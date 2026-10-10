Η Ευρώπη πατάει φρένο στην κινεζική επέλαση: Το μεγάλο παζάρι για εκατομμύρια αυτοκίνητα, 360 δισ. ευρώ και τις σπάνιες γαίες

Η Ευρώπη ανακάλυψε ότι οι δασμοί δεν αρκούν για να σταματήσουν την κινεζική βιομηχανική επέλαση. Δύο χρόνια μετά την επιβολή πρόσθετων δασμών στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οι κινεζικές εταιρείες διεύρυναν την παρουσία τους στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω των υβριδικών. Η προκαταρκτική συνεννόηση της 9ης Οκτωβρίου 2026 μεταξύ Βρυξελλών και Πεκίνου επιχειρεί τώρα κάτι πολύ πιο φιλόδοξο: περιορισμό των εισαγωγών εκατομμυρίων αυτοκινήτων, καλύτερη πρόσβαση των ευρωπαϊκών προϊόντων στην κινεζική αγορά και μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού σε κρίσιμες πρώτες ύλες.

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Πάνω από 50% θα μπορούσε να φτάσει η μείωση των κινεζικών εξαγωγών υβριδικών στις κατηγορίες που καλύπτονται, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εκτίμηση. 359,8 δισ. ευρώ ήταν το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα το 2025. 86% αυξήθηκαν οι εισαγωγές plug-in hybrid στο δωδεκάμηνο έως τον Σεπτέμβριο 2026. 4 δισ. ευρώ ευρωπαϊκών εμπορικών ροών περιλαμβάνονται στις συζητούμενες κινεζικές δασμολογικές παραχωρήσεις. Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκονται οι σπάνιες γαίες και οι μόνιμοι μαγνήτες.

Μια συνεννόηση που μπορεί να αλλάξει την ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου

Ύστερα από τρεις μήνες επαφών και δύο ημέρες διαπραγματεύσεων στο Πεκίνο, ο Ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς ανακοίνωσε την επίτευξη κοινής συνεννόησης με την κινεζική κυβέρνηση για τον περιορισμό των εξαγωγών υβριδικών και επαναφορτιζόμενων υβριδικών αυτοκινήτων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συνεννόηση θα μπορούσε να περιορίσει τις εισαγωγές κατά αρκετά εκατομμύρια αυτοκίνητα σε ορίζοντα τετραετίας. Σύμφωνα με τον Σέφτσοβιτς, η μείωση των εξαγωγών στις σχετικές κατηγορίες ενδέχεται να ξεπεράσει το 50%.

Το κρίσιμο είναι ότι δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί δεσμευτικές ποσοστώσεις, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ή συγκεκριμένος μηχανισμός εφαρμογής. Η Κίνα μιλά για συνεννόηση συμβατή με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και η ευρωπαϊκή πλευρά για ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν το αποτέλεσμα στη σύνοδο της 15ης Οκτωβρίου, με νέες επαφές να προγραμματίζονται για το 2027.

Το κινεζικό τέχνασμα που εξουδετέρωσε τους ευρωπαϊκούς δασμούς

Τον Οκτώβριο του 2024 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από έρευνα για τις κρατικές επιδοτήσεις, επέβαλε πρόσθετους αντισταθμιστικούς δασμούς στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Κίνα. Οι επιβαρύνσεις διαφοροποιήθηκαν ανά εταιρεία: 17% για την BYD, 18,8% για τη Geely και 35,3% για τη SAIC, πέρα από τον συνήθη εισαγωγικό δασμό.

Η ευρωπαϊκή προσδοκία ήταν ότι το αυξημένο κόστος εισαγωγής θα περιόριζε την κινεζική διείσδυση και θα έδινε χρόνο προσαρμογής στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Οι κινεζικοί όμιλοι, όμως, διέθεταν εναλλακτική: επέκτειναν τη δραστηριότητά τους στα υβριδικά και plug-in hybrid, που δεν υπάγονταν στους συγκεκριμένους πρόσθετους δασμούς των αμιγώς ηλεκτρικών.

