Bitcoin στα 85.600: Δύο γίγαντες κρατούν 1 στα 13 BTC — 80.000 μπλοκ πριν από το halving

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Το Bitcoin παραμένει εγκλωβισμένο ακριβώς κάτω από τη ζώνη που μπορεί να μετατρέψει την ανοδική αντίδραση σε πραγματική διάσπαση. Στην τελευταία διαθέσιμη αποτύπωση το πρωί της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, η τιμή κινούνταν κοντά στα 85.600 δολάρια, με ημερήσιο υψηλό περίπου 86.645 και χαμηλό 85.050. Η μεταβολή ήταν οριακά θετική, όμως πίσω από τη σχετική ηρεμία χτίζεται μια πολύ μεγαλύτερη ιστορία: η Strategy και το iShares Bitcoin Trust της BlackRock κατέχουν συνολικά 1,653 εκατ. BTC, δηλαδή σχεδόν ένα στα 13 Bitcoin που μπορούν θεωρητικά να υπάρξουν.

Την ίδια στιγμή, η αντίστροφη μέτρηση για το πέμπτο halving έχει πέσει κάτω από τα 80.000 μπλοκ. Η νέα παραγωγή Bitcoin πρόκειται να μειωθεί ξανά κατά 50%, από περίπου 450 σε 225 BTC την ημέρα. Η αγορά, επομένως, βρίσκεται ανάμεσα σε δύο δυνάμεις: στη βραχυπρόθεσμη δυσκολία να ξεπεράσει τα 87.000-89.000 δολάρια και στη μακροπρόθεσμη συρρίκνωση της νέας προσφοράς, την ώρα που εταιρείες και επενδυτικά οχήματα συγκεντρώνουν ήδη τεράστιες ποσότητες.

Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Το Bitcoin κινείται κοντά στα 85.600 δολάρια. Η περιοχή των 87.000 παραμένει το άμεσο εμπόδιο, ενώ στα 88.000-89.000 εντοπίζεται η επόμενη ζώνη προσφοράς.

Η Strategy κατέχει 848.000 BTC και το IBIT 805.222,42 BTC. Μαζί φτάνουν τα 1.653.222,42 BTC, ή το 7,87% του θεωρητικού ανώτατου ορίου των 21 εκατ.

Στη σημερινή τιμή, τα δύο αποθέματα αποτιμώνται συνολικά περίπου στα 141,5 δισ. δολάρια. Πρόκειται όμως για δύο εντελώς διαφορετικούς μηχανισμούς.

Τα αμερικανικά spot ETF προσέλκυσαν περίπου 241,1 εκατ. δολάρια την προηγούμενη εβδομάδα, καταγράφοντας τρίτη διαδοχική εβδομάδα καθαρών εισροών.

Απομένουν περίπου 79.900 μπλοκ έως το halving στο μπλοκ 1.050.000. Η ανταμοιβή θα πέσει από 3,125 σε 1,5625 BTC ανά μπλοκ.

Η μάχη των 87.000 δεν έχει κριθεί

Η εικόνα της αγοράς παραμένει ανοδική, αλλά όχι ακόμη αποφασιστικά. Η τιμή πλησίασε εκ νέου τα 86.600 δολάρια χωρίς να κατοχυρώσει τη ζώνη των 87.000, η οποία έχει λειτουργήσει επανειλημμένα ως οροφή. Πάνω από εκεί, οι πωλητές εμφανίζονται ξανά στην περιοχή των 88.000-89.000 δολαρίων.

Αυτό σημαίνει ότι μια ενδοσυνεδριακή κίνηση δεν αρκεί. Η αγορά χρειάζεται καθαρό ημερήσιο κλείσιμο πάνω από την πρώτη αντίσταση και συνέχεια με ουσιαστικό όγκο. Διαφορετικά, η διακύμανση μπορεί να παραμείνει μέσα στο εύρος των τελευταίων ημερών, με την περιοχή 84.000-85.000 να λειτουργεί ως πρώτη γραμμή άμυνας των αγοραστών.

