Προϋπολογισμός 2027: Το στοίχημα των 78 δολαρίων και ο κίνδυνος να χαθούν οι αυξήσεις στην ακρίβεια

Η προβλεπόμενη πτώση του πετρελαίου κατά 14,3% στηρίζει την προσδοκία για χαμηλότερο πληθωρισμό και μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση θα δοκίμαζε ταυτόχρονα τα εισοδήματα, τις επενδύσεις και τις αντοχές του κρατικού ταμείου.

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Ο προϋπολογισμός του 2027 στηρίζεται σε μια κρίσιμη εξωτερική προϋπόθεση: ότι η ενέργεια θα φθηνύνει. Η μέση τιμή του πετρελαίου Brent προβλέπεται να υποχωρήσει από τα 91,2 δολάρια το βαρέλι το 2026 στα 78,2 δολάρια το 2027. Πρόκειται για πτώση περίπου 14,3%, η οποία διευκολύνει την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και αφήνει μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων στις αμοιβές να μετατραπεί σε πραγματική αγοραστική δύναμη.

Αν αυτή η παραδοχή δεν επιβεβαιωθεί, η επίδραση θα διαπεράσει ολόκληρη την οικονομία. Τα νοικοκυριά θα διαθέτουν περισσότερα χρήματα για καύσιμα, θέρμανση και μετακινήσεις. Οι επιχειρήσεις θα αντιμετωπίζουν υψηλότερα κόστη. Και το Δημόσιο μπορεί να βρεθεί μπροστά στην ανάγκη νέων ενισχύσεων, την ώρα που ο σχεδιασμός του προϋποθέτει υποχώρηση των έκτακτων πιέσεων.

Αυτή είναι η ουσιαστική εξάρτηση πίσω από τους αριθμούς του προσχεδίου: πολλές ευνοϊκές προβλέψεις χρειάζονται την ίδια διεθνή εξέλιξη για να επαληθευτούν.

Βασικά μεγέθη του προσχεδίου 2026 — Εκτίμηση 2027 — Πρόβλεψη Μέση τιμή Brent, δολάρια ανά βαρέλι 91,2 78,2 Πραγματική ανάπτυξη 2,0% 2,3% Πληθωρισμός, εθνικός ΔΤΚ 3,8% 2,6% Εναρμονισμένος πληθωρισμός 3,6% 2,4% Ονομαστική αύξηση αμοιβής ανά μισθωτό 3,7% 3,9% Πραγματική αύξηση ιδιωτικής κατανάλωσης 1,4% 1,5% Πραγματική αύξηση επενδύσεων παγίου κεφαλαίου 7,7% 7,9%

- Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2027, σελ. 21–24.

Η παραδοχή για το πετρέλαιο προέρχεται από τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αντίστοιχη εικόνα αποτυπώνεται στις προβολές Σεπτεμβρίου της ΕΚΤ, με μέση τιμή πετρελαίου 78 δολάρια το 2027. Οι τεχνικές υποθέσεις της ΕΚΤ βασίζονται σε προσδοκίες της αγοράς με ημερομηνία αναφοράς τη 19η Αυγούστου 2026.

Υπάρχει, επομένως, ευρωπαϊκή βάση για την πρόβλεψη. Παραμένει όμως μια υπόθεση που εξαρτάται από την εξέλιξη του πολέμου, την ασφάλεια των μεταφορών και την αποκατάσταση της προσφοράς.

Στις πρωινές συναλλαγές της 6ης Οκτωβρίου, τα συμβόλαια Brent βρίσκονταν στα 99,49 δολάρια. Σύμφωνα με το Reuters, οι τιμές υποχωρούσαν καθώς η ανάκαμψη των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή και η απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων περιόριζαν τις ανησυχίες για την προσφορά. Οι κίνδυνοι ασφαλείας εξακολουθούσαν, ωστόσο, να επιβαρύνουν την αγορά.

Η τιμή μιας ημέρας δεν ακυρώνει την πρόβλεψη για τον μέσο όρο μιας ολόκληρης επόμενης χρονιάς. Δείχνει, όμως, πόση αποκλιμάκωση χρειάζεται ακόμη.

