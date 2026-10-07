Motor Oil–HELLENiQ: Ράλι πάνω από 110% — πόσο «φθηνές» είναι πλέον οι μετοχές;

Οι δύο ελληνικοί όμιλοι έχουν υπερδιπλασιάσει τη χρηματιστηριακή τους τιμή μέσα στο 2026. Η σύγκριση με τους ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές αποκαλύπτει ισχυρή παραγωγή μετρητών, διαφορετική εικόνα χρέους και μια έκπτωση που στενεύει όταν ο φακός γυρίζει στα κέρδη του 2027.

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Στο χρηματιστηριακό ταμπλό, η Motor Oil και η HELLENiQ Energy έχουν ήδη γράψει μια χρονιά που αλλάζει τις ισορροπίες. Με άνοδο πάνω από 110% από το τέλος του 2025, προηγούνται καθαρά του επιλεγμένου ευρωπαϊκού δείγματος πετρελαϊκών ομίλων. Πίσω από το ράλι, όμως, υπάρχει ένα ερώτημα που αξίζει περισσότερο από την κατάταξη: πόσα από τα σημερινά εντυπωσιακά κέρδη μπορούν να επαναληφθούν;

Τα βασικά σε 30’’

HELLENiQ +117,46%, Motor Oil +114,97% έως το κλείσιμο της 2ας Οκτωβρίου. Η Repsol ακολουθεί με +82,29%.

έως το κλείσιμο της 2ας Οκτωβρίου. Η Repsol ακολουθεί με +82,29%. Φθηνότερες με βάση τα τελευταία κέρδη: P/E 6,22 για τη Motor Oil και 5,19 για τη HELLENiQ, έναντι διαμέσου 9,49 των έξι ξένων εταιρειών της αναλυτικής σύγκρισης.

P/E 6,22 για τη Motor Oil και 5,19 για τη HELLENiQ, έναντι διαμέσου 9,49 των έξι ξένων εταιρειών της αναλυτικής σύγκρισης. Μικρότερη έκπτωση στο 2027: τα προβλεπόμενα P/E ανεβαίνουν σε 8,11 και 7,66 αντίστοιχα, με τη διάμεσο των ξένων στο 8,45.

τα προβλεπόμενα P/E ανεβαίνουν σε 8,11 και 7,66 αντίστοιχα, με τη διάμεσο των ξένων στο 8,45. Διαφορετικό πλεονέκτημα για καθεμία: η Motor Oil έχει χαμηλότερη μόχλευση· η HELLENiQ χαμηλότερους πολλαπλασιαστές κερδών.

Το ράλι που έβαλε την Αθήνα μπροστά

Το πρώτο συμπέρασμα είναι καθαρό. Οι ελληνικές μετοχές έχουν υπεραποδώσει αισθητά έναντι των εταιρειών που εξετάζονται. Η HELLENiQ προηγείται της Repsol κατά 35,17 ποσοστιαίες μονάδες και η Motor Oil κατά 32,68. Ο απλός μέσος όρος των επτά ξένων τίτλων του πίνακα είναι 58,04%: περίπου η μισή άνοδος του ελληνικού διδύμου.

Πρόκειται για μεταβολές χρηματιστηριακής τιμής στο νόμισμα της κύριας αγοράς κάθε εταιρείας. Τα μερίσματα δεν περιλαμβάνονται, ούτε έχει υπολογιστεί η επίδραση συναλλαγματικών μεταβολών για επενδυτή σε ευρώ. Η διαφορά έχει σημασία ειδικά για τη MOL και την ORLEN, που διαπραγματεύονται σε φιορίνια και ζλότι.

