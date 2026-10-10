Η έρευνα του Fox News για ένα δίκτυο 50 οργανώσεων γύρω από τη γαλλική μαθητική εξέγερση ανοίγει μια ευρύτερη πολιτική συζήτηση: η παρουσία μουσουλμανικών φοιτητικών ομάδων, φιλοπαλαιστινιακών κινημάτων και η καταγεγραμμένη συνεργασία τους με την Αριστερά φέρνουν στο προσκήνιο το πολιτικό Ισλάμ. Την ίδια στιγμή, η δημοσιονομική κρίση και η υποβάθμιση δημόσιων υπηρεσιών εντείνουν την κοινωνική σύγκρουση.

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Από τα σχολεία στους δρόμους της εξέγερσης

Οι εικόνες από το Παρίσι και τα προάστιά του δεν θυμίζουν μια συνηθισμένη μαθητική διαμαρτυρία. Οδοφράγματα, συγκρούσεις με την αστυνομία, αποκλεισμένα σχολεία και μεγάλες συγκεντρώσεις αποτυπώνουν το μέγεθος της αναταραχής στη Γαλλία.

Η αφετηρία ήταν συγκεκριμένη: οι μαθητές διαμαρτυρήθηκαν για ελλείψεις εκπαιδευτικών, υπερπλήρεις τάξεις, προβλήματα στις σχολικές εγκαταστάσεις και ανεπαρκείς εκπαιδευτικές δαπάνες. Όμως η εξέλιξη των κινητοποιήσεων έχει ανοίξει μια δεύτερη αντιπαράθεση: ποιοι οργανώνουν, ποιοι υποστηρίζουν και ποιοι επιχειρούν να αξιοποιήσουν πολιτικά τις διαδηλώσεις;

Σύμφωνα με το Reuters, έως τις 10 Οκτωβρίου οι συλλήψεις είχαν υπερβεί τις 6.800, ενώ διεξάγονται έρευνες για περιστατικά σοβαρών τραυματισμών κατά την αστυνομική καταστολή. Οι αντιδράσεις για τις συνθήκες στα σχολεία συνυπάρχουν με καταγγελίες περί υπέρμετρης αστυνομικής βίας.

Έρευνα του Fox News της 9ης Οκτωβρίου 2026 εντοπίζει 50 οργανώσεις που συμμετέχουν, υποστηρίζουν ή προβάλλουν διεθνώς τις κινητοποιήσεις. Ανάμεσά τους βρίσκονται αριστερές και κομμουνιστικές ομάδες, συνδικάτα, μία μουσουλμανική φοιτητική οργάνωση και φιλοπαλαιστινιακοί φορείς.

Τα βασικά σε 30 δευτερόλεπτα

Το Fox News καταγράφει 50 οργανώσεις και δίκτυα υποστήριξης· μόλις 15 είναι μαθητικές ή νεολαιίστικες.

Η παρουσία της Étudiants Musulmans de France και της Urgence Palestine αναδεικνύει τον ρόλο μουσουλμανικών και φιλοπαλαιστινιακών συλλογικοτήτων.

Η γαλλική κυβέρνηση επιβεβαίωσε επίσημα εκλογική συνεργασία της EMF με την αριστερή FSE στον φοιτητικό φορέα CNOUS.

Δεν υπάρχει δημοσίως τεκμηριωμένη απόδειξη ότι η Μουσουλμανική Αδελφότητα ή ένας ενιαίος διεθνής μηχανισμός κατευθύνει τις μαθητικές ταραχές.

Η «κόκκινο-πράσινη» συμμαχία: πού συναντώνται Αριστερά και πολιτικό Ισλάμ

Η έκφραση «κόκκινο-πράσινη συμμαχία» χρησιμοποιείται από ορισμένους αναλυτές για να περιγράψει τη σύγκλιση τμημάτων της ριζοσπαστικής Αριστεράς με οργανώσεις μουσουλμανικού προσανατολισμού και, σε ορισμένες περιπτώσεις, κινήματα που εμπνέονται από το πολιτικό Ισλάμ.

Πρόκειται για ιδεολογικά διαφορετικούς χώρους. Στη θέση της θρησκείας στην πολιτεία, στην κοσμικότητα και σε θέματα κοινωνικών δικαιωμάτων οι διαφορές μπορεί να είναι βαθιές. Μπορούν, ωστόσο, να βρεθούν στο ίδιο πεδίο κινητοποίησης απέναντι στις κυβερνητικές πολιτικές, στην αστυνομική καταστολή ή στην πολιτική για τη Μέση Ανατολή.