Η στρατηγική συνέπεσε με μια αγορά όπου αρκετοί καταναλωτές εξακολουθούν να εξετάζουν το κόστος απόκτησης, την αυτονομία και τις υποδομές φόρτισης προτού περάσουν σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο.

Στο δωδεκάμηνο έως τον Σεπτέμβριο του 2026, οι εισαγωγές plug-in hybrid στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 86%, ενώ οι τιμές μειώθηκαν κατά 20%. Πλέον, πάνω από τα μισά εισαγόμενα οχήματα αυτής της κατηγορίας προέρχονται από την Κίνα.

Η Ευρώπη προσπάθησε να κλείσει την πόρτα των αμιγώς ηλεκτρικών. Η Κίνα διεύρυνε την παρουσία της από την πόρτα των υβριδικών. Δεν πρόκειται κατ’ ανάγκην για παράνομη καταστρατήγηση των κανόνων, αλλά για αξιοποίηση διαφορετικής κατηγορίας προϊόντων – και για ανάδειξη των ορίων της αρχικής ευρωπαϊκής στρατηγικής.

Πίνακας 1: Οι αριθμοί της κινεζικής διείσδυσης

Δείκτης Μέγεθος Αύξηση εισαγωγών plug-in hybrid, δωδεκάμηνο έως Σεπτέμβριο 2026 +86% Μεταβολή τιμών στο ίδιο διάστημα −20% Κινεζικό μερίδιο εισαγωγών plug-in hybrid το 2025 (σε αξία) 30% Πρόσφατο κινεζικό μερίδιο στις εισαγωγές plug-in hybrid Πάνω από 50% Δυνητικός περιορισμός κινεζικών εξαγωγών υβριδικών Πάνω από 50% Χρονικός ορίζοντας υπό συζήτηση 4 έτη

- Reuters, 9/10/2026. Το μερίδιο του 2025 υπολογίζεται σε αξία και δεν είναι απολύτως συγκρίσιμο με το νεότερο ποσοστό. Η δυνητική μείωση δεν συνιστά ήδη εφαρμοσμένο περιορισμό.

Το πρόβλημα των 360 δισ. ευρώ: Εμπορικό έλλειμμα και βιομηχανική απειλή

Η σύγκρουση είναι πολύ μεγαλύτερη από την αγορά αυτοκινήτου. Σύμφωνα με την Eurostat, το 2025 οι ευρωπαϊκές εισαγωγές κινεζικών προϊόντων έφτασαν τα 559,4 δισ. ευρώ, ενώ οι ευρωπαϊκές εξαγωγές προς την Κίνα περιορίστηκαν σε 199,6 δισ. ευρώ. Το αποτέλεσμα ήταν εμπορικό έλλειμμα 359,8 δισ. ευρώ, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ευρώ ημερησίως σε ετήσια βάση.

Η ανισορροπία δεν είναι πρόσφατη. Το 2015 η ΕΕ εισήγαγε από την Κίνα αγαθά αξίας 295,9 δισ. ευρώ και εξήγαγε 145,6 δισ. ευρώ. Μέσα σε μία δεκαετία οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 89%, ενώ οι εξαγωγές μόλις κατά 37,1%.

Η Κίνα διευρύνει το εμπορικό χάσμα με την Ευρώπη Εμπόριο αγαθών ΕΕ–Κίνας · δισ. ευρώ · 2015 έναντι 2025 2015 Εισαγωγές από Κίνα 295,9 Εξαγωγές προς Κίνα 145,6 2025 Εισαγωγές από Κίνα 559,4 Εξαγωγές προς Κίνα 199,6 Εμπορικό έλλειμμα ΕΕ 150,3 δισ. € (2015) → 359,8 δισ. € (2025) - Eurostat (10 Απριλίου 2026). Οριζόντια κλίμακα έως 600 δισ. ευρώ. Επεξεργασία: Sofokleous10.gr