Πίνακας 1 · Απόδοση μετοχών από το τέλος του 2025 έως 2/10/2026 Εταιρεία Μεταβολή τιμής HELLENiQ Energy +117,46% Motor Oil +114,97% Repsol +82,29% MOL +65,03% Neste +62,13% ORLEN +50,16% Eni +49,88% Galp +48,46% OMV +48,36%

- MarketScreener. Κλείσιμο 2/10/2026, χωρίς μερίσματα, στο νόμισμα κύριας εισαγωγής. Επιλεγμένο δείγμα, όχι πλήρης κατάταξη όλων των εισηγμένων του κλάδου στην ΕΕ.

Οι δύο ελληνικές μετοχές προηγούνται στο συγκεκριμένο δείγμα. Οι μπάρες μετρούν άνοδο τιμής, όχι συνολική απόδοση με μερίσματα.

Γιατί έχει σημασία: η τιμή ανέβηκε, τα κέρδη κρατούν την αποτίμηση

Ο υπερδιπλασιασμός μιας μετοχής δημιουργεί εύλογα την εντύπωση ότι η ευκαιρία έχει χαθεί. Στα διυλιστήρια, όμως, η τιμή χρειάζεται να διαβαστεί μαζί με τα κέρδη, τις ταμειακές ροές και το χρέος. Η άνοδος του παρονομαστή —των κερδών— μπορεί να κρατά χαμηλό έναν πολλαπλασιαστή ακόμη και μετά από θεαματικό χρηματιστηριακό ράλι.

Για τον βαθύτερο έλεγχο, η Motor Oil και η HELLENiQ συγκρίνονται με Repsol, ORLEN, MOL, OMV, Neste και Galp. Οι έξι έχουν σημαντική έκθεση στη διύλιση ή στα καύσιμα, αλλά διαφορετικά μείγματα εξόρυξης, χημικών και ανανεώσιμων δραστηριοτήτων. Η Eni παραμένει στον πίνακα αποδόσεων, ενώ δεν περιλαμβάνεται στους πολλαπλασιαστές. Το ίδιο ισχύει για την TotalEnergies: η επιλογή περιορίζει τη βαρύτητα των πολύ μεγάλων ολοκληρωμένων ομίλων. Η σύγκριση είναι χρήσιμη, με σαφή όρια συγκρισιμότητας.

Στο τελευταίο διαθέσιμο δωδεκάμηνο, η Motor Oil αποτιμάται σε 6,22 φορές τα λογιστικά καθαρά κέρδη της και η HELLENiQ σε 5,19. Η διάμεσος των ξένων είναι 9,49. Η έκπτωση φθάνει περίπου το 34,5% και το 45,3% αντίστοιχα. Στο EV/EBITDA, που λαμβάνει υπόψη και τον καθαρό δανεισμό μέσα στην επιχειρηματική αξία, οι αποστάσεις περιορίζονται: 4,74 φορές για τη Motor Oil, 4,22 για τη HELLENiQ και 5,12 για τη διάμεσο.

Πίνακας 2 · Αποτίμηση: σημερινά κέρδη και προβλέψεις Εταιρεία EV/πωλήσεις TTM EV/EBITDA TTM P/E TTM P/E 2026e P/E 2027e Motor Oil 0,59× 4,74× 6,22× 5,95× 8,11× HELLENiQ Energy 0,58× 4,22× 5,19× 5,60× 7,66× Repsol 0,68× 5,02× 9,43× 5,34× 7,09× ORLEN 0,66× 3,80× 8,13× 6,18× 7,87× MOL 0,50× 3,63× 9,55× 6,84× 8,11× OMV 1,18× 5,23× 8,74× 7,36× 8,79× Neste 1,36× 10,03× 16,02× 8,46× 11,48× Galp 0,88× 5,26× 15,59× 9,49× 11,19× Διάμεσος 6 ξένων 0,78× 5,12× 9,49× 7,10× 8,45×

- FMP Corporate Fundamentals μέσω Bigdata.com, στιγμιότυπα 5/10/2026 περίπου 10:44–11:01 ώρα Αθήνας. TTM: τελευταίο διαθέσιμο δωδεκάμηνο του παρόχου. e: ετήσιες εκτιμήσεις αναλυτών, όχι δημοσιευμένα αποτελέσματα. Η διάμεσος αφορά αποκλειστικά τις έξι ξένες εταιρείες.

