Bitcoin στα 85.500: Η μάχη των 87.000 — Tesla και Ελ Σαλβαδόρ κρατούν BTC αξίας 1,65 δισ.

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Το Bitcoin επιστρέφει στη ζώνη των 87.000 δολαρίων στην έναρξη μιας εβδομάδας που θα κρίνει αν το «Uptober» αποκτά πραγματική δυναμική ή αν η αγορά παραμένει εγκλωβισμένη σε ένα ακόμη ανοδικό ξέσπασμα χωρίς διάρκεια. Στην τελευταία διαθέσιμη αποτύπωση το πρωί της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, η τιμή βρισκόταν κοντά στα 85.544 δολάρια, με άνοδο περίπου 0,9% και ημερήσιο υψηλό τα 86.949. Η απόσταση από την κρίσιμη αντίσταση έχει μικρύνει, αλλά οι ροές των ETF έχουν επιβραδυνθεί και οι πωλητές έχουν ήδη αποδείξει ότι υπερασπίζονται τη ζώνη 87.000-87.500.

Στο φόντο της νέας δοκιμασίας, δύο εντελώς διαφορετικοί κάτοχοι Bitcoin φωτίζουν τη μετάβαση του asset από κερδοσκοπικό προϊόν σε στοιχείο ισολογισμού: η Tesla και το Ελ Σαλβαδόρ διαθέτουν, βάσει των τελευταίων δημοσιοποιημένων στοιχείων, συνολικά περίπου 19.303 BTC. Στη σημερινή τιμή, η συνδυασμένη αγοραία αξία τους προσεγγίζει τα 1,65 δισ. δολάρια. Η Tesla βλέπει τις διακυμάνσεις να περνούν πλέον στα αποτελέσματά της μέσω της λογιστικής εύλογης αξίας. Το Ελ Σαλβαδόρ, αντίθετα, έχει δεσμευθεί απέναντι στο ΔΝΤ να μην επεκτείνει τις κρατικά χρηματοδοτούμενες αγορές του.

Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Το Bitcoin κινείται κοντά στα 85.500 δολάρια, αφού έφτασε έως τα 86.949 και πλησίασε ξανά την αντίσταση των 87.000-87.500.

Η ιστορική διάμεση απόδοση του Οκτωβρίου είναι 12,7%, αλλά αυτό αποτελεί εποχικό στατιστικό και όχι πρόβλεψη. Άνοδος 12% από το κλείσιμο Σεπτεμβρίου θα οδηγούσε περίπου στα 94.000.

Η Tesla κατείχε 11.509 BTC στις 30 Ιουνίου, με κόστος κτήσης 386 εκατ. δολάρια. Στη σημερινή τιμή, η θεωρητική αγοραία αξία τους είναι περίπου 985 εκατ.

Το Ελ Σαλβαδόρ διαθέτει περίπου 7.794 BTC, αξίας κοντά στα 667 εκατ., αλλά το ΔΝΤ απαιτεί να μην υπάρξει νέα συσσώρευση πέρα από τεκμηριωμένες δωρεές.

Καθαρό ημερήσιο κλείσιμο πάνω από τα 87.500-88.000 θα έβαζε στο κάδρο τα 90.000 και αργότερα τα 95.000-96.000. Κάτω από τα 82.000 επανέρχεται ο κίνδυνος των 78.000-80.000.

Η δεύτερη επίθεση στα 87.000

Η κυριακάτικη κίνηση έφερε το Bitcoin από περίπου 85.552 έως 86.771 δολάρια και το πρωινό υψηλό της Δευτέρας έφτασε τα 86.949. Σε αντίθεση με ένα μεμονωμένο κάθετο κερί, η άνοδος του Σαββατοκύριακου εξελίχθηκε σταδιακά, ένδειξη ότι οι αγοραστές απορροφούσαν την προσφορά σε διαδοχικά επίπεδα. Αυτό δεν ισοδυναμεί, όμως, με επιβεβαιωμένη διάσπαση.

