ΧΑ: Το αρνητικό σενάριο ενεργοποιήθηκε – Η νέα πρόβλεψη έως 31/12

Το αρνητικό σενάριο που είχαμε περιγράψει στα τέλη Σεπτεμβρίου ενεργοποιήθηκε. Ο Γενικός Δείκτης έχασε τις 2.645 μονάδες, δοκίμασε τις 2.620 και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της 2ας Οκτωβρίου στις 2.636,54 μονάδες. Η ζημιά είναι πραγματική, κυρίως στις τράπεζες, αλλά δεν συνιστά ακόμη ανατροπή της μεγάλης ανοδικής τάσης. Το νέο κρίσιμο όριο είναι οι 2.600 μονάδες και η νέα πρόβλεψη έως τις 31 Δεκεμβρίου γίνεται σαφώς πιο επιφυλακτική.

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Τα βασικά σε 30’’

Ο Γενικός Δείκτης έχασε 3,72% σε δύο συνεδριάσεις, υποχωρώντας από τις 2.738,35 στις 2.636,54 μονάδες.

Το κλείσιμο κάτω από τις 2.645 μονάδες ενεργοποίησε το προηγούμενο αρνητικό σενάριο, το οποίο έδινε στόχους στις 2.628 και στις 2.600 μονάδες.

Η πτώση έγινε με συναλλαγές περίπου 500 εκατ. ευρώ και με αρνητικό εύρος 28 ανοδικών προς 73 πτωτικές μετοχές. Δεν ήταν απλή διόρθωση χαμηλού τζίρου.

Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται κάτω από τον κινητό μέσο 20 ημερών, περίπου στις 2.687 μονάδες, και οριακά κάτω από τον κινητό μέσο 50 ημερών, περίπου στις 2.648 μονάδες.

Η περιοχή 2.620–2.600 αποτελεί την πρώτη ουσιαστική γραμμή άμυνας. Απώλειά της σε εβδομαδιαίο κλείσιμο ανοίγει τον δρόμο για 2.570–2.550 και, σε δεύτερο χρόνο, 2.520–2.450 μονάδες.

Νέο βασικό σενάριο 45% είναι μια ασταθής εξισορρόπηση με κλείσιμο έτους στις 2.580–2.700 μονάδες. Το δυσμενές σενάριο ανεβαίνει στο 35%, ενώ η πιθανότητα ισχυρού year-end rally περιορίζεται στο 20%.

Η θεμελιώδης εικόνα δεν έχει καταρρεύσει: τα καθαρά κέρδη 144 εισηγμένων αυξήθηκαν 32,7% στο πρώτο εξάμηνο. Το πρόβλημα είναι ότι πετρέλαιο, πληθωρισμός και επιτόκια ανεβάζουν απότομα το προεξοφλητικό επιτόκιο της αγοράς.

Η προηγούμενη πρόβλεψη επιβεβαιώθηκε – αλλά με καθυστέρηση

Στην ανάλυση της 23ης Σεπτεμβρίου είχαμε τοποθετήσει τη βασική ζώνη ισορροπίας στις 2.645–2.710 μονάδες. Η ανοδική διαφυγή απαιτούσε καθαρή υπέρβαση των 2.726–2.732 μονάδων, ενώ κλείσιμο κάτω από τις 2.645 θα αύξανε τον κίνδυνο υποχώρησης προς τις 2.628 και τις 2.600 μονάδες.

Η αγορά έκανε αρχικά το αντίθετο. Αντέδρασε από τις 2.642,23 μονάδες στις 24 Σεπτεμβρίου, πέρασε ξανά τις 2.700 και στις 30 Σεπτεμβρίου έκλεισε στις 2.738,35 μονάδες, σε νέο υψηλό 17 ετών. Η διάσπαση όμως δεν είχε διάρκεια. Μέσα στις δύο πρώτες συνεδριάσεις του Οκτωβρίου ο Γενικός Δείκτης επέστρεψε στις 2.636,54 μονάδες, διαγράφοντας 101,81 μονάδες ή 3,72%.