Αν, για παράδειγμα, η μέση ετήσια τιμή του 2027 διαμορφωνόταν στα 100 δολάρια, θα βρισκόταν σχεδόν 28% πάνω από την παραδοχή του προσχεδίου. Η ίδια ποσότητα αργού, αγορασμένη στην τιμή αναφοράς, θα κόστιζε αντίστοιχα περισσότερο σε δολάρια. Η επιβάρυνση σε ευρώ θα εξαρτιόταν και από την ισοτιμία.

Αυτός είναι ένας απλός υπολογισμός ευαισθησίας. Δεν σημαίνει ότι ο πληθωρισμός ή οι τιμές στην αντλία θα αυξάνονταν κατά 28%: μεσολαβούν φόροι, κόστος διύλισης και μεταφοράς, περιθώρια κέρδους, συμβάσεις και μεταβολές της ζήτησης.

Η ακρίβεια δίνει ήδη ένα προειδοποιητικό σήμα. Η προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat για τον Σεπτέμβριο έδειξε εναρμονισμένο πληθωρισμό 5,1% στην Ελλάδα, από 3,7% τον Αύγουστο. Στην ευρωζώνη ο αντίστοιχος δείκτης ανέβηκε στο 3,8%, με τις τιμές της ενέργειας αυξημένες κατά 18,8% σε ετήσια βάση. Ο πληθωρισμός χωρίς ενέργεια, τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό ήταν αισθητά χαμηλότερος, στο 2,5%.

Ούτε εδώ είναι θεμιτό να συγκριθεί ένας μηνιαίος ετήσιος ρυθμός του 2026 με τον προβλεπόμενο μέσο πληθωρισμό του 2027 και να αναγγελθεί αποτυχία. Η απόσταση, πάντως, δείχνει ότι η αποκλιμάκωση παραμένει ζητούμενο.

Υπάρχει και μια λιγότερο ορατή παγίδα: η επάρκεια αργού πετρελαίου δεν συνεπάγεται αντίστοιχη επάρκεια έτοιμων καυσίμων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Vortexa που μετέδωσε το Reuters, οι εξαγωγές αργού και συμπυκνωμάτων από τις χώρες του Κόλπου, εξαιρουμένου του Ιράν, είχαν ανακάμψει τον Σεπτέμβριο στο 91% των προπολεμικών επιπέδων. Οι εξαγωγές διυλισμένων καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου του υγραερίου, βρίσκονταν μόλις στο 60%. Η υστέρηση επιβάρυνε την προσφορά ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων.

Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μια υποχώρηση του Brent μπορεί να συνυπάρχει με επίμονες πιέσεις στις οδικές μεταφορές, στις αγροτικές εργασίες και στις αεροπορικές συνδέσεις. Το κόστος του καυσίμου που χρησιμοποιεί τελικά η οικονομία μπορεί να ακολουθήσει διαφορετική διαδρομή από την τιμή του αργού.

Ανάλογη προσοχή χρειάζεται στο φυσικό αέριο. Το ίδιο το προσχέδιο καταγράφει άνοδο της ευρωπαϊκής τιμής TTF από 27,6 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Δεκέμβριο του 2025 στα 62,1 ευρώ τον Αύγουστο του 2026 και στα 75,6 ευρώ στις αρχές Σεπτεμβρίου. Οι αριθμοί αυτοί αφορούν συγκεκριμένες προηγούμενες περιόδους, αλλά αναδεικνύουν γιατί το Brent από μόνο του δεν αρκεί για να αποτιμηθεί ο ενεργειακός κίνδυνος.

Για τους εργαζομένους, το διακύβευμα είναι πόση αύξηση θα απομείνει μετά τις ανατιμήσεις. Το προσχέδιο προβλέπει αύξηση της ονομαστικής αμοιβής ανά μισθωτό κατά 3,9% το 2027. Με εθνικό πληθωρισμό 2,6%, ένας απλός αποπληθωρισμός δίνει πραγματική βελτίωση περίπου 1,3%.

