Bitcoin στα 84.000: 3,3 δισ. φεύγουν από τη Binance, αλλά τα ETF γυρίζουν σε εκροές

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Το Bitcoin μπήκε στη συνεδρίαση της 7ης Οκτωβρίου με νέα πίεση, υποχωρώντας κοντά στα 84.084 δολάρια και κατά περίπου 1,75% στο 24ωρο, αφού δεν κατάφερε να κατοχυρώσει τη ζώνη των 86.500-87.000 δολαρίων. Η εικόνα, όμως, δεν είναι μονοσήμαντη: την ώρα που τα αμερικανικά spot ETF επέστρεψαν σε καθαρές εκροές, στοιχεία της CryptoQuant δείχνουν μεγάλη μείωση των αποθεμάτων Bitcoin στη Binance — μια κίνηση που μπορεί να συνδέεται με συσσώρευση, χωρίς να αποτελεί από μόνη της απόδειξη ότι επίκειται άνοδος.

Το εύρος της ημέρας διαμορφώθηκε περίπου μεταξύ 83.702 και 86.634 δολαρίων. Έτσι, η αγορά βρίσκεται ξανά ανάμεσα σε δύο κρίσιμες ζώνες: τη στήριξη των 83.300-84.600 δολαρίων και την αντίσταση των 86.500-87.000 δολαρίων. Η επόμενη καθαρή διάσπαση πιθανότατα θα καθορίσει αν η πρόσφατη συσσώρευση θα εξελιχθεί σε νέα ανοδική προσπάθεια ή σε βαθύτερη διόρθωση.

Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Το Bitcoin διαπραγματευόταν το πρωί της 7ης Οκτωβρίου κοντά στα 84.084 δολάρια, περίπου 1,75% χαμηλότερα στο 24ωρο.

Η CryptoQuant εκτιμά ότι τα αποθέματα στη Binance μειώθηκαν κατά περίπου 41.700 BTC μέσα σε 15-16 ημέρες, αξίας σχεδόν 3,3 δισ. δολαρίων στις τιμές της περιόδου.

Τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF κατέγραψαν καθαρές εκροές 89,8 εκατ. δολαρίων στις 5 Οκτωβρίου, παρότι το IBIT της BlackRock προσέλκυσε 69,9 εκατ. δολάρια.

Αναλυτές εντοπίζουν βασική στήριξη στα 83.300-84.600 δολάρια και κρίσιμο εμπόδιο στα 86.500-87.000 δολάρια.

Η Strategy υπολόγισε λογιστικό φορολογικό όφελος περίπου 4,12 δισ. δολαρίων, μετά την άνοδο της εύλογης αξίας των Bitcoin της πάνω από το φορολογικό τους κόστος στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Η αποτυχία στα 87.000 και η ζώνη που κρατά την αγορά

Στις 6 Οκτωβρίου το Bitcoin κινήθηκε γύρω από τα 85.500 δολάρια, με ενδοημερήσιο εύρος περίπου 85.010-86.662 δολαρίων. Η νέα υποχώρηση προς τα 84.000 δολάρια επιβεβαιώνει ότι η περιοχή πάνω από τα 86.500 δολάρια εξακολουθεί να συγκεντρώνει προσφορά. Η αγορά έχει περάσει μεγάλο μέρος των τελευταίων δύο εβδομάδων μέσα σε εύρος περίπου 83.000-87.000 δολαρίων, χωρίς να έχει δώσει πειστικό σήμα εξόδου.

Ο αναλυτής Daan Crypto Trades σημειώνει ότι τα 85.000 δολάρια αλλάζουν επανειλημμένα ρόλο μεταξύ στήριξης και αντίστασης, ενώ πάνω από τα 87.000 σχηματίζονται χαμηλότερες κορυφές. Κατά την εκτίμησή του, η συμπίεση αυτή αυξάνει την πιθανότητα μιας πιο απότομης κίνησης όταν απορροφηθεί η ρευστότητα στη μία πλευρά του εύρους. Πρόκειται για τεχνικό σενάριο και όχι για βεβαιότητα κατεύθυνσης.

