρά του επαγγελματία, υπάρχουν ο λογιστής, ο εξοπλισμός, τα προγράμματα, οι μετακινήσεις και οι εισφορές.

Υπάρχει επίσης ο χρόνος χωρίς αμοιβή. Η αναζήτηση πελάτη, η σύνταξη μιας προσφοράς και η συζήτηση για μια δουλειά που τελικά δεν ανατέθηκε δεν δημιουργούν από μόνες τους έσοδο. Χρειάζεται να καλυφθούν από τις δουλειές που πληρώνονται.

Γι’ αυτό ο σωστός λογαριασμός ξεκινά από τον χρόνο. Ένας καλός μήνας είναι χρήσιμος, αλλά η οικογένεια πληρώνει ενοίκιο, τρόφιμα και λογαριασμούς και στους υπόλοιπους έντεκα.

Συγκριτικός πίνακας: πόσα μένουν πραγματικά

Τα παρακάτω είναι υποθετικά σενάρια υπολογισμού, όχι καταγεγραμμένοι μέσοι μισθοί της αγοράς. Εξετάζουμε φορολογούμενο 40 ετών, χωρίς παιδιά και άλλα εισοδήματα, με τους φορολογικούς κανόνες του 2026.

Για τον μισθωτό χρησιμοποιούμε ενδεικτικές εισφορές εργαζομένου 13,37% και την απλοποιημένη προσέγγιση 14 μισθών ετησίως. Για τον αυτοαπασχολούμενο υποθέτουμε 11 μήνες με έσοδα, ετήσια αναγνωριζόμενα έξοδα 2.400 ευρώ και εισφορές πρώτης κατηγορίας 260,77 ευρώ τον μήνα, μαζί με την εισφορά ανεργίας, για όλους τους 12 μήνες.

Μορφή εργασίας Συμφωνημένη αμοιβή Ετήσιο καθαρό ποσό* Μέσο ποσό ανά μήνα του έτους* Μισθωτός πλήρους απασχόλησης 1.400 € μικτά × 14 15.361 € 1.280 € Μισθωτός μερικής απασχόλησης 700 € μικτά × 14 8.490 € 707 € Αυτοαπασχολούμενος 1.800 € χωρίς ΦΠΑ × 11 12.517 € 1.043 € Αυτοαπασχολούμενος 2.200 € χωρίς ΦΠΑ × 11 16.037 € 1.336 € Αυτοαπασχολούμενος 2.600 € χωρίς ΦΠΑ × 11 19.372 € 1.614 € Αυτοαπασχολούμενος 3.000 € χωρίς ΦΠΑ × 11 22.628 € 1.886 €

*Πώς διαβάζεται ο πίνακας: Μετά από εισφορές, επαγγελματικά έξοδα όπου υπάρχουν και ετήσιο φόρο εισοδήματος. Η τελευταία στήλη διαιρεί το αποτέλεσμα με το 12· δεν είναι το ποσό της κανονικής μηνιαίας μισθοδοσίας. Δεν αφαιρείται προκαταβολή φόρου, η οποία αναλύεται παρακάτω. Υποθέτουμε ότι όλα τα τιμολόγια εισπράττονται, οι δαπάνες εκπίπτουν και τα τεκμήρια δεν ανεβάζουν τη φορολογητέα βάση. Δεν εφαρμόζονται ειδικά καθεστώτα για «μπλοκάκι», νέους επαγγελματίες ή πρόσθετη επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ. Η ακριβής εκκαθάριση δώρων και μισθοδοσίας μπορεί να διαφοροποιήσει ελαφρά τα ποσά.

Τι μας λένε οι αριθμοί

Στο πρώτο σενάριο, ο μισθωτός των 1.400 ευρώ μικτά έχει περίπου 1.097 ευρώ καθαρά ανά συνηθισμένη μισθολογική μονάδα. Με τα δώρα και το επίδομα άδειας, το ετήσιο ποσό αντιστοιχεί περίπου σε 1.280 ευρώ για καθέναν από τους 12 μήνες του χρόνου.

Ο αυτοαπασχολούμενος που εισπράττει 1.800 ευρώ για 11 μήνες καταλήγει σε περίπου 1.043 ευρώ τον μήνα σε ετήσια βάση. Παρότι η αρχική αμοιβή φαίνεται υψηλότερη, το τελικό αποτέλεσμα είναι χαμηλότερο.

Στα 2.200 ευρώ ανά μήνα με έσοδα, το καθαρό αποτέλεσμα ανεβαίνει περίπου στα 1.336 ευρώ. Το προβάδισμα απέναντι στον μισθωτό είναι μόλις 56 ευρώ τον μήνα. Στα 2.600 ευρώ γίνεται περίπου 334 ευρώ και στα 3.000 ευρώ περίπου 606 ευρώ. Αυτά είναι αποτελέσματα του συγκεκριμένου υπολογισμού, όχι υποσχέσεις αποδοχών.

