Bitcoin στα 82.200: 729 εκατ. έφυγαν από τα ETF — Τα shorts στοιβάζονται πάνω από τη ζώνη των 80.000

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Το Bitcoin δοκιμάζει ξανά τις αντοχές της ζώνης των 80.000 δολαρίων, καθώς η διόρθωση συνδυάζει μαζικές εκροές από τα αμερικανικά ETF, εκκαθάριση των μοχλευμένων long θέσεων και απότομη στροφή των futures σε αρνητική χρηματοδότηση. Το πρωί της 9ης Οκτωβρίου διαπραγματευόταν κοντά στα 82.226 δολάρια, με ενδοημερήσιο εύρος από 80.432 έως 83.183 δολάρια. Η τελευταία κίνηση έχει ήδη ακυρώσει μεγάλο μέρος των κερδών του Σεπτεμβρίου, χωρίς όμως να έχει διασπάσει οριστικά τη μακροπρόθεσμη ανοδική δομή.

Η πίεση δεν προέρχεται από έναν μόνο παράγοντα. Τα spot Bitcoin ETF των ΗΠΑ κατέγραψαν συνολικές καθαρές εκροές 729 εκατ. δολαρίων στις 7 και 8 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, το funding rate στη Binance υποχώρησε σε χαμηλό εννέα μηνών, δείχνοντας ότι οι traders των perpetual futures στοιβάζονται πλέον στην πλευρά των shorts. Στο βάθος, το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια, οι υψηλές αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και η πιο αυστηρή στάση της Federal Reserve κάνουν το χρήμα ακριβότερο για όλα τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου.

Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Το Bitcoin κινούνταν το πρωί της 9ης Οκτωβρίου κοντά στα 82.226 δολάρια, έχοντας αγγίξει ενδοημερήσιο χαμηλό 80.432 δολαρίων.

Τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF εμφάνισαν καθαρές εκροές 484,9 εκατ. δολαρίων στις 7 Οκτωβρίου και άλλα 244,1 εκατ. στις 8 Οκτωβρίου.

Στη συνεδρίαση της 7ης Οκτωβρίου, το IBIT της BlackRock έχασε 207,7 εκατ. δολάρια και το FBTC της Fidelity 105,1 εκατ.

Το funding rate του Bitcoin στη Binance υποχώρησε περίπου στο -0,00215, σύμφωνα με τον αναλυτή Arab Chain, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο.

Η κρίσιμη τεχνική περιοχή εντοπίζεται μεταξύ περίπου 79.700 και 81.200 δολαρίων. Καθαρή απώλεια των 80.000 θα επιβαρύνει αισθητά τη βραχυπρόθεσμη εικόνα.

Οι συνεργασίες Breez–AI developers και EDX–VerifiedX δείχνουν επέκταση της υποδομής του Bitcoin, αλλά δεν αποτελούν άμεση εγγύηση νέας επενδυτικής ζήτησης.

Δύο ημέρες, εκροές 729 εκατ. δολαρίων

Η ισχυρότερη ένδειξη πραγματικής πίεσης έρχεται από τα ETF. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Farside Investors, οι καθαρές εκροές έφθασαν τα 484,9 εκατ. δολάρια στις 7 Οκτωβρίου, τη χειρότερη ημερήσια επίδοση από τον Ιούνιο. Ακολούθησαν άλλα 244,1 εκατ. δολάρια στις 8 Οκτωβρίου, ανεβάζοντας το άθροισμα των δύο συνεδριάσεων στα 729 εκατ. δολάρια.

Η κατανομή δείχνει ότι η κίνηση δεν περιορίστηκε σε ένα προϊόν. Στις 7 Οκτωβρίου, το IBIT της BlackRock είχε καθαρές εκροές 207,7 εκατ. δολαρίων, το FBTC της Fidelity 105,1 εκατ., το ARKB της Ark/21Shares 101,7 εκατ. και το GBTC της Grayscale 39,3 εκατ. Την επόμενη ημέρα, το μεγαλύτερο βάρος πέρασε στο FBTC, με εκροές 197,1 εκατ. δολαρίων, ενώ το IBIT έχασε άλλα 5,5 εκατ.