Η περιοχή 87.000-87.500 έχει ήδη απορρίψει επανειλημμένα την τιμή. Την Παρασκευή, τα αδύναμα αμερικανικά payrolls οδήγησαν το Bitcoin έως περίπου 87.177 δολάρια, πριν οι πωλητές το πιέσουν κοντά στα 84.300 στο ημερήσιο κλείσιμο. Η νέα προσέγγιση δείχνει ανθεκτικότητα, αλλά το ουσιαστικό τεστ δεν είναι άλλο ένα άγγιγμα του ορίου. Είναι η δυνατότητα να διατηρηθεί η τιμή πάνω από αυτό όταν ανοίξουν πλήρως οι παραδοσιακές αγορές και επιστρέψει η θεσμική ρευστότητα.

Ένα ημερήσιο κλείσιμο πάνω από τα 87.500-88.000 θα άλλαζε τον βραχυπρόθεσμο χάρτη και θα άνοιγε διαδρομή προς τα 90.000. Η επόμενη ζώνη προσφοράς εντοπίζεται περίπου στα 95.000-96.000. Στην κάτω πλευρά, τα 84.000-84.300 λειτουργούν ως πρώτη στήριξη, ενώ η περιοχή 82.000-82.500 παραμένει το δομικό όριο της ανάκαμψης. Κλείσιμο κάτω από τα 82.000 θα επανέφερε τα 78.000-80.000 στο βασικό σενάριο κινδύνου.

Το «Uptober» δίνει στατιστικό πλεονέκτημα, όχι εγγύηση

Η εποχικότητα ευνοεί ιστορικά τους αγοραστές. Το Bitcoin έχει κλείσει ανοδικά σε 10 από τους τελευταίους 13 Οκτωβρίους, με διάμεση απόδοση περίπου 12,7%. Η ακολουθία διακόπηκε το 2025, όταν ο Οκτώβριος έκλεισε με πτώση 3,7%, την πρώτη αρνητική επίδοση του μήνα από το 2018.

Το Bitcoin ολοκλήρωσε τον Σεπτέμβριο κοντά στα 83.560 δολάρια, με μηνιαία άνοδο περίπου 6,3%. Μια υποθετική άνοδος 12% από εκείνο το κλείσιμο θα οδηγούσε την τιμή κοντά στα 93.600-94.000 δολάρια. Αυτός ο υπολογισμός εξηγεί γιατί η περιοχή των 94.000 εμφανίζεται σε πολλά εποχικά σενάρια. Δεν αποτελεί τιμή-στόχο με βεβαιότητα, καθώς το ιστορικό μοτίβο μπορεί να ανατραπεί από μακροοικονομικές ή γεωπολιτικές εξελίξεις.

Οι αγορές προβλέψεων παραμένουν πιο συγκρατημένες. Η Polymarket αποδίδει περίπου 39% πιθανότητα να φτάσει το Bitcoin τα 100.000 δολάρια πριν από το τέλος του 2026. Η πιθανότητα αυτή αποτυπώνει τη θέση των συμμετεχόντων σε μία συγκεκριμένη αγορά και δεν είναι αντικειμενική πρόβλεψη της μελλοντικής τιμής.

Τα ETF αγοράζουν ακόμη, αλλά με αισθητά χαμηλότερη ταχύτητα

Τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF παραμένουν το βασικό θεσμικό στήριγμα. Στο τρίτο τρίμηνο συγκέντρωσαν περίπου 6,3 δισ. δολάρια καθαρών εισροών, από τα οποία περίπου 2,65-2,7 δισ. καταγράφηκαν τον Σεπτέμβριο. Η εβδομάδα 21-25 Σεπτεμβρίου ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με 2,39 δισ. δολάρια.