Ο Ali Martinez τοποθετεί την κύρια ζώνη στήριξης μεταξύ 83.300 και 84.600 δολαρίων. Σύμφωνα με δεδομένα URPD της Glassnode που επικαλείται, περίπου 1,59 εκατ. BTC άλλαξαν χέρια σε αυτή την περιοχή. Μια τέτοια συγκέντρωση κόστους κτήσης μπορεί να λειτουργήσει ως στήριξη, επειδή πολλοί κάτοχοι βρίσκονται κοντά στο σημείο ισορροπίας τους. Αντίστροφα, καθαρή απώλειά της μπορεί να μετατρέψει την ίδια ζώνη σε αντίσταση.

Έφυγαν 41.700 Bitcoin από τη Binance — τι σημαίνει και τι όχι

Ο αναλυτής Darkfost, χρησιμοποιώντας δεδομένα της CryptoQuant, υπολόγισε ότι τα αποθέματα Bitcoin στη Binance μειώθηκαν από περίπου 704.800 BTC στις 20 Σεπτεμβρίου σε 663.100 BTC, δηλαδή κατά σχεδόν 41.700 BTC μέσα σε 15-16 ημέρες. Στις τιμές της περιόδου, η μεταβολή αντιστοιχεί σε περίπου 3,3 δισ. δολάρια. Η προηγούμενη εβδομάδα είχε καθαρές εκροές περίπου 23.100 BTC, τις ισχυρότερες εβδομαδιαίες από τον Ιούνιο του 2023, ενώ το τελευταίο ημερήσιο στοιχείο των 14.300 BTC ήταν ακόμη ελλιπές.

Οι εκροές από ανταλλακτήρια συχνά ερμηνεύονται ως μεταφορά νομισμάτων σε ιδιωτική φύλαξη και, δυνητικά, ως ένδειξη μακροπρόθεσμης συσσώρευσης. Ωστόσο, δεν αποδεικνύουν αυτομάτως νέες αγορές ούτε εγγυώνται άνοδο της τιμής. Εσωτερικές μεταφορές, αλλαγές στις διευθύνσεις θεματοφυλακής και διαφορετικές μέθοδοι αναγνώρισης των πορτοφολιών ενός ανταλλακτηρίου μπορούν να αλλάξουν αισθητά την εικόνα.

Αυτό φαίνεται και από εναλλακτικές εκτιμήσεις βάσει γνωστών διευθύνσεων, οι οποίες εμφανίζουν διαφορετικό υπόλοιπο για τη Binance. Επομένως, το μέγεθος των 663.100 BTC πρέπει να διαβάζεται ως εκτίμηση της CryptoQuant και όχι ως ελεγμένος ισολογισμός της πλατφόρμας. Το ουσιαστικό σήμα είναι η κατεύθυνση της μεταβολής στο ίδιο σύνολο δεδομένων: η μείωση ήταν γρήγορη και μεγάλη.

Τα ETF στέλνουν αντίθετο μήνυμα

Η εικόνα των θεσμικών ροών είναι πιο επιφυλακτική. Στις 5 Οκτωβρίου, τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF κατέγραψαν συνολικές καθαρές εκροές 89,8 εκατ. δολαρίων, μετά από περίπου 293 εκατ. δολάρια εισροών στις δύο πρώτες συνεδριάσεις του μήνα. Το IBIT της BlackRock ήταν το μόνο μεγάλο προϊόν με καθαρή εισροή, ύψους 69,9 εκατ. δολαρίων, ενώ το FBTC της Fidelity έχασε 74,5 εκατ. και το ARKB της Ark/21Shares 85,2 εκατ. δολάρια.

Οι δύο ενδείξεις —εκροές Bitcoin από τη Binance και εκροές κεφαλαίων από τα ETF— δεν είναι αντιφατικές με τη στενή έννοια, επειδή μετρούν διαφορετικές συμπεριφορές. Η πρώτη αφορά μετακινήσεις νομισμάτων πάνω στο δίκτυο και μπορεί να περιλαμβάνει θεματοφυλακή ή εσωτερική αναδιάρθρωση. Η δεύτερη καταγράφει καθαρές δημιουργίες και εξαγορές μεριδίων σε ρυθμιζόμενα επενδυτικά προϊόντα. Για να αποκτήσει η αγορά καθαρό ανοδικό καταλύτη, θα χρειαστεί πιθανότατα βελτίωση και στις χρηματοοικονομικές ροές, όχι μόνο μείωση των διαθέσιμων νομισμάτων στα ανταλλακτήρια.

