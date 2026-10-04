Bitcoin στα 84.800: Κέρδη 1,05 δισ. μπλοκάρουν τα 87.100 — Τα 312 δισ. των stablecoins κρατούν ζωντανά τα 90.000

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Το Bitcoin σταθεροποιείται κοντά στα 84.800 δολάρια μετά την απότομη αποτυχία της διάσπασης των 87.100, με την αγορά να ισορροπεί ανάμεσα σε δύο ισχυρές και αντίθετες δυνάμεις. Από τη μία, οι βραχυπρόθεσμοι κάτοχοι κατοχυρώνουν πλέον κέρδη με ρυθμό που έχει αυξηθεί περίπου οκταπλάσια μέσα σε λίγες ημέρες. Από την άλλη, η συνολική προσφορά stablecoins κινείται πάνω από τα 310 δισ. δολάρια, δημιουργώντας μια μεγάλη δεξαμενή δυνητικής ρευστότητας. Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν υπάρχουν χρήματα κοντά στην αγορά, αλλά αν και πότε θα μετατραπούν σε πραγματική ζήτηση για Bitcoin.

Στην τελευταία διαθέσιμη αποτύπωση το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, το Bitcoin διαπραγματευόταν περίπου στα 84.801 δολάρια, οριακά υψηλότερα κατά 0,3% σε ημερήσια βάση, με εύρος 84.543-85.011 δολαρίων. Η στενή αυτή κίνηση έρχεται μετά την πτώση σχεδόν 4% από την περιοχή των 87.100 προς τα 83.800 δολάρια. Επειδή είναι Σαββατοκύριακο, δεν υπάρχουν νέες ημερήσιες ροές από τα αμερικανικά spot ETF· συνεπώς, η συμπεριφορά της τιμής αντανακλά κυρίως τη συνεχή αγορά crypto και όχι φρέσκες δημιουργίες ή εξαγορές μεριδίων στα funds.

Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Το Bitcoin κρατά την περιοχή των 84.800 δολαρίων, αφού απέτυχε να διασπάσει την αντίσταση των 87.100.

Ο μέσος όρος επτά ημερών των πραγματοποιημένων κερδών των βραχυπρόθεσμων κατόχων αυξήθηκε από 136 εκατ. σε περίπου 1,05 δισ. δολάρια.

Η ζώνη 82.900-83.000 παραμένει η βασική στήριξη. Απώλειά της αυξάνει τον κίνδυνο επιστροφής στα 80.000.

Η ευρύτερη καταγραφή της αγοράς stablecoins δείχνει προσφορά περίπου 312 δισ. δολαρίων στις 4 Οκτωβρίου, από λίγο πάνω από 310 δισ. στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Οι Jurrien Timmer και Matt Mena βλέπουν περιθώριο προς 97.000-100.000 δολάρια, αλλά οι στόχοι τους προϋποθέτουν καθαρή διάσπαση της ζώνης 87.000-87.100 και διατηρήσιμη ζήτηση.

Η αποτυχία στα 87.100 δεν ακυρώνει ακόμη την ανάκαμψη

Το Bitcoin πέρασε προσωρινά πάνω από τα 87.000 δολάρια μετά τα αδύναμα στοιχεία απασχόλησης στις ΗΠΑ, αλλά δεν κατάφερε να μετατρέψει τη διάσπαση σε νέο επίπεδο στήριξης. Η επιστροφή προς τα 83.800 έδειξε ότι η προσφορά παραμένει ισχυρή στην περιοχή 87.000-87.100 και ότι το short squeeze της προηγούμενης κίνησης δεν αρκούσε για να κρατήσει την αγορά ψηλότερα.

Η τεχνική εικόνα, πάντως, δεν έχει ανατραπεί πλήρως. Η πτώση σταμάτησε πάνω από το κάτω όριο του πρόσφατου εύρους, περίπου στα 82.900-83.000 δολάρια, ενώ ο δείκτης RSI υποχώρησε προς το 52 από επίπεδα κοντά στην υπεραγορασμένη ζώνη. Αυτό υποδηλώνει απώλεια ορμής, όχι ακόμη επιβεβαιωμένη αλλαγή της μεσοπρόθεσμης τάσης.