Η τελευταία εβδομάδα ήταν σαφώς ασθενέστερη. Διαφορετικές προσωρινές καταγραφές τοποθετούν τις καθαρές εισροές από 28 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου μεταξύ περίπου 83 εκατ. και 241 εκατ. δολαρίων, ανάλογα με το χρονικό cutoff και τα funds που είχαν υποβάλει στοιχεία. Η σύγκριση δεν πρέπει να μετατρέψει τις διαφορετικές βάσεις σε έναν ενιαίο αριθμό. Το κοινό συμπέρασμα είναι ότι οι εισροές παρέμειναν θετικές, αλλά η ταχύτητα έπεσε απότομα σε σχέση με τα 2,39 δισ. της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας.

Η αξία ημερήσιων συναλλαγών στα ETF έχει επίσης υποχωρήσει από περίπου 4,57 δισ. δολάρια στις 21 Σεπτεμβρίου σε λιγότερα από 2 δισ. στις τελευταίες συνεδριάσεις. Οι θεσμικοί δεν έχουν αποχωρήσει, αλλά δεν αγοράζουν με την ίδια επιθετικότητα. Η συμπεριφορά των funds στη σημερινή συνεδρίαση θα δείξει αν βλέπουν τη νέα προσέγγιση των 87.000 ως ευκαιρία συνέχειας ή ως επίπεδο για αναμονή.

Tesla: 11.509 Bitcoin και σχεδόν 985 εκατ. δολάρια αγοραίας αξίας

Η τελευταία επίσημη τριμηνιαία έκθεση της Tesla, με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2026, αναφέρει ότι η πλειονότητα των ψηφιακών της assets αποτελείται από 11.509 Bitcoin με συνολικό κόστος κτήσης 386 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει νεότερη αγορά ή πώληση που να αλλάζει αυτή την ποσότητα.

Με τιμή Bitcoin περίπου 85.544 δολάρια, η θεωρητική αγοραία αξία των 11.509 BTC προσεγγίζει τα 984,5 εκατ. δολάρια. Η διαφορά από το ιστορικό κόστος είναι περίπου 598,5 εκατ. δολάρια, αλλά δεν πρέπει να παρουσιαστεί αυτομάτως ως κέρδος τριμήνου. Η πραγματική λογιστική επίδραση εξαρτάται από την τιμή στις ημερομηνίες αναφοράς και από τις προηγούμενες αποτιμήσεις.

Οι νέοι κανόνες της FASB επιτρέπουν στις μεταβολές εύλογης αξίας των καλυπτόμενων crypto assets να περνούν στα αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και χωρίς αγορά ή πώληση, οι κινήσεις του Bitcoin μπορούν να επηρεάσουν το λογιστικό αποτέλεσμα της Tesla. Στις 30 Ιουνίου, η αξία των ψηφιακών assets της εταιρείας είχε καταγραφεί περίπου στα 674 εκατ. δολάρια, χαμηλότερα από τα 786 εκατ. του προηγούμενου τριμήνου. Η σημερινή spot αποτίμηση υποδηλώνει ισχυρή ανάκαμψη, όχι όμως το τελικό ποσό που θα εμφανιστεί στις επόμενες καταστάσεις.

Ελ Σαλβαδόρ: Αποθεματικό 667 εκατ., αλλά με φρένο από το ΔΝΤ

Το Ελ Σαλβαδόρ διαθέτει περίπου 7.794,37 Bitcoin. Στη σημερινή τιμή, η αγοραία αξία τους προσεγγίζει τα 666,8 εκατ. δολάρια. Το μέγεθος είναι εντυπωσιακό για μια οικονομία αυτού του μεγέθους, αλλά οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης περιορίζονται από τη συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Την 1η Οκτωβρίου, το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ ολοκλήρωσε τη δεύτερη και τρίτη αξιολόγηση του 40μηνου προγράμματος των 1,4 δισ. δολαρίων, επιτρέποντας άμεση εκταμίευση περίπου 138 εκατ. δολαρίων. Το Ταμείο χορήγησε παρεκκλίσεις για κριτήρια που δεν είχαν τηρηθεί, μεταξύ αυτών και περιορισμοί σχετικοί με τη συσσώρευση Bitcoin, αφού οι αρχές δεσμεύθηκαν σε διορθωτικά μέτρα.