Αυτό είναι το στοιχείο που αλλάζει την ανάγνωση. Η αγορά δεν απέτυχε απλώς να κρατήσει ένα νέο υψηλό. Έκανε ένα κλασικό false breakout: ξεπέρασε την αντίσταση, προσέλκυσε αγοραστές και αμέσως επέστρεψε κάτω από τη ζώνη διάσπασης με αυξημένο τζίρο. Τεχνικά, πρόκειται για προειδοποίηση ότι η προσφορά πάνω από τις 2.700 μονάδες είναι μεγαλύτερη από όσο είχε φανεί στο κλείσιμο του εννεαμήνου.

Τι έδειξε η συνεδρίαση της 2ας Οκτωβρίου

Ο Γενικός Δείκτης άνοιξε στις 2.670,45 μονάδες, ανέβηκε έως τις 2.681,50 και στη συνέχεια υποχώρησε μέχρι τις 2.620,68 μονάδες. Το κλείσιμο στις 2.636,54 μονάδες, με πτώση 1,24%, άφησε μέρος της ενδοσυνεδριακής ζημιάς πίσω, αλλά όχι αρκετό για να αποκαταστήσει την εικόνα. Ο τζίρος κινήθηκε κοντά στα 500 εκατ. ευρώ, για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Η μεγάλη αξία συναλλαγών έχει διπλή ανάγνωση. Από τη μία πλευρά δείχνει ότι υπάρχουν κεφάλαια που απορροφούν την προσφορά, ειδικά κοντά στις 2.620 μονάδες. Από την άλλη, επιβεβαιώνει ότι οι πωλητές δεν είναι περιστασιακοί. Όταν μια αγορά υποχωρεί με αυξημένο όγκο, η διόρθωση αποκτά μεγαλύτερη τεχνική βαρύτητα από μια πτώση που γίνεται σε συναλλακτικό κενό.

Ακόμη πιο ανησυχητική ήταν η σχετική αδυναμία της Αθήνας. Την ώρα που οι ευρωπαϊκές αγορές και η Wall Street αντιδρούσαν ανοδικά, οι αποδόσεις των ομολόγων αποκλιμακώνονταν και το Brent επέστρεφε περίπου στα 100 δολάρια, το ΧΑ συνέχισε να πιέζεται. Αυτό σημαίνει ότι η πτώση δεν προήλθε μόνο από το εξωτερικό περιβάλλον. Έχει και εγχώρια δυναμική: κατοχύρωση μεγάλων κερδών, μείωση τραπεζικών θέσεων και αποφόρτιση μετά την άνοδο 29,1% του εννεαμήνου.

Η τεχνική εικόνα: Πρώτη σοβαρή ρωγμή, όχι ακόμη ανατροπή

Με βάση τα ημερήσια κλεισίματα έως τις 2 Οκτωβρίου, ο κινητός μέσος 20 ημερών βρίσκεται περίπου στις 2.687 μονάδες και ο κινητός μέσος 50 ημερών περίπου στις 2.648 μονάδες. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε κάτω και από τους δύο. Η κάτω ζώνη Bollinger των 20 ημερών υπολογίζεται περίπου στις 2.634 μονάδες, δηλαδή σχεδόν ακριβώς στο κλείσιμο της Παρασκευής, ενώ ενδοσυνεδριακά παραβιάστηκε.

Ο RSI 14 ημερών έχει υποχωρήσει κοντά στο 44. Δεν βρίσκεται ακόμη σε υπερπουλημένη περιοχή, άρα υπάρχει περιθώριο για νέα πίεση πριν εμφανιστεί ισχυρό στατιστικό σήμα εξάντλησης. Ο MACD παραμένει θετικός σε απόλυτη τιμή, αλλά κινείται κάτω από τη γραμμή σήματος και το ιστόγραμμά του έχει γυρίσει αρνητικό. Με απλά λόγια, η μεσοπρόθεσμη ορμή δεν έχει μηδενιστεί, όμως η βραχυπρόθεσμη τάση έχει αλλάξει φορά.

