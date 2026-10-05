Ισπανία: Το τελευταίο στοίχημα του Σάντσεθ — η Θέουτα, η οργή για τα σπίτια και η Δεξιά που ετοιμάζεται για την εξουσία

Πώς η οικονομική ανάπτυξη συνυπάρχει με την πολιτική αποδυνάμωση, γιατί η Παλαιστίνη δεν εξηγεί την κρίση και τι θα αλλάξει στην Ευρώπη εάν η Μαδρίτη περάσει σε κυβέρνηση PP–Vox.

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Η Ισπανία προσφέρει στην Ευρώπη ένα άβολο πολιτικό μάθημα: μια οικονομία μπορεί να αναπτύσσεται και η κυβέρνησή της να χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια της. Ο Πέδρο Σάντσεθ οδηγεί τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, έχοντας απέναντί του ένα συσσωρευμένο έλλειμμα εμπιστοσύνης: στη δυνατότητα εξασφάλισης προσιτής κατοικίας, στη διαχείριση των συνόρων, στην αξιοπιστία του πολιτικού του περιβάλλοντος και, τελικά, στην ικανότητά του να κυβερνά.

Η πρώτη απαραίτητη διευκρίνιση είναι ότι ο Σάντσεθ δεν έχει ακόμη «πέσει» εκλογικά. Στις 5 Οκτωβρίου ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου 2026, ζητώντας ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία. Αυτό που έχει καταρρεύσει είναι η δυνατότητα του κυβερνητικού σχήματος να επιβάλλει κρίσιμες επιλογές στο Κοινοβούλιο. Η ήττα στην κάλπη παραμένει ενδεχόμενο — ισχυρό, σύμφωνα με τις περισσότερες μετρήσεις, αλλά όχι τετελεσμένο.

Η ουσία της κρίσης βρίσκεται ακριβώς εδώ: ο πολιτικός που κατ’ επανάληψη μετέτρεψε την κοινοβουλευτική αδυναμία σε μηχανισμό επιβίωσης καλείται τώρα να αποδείξει ότι μπορεί ακόμη να τη μετατρέψει σε κυβερνητική δύναμη.

Η στέγη άναψε το φιτίλι

Η άμεση αφορμή για την προσφυγή στις κάλπες ήταν η απόρριψη δύο έκτακτων στεγαστικών διαταγμάτων. Το Λαϊκό Κόμμα, το Vox και το καταλανικό Junts καταψήφισαν τις παρεμβάσεις. Η κυβέρνηση δεν κατάφερε να συγκεντρώσει πλειοψηφία σε ένα ζήτημα που είχε ήδη μετατραπεί σε κοινωνική έκρηξη.

Η έξωση μιας 87χρονης γυναίκας στη Μαδρίτη έδωσε στην κρίση ανθρώπινο πρόσωπο. Οι κινητοποιήσεις απλώθηκαν σε δεκάδες πόλεις· σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 70.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση της Μαδρίτης στις 3 Οκτωβρίου.

Για μια κυβέρνηση της Αριστεράς, αυτή είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη σύγκρουση. Η κοινωνική προστασία αποτελεί τον πυρήνα της πολιτικής της υπόσχεσης. Όταν πολίτες που εργάζονται δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν κατοικία, αμφισβητείται η αποτελεσματικότητα ολόκληρου του προγράμματός της.

Ο Σάντσεθ επιχειρεί να αναστρέψει αυτή τη συνθήκη: να εμφανίσει την κοινοβουλευτική ήττα ως απόδειξη ότι χρειάζεται ισχυρότερη εντολή για να αντιμετωπίσει τα συμφέροντα και τους πολιτικούς αντιπάλους που μπλοκάρουν τις παρεμβάσεις του.

Το εκλογικό πρόβλημα είναι προφανές. Ύστερα από οκτώ χρόνια στην εξουσία, ο ψηφοφόρος μπορεί να ρωτήσει γιατί χρειάζεται ακόμη μία εντολή για να λυθεί ένα πρόβλημα που επιδεινώθηκε επί των ημερών του.

Η οικονομία αναπτύσσεται — αλλά για ποιον;

Η εξήγηση ότι «ο Σάντσεθ απέτυχε επειδή κατέρρευσε η οικονομία» δεν στηρίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία.

Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία του ισπανικού ΙΝΕ, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,7% σε τριμηνιαία βάση και 2,6% σε ετήσια βάση στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η εγχώρια ζήτηση συνέβαλε κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες στην ετήσια ανάπτυξη.

Όμως, την ίδια περίοδο, ο επίσημος δείκτης τιμών κατοικιών κατέγραφε ετήσια αύξηση 12,2%, με τα μεταχειρισμένα ακίνητα στο 12,9%. Πρόκειται για τιμές αγοράς κατοικιών, όχι για δείκτη ενοικίων — μια διάκριση απαραίτητη για να μην αναμειγνύονται διαφορετικά μεγέθη.

Οικονομικό μέγεθος Τελευταίο επιβεβαιωμένο στοιχείο Πολιτική σημασία Πραγματικό ΑΕΠ, β΄ τρίμηνο 2026 +2,6% ετησίως Η κυβέρνηση διαθέτει πραγματικό επιχείρημα ανάπτυξης Πραγματικό ΑΕΠ, β΄ τρίμηνο 2026 +0,7% τριμηνιαίως Δεν πρόκειται για οικονομία σε ύφεση Τιμές αγοράς κατοικιών, β΄ τρίμηνο 2026 +12,2% ετησίως Η πρόσβαση στην ιδιοκτησία γίνεται δυσκολότερη Τιμές μεταχειρισμένων κατοικιών +12,9% ετησίως Η πίεση εκτείνεται πέρα από τις νεόδμητες κατοικίες

- ΙΝΕ, εθνικοί λογαριασμοί και δείκτης τιμών κατοικιών.

Τα ποσοστά αυτά δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα ως οικονομικοί δείκτες: το ΑΕΠ μετρά πραγματική παραγωγή, ενώ ο δείκτης κατοικιών τιμές περιουσιακών στοιχείων. Περιγράφουν, ωστόσο, δύο όψεις της ίδιας χώρας.

Στη μία, αυξάνεται η παραγωγή. Στην άλλη, απομακρύνεται η δυνατότητα ενός νέου νοικοκυριού να αποκτήσει σπίτι.

Η Τράπεζα της Ισπανίας έχει επισημάνει την αναντιστοιχία ανάμεσα στην ισχυρή ζήτηση και στην ανελαστική προσφορά κατοικιών.

Από αυτή την αναντιστοιχία προκύπτει το πολιτικό αδιέξοδο. Οι επιδοτήσεις μπορούν να στηρίξουν προσωρινά ένα νοικοκυριό. Οι ρυθμίσεις μπορούν να προστατεύσουν έναν ενοικιαστή. Αλλά όταν τα διαθέσιμα σπίτια παραμένουν ανεπαρκή, η σύγκρουση για την πρόσβαση στη στέγη συνεχίζεται.

Το σοβαρότερο οικονομικό λάθος του Σάντσεθ, ως πολιτική εκτίμηση, ήταν ότι υπερεκτίμησε την εκλογική προστασία που του προσέφερε η ανάπτυξη. Ο ψηφοφόρος δεν ζει μέσα στον εθνικό λογαριασμό. Ζει μέσα στον προσωπικό του προϋπολογισμό.

Η Θέουτα: όταν η μεταναστευτική πολιτική έγινε δοκιμασία κρατικής επάρκειας

Η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα πρόσθεσε ένα διαφορετικό, βαθύτερα συναισθηματικό στοιχείο: την εντύπωση απώλειας ελέγχου.

Σύμφωνα με το Reuters, περίπου 72.000 άνθρωποι πέρασαν στον ισπανικό θύλακα κατά τη μαζική είσοδο στα τέλη Ιουλίου. Η κλίμακα της κρίσης οδήγησε τον βασιλιά Φελίπε να ζητήσει ευρωπαϊκή συνυπευθυνότητα για την αντιμετώπισή της.

Το πολιτικό ερώτημα δεν περιορίστηκε στο πόσους μετανάστες μπορεί να εντάξει η Ισπανία. Επεκτάθηκε στο αν το κράτος μπορεί να προβλέψει μια κρίση, να προστατεύσει τα σύνορα, να οργανώσει την υποδοχή και να διαχειριστεί αποτελεσματικά τη σχέση με το Μαρόκο.

Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης, Χουάν Χεσούς Βίβας, κατηγόρησε τη Μαδρίτη ότι δεν ανταποκρίθηκε στις προειδοποιήσεις του. Η Μονκλόα αμφισβήτησε την περιγραφή του. Συνεπώς, οι καταγγελίες περί αγνόησης προειδοποιήσεων πρέπει να παρουσιάζονται ως αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, όχι ως αδιαμφισβήτητο πόρισμα.

Η κυβέρνηση βρέθηκε εγκλωβισμένη ανάμεσα σε δύο ακροατήρια.

Το πρώτο απαιτούσε ταχύτερες επιστροφές και αυστηρότερο έλεγχο. Το δεύτερο περίμενε συνεπή προστασία των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο. Το σχέδιο για επιτάχυνση διαδικασιών και επιστροφών προκάλεσε αντιδράσεις οργανώσεων και νομικών· στα τέλη Σεπτεμβρίου επρόκειτο ακόμη για προτεινόμενες αλλαγές, όχι για όλες τις ρυθμίσεις οριστικά σε ισχύ.

Η πολιτική ζημιά μιας τέτοιας μεταστροφής μπορεί να είναι διπλή: οι αντίπαλοι να τη θεωρούν καθυστερημένη παραδοχή αποτυχίας και οι υποστηρικτές εγκατάλειψη αρχών.

Το λάθος δεν αποδεικνύεται ότι ήταν η μετανάστευση καθαυτή. Ήταν η απόσταση ανάμεσα στην πολιτική φιλοδοξία και στη διαχειριστική ικανότητα.

Η νομιμοποίηση μεταναστών είχε και συγκεκριμένο οικονομικό σκεπτικό: κάλυψη ελλείψεων εργατικού δυναμικού, ενίσχυση της απασχόλησης και στήριξη μιας κοινωνίας που γερνά. Το κυβερνητικό πρόγραμμα συνοδευόταν από προσπάθεια αντιστοίχισης εργαζομένων με ανάγκες κλάδων όπως οι κατασκευές, ο τουρισμός και η φροντίδα.

Αυτό το σκεπτικό, όμως, χρειάζεται κατοικίες, σχολεία, υπηρεσίες υγείας και λειτουργικούς μηχανισμούς ένταξης. Η αύξηση του εργατικού δυναμικού μπορεί να ενισχύει την παραγωγή, αλλά η κοινωνική αποδοχή της πολιτικής εξαρτάται από το πώς κατανέμονται τα οφέλη και οι πιέσεις.

Δεν υπάρχουν εδώ επαρκή στοιχεία για να αποδοθεί συγκεκριμένο ποσοστό της στεγαστικής κρίσης στη μετανάστευση. Η μονοσήμαντη εξήγηση θα έκρυβε τον ρόλο της προσφοράς κατοικιών και των υπόλοιπων παραγόντων ζήτησης.

Η Παλαιστίνη: διεθνής σύγκρουση, αλλά όχι τεκμηριωμένη αιτία της εκλογικής φθοράς

Στο ζήτημα αυτό χρειάζεται καθαρή διάκριση ανάμεσα στην πολιτική αντιπαράθεση και στην εκλογική τεκμηρίωση.

Η Ισπανία αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος στις 28 Μαΐου 2024.

Δεν προκύπτει, όμως, ότι αυτή η επιλογή εξηγεί την αποδυνάμωση του Σάντσεθ. Τα διαθέσιμα στοιχεία κοινής γνώμης δείχνουν ευρεία υποστήριξη στην αναγνώριση.

Στο βαρόμετρο του Real Instituto Elcano του Ιουλίου 2025, το 78% υποστήριζε την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τα ευρωπαϊκά κράτη. Πρόκειται για παλαιότερη μέτρηση εξωτερικής πολιτικής, όχι για σημερινή πρόθεση ψήφου. Αρκεί, ωστόσο, για να καταστήσει αστήρικτη την αυτόματη παραδοχή ότι η αναγνώριση ήταν εκλογικά καταστροφική.

Η βάσιμη πολιτική κριτική είναι διαφορετική: μια κυβέρνηση μπορεί να αποκτά διεθνή αναγνωρισιμότητα χωρίς να βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών της.