Η σημερινή τιμή πρέπει επίσης να διαβάζεται χρονικά. Τα περίπου 85.600 δολάρια αποτελούν στιγμιαία αποτύπωση της 6ης Οκτωβρίου και όχι τιμή αναφοράς για ολόκληρη την ημέρα. Το Bitcoin παραμένει ένα asset συνεχούς διαπραγμάτευσης και τα επίπεδα μπορούν να αλλάξουν γρήγορα, ιδιαίτερα όταν ανοίξει η αμερικανική αγορά.

Strategy: Νέα αγορά, 848.000 BTC και κέρδος στα χαρτιά

Η Strategy πρόσθεσε 334 BTC στο εταιρικό της απόθεμα, δαπανώντας 28,7 εκατ. δολάρια με μέση τιμή περίπου 85.839 δολάρια ανά Bitcoin, συμπεριλαμβανομένων εξόδων. Η νέα αγορά αύξησε τη συνολική θέση της από 847.666 σε ακριβώς 848.000 BTC.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, το συνολικό κόστος κτήσης διαμορφώνεται περίπου στα 63,97 δισ. δολάρια, με μέση τιμή 75.440,70 δολάρια ανά BTC. Με την τρέχουσα τιμή κοντά στα 85.600, η θεωρητική αγοραία αξία του αποθέματος προσεγγίζει τα 72,6 δισ. δολάρια. Η διαφορά από το δηλωμένο κόστος είναι περίπου 8,6 δισ., αλλά πρόκειται για λογιστική υπεραξία στιγμής και όχι για πραγματοποιημένο κέρδος.

Η Strategy έχει τον ουσιαστικό έλεγχο του treasury της. Το διοικητικό συμβούλιο και η διοίκηση αποφασίζουν αν θα αγοράσουν, θα μεταφέρουν ή θα πουλήσουν Bitcoin. Οι μέτοχοι της εταιρείας δεν μπορούν να ανταλλάξουν μετοχές MSTR με μέρος των 848.000 BTC. Αυτό διαφοροποιεί ριζικά τη θέση της από ένα διαπραγματεύσιμο trust.

IBIT: 805.222 BTC, αλλά όχι «Bitcoin της BlackRock»

Το iShares Bitcoin Trust, γνωστό ως IBIT, κατέχει 805.222,42 BTC, ποσότητα αξίας περίπου 68,9 δισ. δολαρίων στη σημερινή τιμή. Η διατύπωση ότι αυτά είναι «τα Bitcoin της BlackRock» είναι βολική, αλλά τεχνικά λανθασμένη. Τα νομίσματα ανήκουν στο trust και καλύπτουν τις μετοχές που κατέχουν οι επενδυτές του. Δεν αποτελούν εταιρικό αποθεματικό της BlackRock.

Οι δημιουργίες και οι εξαγορές μεριδίων πραγματοποιούνται σε πακέτα 40.000 μετοχών, τα λεγόμενα baskets, μέσω εξουσιοδοτημένων συμμετεχόντων. Ο απλός επενδυτής δεν μπορεί να παραδώσει τις μετοχές του IBIT και να παραλάβει Bitcoin. Αυτή η δυνατότητα βρίσκεται στα χέρια συγκεκριμένων θεσμικών παικτών και λειτουργεί με κανόνες που διαφέρουν από τη διαχείριση ενός εταιρικού treasury.

Η διάκριση έχει σημασία και για την ερμηνεία των ημερήσιων ροών. Μια εισροή σε ETF δεν σημαίνει πάντοτε ότι Bitcoin αγοράστηκαν εκείνη τη στιγμή στη spot αγορά. Με τις δημιουργίες σε είδος, ένας εξουσιοδοτημένος συμμετέχων μπορεί να παραδώσει Bitcoin που ήδη κατείχε στο trust. Αντίστοιχα, μια εκροή μπορεί να πραγματοποιηθεί με παράδοση Bitcoin και όχι υποχρεωτικά με πώλησή τους στην αγορά.