Τα τεχνικά επίπεδα που χωρίζουν την ανάκαμψη από τη διόρθωση

Ο Martinez τοποθετεί το πρώτο επίπεδο που πρέπει να ανακτηθεί στα 86.700 δολάρια. Πάνω από εκεί, η κατανομή κόστους δείχνει πιο αραιή προσφορά μέχρι περίπου τα 105.000 δολάρια — στοιχείο που περιγράφει τη δομή των προηγούμενων αγορών, όχι εγγυημένο στόχο τιμής. Οι αναλυτές της Bitfinex εντοπίζουν παρόμοια ζώνη-κλειδί στα 86.500 δολάρια.

Στην αντίθετη πλευρά, ο Lennaert Snyder παρακολουθεί τα 84.900 δολάρια ως βραχυπρόθεσμο σημείο ελέγχου. Στο δικό του σενάριο, παραμονή χαμηλότερα αυξάνει τον κίνδυνο δοκιμής των 84.400 και στη συνέχεια των 82.500 δολαρίων. Με την τιμή ήδη χαμηλότερα από το πρώτο επίπεδο, η συμπεριφορά γύρω από τα 83.300-84.600 αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα.

Σε εβδομαδιαίο ορίζοντα, η μέση γραμμή των Bollinger Bands βρισκόταν κοντά στα 71.035 δολάρια και η άνω ζώνη περίπου στα 89.065 δολάρια. Ο εβδομαδιαίος RSI γύρω στο 64 παρέμενε πάνω από τον κινητό μέσο όρο του, ένδειξη ότι η ευρύτερη ορμή δεν είχε καταρρεύσει. Δεν αναιρεί, όμως, τον βραχυπρόθεσμο κίνδυνο: οι δείκτες τάσης μπορούν να παραμένουν θετικοί ενώ η τιμή διορθώνει αρκετές χιλιάδες δολάρια.

Το λογιστικό όφελος 4,12 δισ. της Strategy

Στο εταιρικό μέτωπο, η Strategy ανακοίνωσε σε κατάθεση προς την αμερικανική SEC ότι η άνοδος της εύλογης αξίας των Bitcoin της πάνω από το φορολογικό τους κόστος στις 30 Σεπτεμβρίου επέτρεψε την αντιστροφή φορολογικής πρόβλεψης. Η εταιρεία υπολόγισε όφελος φόρου εισοδήματος περίπου 4,12 δισ. δολαρίων, μειώνοντας την εκτιμώμενη αναβαλλόμενη φορολογική δαπάνη από περίπου 6 δισ. σε 1,88 δισ. δολάρια.

Το ποσό δεν πρέπει να συγχέεται με άμεση ταμειακή είσπραξη. Πρόκειται πρωτίστως για λογιστική επίδραση στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, με βάση την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Η ίδια η εταιρεία διευκρίνισε ότι οι αριθμοί καταρτίστηκαν από τη διοίκηση, είναι μη ελεγμένοι και δεν είχαν ακόμη επισκοπηθεί από την KPMG.

Η Strategy κατείχε 848.000 BTC στις 4 Οκτωβρίου, με μέση τιμή αγοράς 75.440,70 δολάρια. Αυτό το στοιχείο έχει διαφορετική ημερομηνία αναφοράς από τον φορολογικό υπολογισμό της 30ής Σεπτεμβρίου και δεν πρέπει να συγχωνεύεται μαζί του. Η τελευταία αγορά αφορούσε 334 BTC έναντι 28,7 εκατ. δολαρίων μεταξύ 1ης και 4ης Οκτωβρίου.

IBIT: άλλο το κόστος του fund, άλλο του επενδυτή

Ξεχωριστή εκτίμηση της Maketo τοποθετούσε τη μέση τιμή κτήσης των Bitcoin που παρέμεναν στο IBIT περίπου στα 81.188 δολάρια στις 2 Οκτωβρίου. Αυτός είναι μοντελοποιημένος υπολογισμός για τις αγορές του ίδιου του fund και όχι το σημείο ισορροπίας κάθε μετόχου. Οι επενδυτές μπορούν να αγοράζουν ή να πωλούν μερίδια σε εντελώς διαφορετικές τιμές στη δευτερογενή αγορά.