Το 2027 στενεύει την απόσταση

Εδώ βρίσκεται η ουσία του ελέγχου. Αν χρησιμοποιηθούν τα προβλεπόμενα κέρδη του 2027, το P/E της Motor Oil ανεβαίνει στο 8,11 και της HELLENiQ στο 7,66. Η διάμεσος των ξένων διαμορφώνεται στο 8,45. Η έκπτωση της πρώτης περιορίζεται περίπου στο 4% και της δεύτερης στο 9,3%.

Η μεταβολή αποτυπώνει την προσδοκία για υποχώρηση των κερδών ανά μετοχή κατά περίπου 27% και στους δύο ελληνικούς ομίλους το 2027, έναντι διαμέσου πτώσης 18,9% στους έξι ξένους. Η αγορά επομένως καλείται να κρίνει τη διάρκεια της σημερινής κερδοφορίας. Μια ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων θα βελτίωνε την εικόνα αποτίμησης· μια μεγαλύτερη κάμψη θα έκανε τους σημερινούς χαμηλούς δείκτες λιγότερο αντιπροσωπευτικούς.

Πίνακας 3 · Τι περιμένουν οι εκτιμήσεις για έσοδα και κέρδη Εταιρεία Έσοδα 2026/2025 Έσοδα 2027/2026 EPS 2027/2026 Motor Oil 20,0% −8,6% −26,7% HELLENiQ Energy 22,5% −3,1% −26,9% Repsol 45,9% −20,8% −24,7% ORLEN 15,6% −10,5% −21,5% MOL 11,4% −6,8% −15,7% OMV 24,5% −10,2% −16,3% Neste 15,7% +3,4% −26,3% Galp 37,3% −7,8% −15,2% Διάμεσος 6 ξένων 20,1% −9,0% −18,9%

- FMP μέσω Bigdata.com, 5/10/2026. Όλα τα μελλοντικά μεγέθη είναι εκτιμήσεις. EPS: κέρδη ανά μετοχή. Η μεταβολή εσόδων επηρεάζεται και από τις τιμές καυσίμων, χωρίς να ισοδυναμεί με μεταβολή όγκων παραγωγής.

Ο δεύτερος έλεγχος, με το προβλεπόμενο EBITDA, δείχνει ότι οι ελληνικές αποτιμήσεις παραμένουν κάτω από τη διάμεσο. Δεν καταλαμβάνουν όμως αυτομάτως την πρώτη θέση. Η MOL έχει χαμηλότερο EV/EBITDA τόσο για το 2026 όσο και για το 2027. Η ORLEN εμφανίζει επίσης χαμηλότερους αντίστοιχους πολλαπλασιαστές. Στο προβλεπόμενο P/E του 2027, η Repsol βρίσκεται χαμηλότερα από τις δύο ελληνικές.

Πίνακας 4 · Έλεγχος με το προβλεπόμενο EBITDA Εταιρεία EV/EBITDA 2026e EV/EBITDA 2027e Motor Oil 3,66× 4,06× HELLENiQ Energy 3,72× 4,37× Repsol 3,48× 4,26× ORLEN 3,44× 4,04× MOL 2,86× 3,25× OMV 4,65× 5,20× Neste 6,52× 7,57× Galp 5,89× 6,55× Διάμεσος 6 ξένων 4,06× 4,73×

Υπολογισμός: τρέχον EV / ετήσιο προβλεπόμενο EBITDA. Δεν προβλέπεται το μελλοντικό EV ή χρέος. Οι εκτιμήσεις δεν έχουν επαληθευτεί ότι χρησιμοποιούν απολύτως κοινές εταιρικές προσαρμογές.