Η εικόνα δεν ισοδυναμεί ακόμη με εγκατάλειψη της αγοράς. Οι σωρευτικές καθαρές εισροές των αμερικανικών προϊόντων παραμένουν πάνω από 57 δισ. δολάρια. Ωστόσο, η ταχύτητα της αντιστροφής έχει σημασία: μία συνεδρίαση διέγραψε περίπου το 81% των 595,3 εκατ. δολαρίων που είχαν εισρεύσει στις προηγούμενες εννέα ημέρες. Η θεσμική ζήτηση, που είχε λειτουργήσει ως βασικό ανάχωμα, δεν αγοράζει πλέον μηχανικά κάθε πτώση.

Η μόχλευση γύρισε μπούμερανγκ στους αγοραστές

Η διόρθωση ενισχύθηκε από τις αναγκαστικές ρευστοποιήσεις. Σύμφωνα με στοιχεία της CoinGlass που επικαλείται μία από τις πηγές, περίπου 429 εκατ. δολάρια σε μοχλευμένες θέσεις έκλεισαν αναγκαστικά σε ένα 24ωρο και το 87,5% αφορούσε long θέσεις. Το Bitcoin αντιπροσώπευσε περίπου 135,5 εκατ. δολάρια και το Ethereum 96,1 εκατ.

Ο μηχανισμός είναι αυτοτροφοδοτούμενος. Όταν η τιμή περνά κάτω από τα όρια ασφαλείας μιας μοχλευμένης long θέσης, το ανταλλακτήριο πουλά το περιουσιακό στοιχείο για να περιορίσει τη ζημία. Οι αναγκαστικές πωλήσεις πιέζουν περαιτέρω την τιμή και ενεργοποιούν το επόμενο κύμα εκκαθαρίσεων. Γι’ αυτό μια αρχική υποχώρηση μπορεί να μετατραπεί σε απότομη κίνηση χωρίς να έχει μεσολαβήσει αντίστοιχη αλλαγή στη μακροπρόθεσμη αξία του δικτύου.

Το μεγάλο μέρος της υπερβολικής long μόχλευσης έχει πλέον απομακρυνθεί. Αυτό καθαρίζει την αγορά από εύθραυστες θέσεις, αλλά δεν δημιουργεί αυτομάτως πυθμένα. Χρειάζεται επιστροφή αγοραστών στη spot αγορά και σταθεροποίηση των ETF για να μετατραπεί η απομόχλευση σε βάση ανάκαμψης.

Funding rate σε χαμηλό εννέα μηνών: προειδοποίηση ή καύσιμο για squeeze;

Ο αναλυτής Arab Chain, χρησιμοποιώντας δεδομένα της CryptoQuant, υπολόγισε ότι το funding rate του Bitcoin στη Binance υποχώρησε περίπου στο -0,00215, από θετικά επίπεδα τους προηγούμενους μήνες και αισθητά χαμηλότερα από τον κινητό μέσο όρο 30 ημερών, ο οποίος βρισκόταν περίπου στο 0,00458.

Το αρνητικό funding σημαίνει ότι οι κάτοχοι short θέσεων πληρώνουν τους κατόχους long για να διατηρήσουν τις θέσεις τους. Με απλά λόγια, η ζήτηση για πτωτικά στοιχήματα έχει γίνει μεγαλύτερη. Είναι σαφής ένδειξη αλλαγής της τοποθέτησης των traders, όχι όμως απόδειξη ότι η τιμή θα συνεχίσει υποχρεωτικά χαμηλότερα.

Η ίδια ανισορροπία μπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα. Εάν η spot ζήτηση επιστρέψει και η τιμή κινηθεί ανοδικά, οι συσσωρευμένες short θέσεις μπορεί να αναγκαστούν να κλείσουν αγοράζοντας Bitcoin. Τότε ένα ανοδικό κύμα ενισχύεται από short squeeze. Για να υπάρξει τέτοια επιβεβαίωση, η αγορά χρειάζεται πρώτα ανάκτηση της περιοχής 82.600-83.500 δολαρίων και σταδιακή επιστροφή του funding προς το ουδέτερο.