Πίνακας 2: Δέκα χρόνια εμπορικής ανισορροπίας ΕΕ–Κίνας

Εμπορικός δείκτης (δισ. €) 2015 2025 Μεταβολή Εισαγωγές ΕΕ από Κίνα 295,9 559,4 +89,0% Εξαγωγές ΕΕ προς Κίνα 145,6 199,6 +37,1% Εμπορικό έλλειμμα ΕΕ 150,3 359,8 +139,4%

- Eurostat, 10/4/2026. Υπολογισμοί μεταβολών με στρογγυλοποίηση.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ύψος του ελλείμματος. Είναι η σύνθεση των εμπορικών ροών. Η Κίνα δεν περιορίζεται πια σε προϊόντα χαμηλής τεχνολογίας. Ανταγωνίζεται τους ευρωπαϊκούς ομίλους σε αυτοκίνητα, μπαταρίες, ηλεκτρονικά, βιομηχανικά μηχανήματα και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Δεν σημαίνει αυτό ότι κάθε εισαγωγή αποτελεί ζημιά: τα φθηνότερα προϊόντα μειώνουν το κόστος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Η απειλή γίνεται διαρθρωτική όταν η ευρωπαϊκή παραγωγή χάνει ανταγωνιστικότητα σε στρατηγικούς κλάδους και η εξάρτηση από έναν προμηθευτή γίνεται δύσκολο να αναστραφεί.

Το δεύτερο «China Shock» και οι ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας

Η αυτοκινητοβιομηχανία στηρίζει εκατομμύρια ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας, άμεσα και έμμεσα. Πίσω από τους κατασκευαστές βρίσκονται βιομηχανίες χάλυβα, χημικών, εξαρτημάτων, ηλεκτρονικών συστημάτων, λογισμικού και υπηρεσιών μεταφορών.

Γι’ αυτό στις Βρυξέλλες ενισχύεται ο προβληματισμός για ένα δεύτερο «China Shock», μια νέα περίοδο βιομηχανικής αναδιάρθρωσης από την πίεση μαζικών ανταγωνιστικών εισαγωγών. Η σημερινή Κίνα, όμως, δεν βασίζεται μόνο στο χαμηλότερο εργατικό κόστος: διαθέτει κλίμακα, τεχνογνωσία, εφοδιαστικές αλυσίδες και προβάδισμα σε πολλές εφαρμογές μπαταριών.

Η συνεννόηση μπορεί να προσφέρει χρόνο στην Ευρώπη. Δεν μπορεί από μόνη της να αντικαταστήσει τις αναγκαίες επενδύσεις, την παραγωγικότητα και την αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους.

Οι σπάνιες γαίες: Το πραγματικό διαπραγματευτικό χαρτί της Κίνας

Πίσω από τις συζητήσεις για τα αυτοκίνητα βρίσκεται ένα ακόμη μεγαλύτερο ζήτημα: ο έλεγχος των κρίσιμων πρώτων υλών. Η παραγωγή ηλεκτρικών κινητήρων, ανεμογεννητριών, εξειδικευμένων ηλεκτρονικών και ορισμένων αμυντικών συστημάτων εξαρτάται από υλικά στα οποία η Κίνα διατηρεί ισχυρή θέση.

Το Πεκίνο έχει χρησιμοποιήσει ελέγχους εξαγωγών και αδειοδοτικές διαδικασίες για επιλεγμένα κρίσιμα υλικά. Στη νέα συνεννόηση δεσμεύθηκε να διευκολύνει τις άδειες εξαγωγής σπάνιων γαιών και μόνιμων μαγνητών, μέσω διαδικασίας ταχύτερης εξυπηρέτησης.

Η διευκόλυνση των αδειών δεν σημαίνει κατάργηση των περιορισμών ούτε ευρωπαϊκή αυτονομία. Μπορεί να μειώσει βραχυπρόθεσμα τον κίνδυνο διαταραχής της παραγωγής, αλλά η ανάγκη διαφοροποίησης των πηγών παραμένει.

Το αντάλλαγμα του Πεκίνου: Πρόσβαση για ευρωπαϊκά προϊόντα 4 δισ. ευρώ

Η συνεννόηση προβλέπει επίσης μείωση κινεζικών εισαγωγικών δασμών για ευρωπαϊκές εμπορικές ροές αξίας περίπου 4 δισ. ευρώ, σε κατηγορίες όπως ανταλλακτικά αυτοκινήτων, ελαιόλαδο και υποδήματα.