Ένας επιπλέον μήνας χωρίς δουλειά αλλάζει τον νικητή

Ας κρατήσουμε την αμοιβή των 2.200 ευρώ, αλλά ας υποθέσουμε ότι οι μήνες με έσοδα περιορίζονται από 11 σε 10. Ο ετήσιος τζίρος πέφτει από 24.200 σε 22.000 ευρώ. Με τα ίδια έξοδα και εισφορές, το καθαρό ποσό μειώνεται σε περίπου 14.277 ευρώ τον χρόνο ή 1.190 ευρώ τον μήνα.

Η ίδια δουλειά, με την ίδια συμφωνημένη αμοιβή, αφήνει πλέον λιγότερα από τη σταθερή θέση. Το παράδειγμα δείχνει γιατί πρέπει να εξετάζουμε και μια δυσκολότερη χρονιά πριν πάρουμε απόφαση.

Υποθέστε ότι χάνεται ένας πελάτης, ότι καθυστερεί ένα έργο ή ότι χρειάζεται να μείνετε εκτός εργασίας. Αν ο οικογενειακός προϋπολογισμός βγαίνει μόνο όταν όλα πάνε καλά, η οικονομική υπεροχή είναι εύθραυστη.

Πόσα πρέπει να ζητάτε για να αξίζει η αλλαγή

Με τις συγκεκριμένες παραδοχές, η αυτοαπασχόληση ισοφαρίζει τον μισθό των 1.400 ευρώ μικτά περίπου στα 2.125 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ανά μήνα με έσοδα, εφόσον υπάρχουν 11 τέτοιοι μήνες. Αν οι μήνες περιοριστούν σε 10, απαιτούνται περίπου 2.336 ευρώ.

Η ισοφάριση, όμως, καλύπτει μόνο το αριθμητικό αποτέλεσμα. Δεν δίνει αμοιβή για την αβεβαιότητα ούτε δημιουργεί από μόνη της οικονομικό απόθεμα. Αν θέλετε περιθώριο ασφαλείας, πρέπει να το ενσωματώσετε στην τιμή σας και στις συμφωνίες με τους πελάτες.

Ο πρακτικός κανόνας είναι να υπολογίζετε πρώτα την ελάχιστη ετήσια αμοιβή που χρειάζεστε και μετά να τη διαιρείτε με τους μήνες ή τις ώρες που πραγματικά μπορείτε να χρεώσετε. Όσο λιγότερος ο πληρωμένος χρόνος, τόσο υψηλότερη πρέπει να είναι η τιμή του.

Η προκαταβολή φόρου: το ποσό του πίνακα δεν είναι όλο διαθέσιμο σήμερα

Στην επιχειρηματική δραστηριότητα προβλέπεται γενικά προκαταβολή φόρου 55%, με συμψηφισμούς και ειδικές μειώσεις. Όταν δηλώνεται για πρώτη φορά σχετικό εισόδημα, προβλέπεται περιορισμός της προκαταβολής στο μισό. Η προκαταβολή αφορά επόμενη φορολογική υποχρέωση και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δεύτερος μόνιμος φόρος πάνω στο ίδιο εισόδημα.

Επηρεάζει, όμως, τη ρευστότητα. Στο σενάριο των 2.200 ευρώ, ο υπολογισμένος φόρος είναι περίπου 2.634 ευρώ. Προκαταβολή 55% πριν από τυχόν συμψηφισμούς ή μειώσεις αντιστοιχεί σε περίπου 1.449 ευρώ επιπλέον ταμειακής ανάγκης.

Γι’ αυτό χρειάζεται ξεχωριστός προϋπολογισμός για τις φορολογικές πληρωμές. Τα χρήματα που εμφανίζονται στον λογαριασμό σας μετά την είσπραξη ενός τιμολογίου δεν είναι όλα διαθέσιμα για προσωπική κατανάλωση.

Δύο μικρές δουλειές μπορούν να πληρώνουν καλύτερα;

Μπορούν, αν το άθροισμα των αμοιβών είναι υψηλότερο ή αν περιορίζονται έξοδα που σας επιβαρύνουν. Δύο μισθωτές θέσεις των 700 ευρώ μικτά, όμως, δεν δημιουργούν από μόνες τους περισσότερα χρήματα από μία των 1.400 ευρώ μικτά, όταν οι υπόλοιπες παραδοχές είναι ίδιες.

Στην ετήσια φορολογία τα εισοδήματα εξετάζονται συνολικά. Δεν πρέπει να προσθέτουμε μηχανικά δύο «καθαρά» ποσά από ξεχωριστά εκκαθαριστικά και να θεωρούμε ότι τελείωσε ο λογαριασμός. Η τελική εκκαθάριση μπορεί να διαφέρει από τις παρακρατήσεις που έγιναν στη διάρκεια της χρονιάς.

Συνυπολογίστε επίσης μετακινήσεις και κενά ανάμεσα στα ωράρια. Δύο τετράωρα σε διαφορετικά σημεία μπορεί να δεσμεύουν μεγαλύτερο μέρος της ημέρας από ένα συνεχόμενο οκτάωρο.