Η μάχη των 80.000 και η τεχνική ζώνη των 79.700-81.200

Η προηγούμενη στήριξη γύρω από τα 82.626 δολάρια παραβιάστηκε, ενώ η τιμή έφθασε έως τα 80.432. Η επόμενη ζώνη που παρακολουθούν οι τεχνικοί αναλυτές εκτείνεται περίπου από 81.166 έως 79.705 δολάρια. Πολύ κοντά, γύρω στα 79.662 δολάρια, βρισκόταν και το ανώτερο όριο της ημερήσιας ζώνης τάσης στο διάγραμμα της πηγής.

Τα επίπεδα αυτά δεν είναι μαγικές γραμμές. Συγκεντρώνουν, όμως, αρκετές διαφορετικές τεχνικές ενδείξεις ώστε να αποτελούν πιθανή περιοχή αντίδρασης. Παραμονή πάνω από τα 80.000 και επιστροφή πάνω από τα 82.600 θα διατηρήσει το σενάριο μιας ελεγχόμενης διόρθωσης. Ημερήσιο κλείσιμο κάτω από περίπου 79.700 θα αυξήσει τον κίνδυνο η πτώση να αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος.

Ο ημερήσιος RSI είχε υποχωρήσει στο 45,8 από 52,5, περνώντας κάτω από την ουδέτερη ζώνη των 50 μονάδων. Ο ADX παρέμενε υψηλός στο 40,7, αν και χαμηλότερος από την προηγούμενη ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά εξακολουθεί να έχει ισχυρή τάση, αλλά η ανοδική ορμή αποδυναμώνεται. Παράλληλα, ο εκθετικός κινητός μέσος 50 ημερών παρέμενε πάνω από τον αντίστοιχο των 200 ημερών. Το μακροπρόθεσμο «golden cross» δεν έχει ακυρωθεί, αλλά δεν προστατεύει την αγορά από μια βαθύτερη βραχυπρόθεσμη διόρθωση.

Πετρέλαιο, ομόλογα και Fed κάνουν το χρήμα ακριβότερο

Η πίεση στο Bitcoin εντάσσεται σε ευρύτερη αποστροφή κινδύνου. Το Brent έκλεισε στις 8 Οκτωβρίου στα 104,28 δολάρια, με άνοδο περίπου 4%, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή και οι διακοπές παραγωγής στον Κόλπο του Μεξικού ενίσχυσαν τον φόβο νέου πληθωριστικού κύματος.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του αμερικανικού 30ετούς είχε προηγουμένως αγγίξει περίπου το 5,73%, υψηλό 24 ετών. Η ισχυρή δημοπρασία της 8ης Οκτωβρίου έφερε προσωρινή αποκλιμάκωση: το νέο 30ετές τιμολογήθηκε με απόδοση 5,618%, ενώ το 10ετές υποχώρησε περίπου στο 5,227%. Η βελτίωση είναι σχετική. Οι αποδόσεις παραμένουν εξαιρετικά υψηλές και προσφέρουν στους επενδυτές ένα ισχυρό, λιγότερο ευμετάβλητο αντίπαλο απέναντι στο Bitcoin.

Η Federal Reserve είχε ήδη αυξήσει τον Σεπτέμβριο το εύρος του βασικού επιτοκίου στο 3,75%-4%. Τα πρακτικά που δημοσιεύθηκαν στις 7 Οκτωβρίου έδειξαν ότι η πλειονότητα των αξιωματούχων εξακολουθεί να βλέπει τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση έως το τέλος του έτους, χωρίς πλήρη συμφωνία για τον χρόνο και την έντασή της. Η αγορά επομένως δεν τιμολογεί μόνο υψηλά επιτόκια, αλλά και παρατεταμένη αβεβαιότητα.

Οι AI agents φέρνουν νέο κύμα αιτημάτων για πληρωμές με Bitcoin

Μέσα στην αρνητική συγκυρία της τιμής, η Breez καταγράφει μια διαφορετική τάση στην πραγματική χρήση. Η εταιρεία λογισμικού Bitcoin υποστηρίζει ότι τα αιτήματα συνεργασίας για τα εργαλεία ανάπτυξής της αυξήθηκαν κατά περίπου 14 φορές μετά τη διάδοση των AI coding agents και ειδικά του Claude Code.