Η παρέκκλιση δεν αποτελεί άδεια για επιστροφή στις κρατικά χρηματοδοτούμενες αγορές. Το ΔΝΤ αναφέρει ρητά ότι δεν προβλέπεται περαιτέρω συσσώρευση πέρα από τεκμηριωμένες δωρεές. Ζητά επίσης ενισχυμένη διαφάνεια για τις δημόσιες crypto συμμετοχές, ισχυρότερη εποπτεία και ολοκλήρωση της αποδέσμευσης του κράτους από το Chivo wallet, του οποίου η πλειοψηφική ιδιοκτησία και ο έλεγχος μεταφέρθηκαν ήδη σε ιδιώτη.

Επομένως, η αύξηση του αποθεματικού μπορεί να προκύψει από δωρεές ή ανατιμήσεις, χωρίς να σημαίνει ότι η κυβέρνηση ξανάρχισε αγορές. Αυτή η διάκριση είναι κρίσιμη: η χώρα παραμένει μεγάλος κρατικός κάτοχος Bitcoin, αλλά η δυνατότητα ενεργητικής επέκτασης της θέσης της έχει ουσιαστικά δεθεί με τους όρους του προγράμματος.

Σχεδόν 1,65 δισ. σε δύο ισολογισμούς με διαφορετικούς κανόνες

Συνολικά, Tesla και Ελ Σαλβαδόρ κατέχουν περίπου 19.303,37 BTC. Στη σημερινή τιμή, η συνδυασμένη αγοραία αξία τους είναι περίπου 1,65 δισ. δολάρια. Ο αριθμός είναι υπολογισμός στιγμής και αλλάζει μαζί με την αγορά· δεν αποτελεί επίσημη ενοποιημένη αποτίμηση ούτε συγκρίσιμο λογιστικό μέγεθος.

Η ουσία βρίσκεται στη διαφορά των δύο περιπτώσεων. Η Tesla έχει εταιρικό treasury asset, του οποίου οι μεταβολές εύλογης αξίας επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα. Το Ελ Σαλβαδόρ έχει κρατικό αποθεματικό που συνδέεται με δημοσιονομικούς, θεσμικούς και διαφανειακούς όρους του ΔΝΤ. Η ίδια άνοδος του Bitcoin ενισχύει και τους δύο ισολογισμούς, αλλά με εντελώς διαφορετικές συνέπειες και περιορισμούς.

Η διόρθωση του Bitcoin Core: Δεν κλέβει κλειδιά, προστατεύει την εντολή πληρωμής

Στο τεχνικό επίπεδο, το Bitcoin Core πρόσθεσε στη βασική γραμμή ανάπτυξης προστασία απέναντι σε ένα στενό αλλά σημαντικό πρόβλημα των partially signed Bitcoin transactions, γνωστών ως PSBT. Η αδυναμία αφορά αιτήματα υπογραφής με SIGHASH_SINGLE όταν δεν υπάρχει αντίστοιχο output στη σωστή θέση.

Το πρόβλημα δεν αποκαλύπτει το ιδιωτικό κλειδί. Μπορεί όμως, υπό συγκεκριμένες δομικές προϋποθέσεις, να δημιουργήσει έγκυρη υπογραφή η οποία δεν δεσμεύει κρυπτογραφικά τη συναλλαγή στον παραλήπτη που ενέκρινε ο χρήστης. Σε legacy inputs η υπογραφή μπορεί ακόμη και να επαναχρησιμοποιηθεί για άλλα UTXO που ελέγχονται από το ίδιο κλειδί, εφόσον παραμένουν οι ίδιες συνθήκες.