Μετρήστε και τα χρήματα ανά πραγματική ώρα

Αν μια δουλειά αφήνει 1.600 ευρώ τον μήνα αλλά απαιτεί 220 ώρες συνολικής απασχόλησης, αντιστοιχεί περίπου σε 7,27 ευρώ την ώρα. Μια άλλη που αφήνει 1.280 ευρώ για 160 ώρες αντιστοιχεί σε 8 ευρώ. Πρόκειται για απλό υποθετικό παράδειγμα, χωρίς να συνδέεται με συγκεκριμένο νόμιμο ωρομίσθιο.

Στην αυτοαπασχόληση μετρήστε και τις ώρες για προσφορές, τηλεφωνήματα, διορθώσεις και είσπραξη οφειλών. Στη μισθωτή εργασία, για να αξιολογήσετε την προσωπική σας επιβάρυνση, συνυπολογίστε και τις μετακινήσεις. Η σύγκριση θα γίνει πιο κοντά στην πραγματική καθημερινότητά σας.

Πότε η ευελιξία έχει ουσιαστικό οικονομικό πλεονέκτημα

Το πλεονέκτημα γίνεται ισχυρότερο όταν έχετε δεξιότητα για την οποία οι πελάτες πληρώνουν περισσότερο, επαναλαμβανόμενες αναθέσεις και δυνατότητα να αυξήσετε την τιμή σας. Βοηθά επίσης να κρατάτε χαμηλά τα λειτουργικά έξοδα και να μη στηρίζεται σχεδόν όλος ο τζίρος σε έναν πελάτη.

Η ευελιξία μπορεί να μειώσει μετακινήσεις ή να διευκολύνει τη φροντίδα παιδιών. Αυτά έχουν πραγματική αξία, που ο καθένας χρειάζεται να μετρήσει με τα δικά του ποσά. Η εργασία από το σπίτι, πάντως, δεν εξαφανίζει αυτομάτως τα έξοδα ούτε εξασφαλίζει ελεύθερο χρόνο.

Η σταθερή θέση μπορεί να παραμένει οικονομικά προτιμότερη όταν η εναλλακτική αμοιβή είναι οριακά μεγαλύτερη, οι πελάτες αβέβαιοι και δεν υπάρχει αποθεματικό για μια διακοπή εσόδων. Και η θέση αορίστου χρόνου έχει κινδύνους· η συνέπεια του εργοδότη και οι πραγματικοί όροι εργασίας πρέπει επίσης να αξιολογούνται.

Τι να προσέξουμε πριν πούμε «φεύγω»

Ζητήστε συγκεκριμένη συμφωνία για την αμοιβή, την έκταση του έργου και την πληρωμή. Ένα αόριστο «θα έχουμε πολλές δουλειές» δεν μπορεί να μπει με ασφάλεια στον ετήσιο προϋπολογισμό.

Καταγράψτε τα δικά σας έξοδα και βάλτε τον λογιστή να υπολογίσει τη δική σας φορολογία. Η ηλικία, τα παιδιά, άλλα εισοδήματα, τα τεκμήρια και ειδικές ρυθμίσεις για αμειβόμενους με «μπλοκάκι» μπορούν να αλλάξουν τη σύγκριση.

Τέλος, εξετάστε αν ο νέος τρόπος εργασίας σάς επιτρέπει να αναπτύξετε πελατολόγιο ή απλώς μεταφέρει πάνω σας έξοδα και κίνδυνο. Η υψηλότερη αμοιβή έχει νόημα όταν συνοδεύεται από πραγματική δυνατότητα να τη διατηρήσετε.

Η απόφαση βγαίνει από τον ετήσιο λογαριασμό

Η ευέλικτη εργασία μπορεί να είναι πιο κερδοφόρα, αλλά χρειάζεται αρκετά υψηλότερες ακαθάριστες αμοιβές για να καλύψει τα έξοδα και τον χρόνο χωρίς έσοδα. Στο παράδειγμά μας, τα 2.200 ευρώ με τιμολόγιο δημιουργούν μικρό προβάδισμα· τα 2.600 ευρώ δημιουργούν σαφέστερο περιθώριο.

Πριν αλλάξετε δουλειά, συγκρίνετε τι θα σας μείνει σε έναν ολόκληρο χρόνο, σε μια κανονική και σε μια δύσκολη χρονιά. Μετρήστε και τον χρόνο που θα δώσετε για να το αποκτήσετε. Τότε η απόφαση θα στηρίζεται στον δικό σας λογαριασμό και στους πραγματικούς όρους της πρότασης.

Στοιχεία / Πηγές

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: φορολογικός οδηγός για εισοδήματα του 2026. e-ΕΦΚΑ: ασφαλιστικές κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων. ΑΑΔΕ: εγχειρίδιο ερωτήσεων και απαντήσεων φορολογίας, Μάιος 2026. Επιθεώρηση Εργασίας: αποδοχές και δικαιώματα μερικής απασχόλησης. Οι συγκρίσεις αποτελούν υπολογισμούς πάνω στις αναφερόμενες παραδοχές. Έλεγχος στοιχείων: 3 Οκτωβρίου 2026.