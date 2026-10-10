Bitcoin στα 82.600 δολάρια: Η άμυνα των 80.000 μετά το ξεφόρτωμα μόχλευσης 1,09 δισ.

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Το Bitcoin προσπαθεί να σταθεροποιηθεί πάνω από τη ζώνη των 82.000 δολαρίων, αφού η απότομη διόρθωση της Πέμπτης εκκαθάρισε πάνω από 1 δισ. δολάρια σε μοχλευμένες θέσεις στην ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων. Η ανάκαμψη από τα 80.350 δολάρια δείχνει ότι οι αγοραστές υπερασπίζονται ακόμη την περιοχή των 80.000, αλλά η τεχνική εικόνα δεν έχει καθαρίσει: οι πωλητές συγκεντρώνονται από τα 84.000 έως τα 87.000 δολάρια, ενώ η αγορά περιμένει τον αμερικανικό πληθωρισμό της 14ης Οκτωβρίου.

Τρέχουσα εικόνα: περίπου 82.629 δολάρια λίγο πριν από τις 08:00 ώρα Ελλάδας στις 10 Οκτωβρίου, με ημερήσιο εύρος 82.192–83.398 δολαρίων.

περίπου 82.629 δολάρια λίγο πριν από τις 08:00 ώρα Ελλάδας στις 10 Οκτωβρίου, με ημερήσιο εύρος 82.192–83.398 δολαρίων. Κρίσιμη στήριξη: 79.600–80.400 δολάρια.

79.600–80.400 δολάρια. Πρώτες αντιστάσεις: 84.000–85.000 και στη συνέχεια 86.500–87.000 δολάρια.

84.000–85.000 και στη συνέχεια 86.500–87.000 δολάρια. Βασικός καταλύτης: τα στοιχεία CPI των ΗΠΑ στις 14 Οκτωβρίου, μαζί με τις αποδόσεις των ομολόγων και τη ροή κεφαλαίων προς τα spot ETF.

Από τα 80.350 πίσω στα 83.000 — αλλά χωρίς καθαρή διάσπαση

Η βίαιη υποχώρηση της Πέμπτης έφερε το Bitcoin έως περίπου τα 80.350 δολάρια. Την Παρασκευή η τιμή ανέκτησε προσωρινά τα 83.000 δολάρια, καθώς βελτιώθηκε η διάθεση για ανάληψη κινδύνου μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Η είδηση περιόρισε μέρος του γεωπολιτικού ασφαλίστρου, χωρίς όμως να εξαλείψει τον κίνδυνο από τις υψηλές τιμές ενέργειας, το ισχυρό δολάριο και τις αυξημένες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων.

Η ανάκαμψη, επομένως, είναι γεγονός· η επιστροφή σε ανοδική τάση δεν είναι ακόμη. Η περιοχή των 84.000 δολαρίων, που λειτουργούσε ως στήριξη, έχει μετατραπεί σε πρώτο εμπόδιο. Η Bitfinex Alpha θεωρεί πιθανότερη μια περίοδο συσσώρευσης μεταξύ 81.300 και 86.500 δολαρίων έως τη δημοσίευση του αμερικανικού CPI στις 14 Οκτωβρίου, με επαναλαμβανόμενες δοκιμές των 84.000.

Ρευστοποιήσεις 1,09 δισ.: Η μόχλευση επιτάχυνε την πτώση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της CoinGlass που επικαλούνται οι πηγές, οι συνολικές ρευστοποιήσεις στην αγορά κρυπτονομισμάτων έφθασαν περίπου τα 1,09 δισ. δολάρια σε 24 ώρες. Περίπου 1,05 δισ. αφορούσαν long θέσεις. Το ποσό αφορά το σύνολο της αγοράς και όχι αποκλειστικά το Bitcoin, όμως αποτυπώνει πόσο γρήγορα η υπερβολική μόχλευση μετέτρεψε μια μακροοικονομική διόρθωση σε κύμα αναγκαστικών πωλήσεων.