Η αλλαγή του Bitcoin Core αφήνει πλέον αυτά τα inputs ανυπόγραφα, ενώ συνεχίζει να υπογράφει τα υπόλοιπα έγκυρα inputs του ίδιου PSBT. Η διόρθωση έχει ενσωματωθεί στον αναπτυξιακό κλάδο, αλλά δεν είχε ακόμη επιβεβαιωθεί συγκεκριμένη παραγωγική έκδοση ή backport έως τις 4 Οκτωβρίου. Οι πάροχοι wallets και hardware signers πρέπει συνεπώς να ελέγξουν τη δική τους εφαρμογή του SIGHASH_SINGLE χωρίς να περιμένουν απλώς την επόμενη έκδοση.

Οι τρεις κίνδυνοι του Οκτωβρίου

Πρώτος κίνδυνος είναι ο πληθωρισμός. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή των ΗΠΑ δημοσιεύεται στις 14 Οκτωβρίου και θα επηρεάσει τις προσδοκίες πριν από τη συνεδρίαση της Fed στις 27-28 Οκτωβρίου. Τα αδύναμα payrolls μείωσαν την πιθανότητα νέας αύξησης επιτοκίων, αλλά οι αποδόσεις των ομολόγων και το πετρέλαιο δείχνουν ότι η μάχη δεν έχει κριθεί.

Δεύτερος είναι η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Αύξηση του πετρελαίου μπορεί να αναζωπυρώσει τις πληθωριστικές προσδοκίες και να περιορίσει τη διάθεση για ρίσκο, ακόμη κι αν τα στοιχεία απασχόλησης παραμένουν αδύναμα.

Τρίτος είναι το Mt. Gox. Ο επίσημος trustee έχει μεταθέσει την προθεσμία βασικών, πρόωρων και ενδιάμεσων αποπληρωμών στις 31 Οκτωβρίου 2026. Τα wallets που συνδέονται με την υπόθεση αναφέρεται ότι εξακολουθούν να κατέχουν περίπου 34.388 BTC, αξίας κοντά στα 2,94 δισ. δολάρια στη σημερινή τιμή. Η ύπαρξη του αποθέματος δεν σημαίνει ότι θα πουληθεί ολόκληρο, αλλά μια πραγματική διανομή θα αύξανε την προσφορά σε μια ήδη ευαίσθητη ζώνη τιμών.

Το συμπέρασμα: Τα 87.000 πρέπει να γίνουν πάτωμα

Το Bitcoin επιστρέφει στο σημείο όπου απέτυχε την Παρασκευή, αυτή τη φορά με θετική εποχικότητα και ισχυρούς μακροπρόθεσμους κατόχους στο φόντο, αλλά με χαμηλότερη ταχύτητα εισροών από τα ETF. Η Tesla και το Ελ Σαλβαδόρ αποδεικνύουν ότι η άνοδος μεταβάλλει πραγματικούς εταιρικούς και κρατικούς ισολογισμούς. Δεν δημιουργούν, όμως, άμεση νέα ζήτηση, καθώς καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν συνοδεύεται από επιβεβαιωμένη τρέχουσα αγορά.

Η τεχνική απαίτηση είναι καθαρή: η περιοχή 87.000-87.500 πρέπει να πάψει να λειτουργεί ως οροφή και να μετατραπεί σε στήριξη. Αν συμβεί αυτό με αναζωπύρωση των ETF και χωρίς νέα έκρηξη μόχλευσης, τα 90.000 και το εποχικό σενάριο των 94.000 αποκτούν βάση. Αν η αγορά απορριφθεί ξανά, η ζώνη 84.000 και κατόπιν τα 82.000 θα κρίνουν αν το Uptober είναι πράγματι ανοδική ιστορία ή απλώς ένας ακόμη τίτλος που προηγήθηκε των αριθμών.