Motor Oil: το πλεονέκτημα του ισολογισμού

Η Motor Oil διαθέτει ένα επιχείρημα με ιδιαίτερη αξία σε κυκλικό κλάδο: χαμηλή καθαρή μόχλευση. Ο δείκτης καθαρού χρέους προς EBITDA του παρόχου βρίσκεται στο 0,48, έναντι διαμέσου 0,95 των ξένων. Τα εταιρικά στοιχεία επιβεβαιώνουν την κατεύθυνση: ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε από περίπου 1,58 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025 σε 814 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026.

Στο εξάμηνο, τα προσαρμοσμένα EBITDA έφθασαν τα 967 εκατ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη τα 623 εκατ. ευρώ. Η μείωση χρέους δίνει μεγαλύτερη ευχέρεια για επενδύσεις και αντοχή σε μελλοντική κάμψη. Η αξία αυτής της ευχέρειας θα φανεί όταν οι συνθήκες γίνουν απαιτητικότερες και το ταμείο χρειαστεί να στηρίξει τη λειτουργία.

HELLENiQ: χαμηλότερο P/E, μεγαλύτερο χρέος

Η HELLENiQ εμφανίζει χαμηλότερο P/E τόσο στο τελευταίο δωδεκάμηνο όσο και στις εκτιμήσεις του 2027. Στο πρώτο εξάμηνο δημοσίευσε προσαρμοσμένα EBITDA 734 εκατ. ευρώ, προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 393 εκατ. και καθαρό δανεισμό 1,967 δισ. ευρώ. Η μόχλευση του παρόχου, στο 1,23, είναι υψηλότερη από τη Motor Oil και τη διάμεσο του ξένου δείγματος.

Ένας απλός έλεγχος στα προσαρμοσμένα ελληνικά αποτελέσματα αναδεικνύει πόσο αλλάζει η κατάταξη ανάλογα με τη βάση των κερδών. Αν διπλασιαστούν μηχανικά τα κέρδη του εξαμήνου, η κεφαλαιοποίηση αντιστοιχεί σε 5,85 φορές το μέγεθος για τη Motor Oil και 7,01 για τη HELLENiQ. Αυτή η άσκηση δείχνει την ευαισθησία της αποτίμησης στις προσαρμογές και στη διάρκεια των κερδών.

Πίνακας 5 · Ο ξεχωριστός έλεγχος των ελληνικών ομίλων Μετρική Motor Oil HELLENiQ Energy Προσαρμοσμένα EBITDA α΄ εξαμήνου 2026 €967 εκατ. €734 εκατ. Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη α΄ εξαμήνου €623 εκατ. €393 εκατ. Καθαρός δανεισμός στις 30/6/2026 €814 εκατ. €1.967 εκατ. Κεφαλαιοποίηση στιγμιότυπου 5/10/2026 €7,29 δισ. €5,51 δισ. Κεφαλαιοποίηση / (2 × προσαρμοσμένα κέρδη εξαμήνου) 5,85× 7,01× Καθαρό χρέος / (2 × προσαρμοσμένα EBITDA εξαμήνου) 0,42× 1,34×

- εταιρικά αποτελέσματα και τηλεδιασκέψεις α΄ εξαμήνου 2026· κεφαλαιοποιήσεις FMP. Ο διπλασιασμός εξαμήνου είναι μηχανική άσκηση, όχι πρόβλεψη έτους ή κανονικοποιημένων κερδών. Οι εταιρικές προσαρμογές και οι ορισμοί χρέους/EBITDA διαφέρουν από τους τυποποιημένους δείκτες TTM.

Τα μετρητά στηρίζουν την εικόνα — το μέρισμα είναι άλλο μέγεθος

Η απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών προσεγγίζει το 15% και στις δύο ελληνικές εταιρείες, έναντι διαμέσου 5,78% των ξένων. Πρόκειται για ισχυρό στήριγμα της τρέχουσας αποτίμησης: μετρά πόση ελεύθερη ταμειακή ροή αντιστοιχεί στη χρηματιστηριακή αξία.