1,653 εκατ. BTC σε δύο διαφορετικές «μηχανές»

Η Strategy και το IBIT κατέχουν μαζί 1.653.222,42 BTC. Το μέγεθος αντιστοιχεί στο 7,87% του ανώτατου ορίου των 21 εκατ. Bitcoin και περίπου στο 8,2% της σημερινής κυκλοφορούσας προσφοράς. Με τιμή 85.600 δολαρίων, η συνδυασμένη αξία τους υπολογίζεται κοντά στα 141,5 δισ. δολάρια.

Ο αριθμός είναι εντυπωσιακός, αλλά δεν πρέπει να μετατραπεί σε λάθος συμπέρασμα περί μόνιμα «κλειδωμένης» προσφοράς. Η Strategy μπορεί να αλλάξει την πολιτική της, ενώ το IBIT διαθέτει μηχανισμό δημιουργίας και εξαγοράς μεριδίων. Το ουσιαστικό συμπέρασμα είναι ότι δύο μόνο δομές έχουν συγκεντρώσει μια εξαιρετικά μεγάλη ποσότητα Bitcoin, περιορίζοντας την άμεσα διαθέσιμη προσφορά όταν δεν υπάρχουν πωλήσεις ή εξαγορές.

Η μεταξύ τους απόσταση είναι μόλις 42.777,58 BTC. Σε αριθμό νομισμάτων μοιάζουν σχεδόν ισοδύναμες. Σε οικονομική λειτουργία, όμως, βρίσκονται σε διαφορετικούς κόσμους: η μία είναι εταιρικός ισολογισμός και η άλλη θεσμικό όχημα που μεταφέρει τη ζήτηση χιλιάδων επενδυτών.

Τα ETF συνεχίζουν να αγοράζονται, αλλά η εβδομάδα είχε ρωγμή

Τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF κατέγραψαν περίπου 241,1 εκατ. δολάρια καθαρών εισροών την προηγούμενη εβδομάδα, συμπληρώνοντας τρεις διαδοχικές θετικές εβδομάδες. Η BlackRock συγκέντρωσε πάνω από 450 εκατ. δολάρια στο IBIT, όμως το συνολικό αποτέλεσμα ήταν αισθητά μικρότερο επειδή άλλα funds κατέγραψαν εκροές.

Η εβδομάδα δεν ήταν μονόδρομος. Την Τετάρτη σημειώθηκαν συνολικές εκροές σχεδόν 149 εκατ. δολαρίων. Άρα η θετική εβδομαδιαία εικόνα δεν σημαίνει αδιάκοπη θεσμική ζήτηση. Δείχνει ότι οι εισροές παραμένουν ισχυρό στήριγμα, αλλά οι επενδυτές εξακολουθούν να αντιδρούν γρήγορα σε τιμές, αποδόσεις ομολόγων και μακροοικονομικά δεδομένα.

Το κρίσιμο στοιχείο για τη συνέχεια δεν είναι μόνο αν οι ροές θα παραμείνουν θετικές, αλλά αν θα επιταχυνθούν αρκετά ώστε να απορροφήσουν την προσφορά γύρω από τα 87.000-89.000. Η προηγούμενη εβδομάδα έδειξε ζήτηση, όχι ακόμη δύναμη αντίστοιχη ενός αδιαμφισβήτητου breakout.

Το halving περνά κάτω από τα 80.000 μπλοκ

Το επόμενο halving θα πραγματοποιηθεί στο μπλοκ 1.050.000. Με το δίκτυο κοντά στο μπλοκ 970.100, απομένουν περίπου 79.900 μπλοκ. Η ακριβής ημερομηνία δεν είναι σταθερή, επειδή εξαρτάται από τον πραγματικό χρόνο παραγωγής των μπλοκ. Οι σημερινές εκτιμήσεις το τοποθετούν γύρω στα μέσα Απριλίου του 2028, αλλά η πρόβλεψη θα μετακινείται όσο αλλάζει ο ρυθμός εξόρυξης.