Το περιθώριο αυτό περιορίζεται γρήγορα αν οι τιμές αυξηθούν περισσότερο:

Μέσος πληθωρισμός το 2027 Πραγματική μεταβολή αμοιβής με ονομαστική αύξηση 3,9% 2,6% — Παραδοχή του προσχεδίου +1,3% 4,0% — Ενδεικτικό σενάριο −0,1% 4,5% — Ενδεικτικό σενάριο −0,6%

Υπολογισμοί με τον τύπο: 1,039 / (1 + πληθωρισμός) − 1. Τα δύο υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού αποτελούν υποθετικά σενάρια.

Η αμοιβή ανά μισθωτό είναι συνολικό μέγεθος των εθνικών λογαριασμών και περιλαμβάνει εργοδοτικές εισφορές. Δεν ισοδυναμεί με τον καθαρό μισθό κάθε εργαζομένου, ο οποίος επηρεάζεται επίσης από φόρους, εισφορές και την προσωπική του κατάσταση.

Η άσκηση δείχνει, πάντως, πόσο μικρή είναι η απόσταση ανάμεσα σε μια πραγματική βελτίωση και στη στασιμότητα. Για τα νοικοκυριά που διαθέτουν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε βασικές ανάγκες, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι δυσμενέστερο από εκείνο που περιγράφει ο μέσος δείκτης.

Επιπλέον, χαμηλότερος πληθωρισμός σημαίνει βραδύτερες ανατιμήσεις. Δεν συνεπάγεται επιστροφή του γενικού επιπέδου τιμών εκεί όπου βρισκόταν πριν από την κρίση. Ακόμη και η επιβεβαίωση του βασικού σεναρίου αφήνει ανοικτό το ζήτημα της αποκατάστασης προηγούμενων απωλειών αγοραστικής δύναμης.

Η δεύτερη δοκιμασία αφορά τις επενδύσεις. Το προσχέδιο περιμένει αύξησή τους κατά 7,9% το 2027 και συμβολή περίπου 1,5 ποσοστιαίας μονάδας στην προβλεπόμενη ανάπτυξη 2,3%. Η πραγματοποίηση επενδυτικών σχεδίων έχει, συνεπώς, ιδιαίτερο βάρος.

Η παρατεταμένα ακριβή ενέργεια μπορεί να περιορίσει τα διαθέσιμα μιας επιχείρησης για νέο εξοπλισμό ή επέκταση. Η αβεβαιότητα για το μελλοντικό κόστος λειτουργίας μπορεί να καθυστερήσει την τελική απόφαση. Και αν η επιμονή του πληθωρισμού απαιτήσει αυστηρότερη νομισματική πολιτική, η χρηματοδότηση μπορεί να γίνει ακριβότερη.

Το προσχέδιο επισημαίνει ότι μεγάλο μέρος των επιχειρηματικών δανείων έχει κυμαινόμενο επιτόκιο. Επομένως, μια επιχείρηση μπορεί να δεχθεί ταυτόχρονα πίεση στον λογαριασμό ενέργειας και στο κόστος εξυπηρέτησης του δανεισμού της.

Η επίδραση διαφέρει ανά κλάδο και επιχείρηση. Όσες έχουν εξασφαλίσει ευνοϊκές συμβάσεις ενέργειας ή έχουν επενδύσει στην εξοικονόμηση διαθέτουν μεγαλύτερη προστασία. Άλλες θα χρειαστεί να απορροφήσουν το κόστος στα περιθώριά τους ή να επιχειρήσουν να το μετακυλίσουν στους πελάτες.

Υπάρχει επίσης η εξωτερική ζήτηση. Το προσχέδιο προβλέπει αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 5,9% το 2027. Αν η ακριβή ενέργεια περιορίσει τα πραγματικά εισοδήματα στις ευρωπαϊκές αγορές προέλευσης επισκεπτών, ενώ παράλληλα επιβαρύνει τα αεροπορικά εισιτήρια, η επίτευξη της πρόβλεψης δυσκολεύει. Και η άνοδος των εισπράξεων σε τρέχουσες τιμές δεν ταυτίζεται υποχρεωτικά με αντίστοιχη αύξηση επισκεπτών, διανυκτερεύσεων ή κερδοφορίας.