Η ζώνη κόστους 84.000-86.500 δολαρίων αποτελεί τώρα το πεδίο της μάχης. Παραμονή μέσα σε αυτήν και νέα επαναφορά πάνω από τα 87.100 θα διατηρούσε το ανοδικό σενάριο. Αντίθετα, καθαρή απώλεια των 83.000 θα αποδυνάμωνε τη δομή της ανάκαμψης και θα έφερνε ξανά στο προσκήνιο τα 80.000 δολάρια.

Η κατοχύρωση κερδών ανέβηκε στα 1,05 δισ. δολάρια

Η μεγαλύτερη άμεση πίεση δεν προέρχεται μόνο από την τεχνική αντίσταση. Ο κινητός μέσος όρος επτά ημερών των πραγματοποιημένων κερδών από Short-Term Holders, δηλαδή κατόχους που έχουν αποκτήσει Bitcoin σχετικά πρόσφατα, αυξήθηκε από 136 εκατ. σε περίπου 1,05 δισ. δολάρια. Η άνοδος είναι σχεδόν οκταπλάσια και δείχνει ότι όλο και περισσότερα νομίσματα μετακινούνται με κέρδος.

Το μέγεθος δεν πρέπει να διαβαστεί ως εντολή πώλησης για ολόκληρη την αγορά. Το realized profit μετρά το κέρδος που καταγράφεται όταν νομίσματα αλλάζουν χέρια σε τιμή υψηλότερη από την τελευταία τιμή κτήσης τους. Δεν αποκαλύπτει αν κάθε μεταφορά καταλήγει σε ανταλλακτήριο ούτε αν ο νέος αγοραστής σκοπεύει να κρατήσει μακροπρόθεσμα. Καταγράφει όμως ένα σαφές κίνητρο προσφοράς: μετά την ανάκαμψη, περισσότεροι πρόσφατοι αγοραστές μπορούν να ρευστοποιήσουν χωρίς ζημία.

Αυτό εξηγεί γιατί η περιοχή των 87.000 αποδείχθηκε δύσκολη. Για κάθε νέα διάσπαση, η αγορά χρειάζεται ζήτηση ικανή να απορροφήσει την αυξημένη προσφορά από όσους κατοχυρώνουν κέρδη. Αν ο ρυθμός realized profit αρχίσει να υποχωρεί και η τιμή παραμείνει πάνω από τα 83.000, η πίεση μπορεί να εξασθενήσει. Αν συνεχίσει να ανεβαίνει μαζί με τις εισροές Bitcoin στα ανταλλακτήρια, το ανώτατο όριο του εύρους θα παραμείνει βαρύ.

Η στενή ζώνη συσσώρευσης και διανομής

Ένα δεύτερο on-chain σήμα δείχνει ότι οι περισσότερες ομάδες κατόχων δεν αγοράζουν ούτε πωλούν επιθετικά. Οι ζώνες συσσώρευσης και διανομής έχουν περιοριστεί σημαντικά, εικόνα που παραπέμπει σε ισορροπία και αναμονή. Παρόμοια στένωση είχε παρατηρηθεί πριν από ανοδικές κινήσεις το 2025, αλλά η ιστορική ομοιότητα δεν αποτελεί από μόνη της πρόβλεψη.

Το θετικό στοιχείο είναι ότι αυτή η ουδετερότητα εμφανίζεται ενώ η τιμή παραμένει πάνω από τα 80.000 και κοντά στα 85.000 δολάρια. Δεν καταγράφεται, δηλαδή, γενικευμένη έξοδος κατόχων. Το αρνητικό είναι ότι δεν υπάρχει ακόμη αρκετή καθαρή συσσώρευση ώστε να εξουδετερώσει με βεβαιότητα την κατοχύρωση κερδών. Η επόμενη μεγάλη κίνηση πιθανότατα θα κριθεί από το ποια πλευρά θα εγκαταλείψει πρώτη αυτή την ισορροπία.

Πάνω από 310 δισ. δολάρια σε stablecoins: ρευστότητα, όχι αγορά Bitcoin

Η ισχυρότερη δυνητική στήριξη βρίσκεται στη ρευστότητα του οικοσυστήματος. Η συνολική προσφορά stablecoins ξεπέρασε τα 310 δισ. δολάρια στα τέλη Σεπτεμβρίου και, σε ευρύτερη καταγραφή που καλύπτει όλα τα δίκτυα, βρισκόταν κοντά στα 312 δισ. στις 4 Οκτωβρίου. Άλλη έκθεση της RWA Foundation, με διαφορετική περίμετρο μέτρησης, τοποθετούσε την αγορά στα 300,9 δισ. την 1η Οκτωβρίου. Οι αριθμοί δεν πρέπει να συγχωνευθούν: η απόκλιση προκύπτει από το ποιους εκδότες, assets και δίκτυα περιλαμβάνει κάθε βάση.