Τότε, η ανταμοιβή ανά μπλοκ θα μειωθεί από 3,125 σε 1,5625 BTC. Η ημερήσια νέα έκδοση θα πέσει από περίπου 450 σε 225 BTC και η ετήσια παραγωγή από περίπου 164.000 σε 82.000 BTC. Πρόκειται για προγραμματισμένη μεταβολή του πρωτοκόλλου και όχι για πρόβλεψη.

Η ιστορία δείχνει ότι οι προηγούμενες μειώσεις της νέας προσφοράς συνοδεύθηκαν από μεγάλους ανοδικούς κύκλους. Δεν αποδεικνύει ότι το ίδιο θα συμβεί ξανά. Η αγορά του 2028 θα είναι πολύ μεγαλύτερη, περισσότερο θεσμική και πιο στενά συνδεδεμένη με τις παγκόσμιες συνθήκες ρευστότητας. Το halving περιορίζει την προσφορά των miners· δεν εγγυάται τη ζήτηση.

Η Grayscale και το κόστος του λάθος timing

Η Grayscale υποστηρίζει ότι η προσπάθεια τέλειου χρονισμού στο Bitcoin έχει υψηλό κόστος, επειδή μεγάλο μέρος της μακροχρόνιας απόδοσης συγκεντρώνεται σε ελάχιστες συνεδριάσεις. Στην ανάλυση που επικαλείται, η τριετής απόδοση του Bitcoin ήταν περίπου 225%, έναντι 109% για τον Nasdaq.

Αν αφαιρεθούν οι πέντε καλύτερες ημέρες του Bitcoin, η απόδοση υποχωρεί στο 95%. Χωρίς τις δέκα καλύτερες ημέρες πέφτει στο 27%, ενώ χωρίς τις δεκαπέντε μετατρέπεται σε απώλεια 11%. Τα στοιχεία είναι ιστορική προσομοίωση και όχι πρόβλεψη. Επίσης δεν αποδεικνύουν ότι η διαρκής έκθεση είναι κατάλληλη για κάθε επενδυτή, καθώς η μεταβλητότητα και η ανοχή κινδύνου διαφέρουν.

Το μήνυμα αφορά κυρίως τη δυσκολία πρόβλεψης των λίγων εκρηκτικών ημερών. Για τη σημερινή αγορά, αυτό μεταφράζεται σε διπλό κίνδυνο: όποιος αγοράζει επειδή φοβάται ότι θα χάσει το halving μπορεί να εγκλωβιστεί κάτω από μια ισχυρή αντίσταση· όποιος περιμένει την «τέλεια» διόρθωση μπορεί να χάσει τη διάσπαση, αν οι ροές των ETF επιταχυνθούν.

Το συμπέρασμα: Η σπανιότητα μεγαλώνει, αλλά η τιμή θέλει απόδειξη

Η μακροπρόθεσμη εικόνα της προσφοράς γίνεται ολοένα πιο στενή. Δύο οχήματα κατέχουν 1,653 εκατ. BTC, τα ETF παραμένουν σε καθαρές εισροές και το δίκτυο πλησιάζει στο σημείο όπου η νέα ημερήσια παραγωγή θα μειωθεί στο μισό. Αυτά είναι μετρήσιμα γεγονότα.

Η άμεση ανοδική συνέχεια, όμως, παραμένει σενάριο. Για να αποκτήσει ισχυρότερη βάση, το Bitcoin πρέπει να μετατρέψει τα 87.000 δολάρια από οροφή σε στήριξη και να ξεπεράσει τη ζώνη των 88.000-89.000 με συμμετοχή των θεσμικών κεφαλαίων. Μέχρι τότε, η αγορά διαθέτει ένα ισχυρό αφήγημα σπανιότητας, αλλά όχι ακόμη την τεχνική επιβεβαίωση ότι το αφήγημα έχει γίνει νέα τάση.