Παράλληλα, αναλυτές της CryptoQuant κατέγραψαν μεταφορά περίπου 55.600 BTC προς ανταλλακτήρια με ζημία μέσα σε ένα 24ωρο. Η ένδειξη παραπέμπει σε πίεση από κατόχους που αγόρασαν υψηλότερα, αλλά χρειάζεται προσοχή στην ερμηνεία: μια κατάθεση σε ανταλλακτήριο αυξάνει τη δυνητική προσφορά, δεν αποδεικνύει ότι όλα τα νομίσματα πωλήθηκαν.

Η μάχη των 79.600–80.400 δολαρίων

Το τεχνικό σημείο αναφοράς βρίσκεται στη ζώνη 79.600–80.400 δολαρίων. Εκεί συμπίπτουν το πρόσφατο χαμηλό και το ημερήσιο Supertrend, το οποίο εντοπίζεται στα 79.663,52 δολάρια. Όσο η περιοχή κρατά, η ευρύτερη ανοδική δομή που προέκυψε από τη διάσπαση ενός καθοδικού σχηματισμού στο εβδομαδιαίο γράφημα παραμένει ενεργή.

Η βραχυπρόθεσμη ορμή, ωστόσο, έχει εξασθενήσει. Ο ημερήσιος MACD βρισκόταν στις 1.172 μονάδες, χαμηλότερα από τη γραμμή σήματος των 1.709,23, με αρνητικό ιστόγραμμα 537,22 μονάδων. Η ένδειξη καταγράφει επιβράδυνση της ανόδου, όχι αυτομάτως αντιστροφή της μακροπρόθεσμης τάσης. Στο εβδομαδιαίο γράφημα, ο Awesome Oscillator παρέμενε θετικός στις 10.355,38 μονάδες, ενώ ο ADX στο 27,40 έδειχνε ότι υπάρχει τάση με μέτρια ισχύ, χωρίς να προσδιορίζει την κατεύθυνσή της.

Για τους αγοραστές, πρώτο βήμα είναι η σταθερή επαναφορά πάνω από τα 84.000–85.000 δολάρια. Η αποφασιστική αντίσταση βρίσκεται στα 86.500–87.000, όπου συσσωρεύεται ρευστότητα πωλητών. Μόνο ένα πειστικό κλείσιμο πάνω από αυτή τη ζώνη θα ενίσχυε το σενάριο κίνησης προς τα 90.000. Αντίθετα, καθαρή απώλεια των 79.600–80.400 θα άνοιγε χώρο για τα 75.000–76.000 δολάρια. Πρόκειται για τεχνικά σενάρια και όχι για βεβαιότητες.

Οι αναφορές για Ledger δεν έγιναν γενικευμένος πανικός

Η αγορά απορρόφησε επίσης τις αναφορές για απώλειες κεφαλαίων από χρήστες στη Νοτιοανατολική Ασία που είχαν αγοράσει συσκευές Ledger μέσω του μεταπωλητή CryptoBilis. Η Ledger επιβεβαίωσε ότι ερευνά το περιστατικό, ζήτησε από τον μεταπωλητή να αναστείλει πωλήσεις και αποστολές και συνέστησε στους επηρεαζόμενους πελάτες να μεταφέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε νέα συσκευή με νέο seed phrase.

Ερευνητές της αλυσίδας υπολόγισαν τις ύποπτες μεταφορές μεταξύ 72 και 86 εκατ. δολαρίων, αλλά τα ποσά δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα και ενδέχεται να επικαλύπτονται. Μέχρι στιγμής, τα διαθέσιμα στοιχεία παραπέμπουν σε ζήτημα που συνδέεται με συγκεκριμένο κανάλι μεταπώλησης και όχι σε επιβεβαιωμένη παραβίαση του πρωτοκόλλου του Bitcoin ή όλων των συσκευών Ledger. Το γεγονός ότι η τιμή παρέμεινε κοντά στα 82.500 δολάρια δείχνει ότι οι επενδυτές δεν αντιμετώπισαν την υπόθεση ως συστημικό πλήγμα για την αγορά.