Το ποσό αφορά την αξία των προϊόντων που εμπίπτουν στις συζητούμενες παραχωρήσεις. Δεν είναι επιδότηση, ούτε εγγυημένη αύξηση εξαγωγών κατά 4 δισ. ευρώ. Το πραγματικό όφελος θα εξαρτηθεί από τους τελικούς δασμολογικούς συντελεστές, τις προϋποθέσεις πρόσβασης και την κινεζική ζήτηση.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τις συζητήσεις για δεσμεύσεις ελάχιστων τιμών ως πιθανή εναλλακτική στους δασμούς των αμιγώς ηλεκτρικών, καθώς και για πρόσβαση άλλων ευρωπαϊκών προϊόντων στην αγορά της Κίνας.

Η Γερμανία ανάμεσα σε δύο κινδύνους

Για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, το κινεζικό πρόβλημα είναι διπλό. Από τη μία, οι ευρωπαϊκοί κατασκευαστές αναζητούν προστασία από ανταγωνιστικά εισαγόμενα οχήματα. Από την άλλη, η Κίνα παραμένει κρίσιμη αγορά πωλήσεων και παραγωγής για πολλούς από αυτούς.

Η γερμανική ένωση αυτοκινητοβιομηχανιών VDA υποδέχθηκε τη συνεννόηση με επιφυλακτικότητα, επισημαίνοντας ότι είναι πρόωρο να διαπιστωθεί αν θα αντιμετωπιστούν οι συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Η Mercedes-Benz τόνισε τη σημασία του εποικοδομητικού διαλόγου και της μεγαλύτερης προβλεψιμότητας.

Το δίλημμα είναι σαφές: πόση προστασία χρειάζεται η ευρωπαϊκή παραγωγή χωρίς να υπονομευθούν οι δραστηριότητες των ίδιων εταιρειών στην Κίνα;

Τι σημαίνει για τον Ευρωπαίο καταναλωτή

Για τη βιομηχανία, ένας περιορισμός των εισαγωγών μπορεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα στην απώλεια μεριδίων αγοράς. Για τον καταναλωτή η εικόνα δεν είναι τόσο απλή: η διεύρυνση των κινεζικών επιλογών είχε αυξήσει την πίεση στις τιμές των αυτοκινήτων.

Εάν μειωθεί η προσφορά οικονομικότερων υβριδικών, μπορεί να περιοριστεί αυτή η ανταγωνιστική πίεση. Αυτό δεν συνεπάγεται αυτόματη αύξηση τιμών: οι επιπτώσεις θα εξαρτηθούν από τους τελικούς κανόνες, την αντίδραση των ευρωπαϊκών κατασκευαστών και τις επενδύσεις των κινεζικών ομίλων στην Ευρώπη.

Εξάλλου, μία εταιρεία που αντιμετωπίζει φραγμούς στις εξαγωγές από την Κίνα μπορεί να αναπτύξει παραγωγή σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σε αυτή την περίπτωση, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος πουλά το αυτοκίνητο, αλλά πού παράγεται και πόση προστιθέμενη αξία παραμένει στην Ευρώπη.

Η Ελλάδα στο νέο παζάρι: Ελαιόλαδο, υλικά και τιμές αυτοκινήτων

Η Ελλάδα δεν διαθέτει αυτοκινητοβιομηχανία αντίστοιχη της Γερμανίας ή της Γαλλίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η εμπορική συνεννόηση είναι αδιάφορη για την ελληνική οικονομία.

Η πρώτη διάσταση αφορά το ελαιόλαδο, που περιλαμβάνεται στις ευρωπαϊκές κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες συζητούνται μειώσεις κινεζικών δασμών. Μια ευνοϊκότερη μεταχείριση θα μπορούσε να ενισχύσει τις δυνατότητες ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να είναι σήμερα δυνατό να υπολογιστεί συγκεκριμένο όφελος: δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι επιμέρους δασμολογικοί συντελεστές και οι ακριβείς κωδικοί προϊόντων.