Η διπλωματική πρωτοβουλία δεν αντικαθιστά τη στεγαστική πολιτική. Η διεθνής ηθική τοποθέτηση δεν αποκαθιστά τη λειτουργία μιας εύθραυστης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Δεν τεκμηριώνεται ότι ο Σάντσεθ αποδυναμώθηκε επειδή αναγνώρισε την Παλαιστίνη. Τεκμηριώνεται ότι η συγκεκριμένη πολιτική δεν αρκούσε για να αντισταθμίσει τις εσωτερικές του αποτυχίες.

Οι υποθέσεις διαφθοράς και η εξάντληση της εμπιστοσύνης

Στην κοινωνική δυσαρέσκεια προστέθηκε η φθορά από δικαστικές υποθέσεις που αφορούν πρόσωπα του κομματικού και προσωπικού περιβάλλοντος του πρωθυπουργού.

Οι έρευνες γύρω από στελέχη όπως ο Σάντος Θερδάν επιβάρυναν μια κυβέρνηση που είχε οικοδομήσει μέρος της νομιμοποίησής της στην υπόσχεση πολιτικής κάθαρσης. Ο ίδιος ο Σάντσεθ έχει αρνηθεί γνώση σχεδίου παρεμπόδισης ερευνών. Η προσωπική ποινική ευθύνη δεν μπορεί να συνάγεται από την πολιτική εγγύτητα με ελεγχόμενα πρόσωπα.

Η πολιτική ευθύνη, όμως, λειτουργεί διαφορετικά από την ποινική. Ο ψηφοφόρος κρίνει τις επιλογές συνεργατών, τα αντανακλαστικά απομάκρυνσης, τη διαφάνεια και την πειστικότητα των εξηγήσεων.

Όταν μια κυβέρνηση ζητά υπομονή για τη στέγη και εμπιστοσύνη για τα σύνορα, οι υποθέσεις αυτές περιορίζουν το απόθεμα αξιοπιστίας που χρειάζεται για να γίνει πιστευτή.

Το κοινοβουλευτικό τίμημα της επιβίωσης

Ο Σάντσεθ διατήρησε την εξουσία μέσω σύνθετων συμφωνιών με δυνάμεις διαφορετικών προτεραιοτήτων. Η αμνηστία προς Καταλανούς αυτονομιστές αποτέλεσε μία από τις πλέον διχαστικές επιλογές του, ενώ η αδυναμία έγκρισης νέων προϋπολογισμών μετά το 2023 ανέδειξε τα όρια της κυβερνητικής λειτουργίας.

Η κεντρική αδυναμία αυτού του μοντέλου είναι ότι η συμφωνία για την ανάδειξη πρωθυπουργού δεν ισοδυναμεί με συμφωνία για τη διακυβέρνηση.

Κάθε μεταρρύθμιση απαιτεί νέα διαπραγμάτευση. Κάθε εταίρος διαθέτει δυνατότητα μπλοκαρίσματος. Κάθε υποχώρηση προς τη μία πλευρά μπορεί να προκαλεί απώλειες στην άλλη.

Η υπόθεση της στέγης αποκάλυψε αυτή την αντίφαση: το Junts, αναγκαίο για την κοινοβουλευτική επιβίωση της κυβέρνησης, δεν ήταν δεδομένος σύμμαχος στην οικονομική της πολιτική.

Το στρατηγικό λάθος ήταν η αντιμετώπιση της διαρκούς διαπραγμάτευσης ως επαρκούς υποκατάστατου μιας σταθερής κυβερνητικής βάσης.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Η εικόνα έως τις 5 Οκτωβρίου ευνοεί το δεξιό μπλοκ, αλλά υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ εταιρειών. Κυρίως, οι διαθέσιμες μετρήσεις δεν αποτυπώνουν ακόμη την αντίδραση των ψηφοφόρων στην ίδια την προκήρυξη των εκλογών.