Σύμφωνα με την ίδια την Breez, νέα αιτήματα προέρχονται από εφαρμογές γυμναστικής, υπηρεσίες μηνυμάτων, eSIM για ταξιδιώτες και ακόμη και εφαρμογές αναγνώρισης μανιταριών. Ένα αυξανόμενο μέρος των επαφών γίνεται από software agents που ενεργούν για λογαριασμό των ομάδων ανάπτυξης. Το Bitcoin προτιμάται επειδή επιτρέπει σε μια εφαρμογή να ενεργοποιήσει διεθνείς πληρωμές χωρίς να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό σε κάθε αγορά.

Η αύξηση κατά 14 φορές είναι εταιρικός ισχυρισμός και όχι ανεξάρτητα ελεγμένο μέτρο συνολικής υιοθέτησης. Επιπλέον, περισσότερα αιτήματα προς έναν πάροχο SDK δεν σημαίνουν αυτομάτως περισσότερες συναλλαγές ή άμεση αγορά Bitcoin. Δείχνουν, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη με AI μειώνει το τεχνικό κόστος ενσωμάτωσης πληρωμών και μπορεί να διευρύνει τη βάση των εφαρμογών που χρησιμοποιούν το δίκτυο.

EDX και VerifiedX ανοίγουν νέο θεσμικό κανάλι για το vBTC

Η EDX Markets και η VerifiedX ανακοίνωσαν στρατηγική συνεργασία για την εισαγωγή του Verified Bitcoin, ή vBTC, σε θεσμική spot διαπραγμάτευση. Η EDX θα συμμετέχει παράλληλα στο δίκτυο VerifiedX ως validator, αποκτώντας ρόλο στην επικύρωση και τη διακυβέρνηση της υποδομής.

Η VerifiedX περιγράφει το vBTC ως προγραμματιζόμενη αναπαράσταση Bitcoin με κάλυψη ένα προς ένα και δυνατότητα εξαργύρωσης σε εγγενές BTC. Η δομή στοχεύει να επιτρέψει συναλλαγές, arbitrage, διαχείριση εταιρικών διαθεσίμων, δανεισμό και εφαρμογές αποκεντρωμένης χρηματοδότησης σε ένα περιβάλλον σχεδιασμένο για θεσμικούς επενδυτές.

Η συνεργασία είναι πραγματικό βήμα επέκτασης της χρηματοοικονομικής υποδομής, αλλά οι ιδιότητες της πλήρους κάλυψης και της συνεχούς ρευστότητας εξαργύρωσης αποτελούν δηλώσεις της VerifiedX που θα πρέπει να επιβεβαιώνονται στην πράξη. Κάθε tokenized μορφή προσθέτει τεχνολογικό, λειτουργικό, κανονιστικό και ενδεχομένως αντισυμβαλλόμενο κίνδυνο πέρα από την κατοχή εγγενούς Bitcoin.

Το συμπέρασμα: η υποδομή μεγαλώνει, η τιμή ζητά αγοραστές τώρα

Οι τέσσερις εξελίξεις περιγράφουν δύο διαφορετικούς χρόνους της αγοράς. Στον βραχυπρόθεσμο χρόνο, οι εκροές 729 εκατ. δολαρίων από τα ETF, οι ρευστοποιήσεις των long, τα αρνητικά funding rates και το ακριβό χρήμα πιέζουν την τιμή προς τη ζώνη των 80.000. Στον μακροπρόθεσμο χρόνο, οι AI developers, οι νέες λύσεις πληρωμών και η θεσμική διαπραγμάτευση προγραμματιζόμενου Bitcoin διευρύνουν τις πιθανές χρήσεις του δικτύου.

Το δεύτερο δεν ακυρώνει το πρώτο. Η τεχνολογική υιοθέτηση χρειάζεται χρόνο για να μετατραπεί σε μετρήσιμη ζήτηση, ενώ οι πωλήσεις των ETF και οι εκκαθαρίσεις παραγώγων επηρεάζουν την αγορά άμεσα. Για να αντιστραφεί η πίεση, το Bitcoin πρέπει να κρατήσει τη ζώνη 79.700-81.200, να ανακτήσει τα 82.600-83.500 και να δει τις ημερήσιες ροές των ETF να σταθεροποιούνται. Μέχρι τότε, η αγορά δεν στερείται μακροπρόθεσμων αφηγημάτων· στερείται άμεσων αγοραστών.