Ζώνη Τεχνική σημασία Μήνυμα 2.620–2.600 Άμεση κύρια στήριξη Όσο κρατά σε εβδομαδιαίο κλείσιμο, η κίνηση μπορεί να παραμείνει ελεγχόμενη διόρθωση. 2.570–2.550 Δεύτερη ζώνη άμυνας Πρώτος στόχος μετά από καθαρή απώλεια των 2.600 μονάδων. 2.520–2.450 Ζώνη βαθύτερης διόρθωσης Εδώ το ΧΑ θα έχει επιστρέψει στην περιοχή βάσης του καλοκαιριού και θα δοκιμάζεται η μεγάλη ανοδική δομή. 2.648–2.687 Κινητοί μέσοι 50 και 20 ημερών Πρώτη προϋπόθεση για να αποδυναμωθεί το αρνητικό σήμα. 2.700–2.710 Ζώνη επαναφοράς Μόνο σταθερή επιστροφή πάνω από αυτήν επαναφέρει ουδέτερη έως θετική βραχυπρόθεσμη εικόνα. 2.738–2.745 Κορυφή και κύρια αντίσταση Η υπέρβασή της ακυρώνει το false breakout και ανοίγει τον δρόμο για νέα υψηλά.

Οι τράπεζες είναι ξανά το κλειδί

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε 2,77% στις 3.135,08 μονάδες. Η Πειραιώς έχασε 4,41%, η Alpha Bank 4,09%, η Eurobank 2,47% και η Εθνική 1,52%. Πρόκειται για απώλειες πολύ μεγαλύτερες από εκείνες του Γενικού Δείκτη, γεγονός που δείχνει ότι η απομόχλευση επικεντρώνεται στον κλάδο που είχε λειτουργήσει ως κύριος κινητήρας του ράλι.

Στην προηγούμενη ανάλυση είχαμε θέσει τις 3.150 μονάδες ως άμεσο όριο άμυνας για τον ΔΤΡ. Το όριο χάθηκε οριακά. Η περιοχή 3.100–3.050 μπορεί ακόμη να φιλοξενήσει τεχνική αντίδραση, αλλά κλείσιμο κάτω από τις 3.000 μονάδες θα μετατρέψει την τραπεζική διόρθωση σε σαφώς βαθύτερη τάση. Αντίθετα, επιστροφή πάνω από τις 3.200 και κατόπιν τις 3.300 μονάδες θα είναι η ισχυρότερη ένδειξη ότι το κύμα πωλήσεων ολοκληρώνεται.

Η πίεση δεν σημαίνει ότι το τραπεζικό επενδυτικό αφήγημα έχει χαθεί. Τα επτά εισηγμένα πιστωτικά ιδρύματα εμφάνισαν καθαρά κέρδη 2,798 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, ενώ οι τέσσερις συστημικές τράπεζες διατήρησαν ισχυρή κερδοφορία και κεφαλαιακά αποθέματα. Σημαίνει όμως ότι οι τιμές είχαν προεξοφλήσει μεγάλο μέρος αυτής της βελτίωσης και ότι οι επενδυτές γίνονται πιο αυστηροί απέναντι σε κινδύνους συγκέντρωσης, στο κόστος χρηματοδότησης και στην ποιότητα της επόμενης φάσης πιστωτικής επέκτασης.

Η αγορά δεν πέφτει ομοιόμορφα

Η πτώση της Παρασκευής είχε εύρος, αλλά όχι πλήρη παράδοση. Η Euronext Athens υποχώρησε 4,49%, η Allwyn 3,65%, η Titan 2,46%, η AKTOR 2,05% και η Jumbo 1,51%. Στον αντίποδα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κέρδισε 1,86%, η Metlen 1,32%, η Cenergy 1,26%, η Coca-Cola HBC 1,01%, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 0,81% και ο ΟΤΕ 0,52%.

Αυτή η διαφοροποίηση είναι σημαντική για την πρόβλεψη έως το τέλος του έτους. Εάν η πίεση παραμείνει συγκεντρωμένη στις τράπεζες και στους τίτλους που είχαν υπεραποδώσει, ενώ υποδομές, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και εξαγωγικές εταιρείες κρατούν, ο Γενικός Δείκτης μπορεί να σταθεροποιηθεί χωρίς να απαιτείται άμεση γενικευμένη επιστροφή αγοραστών. Αν όμως οι πωλήσεις περάσουν και στους αμυντικούς δεικτοβαρείς τίτλους, τότε το δυσμενές σενάριο θα ενισχυθεί αισθητά.

Το μακροοικονομικό καθεστώς έγινε πιο δύσκολο

Η μεγάλη αλλαγή σε σχέση με τις αρχές Σεπτεμβρίου δεν βρίσκεται μόνο στο διάγραμμα. Βρίσκεται στο κόστος χρήματος. Η Federal Reserve αύξησε στις 16 Σεπτεμβρίου το εύρος του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, στο 3,75%–4,00%. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε επίσης τα επιτόκια, ανεβάζοντας τη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων στο 2,50%.