Κόμμα 40dB., δημοσίευση 5/10 CIS, Σεπτέμβριος Λαϊκό Κόμμα — PP 31,6% 25,5% Σοσιαλιστές — PSOE 27,4% 31,0% Vox 18,4% 16,6% Sumar 5,6% 5,7% Podemos 2,7% 3,7% PP + Vox 50,0% 42,1% PSOE + Sumar + Podemos 35,7% 40,4%

- 40dB. για El País–Cadena SER και CIS. Τα αθροίσματα είναι υπολογισμοί των παραπάνω ποσοστών. Δεν περιλαμβάνουν τα υπόλοιπα κόμματα και δεν μετατρέπονται αυτόματα σε κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες.

Η έρευνα της 40dB. πραγματοποιήθηκε στις 25–28 Σεπτεμβρίου, πριν από την απόρριψη των στεγαστικών διαταγμάτων και την ανακοίνωση των εκλογών. Επομένως, δεν μετρά ακόμη το αποτέλεσμα του εκλογικού ελιγμού.

Το μοντέλο του Kiko Llaneras στην El País, με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου, έδινε κεντρική εκτίμηση 137 εδρών για το PP και 62 για το Vox: συνολικά 199, έναντι ορίου αυτοδυναμίας 176 εδρών. Στις προσομοιώσεις του, τα δύο κόμματα συγκέντρωναν πλειοψηφία περίπου σε εννέα στις δέκα περιπτώσεις. Πρόκειται για αποτέλεσμα μοντέλου με παραδοχές, όχι για βεβαιότητα ούτε για exit poll.

Το ουσιαστικό εύρημα είναι ότι η φθορά της κυβέρνησης δημιουργεί χώρο για ένα ισχυρό Vox. Αυτό επηρεάζει τη φυσιογνωμία της πιθανής επόμενης κυβέρνησης: άλλο μια άνετη πλειοψηφία του PP και άλλο ένα PP που χρειάζεται τις ψήφους και αποδέχεται όρους του Σαντιάγο Αμπασκάλ.

Μπορεί να ανατρέψει την εικόνα;

Μπορεί, αλλά σήμερα δεν είναι το επικρατέστερο σενάριο.

Η εκλογική του στρατηγική έχει σαφή λογική: μεταφορά της αντιπαράθεσης στη στέγη, συσπείρωση των απογοητευμένων προοδευτικών ψηφοφόρων και ανάδειξη της προοπτικής συμμετοχής του Vox στην εξουσία.

Η αδυναμία της είναι εξίσου σαφής. Για να λειτουργήσει η συσπείρωση, πρέπει οι απογοητευμένοι να θεωρούν ότι η επανεκλογή του προσφέρει αποτελεσματική λύση. Ο φόβος του αντιπάλου μπορεί να κινητοποιήσει, αλλά δεν αποκαθιστά από μόνος του τη χαμένη εμπιστοσύνη.

Η πρώτη πραγματική δοκιμασία θα είναι οι έρευνες που θα έχουν διεξαχθεί μετά την ανακοίνωση των εκλογών. Εκεί θα φανεί εάν η στεγαστική σύγκρουση αλλάζει την ατζέντα ή απλώς προστίθεται στον κατάλογο των παραπόνων κατά της κυβέρνησης.

Γιατί οι εκλογές αφορούν ολόκληρη την Ευρώπη

Οι παρακάτω συνέπειες αποτελούν εκτίμηση υπό συγκεκριμένα εκλογικά σενάρια, όχι αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί.

Πρώτον, πιθανή κυβέρνηση PP–Vox θα ενίσχυε την πίεση για αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική. Η ισπανική εμπειρία θα χρησιμοποιούνταν ως επιχείρημα υπέρ περισσότερων επιστροφών, ισχυρότερης συνοριακής επιτήρησης και μεγαλύτερων ανταλλαγμάτων προς τρίτες χώρες για συνεργασία.

Για την Ελλάδα, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει περισσότερη σύγκλιση στο αίτημα προστασίας των εξωτερικών συνόρων. Δεν θα εγγυόταν, όμως, μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην κατανομή των ευθυνών. Οι κυβερνήσεις μπορούν να συμφωνούν στην αυστηρότητα και να διαφωνούν στο ποιος αναλαμβάνει το κόστος.