Το μέγεθος χρειάζεται προσεκτική ανάγνωση. Η ταμειακή ροή μπορεί να κατευθυνθεί σε επενδύσεις, αποπληρωμή δανεισμού ή διανομές. Η ιστορική μερισματική απόδοση βρίσκεται στο 2,66% για τη Motor Oil και στο 3,33% για τη HELLENiQ, έναντι διαμέσου 4,51%. Οι επενδυτές που εξετάζουν αποκλειστικά την τρέχουσα χρηματική διανομή θα βρουν υψηλότερες αποδόσεις σε ορισμένους ξένους τίτλους.

Πίνακας 6 · Μόχλευση, ταμειακές ροές και ιστορικά μερίσματα Εταιρεία Καθαρό χρέος / EBITDA Κάλυψη τόκων FCF yield Μερισματική απόδοση Motor Oil 0,48× 4,95× 15,16% 2,66% HELLENiQ Energy 1,23× 10,69× 14,84% 3,33% Repsol 1,18× 17,34× 5,71% 3,60% ORLEN 0,36× 17,92× 7,81% 5,43% MOL 0,51× 3,90× 4,76% 6,45% OMV 1,31× 8,10× 5,49% 6,20% Neste 1,30× 12,56× 5,85% 0,63% Galp 0,72× 17,24× 9,23% 3,11% Διάμεσος 6 ξένων 0,95× 14,90× 5,78% 4,51%

- FMP μέσω Bigdata.com, TTM. FCF yield: ελεύθερη ταμειακή ροή / κεφαλαιοποίηση. Η μερισματική απόδοση αφορά ιστορικές πληρωμές στη σημερινή τιμή, χωρίς επαναγορές· δεν αποτελεί πρόβλεψη επόμενου μερίσματος.

Η υψηλή απόδοση κεφαλαίου περνά από τον κύκλο της διύλισης

Οι ελληνικοί όμιλοι παρουσιάζουν επίσης ισχυρή απόδοση κεφαλαίου. Το ROIC ανέρχεται σε 14,2% για τη Motor Oil και 16,5% για τη HELLENiQ, έναντι διαμέσου 10,5%. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων φθάνει το 33,5% και 36%, αντίστοιχα. Οι αριθμοί εξηγούν γιατί η συζήτηση για τις αποτιμήσεις δεν τελειώνει στην άνοδο των μετοχών.

Χρειάζεται όμως να αξιολογηθούν σε βάθος χρόνου. Το διυλιστήριο κερδίζει από τη σχέση ανάμεσα στην αξία των προϊόντων που πουλά και στο κόστος του αργού και της επεξεργασίας. Η τιμή του πετρελαίου από μόνη της δεν αρκεί για να περιγράψει αυτή τη σχέση. Η στενότητα δυναμικότητας στην Ευρώπη και η εξαγωγική ευελιξία υποστηρίζουν τις ελληνικές μονάδες, ενώ η διάρκεια των υψηλών περιθωρίων παραμένει βασική μεταβλητή.

Πίνακας 7 · Κερδοφορία και αποδοτικότητα κεφαλαίου Εταιρεία Μικτό περιθώριο Περιθώριο EBITDA Λειτουργικό περιθώριο Περιθώριο FCF ROIC ROE Motor Oil 13,6% 12,4% 9,2% 8,0% 14,2% 33,5% HELLENiQ Energy 16,9% 13,7% 11,1% 6,1% 16,5% 36,0% Repsol 22,0% 13,6% 11,0% 3,0% 9,1% 14,1% ORLEN 21,4% 17,4% 13,6% 4,7% 12,8% 14,1% MOL 13,5% 13,6% 6,2% 2,0% 6,9% 9,4% OMV 25,0% 22,5% 14,1% 4,8% 5,7% 18,0% Neste 11,9% 13,5% 10,2% 6,9% 12,0% 19,8% Galp 14,1% 16,8% 16,5% 7,0% 16,4% 24,7% Διάμεσος 6 ξένων 17,8% 15,2% 12,3% 4,8% 10,5% 16,1%