Παράλληλα, ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης επιταχύνθηκε στο 3,8% τον Σεπτέμβριο από 3,2% τον Αύγουστο, με την ενέργεια στο 18,8%. Στην Ελλάδα ο εναρμονισμένος δείκτης εκτιμήθηκε στο 5,1%. Το Brent πέρασε πάνω από τα 102 δολάρια την 1η Οκτωβρίου και, παρά την επόμενη διόρθωσή του, παρέμεινε γύρω από τα 100 δολάρια. Το αμερικανικό 10ετές κινήθηκε κοντά στο 5,2%.

Ο συνδυασμός είναι δυσμενής για τις αποτιμήσεις: υψηλότερη ενέργεια πιέζει περιθώρια και κατανάλωση, ο πληθωρισμός περιορίζει τις πιθανότητες χαλάρωσης και οι υψηλότερες αποδόσεις κάνουν τα ομόλογα πιο ανταγωνιστικά απέναντι στις μετοχές. Για την Αθήνα, που έχει ήδη αποδώσει 24,32% από την αρχή του έτους, αυτό σημαίνει ότι τα καλά εταιρικά αποτελέσματα δεν αρκούν πλέον από μόνα τους. Χρειάζεται και σταθεροποίηση του εξωτερικού προεξοφλητικού επιτοκίου.

Το θεμελιώδες ανάχωμα παραμένει ισχυρό

Η βασική διαφορά ανάμεσα σε μια ελεγχόμενη διόρθωση και σε μια καθοδική αλλαγή κύκλου είναι η κερδοφορία. Οι 144 εισηγμένες που δημοσίευσαν αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου εμφάνισαν καθαρά κέρδη περίπου 7,6 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 32,7%, και EBITDA πάνω από 10,7 δισ. ευρώ, με άνοδο περίπου 38%. Η βελτίωση δεν περιορίστηκε στις τράπεζες.

Αυτό δεν εγγυάται υψηλότερες τιμές. Προσφέρει όμως θεμελιώδες μαξιλάρι στις διορθώσεις, ειδικά σε εταιρείες με χαμηλό δανεισμό, ισχυρές ταμειακές ροές, εξαγωγική έκθεση ή ορατά επενδυτικά έργα. Εάν τα αποτελέσματα εννεαμήνου επιβεβαιώσουν ότι το ενεργειακό σοκ δεν ακυρώνει τις προβλέψεις για το 2026, η αγορά θα έχει λόγο να απορροφήσει μέρος της τρέχουσας προσφοράς. Εάν εμφανιστούν υποβαθμίσεις στόχων, το ίδιο επιχείρημα θα εξασθενήσει γρήγορα.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες έως τις 31 Δεκεμβρίου

Ημερομηνία/περίοδος Καταλύτης Τι θα κρίνει 9 Οκτωβρίου Τελικός ελληνικός πληθωρισμός Σεπτεμβρίου Αν το 5,1% επιβεβαιωθεί και πόσο βαθιά έχει περάσει η ενέργεια στις υπόλοιπες τιμές. 27–29 Οκτωβρίου Fed και ΕΚΤ Αν θα υπάρξει παύση μετά τις αυξήσεις του Σεπτεμβρίου ή αυστηρότερη καθοδήγηση. Οκτώβριος–Νοέμβριος Αποτελέσματα εννεαμήνου και εταιρική καθοδήγηση Αν η ισχυρή κερδοφορία του εξαμήνου διατηρείται παρά την ενέργεια και τα ακριβότερα επιτόκια. 7 Δεκεμβρίου Ελληνικό ΑΕΠ τρίτου τριμήνου Την αντοχή ανάπτυξης, επενδύσεων και κατανάλωσης στο νέο ενεργειακό περιβάλλον. 8–9 Δεκεμβρίου Fed και νέες προβολές Την πορεία επιτοκίων και αποδόσεων που θα μεταφερθεί στις αποτιμήσεις του 2027. 17 Δεκεμβρίου ΕΚΤ και επικαιροποιημένες προβολές Αν η Ευρωζώνη εισέρχεται σε νέο κύκλο αυξήσεων ή αν η ενεργειακή ώθηση θεωρείται προσωρινή. Τελευταίο δεκαπενθήμερο Δεκεμβρίου Κλείσιμο βιβλίων και year-end flows Αν τα θεσμικά χαρτοφυλάκια θα προστατεύσουν τα ετήσια κέρδη ή θα επαναφέρουν ρίσκο για το 2027.