Δεύτερον, θα αυξανόταν η πολιτική πίεση για συνεργασίες της παραδοσιακής Δεξιάς με τη ριζοσπαστική Δεξιά. Μια τέτοια κυβέρνηση στην Ισπανία θα προσέφερε ένα ακόμη ισχυρό προηγούμενο σε όσους υποστηρίζουν ότι αυτές οι συμμαχίες αποτελούν πλέον κανονική επιλογή εξουσίας.

Δεν θα άλλαζε αυτομάτως η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα άλλαζε, όμως, η εκπροσώπηση της Μαδρίτης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η στάση της στις διαπραγματεύσεις μεταξύ κυβερνήσεων.

Τρίτον, η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία θα έχανε ένα σημαντικό κυβερνητικό κέντρο. Η απώλεια θα είχε ιδιαίτερο συμβολισμό επειδή θα συνέβαινε σε χώρα με ανάπτυξη: θα έδειχνε ότι οι καλές συνολικές επιδόσεις δεν αρκούν όταν η στέγη, η εμπιστοσύνη και η κρατική αποτελεσματικότητα βρίσκονται υπό αμφισβήτηση.

Τέταρτον, θα μπορούσε να μεταβληθεί ο τόνος της Μαδρίτης στην εξωτερική πολιτική. Μια κυβέρνηση της Δεξιάς ενδέχεται να περιορίσει την ένταση της ισπανικής αντιπαράθεσης με το Ισραήλ και να αναζητήσει διαφορετική ισορροπία με τις ΗΠΑ. Αυτό δεν συνεπάγεται αυτομάτως ανάκληση της αναγνώρισης της Παλαιστίνης. Μια τόσο συγκεκριμένη πρόβλεψη απαιτεί ρητές δεσμεύσεις και κυβερνητικές αποφάσεις.

Πέμπτον, η οικονομική πολιτική θα κρινόταν από το περιεχόμενο της συμμαχίας. Για επιχειρήσεις και επενδυτές, το ουσιαστικό ερώτημα θα ήταν αν προκύπτει κυβέρνηση ικανή να ψηφίζει προϋπολογισμούς, να δίνει προβλέψιμους κανόνες και να αντιμετωπίζει τη στεγαστική προσφορά.

Μια αλλαγή κυβέρνησης μπορεί να περιορίσει την κοινοβουλευτική αβεβαιότητα. Μπορεί επίσης να δημιουργήσει νέες τριβές για τη φορολογία, την ενέργεια, τις περιφέρειες και την εργατική νομοθεσία. Η κομματική ταμπέλα δεν αρκεί για ασφαλές συμπέρασμα σχετικά με την οικονομία ή τις αγορές.

Η πραγματική αποτυχία που αποκαλύπτει η ισπανική κρίση

Τα γεγονότα δεν στηρίζουν μια εξήγηση ενός μόνο παράγοντα. Η στέγη αποτέλεσε την άμεση αφορμή. Η κοινοβουλευτική αστάθεια μετέτρεψε την κοινωνική κρίση σε πολιτικό αδιέξοδο. Η Θέουτα επιβάρυνε την εικόνα κρατικής αποτελεσματικότητας. Οι δικαστικές υποθέσεις περιόρισαν την αξιοπιστία. Η ανάπτυξη δεν εξουδετέρωσε αυτές τις πιέσεις. Για την Παλαιστίνη δεν προκύπτει αντίστοιχη τεκμηρίωση εκλογικής ζημιάς.

Ο Σάντσεθ παίζει πλέον το μέλλον του πάνω στην υπόσχεση ότι μια ισχυρότερη εντολή θα του επιτρέψει να κάνει όσα η προηγούμενη δεν του επέτρεψε. Οι αντίπαλοί του θα υποστηρίξουν ότι η ίδια η ανάγκη αυτής της υπόσχεσης αποδεικνύει την εξάντλησή του.

Στις 29 Νοεμβρίου, οι Ισπανοί θα κρίνουν ποια εκδοχή τούς πείθει. Και η Ευρώπη θα παρακολουθεί μια δοκιμασία που ξεπερνά κατά πολύ τον Σάντσεθ: αν η οικονομική ανάπτυξη μπορεί ακόμη να στηρίξει μια κυβέρνηση όταν οι πολίτες αισθάνονται ότι η καθημερινή τους ζωή γίνεται λιγότερο ασφαλής και λιγότερο προσιτή.