- FMP μέσω Bigdata.com, TTM. ROIC: απόδοση επενδεδυμένου κεφαλαίου· ROE: απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Τυποποιημένοι δείκτες με τις παραδοχές του παρόχου. Περιθώριο FCF = FCF yield × τιμή/πωλήσεις. Τα διαφορετικά επιχειρηματικά μείγματα περιορίζουν την άμεση σύγκριση περιθωρίων.

Πού βρίσκεται τελικά η έκπτωση

Η σύγκριση αποκαλύπτει μια αποτίμηση που στηρίζεται σε ισχυρά σημερινά κέρδη και ταυτόχρονα προεξοφλεί την υποχώρησή τους. Οι δύο ελληνικές εταιρείες διατηρούν πλεονεκτήματα στις ταμειακές ροές και στην απόδοση κεφαλαίου. Η Motor Oil ξεχωρίζει στη μόχλευση, ενώ η HELLENiQ στο P/E. Η αξιολόγηση αλλάζει όταν συνεκτιμηθούν τα προβλεπόμενα κέρδη και οι διαφορετικές δραστηριότητες των ανταγωνιστών.

Πίνακας 8 · Πόσο χαμηλότερη είναι η ελληνική αποτίμηση Βάση σύγκρισης Motor Oil HELLENiQ Energy Έκπτωση στο P/E τελευταίου δωδεκαμήνου 34,5% 45,3% Έκπτωση στο EV/EBITDA τελευταίου δωδεκαμήνου 7,5% 17,6% Έκπτωση στο προβλεπόμενο P/E 2027 4,0% 9,3%

Υπολογισμοί έναντι της διαμέσου των έξι ξένων εταιρειών με τα μη στρογγυλοποιημένα στοιχεία της βάσης. Η έκπτωση περιγράφει τη διαφορά πολλαπλασιαστών· δεν ισοδυναμεί με περιθώριο ανόδου ή τιμή στόχο.

Πίνακας 9 · Τα επιχειρήματα και τα όριά τους Παράγοντας Μετρήσιμη ένδειξη Τι σημαίνει Κέρδη 2027 Προβλεπόμενη πτώση EPS περίπου 27% στις ελληνικές Περιορίζει την έκπτωση που δείχνει το σημερινό P/E. Μόχλευση Motor Oil 0,48× έναντι διαμέσου 0,95× Στηρίζει την αντοχή του ισολογισμού. Μόχλευση HELLENiQ 1,23× έναντι διαμέσου 0,95× Μπορεί να δικαιολογεί μέρος της έκπτωσης. Ελεύθερες ταμειακές ροές FCF yield περίπου 15% και στις δύο Στηρίζει την αποτίμηση, με εξάρτηση από τον κύκλο. Απόδοση κεφαλαίου ROIC 14,2% / 16,5% έναντι 10,5% Ισχυρό τρέχον αποτέλεσμα, χωρίς εγγύηση διάρκειας. Μερίσματα 2,66% / 3,33% έναντι διαμέσου 4,51% Υψηλότερες ιστορικές διανομές σε ορισμένους ανταγωνιστές. Λογιστικές προσαρμογές Αποθέματα, έκτακτα στοιχεία, διαφορετικοί ορισμοί Απαιτείται κοινή βάση για αποτίμηση ολόκληρου του κύκλου. Επιχειρηματικό μείγμα Διαφορετική έκθεση σε εξόρυξη, χημικά και νέα καύσιμα Περιορίζει τη σύγκριση με έναν μόνο δείκτη.

Σύνθεση της παρούσας ανάλυσης. Οι παράγοντες δεν απομονώνουν ούτε ποσοτικοποιούν μια ανεξήγητη υποτίμηση.