Τρία νέα σενάρια έως τις 31 Δεκεμβρίου

Σενάριο Πιθανότητα Εύρος κλεισίματος 31/12 Προϋποθέσεις και διαδρομή Ελεγχόμενη διόρθωση και εξισορρόπηση 45% 2.580–2.700 μονάδες Οι 2.600 μονάδες κρατούν σε εβδομαδιαία βάση, ο ΔΤΡ σταθεροποιείται πάνω από 3.000–3.050 και το Brent δεν εγκαθίσταται πάνω από τα 105 δολάρια. Ο δείκτης κινείται σε μεγάλο εύρος, ανακτά κατά διαστήματα τις 2.650–2.690, αλλά δυσκολεύεται να κρατήσει πάνω από τις 2.700. Επέκταση του αρνητικού σεναρίου 35% 2.420–2.550 μονάδες Χάνεται η ζώνη 2.620–2.600 και ο τραπεζικός δείκτης υποχωρεί κάτω από τις 3.000 μονάδες. Πετρέλαιο πάνω από 105 δολάρια, νέα άνοδος αποδόσεων, αυστηρότερη ΕΚΤ ή υποβαθμίσεις εταιρικών στόχων οδηγούν πρώτα στις 2.570–2.550 και έπειτα στις 2.520–2.450 μονάδες. Επαναφορά και year-end rally 20% 2.750–2.850 μονάδες Ο δείκτης ανακτά γρήγορα τις 2.687 και τις 2.710 μονάδες, οι τράπεζες επιστρέφουν πάνω από τις 3.300 και το πετρέλαιο υποχωρεί κάτω από τα 95 δολάρια. Η διάσπαση των 2.745 ακυρώνει το false breakout και ενεργοποιεί κίνηση προς 2.800–2.850.

Η πιθανότητα-σταθμισμένη κεντρική εκτίμηση βρίσκεται περίπου στις 2.620 μονάδες. Η αριθμητική αυτή δεν είναι στόχος ακριβείας. Δείχνει ότι, με τα σημερινά δεδομένα, η αγορά αποτιμάται κοντά στο κέντρο των πιθανών αποτελεσμάτων, αλλά με ασυνήθιστα μεγάλη διασπορά. Το ανοδικό και το καθοδικό άκρο απέχουν περισσότερο από 200 μονάδες, επειδή πετρέλαιο, επιτόκια και γεωπολιτική μπορούν να αλλάξουν γρήγορα το καθεστώς.

Γιατί έχει σημασία

Η ενεργοποίηση του αρνητικού σεναρίου δεν σημαίνει ότι ακυρώθηκε η εξαετής ανοδική πορεία του ΧΑ ή ότι τα εταιρικά θεμελιώδη έπαψαν να είναι ισχυρά. Σημαίνει ότι η αγορά πέρασε από τη φάση της αυτόματης επιβράβευσης στη φάση της επιλεκτικής τιμολόγησης. Μετά από άνοδο 24,32% από την αρχή του έτους, οι επενδυτές δεν πληρώνουν πλέον απλώς την ελληνική ανάπτυξη, την επενδυτική βαθμίδα και την αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά. Ζητούν ορατότητα κερδών μέσα σε ακριβότερη ενέργεια και υψηλότερα επιτόκια.

Γι’ αυτό οι 2.600 μονάδες έχουν μεγαλύτερη σημασία από έναν ακόμη στρογγυλό αριθμό. Είναι το σημείο όπου συναντώνται η τεχνική στήριξη, η προηγούμενη καλοκαιρινή βάση και η αξιοπιστία του αφηγήματος ότι οι ισχυρές ταμειακές ροές των εισηγμένων μπορούν να απορροφήσουν το διεθνές σοκ. Εάν η περιοχή κρατήσει, η διόρθωση μπορεί να αποδειχθεί επώδυνη αλλά υγιής. Εάν χαθεί, η αγορά θα χρειαστεί χαμηλότερες τιμές για να ξαναβρεί ισορροπία.