Κυβερνητικές μεταφορές και η διαφορά ανάμεσα σε κίνηση και πώληση

Πρόσθετη νευρικότητα προκάλεσαν κινήσεις 833,6 BTC, αξίας περίπου 71,6 εκατ. δολαρίων στις τιμές της καταγραφής, από πορτοφόλια που συνδέονται με κατασχέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης προς υποδομές που σχετίζονται με την Coinbase Prime. Από αυτά, 264,9 BTC αποδίδονται στην υπόθεση Bitfinex και 568,7 BTC σε κατασχεμένα κεφάλαια από την υπόθεση Potapenko–Turogin.

Η μεταφορά προς θεσμική πλατφόρμα δημιουργεί εύλογες προσδοκίες για πιθανή διάθεση, αλλά δεν αποτελεί απόδειξη ότι πραγματοποιήθηκε πώληση. Η διάκριση έχει σημασία, επειδή σε μια αγορά με περιορισμένη ρευστότητα οι φήμες γύρω από κυβερνητικά πορτοφόλια μπορούν να επηρεάσουν την τιμή πριν υπάρξει πραγματική προσφορά.

Το θεσμικό αφήγημα διευρύνεται πέρα από τα ETF

Σε αντίστιξη με τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα, η εταιρεία Meanwhile ανακοίνωσε νέα χρηματοδότηση 37,5 εκατ. δολαρίων, με επικεφαλής την Bain Capital Crypto και συμμετοχή των Haun Ventures, Framework Ventures, Pantera Capital, Apollo, Northwestern Mutual Future Ventures και Morgan Creek Digital. Η εταιρεία αναφέρει ότι η συνολική χρηματοδότησή της έχει ξεπεράσει τα 180 εκατ. δολάρια.

Η Meanwhile προσφέρει ασφαλιστικά προϊόντα ζωής με ασφάλιστρα, αποθεματικά και παροχές εκφρασμένα σε Bitcoin. Ο διευθύνων σύμβουλος Zac Townsend αποδίδει τη ζήτηση κυρίως σε εύπορες οικογένειες στην Ασία, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή που αναζητούν ρυθμιζόμενο τρόπο μεταβίβασης BTC. Η λειτουργική της εταιρεία στις Βερμούδες εμφανίζεται στα μητρώα της Bermuda Monetary Authority με άδεια Class IILT, η οποία ισχύει από τον Ιούλιο του 2024.

Η χρηματοδότηση είναι επιβεβαιωμένο εταιρικό γεγονός· οι προβλέψεις για τη μελλοντική ζήτηση παραμένουν εκτιμήσεις της διοίκησης. Ωστόσο, η εξέλιξη δείχνει ότι η θεσμική υιοθέτηση του Bitcoin δεν περιορίζεται πλέον στα ETF και στα εταιρικά ταμεία, αλλά επεκτείνεται σταδιακά σε ασφάλιση, κληρονομικό σχεδιασμό και διαχείριση περιουσίας.

Τι κρίνει την επόμενη κίνηση

Το άμεσο ισοζύγιο είναι εύθραυστο. Η υποχώρηση του γεωπολιτικού φόβου και η εκκαθάριση της υπερβολικής μόχλευσης βοήθησαν την αντίδραση από τα 80.350 δολάρια. Από την άλλη πλευρά, το Bitcoin εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από την πρώτη ουσιαστική αντίσταση, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων, η πορεία του δολαρίου και οι ροές των spot ETF μπορούν να ανατρέψουν γρήγορα το κλίμα.

Η αγορά, συνεπώς, δεν έχει επιλέξει ακόμη ανάμεσα σε συσσώρευση και νέα διόρθωση. Η ζώνη 79.600–80.400 αποτελεί την άμυνα των αγοραστών, τα 86.500–87.000 το επίπεδο που θα επιβεβαίωνε επαναφορά της ανοδικής ορμής και ο CPI της 14ης Οκτωβρίου τον πλησιέστερο μακροοικονομικό καταλύτη. Μέχρι να δοθεί καθαρή διάσπαση προς μία από τις δύο κατευθύνσεις, οι απότομες κινήσεις μέσα στο εύρος παραμένουν το πιθανότερο σενάριο.