Πρώτα, τα περιθώρια διύλισης και τις επόμενες αναθεωρήσεις κερδών. Έπειτα, τη μετατροπή αυτών των κερδών σε μετρητά, την εξέλιξη του καθαρού χρέους και τις επενδυτικές υποχρεώσεις. Διακοπές λειτουργίας, επιδράσεις αποθεμάτων, μεταφορικό κόστος και αλλαγές φορολογίας μπορούν να μετακινήσουν την τελική εικόνα πολύ περισσότερο από μια μικρή διαφορά πολλαπλασιαστή.

Οι προβλέψεις έχουν επίσης περιορισμένη κάλυψη. Στη συγκεκριμένη βάση, η Motor Oil διαθέτει δύο αναλυτές για το 2026 και πέντε για το 2027, ενώ η HELLENiQ τρεις και πέντε αντίστοιχα. Το εύρος προβλέψεων EPS του 2027 είναι 5,23–13,23 ευρώ για τη Motor Oil και 1,12–3,83 ευρώ για τη HELLENiQ. Πρόκειται για διασπορά εκτιμήσεων, με αρκετά μεγάλη απόσταση ώστε κάθε τιμή στόχος να απαιτεί ρητές και καλά τεκμηριωμένες παραδοχές.

Το επόμενο στοίχημα είναι η διάρκεια των κερδών

Το ελληνικό δίδυμο έχει κερδίσει τη χρηματιστηριακή κούρσα του συγκεκριμένου ευρωπαϊκού δείγματος μέχρι σήμερα. Η ισχυρή κερδοφορία και η παραγωγή μετρητών προσφέρουν ουσιαστική βάση στην αποτίμηση. Η σύγκριση του 2027, ωστόσο, δείχνει ότι η απόσταση από τους ανταγωνιστές έχει ήδη μικρύνει.

Μετά από ένα ράλι πάνω από 110%, το επόμενο κεφάλαιο θα γραφτεί από τα κέρδη που θα αντέξουν. Η Motor Oil έχει το πλεονέκτημα του ισολογισμού. Η HELLENiQ διατηρεί χαμηλότερο πολλαπλασιαστή κερδών. Για αμφότερες, η δύναμη των επόμενων αποτελεσμάτων θα κρίνει πόση αξία απομένει πίσω από τη σημερινή χρηματιστηριακή επιτυχία.

Στοιχεία / Πηγές

Αποδόσεις: MarketScreener, κλείσιμο 2 Οκτωβρίου 2026. Αποτίμηση, ταμειακές ροές, δείκτες και ετήσιες εκτιμήσεις: FMP Corporate Fundamentals μέσω Bigdata.com, ανάκτηση 5 Οκτωβρίου 2026, περίπου 10:44–11:01 ώρα Αθήνας. TTM: τα τελευταία διαθέσιμα δωδεκάμηνα, συνδεδεμένα με τις τελευταίες δημοσιεύσεις, κατά κανόνα έως 30 Ιουνίου 2026. Ελληνικά εταιρικά μεγέθη: Motor Oil, αποτελέσματα και τηλεδιάσκεψη β΄ τριμήνου, 26 Αυγούστου 2026· HELLENiQ Energy, επίσημα αποτελέσματα και τηλεδιάσκεψη α΄ εξαμήνου, 5 Αυγούστου 2026. Κλαδικό πλαίσιο: “Greek refineries gain edge as Europe’s refining capacity shrinks”, 24 Αυγούστου 2026, αρχείο Bigdata.com. Οι πίνακες συνδυάζουν δημοσιευμένα στοιχεία, εκτιμήσεις και υπολογισμούς της ανάλυσης, με τις διακρίσεις που αναγράφονται σε κάθε λεζάντα. Οι αποδόσεις της Παρασκευής και οι αποτιμήσεις της Δευτέρας έχουν διαφορετική ημερομηνία αναφοράς.

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