Τι να προσέξουμε

Το εβδομαδιαίο κλείσιμο του Γενικού Δείκτη: οι ενδοσυνεδριακές παραβιάσεις έχουν μικρότερη σημασία από ένα σταθερό κλείσιμο κάτω από τις 2.600 μονάδες.

οι ενδοσυνεδριακές παραβιάσεις έχουν μικρότερη σημασία από ένα σταθερό κλείσιμο κάτω από τις 2.600 μονάδες. Τον τραπεζικό δείκτη: οι 3.000–3.050 μονάδες είναι η ζώνη που χωρίζει την κατοχύρωση κερδών από μια βαθύτερη απομόχλευση.

οι 3.000–3.050 μονάδες είναι η ζώνη που χωρίζει την κατοχύρωση κερδών από μια βαθύτερη απομόχλευση. Τον τζίρο στις ανοδικές συνεδριάσεις: μια αντίδραση με σαφώς χαμηλότερες συναλλαγές από τις πτωτικές ημέρες θα είναι τεχνικά εύθραυστη.

μια αντίδραση με σαφώς χαμηλότερες συναλλαγές από τις πτωτικές ημέρες θα είναι τεχνικά εύθραυστη. Το Brent: σταθεροποίηση κάτω από τα 95 δολάρια βοηθά το θετικό σενάριο, ενώ παραμονή πάνω από τα 105 αυξάνει την πιθανότητα δεύτερου πληθωριστικού γύρου.

σταθεροποίηση κάτω από τα 95 δολάρια βοηθά το θετικό σενάριο, ενώ παραμονή πάνω από τα 105 αυξάνει την πιθανότητα δεύτερου πληθωριστικού γύρου. Τις αποδόσεις: το αμερικανικό 10ετές γύρω από το 5,2% και η προοπτική νέας αύξησης από την ΕΚΤ επηρεάζουν άμεσα το κόστος κεφαλαίου και τις αποτιμήσεις.

το αμερικανικό 10ετές γύρω από το 5,2% και η προοπτική νέας αύξησης από την ΕΚΤ επηρεάζουν άμεσα το κόστος κεφαλαίου και τις αποτιμήσεις. Την εταιρική καθοδήγηση: η διατήρηση στόχων κερδοφορίας είναι το ισχυρότερο ανάχωμα. Οι πρώτες υποβαθμίσεις θα έχουν δυσανάλογα μεγάλη επίδραση.

η διατήρηση στόχων κερδοφορίας είναι το ισχυρότερο ανάχωμα. Οι πρώτες υποβαθμίσεις θα έχουν δυσανάλογα μεγάλη επίδραση. Το εύρος της αγοράς: αν οι πτωτικές μετοχές συνεχίσουν να υπερτερούν με μεγάλη διαφορά, η διόρθωση θα αποκτά μεγαλύτερο βάθος ακόμη και αν ο δείκτης συγκρατείται από λίγους τίτλους.

Συμπέρασμα: το προηγούμενο αρνητικό σενάριο έχει επιβεβαιωθεί και η εκτίμηση έως τις 31 Δεκεμβρίου γίνεται ουδέτερη προς επιφυλακτική. Η πιθανότερη διαδρομή είναι μια δύσκολη εξισορρόπηση γύρω από τις 2.600–2.700 μονάδες, όχι άμεση επιστροφή στα υψηλά. Η διάσωση των 2.600 μονάδων διατηρεί το 2026 ως χρονιά ισχυρών αποδόσεων με μια φυσιολογική διόρθωση στο τέλος. Η απώλειά τους, όμως, θα ανεβάσει το δυσμενές σενάριο από πιθανότητα σε κυρίαρχη τάση.

Η ανάλυση αποτελεί αποτίμηση πιθανοτήτων με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία έως το κλείσιμο της 2ας Οκτωβρίου 2026 και δεν συνιστά επενδυτική σύσταση. Οι τεχνικές ενδείξεις και οι εκτιμήσεις μεταβάλλονται όταν αλλάζουν οι τιμές, ο όγκος συναλλαγών και το μακροοικονομικό περιβάλλον.

Στοιχεία/- Euronext Athens, Capital.gr, Eurostat, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Federal Reserve, ΕΛΣΤΑΤ, Beta Securities, δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα εισηγμένων και στοιχεία αγοράς έως 02/10/2026.