Το εύρος της αβεβαιότητας φαίνεται στα εναλλακτικά σενάρια της ΕΚΤ:

Σενάρια ΕΚΤ για την ευρωζώνη το 2027 Ανάπτυξη Εναρμονισμένος πληθωρισμός Ηπιότερο 1,5% 1,9% Βασικό 1,4% 2,5% Δυσμενές 1,1% 3,2% Σοβαρό 0,4% 5,4%

Τα σενάρια αφορούν την ευρωζώνη συνολικά και δεν συνοδεύονται από πιθανότητες πραγματοποίησης. Αποτυπώνουν διαφορετική ένταση και διάρκεια της ενεργειακής διαταραχής και των συνεπειών της.

Οι αριθμοί δεν μπορούν να μεταφερθούν αυτούσιοι στην Ελλάδα. Αναδεικνύουν, όμως, έναν συνδυασμό ιδιαίτερα δύσκολο για την οικονομική πολιτική: υψηλότερες τιμές μαζί με ασθενέστερη ανάπτυξη. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αυξάνεται η ανάγκη στήριξης ενώ περιορίζεται η δυνατότητα χρηματοδότησής της.

Στο κρατικό ταμείο, το σημείο που ξεχωρίζει είναι η ειδική πρόβλεψη των 200 εκατ. ευρώ για ενδεχόμενες ανάγκες από την ενεργειακή κρίση το 2027. Το ποσό αποκτά ενδιαφέρον δίπλα στα 669 εκατ. ευρώ προσωρινών παρεμβάσεων του 2026, που περιλάμβαναν ενισχύσεις για ντίζελ, καύσιμα, λιπάσματα και ακτοπλοΐα, καθώς και έκτακτη ενίσχυση ανά παιδί.

Τα δύο κονδύλια έχουν διαφορετικό περιεχόμενο και δεν επιτρέπουν μηχανικό υπολογισμό μιας «τρύπας». Επιπλέον, τα 200 εκατ. ευρώ δεν εξαντλούν τη δυνατότητα αντίδρασης: υπάρχουν ευρύτερα αποθεματικά και δυνατότητες ανακατανομής δαπανών.

Μια παρατεταμένη κρίση, ωστόσο, θα έφερνε συγκεκριμένες επιλογές: πρόσθετη χρηματοδότηση, περιορισμό άλλων δαπανών ή στενότερη στόχευση των ενισχύσεων. Η ανάγκη αυτή δεν εξαφανίζεται επειδή προβλέπεται υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα.

Το προσχέδιο τοποθετεί το πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης στα 9,152 δισ. ευρώ, αλλά το συνολικό αποτέλεσμα μετά τους τόκους στα 743 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές πλεόνασμα δεν αποτελεί στο σύνολό του διαθέσιμο ποσό για νέες παροχές.

Ούτε οι ανατιμήσεις προσφέρουν εξασφαλισμένο δημοσιονομικό αντιστάθμισμα. Ορισμένα φορολογικά έσοδα μπορεί αρχικά να αυξηθούν σε ονομαστικούς όρους. Αν όμως πιεστούν η κατανάλωση, τα κέρδη και οι επενδύσεις, ενώ απαιτούνται περισσότερες ενισχύσεις, το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι δυσμενές.

Το κρίσιμο ερώτημα για το τελικό κείμενο του προϋπολογισμού είναι, επομένως, πόσο αντέχει ο σχεδιασμός σε μια μικρότερη από την αναμενόμενη ενεργειακή αποκλιμάκωση. Μια ποσοτικοποιημένη ελληνική εκτίμηση —για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ανάπτυξη, πληθωρισμό και πρόσθετες ανάγκες στήριξης— θα έδειχνε καθαρότερα το πραγματικό περιθώριο ασφαλείας.

Η υποχώρηση των τιμών παραμένει πιθανή και θα μπορούσε να ενισχύσει τις προοπτικές της οικονομίας. Μέχρι να αποκτήσει διάρκεια, όμως, τα 78,2 δολάρια παραμένουν μια προϋπόθεση με μεγάλο βάρος. Η επιβεβαίωσή της θα φανεί στον οικογενειακό προϋπολογισμό, στις επενδυτικές αποφάσεις και στο ύψος των ενισχύσεων που θα χρειαστεί τελικά να χρηματοδοτήσει το Δημόσιο.