Η δεύτερη διάσταση είναι η ελληνική αγορά αυτοκινήτου, που επηρεάζεται άμεσα από τις ευρωπαϊκές τιμές εισαγωγής και τη διαθεσιμότητα μοντέλων.

Η τρίτη, και μακροπρόθεσμα σημαντικότερη, αφορά τη μεταλλουργία και τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Η ευρωπαϊκή προσπάθεια διαφοροποίησης του εφοδιασμού δημιουργεί δυνατότητες για ελληνικές βιομηχανικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παραγωγή γαλλίου στην Ελλάδα: το γάλλιο δεν ανήκει στις σπάνιες γαίες, αλλά αποτελεί κρίσιμη πρώτη ύλη για ηλεκτρονικές και άλλες εξειδικευμένες εφαρμογές.

Τα τρία σενάρια για την επόμενη ημέρα

1. Ελεγχόμενη αποκλιμάκωση. Οι δύο πλευρές οριστικοποιούν μετρήσιμους περιορισμούς στα υβριδικά, εφαρμόζουν επιλεκτικές δασμολογικές μειώσεις και επιταχύνουν τις άδειες κρίσιμων υλικών. Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία κερδίζει περιθώριο προσαρμογής.

2. Συμφωνία περιορισμένης αποτελεσματικότητας. Οι δεσμεύσεις παραμένουν γενικές, οι εμπορικές ροές δεν μεταβάλλονται ουσιαστικά και οι κινεζικές εταιρείες αναπροσαρμόζουν ξανά τη στρατηγική τους. Οι Βρυξέλλες ενδέχεται να επανέλθουν με εμπορικά μέτρα.

3. Νέα κλιμάκωση. Οι διαπραγματεύσεις σκοντάφτουν στην εφαρμογή των περιορισμών ή σε άλλες εμπορικές διαφορές και ακολουθούν αντίμετρα. Η αβεβαιότητα αυξάνεται για επενδύσεις, παραγωγή και καταναλωτές.

Τα σενάρια αποτελούν αναλυτικές εκδοχές, όχι βέβαιες προβλέψεις.

Γιατί έχει σημασία: Η Ευρώπη αγοράζει χρόνο, όχι ανταγωνιστικότητα

Η συνεννόηση της 9ης Οκτωβρίου είναι σημαντική γιατί δείχνει ότι η ΕΕ επιχειρεί να περάσει από μία αμυντική πολιτική δασμών σε ευρύτερη εμπορική διαπραγμάτευση. Οι Βρυξέλλες θέλουν να περιορίσουν την πίεση στη βιομηχανία, να ανοίξουν την κινεζική αγορά και να εξασφαλίσουν τον εφοδιασμό τους με κρίσιμα υλικά.

Το Πεκίνο, από την πλευρά του, επιδιώκει να διατηρήσει την πρόσβαση σε μία από τις σημαντικότερες καταναλωτικές αγορές του κόσμου χωρίς γενικευμένη εμπορική σύγκρουση.

Η μεγάλη αντίφαση της ευρωπαϊκής στρατηγικής είναι ότι η Ένωση προσπαθεί να προστατεύσει τη βιομηχανία της από την Κίνα, ενώ εξακολουθεί να εξαρτάται από την Κίνα για μέρος των υλικών που χρειάζεται η ίδια αυτή βιομηχανία.

Η συμφωνία μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας νέας ισορροπίας ή μια προσωρινή ανακωχή. Το αν η Ευρώπη θα αξιοποιήσει αυτόν τον χρόνο για να ανακτήσει βιομηχανική ισχύ θα κριθεί στα εργοστάσια, στις επενδύσεις και στην τεχνολογική πολιτική της.

Στον νέο παγκόσμιο οικονομικό ανταγωνισμό, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι ποιος επιβάλλει τους περισσότερους δασμούς. Είναι ποιος εξακολουθεί να μπορεί να παράγει καλύτερα, ταχύτερα και φθηνότερα.