Στις 5 Οκτωβρίου το IBIT εμφανιζόταν να κατέχει περίπου 806.038 BTC, με καθαρό ενεργητικό κοντά στα 69 δισ. δολάρια και τιμή αναφοράς Bitcoin 85.694,41 δολάρια για εκείνη την ημέρα. Οι ημερήσιες μεταβολές στις συμμετοχές του fund εξαρτώνται από δημιουργίες και εξαγορές μεριδίων, καθώς και από τον τρόπο διακανονισμού τους· δεν ισοδυναμούν όλες με πώληση Bitcoin στην ανοιχτή αγορά.

Η «προφητεία» του 4chan και η πρόβλεψη της Citi

Στα κοινωνικά δίκτυα επανήλθε μια ανώνυμη ανάρτηση του Δεκεμβρίου 2023 στο 4chan, η οποία είχε τοποθετήσει την κορυφή του κύκλου στις 6 Οκτωβρίου 2025 και τον πυθμένα στις 5 Οκτωβρίου 2026, χρησιμοποιώντας ένα συμμετρικό μοντέλο 1.064 ημερών ανόδου και 364 ημερών πτώσης. Η ημερομηνία της κορυφής συνέπεσε εντυπωσιακά με το ιστορικό υψηλό κοντά στα 126.080 δολάρια, αλλά αυτό δεν επικυρώνει το υπόλοιπο μοντέλο.

Η αγορά βρισκόταν γύρω στα 85.547 δολάρια όταν πέρασε η προβλεπόμενη ημερομηνία πυθμένα, ενώ το χαμηλό κοντά στα 57.000-58.000 δολάρια είχε καταγραφεί ήδη τον Ιούλιο. Συνεπώς, ο ισχυρισμός ότι η 5η Οκτωβρίου «κλείδωσε» τον πυθμένα δεν επιβεβαιώνεται από τα διαθέσιμα δεδομένα. Ο επόμενος στόχος των 190.000-250.000 δολαρίων που αποδίδεται στην ανώνυμη ανάρτηση παραμένει καθαρά κερδοσκοπικός.

Πιο θεσμική, αλλά επίσης αβέβαιη, είναι η πρόβλεψη της Citi. Η τράπεζα αύξησε τον στόχο 12 μηνών για το Bitcoin στα 113.000 δολάρια από 82.000, επικαλούμενη ισχυρότερη δραστηριότητα στο δίκτυο, πιο υποστηρικτικό μακροοικονομικό περιβάλλον και επανάληψη εισροών στα ETF. Πρόκειται για εκτίμηση αναλυτών και όχι για δεδομένο αποτέλεσμα — ιδίως όσο οι πραγματικές ημερήσιες ροές παραμένουν ασταθείς.

Τι θα κρίνει την επόμενη κίνηση

Η αγορά δίνει σήμερα τρία διαφορετικά μηνύματα. Η μείωση των αποθεμάτων στη Binance περιορίζει δυνητικά την άμεσα διαθέσιμη προσφορά. Οι εκροές από τα ETF δείχνουν ότι η θεσμική ζήτηση δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί. Και η αποτυχία πάνω από τα 86.500-87.000 δολάρια επιβεβαιώνει ότι οι πωλητές εξακολουθούν να υπερασπίζονται την κορυφή του εύρους.

Για να ανακτήσει το Bitcoin ανοδική πρωτοβουλία, χρειάζεται καθαρό κλείσιμο πάνω από τα 86.700-87.000 δολάρια, ιδανικά με βελτίωση των ροών στα ETF. Όσο αυτό δεν συμβαίνει, η ζώνη 83.300-84.600 παραμένει η άμεση γραμμή άμυνας. Απώλειά της θα στρέψει την προσοχή στα 82.500 δολάρια, ενώ διατήρησή της θα κρατήσει ζωντανό το σενάριο νέας δοκιμής των 87.000. Τα on-chain δεδομένα ευνοούν την υπόθεση της συσσώρευσης· η τιμή, όμως, δεν την έχει ακόμη επιβεβαιώσει.