Η κοινή κατεύθυνση, ωστόσο, είναι ανοδική. Πάνω από 1 δισ. δολάρια νέας ρευστότητας προστέθηκε σε λιγότερες από 72 ώρες, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ευρεία μέτρηση. Στο τρίτο τρίμηνο, το USDC ενισχύθηκε κατά περίπου 881 εκατ. δολάρια στην καταγραφή της RWA Foundation, ενώ σημαντικές αυξήσεις σημείωσαν επίσης το RLUSD, το U και το USDe.

Τα stablecoins λειτουργούν σαν ψηφιακά μετρητά που μπορούν να κινηθούν γρήγορα σε spot αγορές, παράγωγα, δανεισμό ή DeFi. Η άνοδος της προσφοράς τους σημαίνει ότι υπάρχει περισσότερη διαθέσιμη ρευστότητα, αλλά όχι ότι το κεφάλαιο έχει ήδη αγοράσει Bitcoin. Μπορεί να παραμένει αδρανές, να χρησιμοποιείται ως collateral ή να κατευθύνεται σε άλλα crypto assets. Γι’ αυτό η αύξηση των stablecoins είναι αναγκαία προϋπόθεση για ισχυρότερη αγορά, όχι επαρκής απόδειξη ότι ξεκίνησε νέο ράλι.

USDT ξανά στο Bitcoin και το στοίχημα της on-chain χρησιμότητας

Η ρευστότητα δεν αυξάνεται μόνο σε μέγεθος, αλλά και σε διαδρομές. Η συνεργασία της Tether με την Utexo επαναφέρει το USDT σε Bitcoin-native υποδομή μέσω του Bitcoin και του Lightning Network. Η Utexo περιγράφει το σύστημά της ως στρώμα εκτέλεσης και διακανονισμού που χρησιμοποιεί το Bitcoin ως βάση ασφάλειας, με στόχο ταχύτερες και πιο ιδιωτικές πληρωμές stablecoin.

Παράλληλα, η σχεδιαζόμενη διάθεση του cirBTC από τη Circle επιχειρεί να επιτρέψει σε θεσμικούς κατόχους να χρησιμοποιούν Bitcoin σε δανεισμό, borrowing και διακανονισμό χωρίς να κλείνουν την υποκείμενη έκθεσή τους. Πρόκειται για τυλιγμένη αναπαράσταση 1:1 και, ως μελλοντική υποδομή, δεν πρέπει να παρουσιάζεται σαν υφιστάμενη πηγή ζήτησης. Αν όμως αυτές οι διαδρομές αποκτήσουν χρήση, θα μπορούσαν να αυξήσουν τη χρησιμότητα τόσο του Bitcoin όσο και των stablecoins στο ίδιο οικοσύστημα.

Το Bitcoin κερδίζει έδαφος απέναντι στον χρυσό

Ένα ακόμη στοιχείο που παρακολουθούν οι αισιόδοξοι είναι ο λόγος Bitcoin προς χρυσό. Ο BTC/XAU ενισχύθηκε περισσότερο από 37% στο τρίτο τρίμηνο, καταγράφοντας την καλύτερη τριμηνιαία επίδοση από το εκλογικό ράλι του τέταρτου τριμήνου του 2024. Η μεταβολή δείχνει ότι το Bitcoin υπεραπέδωσε έναντι του παραδοσιακού ασφαλούς καταφυγίου, όχι όμως ότι έχει αποσυνδεθεί από τον κίνδυνο.

Ο Jurrien Timmer, διευθυντής Global Macro της Fidelity, δήλωσε ότι εξακολουθεί να επιθυμεί έκθεση τόσο στον χρυσό όσο και στο Bitcoin, αλλά θεωρεί το Bitcoin ιδιαίτερα ενδιαφέρον μετά τη διάσπαση των 80.000, θέτοντας ως τεχνικό στόχο τα 100.000 δολάρια. Η άποψή του είναι πρόβλεψη αναλυτή και εξαρτάται από τη συνέχιση της σχετικής υπεραπόδοσης, όχι βεβαιότητα για την τιμή.

Η μακροοικονομική εικόνα παραμένει σύνθετη. Τα αμερικανικά payrolls αυξήθηκαν μόλις κατά 29.000 τον Σεπτέμβριο, οι δύο προηγούμενοι μήνες αναθεωρήθηκαν χαμηλότερα κατά 60.000 και η ανεργία ανέβηκε στο 4,2%. Οι πιθανότητες νέας αύξησης επιτοκίων τον Οκτώβριο υποχώρησαν περίπου στο 17% από 75% λίγες ημέρες νωρίτερα. Παρ’ όλα αυτά, η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού ομολόγου δεν κατάφερε να διατηρήσει για πολύ την αρχική πτώση μετά τα στοιχεία. Η αγορά ομολόγων υπενθυμίζει ότι ο πληθωρισμός, η ενέργεια και το δημόσιο χρέος εξακολουθούν να περιορίζουν τη ρευστότητα.

Οι στόχοι των 90.000, 97.000 και 100.000

Ο Matt Mena, επικεφαλής στρατηγικής έρευνας crypto στην 21Shares, χαρακτηρίζει τα 87.000 δολάρια βασική αντίσταση και εκτιμά ότι νέα αδύναμα μακροοικονομικά δεδομένα θα μπορούσαν να ανοίξουν διαδρομή προς τα 90.000 και κατόπιν τα 97.000. Ο Timmer τοποθετεί τον δικό του τεχνικό στόχο στα 100.000. Και οι δύο εκτιμήσεις είναι υπό όρους: απαιτούν επιβεβαιωμένη διάσπαση και όχι απλώς μία ενδοημερήσια κορυφή.

Το θεσμικό υπόβαθρο προσφέρει στήριξη. Ο Mena υπολογίζει τις καθαρές εισροές στα Bitcoin ETF του τρίτου τριμήνου σε περίπου 7 δισ. δολάρια, ενώ τα επίσημα ημερήσια στοιχεία έδειξαν 102,7 εκατ. δολάρια εισροών την 1η Οκτωβρίου, μετά τις εκροές 148,7 εκατ. της 30ής Σεπτεμβρίου. Επειδή οι αμερικανικές αγορές είναι κλειστές το Σαββατοκύριακο, η επόμενη συνεδρίαση των ETF θα είναι καθοριστική για να φανεί αν οι θεσμικοί αγοράζουν την υποχώρηση ή περιμένουν χαμηλότερες τιμές.

Τι πρέπει να επιβεβαιώσει η αγορά

Το ανοδικό σενάριο χρειάζεται τρία πράγματα: διατήρηση της στήριξης 82.900-83.000, υποχώρηση της κατοχύρωσης κερδών και επανεμφάνιση spot ζήτησης ικανής να περάσει καθαρά τα 87.100 δολάρια. Τότε τα 90.000 θα αποτελέσουν τον πρώτο ρεαλιστικό σταθμό και οι υψηλότεροι στόχοι των αναλυτών θα αποκτήσουν μεγαλύτερο βάρος.

Το πτωτικό σενάριο ενεργοποιείται αν οι βραχυπρόθεσμοι κάτοχοι συνεχίσουν να ρευστοποιούν, ενώ η ρευστότητα των stablecoins παραμένει εκτός Bitcoin. Απώλεια των 83.000 θα έφερνε τα 80.000 στο επίκεντρο και θα έδειχνε ότι η αποτυχημένη διάσπαση των 87.100 ήταν κάτι περισσότερο από μια προσωρινή διόρθωση.

Η αγορά, επομένως, διαθέτει καύσιμο αλλά όχι ακόμη ξεκάθαρη κατεύθυνση. Τα 312 δισ. δολάρια των stablecoins και οι ισχυρές τριμηνιαίες ροές των ETF αποδεικνύουν ότι το κεφάλαιο υπάρχει. Τα 1,05 δισ. δολάρια πραγματοποιημένων κερδών αποδεικνύουν ότι υπάρχει και προσφορά πρόθυμη να το συναντήσει. Η επόμενη διάσπαση θα κριθεί από το ποια από τις δύο πλευρές θα κινηθεί πρώτη — και αν θα έχει τη δύναμη να μείνει στην αγορά μετά το αρχικό κύμα.