Ο Mike Gonzalez του Heritage Foundation, μιλώντας στο Fox News, περιγράφει τη συγκεκριμένη πολιτική σύγκλιση ως μέρος ενός διεθνούς «κόκκινου-πράσινου» οικοσυστήματος που αντιπαρατίθεται με δυτικούς θεσμούς. Πρόκειται για αποδιδόμενη πολιτική ερμηνεία, όχι για αποδεδειγμένη κοινή επιχειρησιακή δομή όλων των συμμετεχόντων.

Η παρουσία μουσουλμάνων πολιτών σε διαδηλώσεις ή η υποστήριξη της Παλαιστίνης δεν ταυτίζονται με ισλαμιστική δράση. Το ερευνητικό ερώτημα αφορά συγκεκριμένες οργανωτικές σχέσεις, χρηματοδοτήσεις και πολιτικούς στόχους — όχι το θρήσκευμα των διαδηλωτών.

Η EMF, η αριστερή FSE και η επίσημη επιβεβαίωση από τη γαλλική κυβέρνηση

Η οργάνωση Étudiants Musulmans de France (EMF), Μουσουλμάνοι Φοιτητές της Γαλλίας, περιλαμβάνεται στο δίκτυο που καταγράφει το Fox News. Η ίδια κάλεσε σε κινητοποίηση υπέρ του δικαιώματος των νέων να σπουδάζουν με αξιοπρέπεια.

Ακόμη σημαντικότερο είναι ένα επίσημο στοιχείο που προϋπήρχε των σημερινών κινητοποιήσεων. Στις 12 Μαΐου 2026, στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, ο υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης Philippe Baptiste επιβεβαίωσε ότι η EMF είχε συμμαχήσει εκλογικά με τη Fédération Syndicale Étudiante (FSE), μια αριστερή φοιτητική οργάνωση την οποία χαρακτήρισε προσκείμενη στη La France Insoumise.

Αυτή η συνεργασία οδήγησε στην εκλογή ενός αναπληρωματικού εκπροσώπου στο διοικητικό συμβούλιο του CNOUS, του εθνικού φορέα φοιτητικής μέριμνας, μεταξύ 54 τακτικών και αναπληρωματικών μελών. Δεν έχουμε, λοιπόν, απλώς μια κοινή παρουσία στον δρόμο, αλλά μια καταγεγραμμένη θεσμική εκλογική συνεργασία.

Ο ίδιος υπουργός τόνισε ότι η εκλογή έγινε σύμφωνα με τους νόμους και ότι δεν υπήρχαν στη γνώση του στοιχεία που να τεκμηριώνουν παραβίαση των αρχών της κοσμικότητας στη λειτουργία του οργάνου. Υπογράμμισε επίσης ότι, σε σχέση με το συνολικό φοιτητικό σώμα, η έκταση των φαινομένων που είχαν εξεταστεί από τις αρμόδιες αρχές ήταν εξαιρετικά περιορισμένη.

Πολιτικοί αντίπαλοι της EMF έχουν επικαλεστεί φερόμενες διασυνδέσεις της με το περιβάλλον της Μουσουλμανικής Αδελφότητας. Η οργάνωση απορρίπτει ότι αποτελεί τμήμα της Αδελφότητας και δηλώνει ανεξάρτητη από κόμματα. Η εκλογική συνεργασία EMF–FSE είναι τεκμηριωμένη· οι βαρύτερες κατηγορίες περί ισλαμιστικής καθοδήγησης δεν αποδεικνύονται από αυτήν και μόνο.

Η Μουσουλμανική Αδελφότητα και η γαλλική ανησυχία για θεσμική επιρροή

Η πολιτική συζήτηση στη Γαλλία δεν άρχισε με τις μαθητικές διαδηλώσεις. Τον Μάιο του 2025 δημοσιοποιήθηκε έκθεση για τη Μουσουλμανική Αδελφότητα και το πολιτικό Ισλάμ, η οποία εξέτασε πιθανές μορφές κοινωνικής και θεσμικής επιρροής μέσα από θρησκευτικούς φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και συλλογικές δραστηριότητες.

Η έκθεση πυροδότησε συζήτηση για τον βαθμό οργάνωσης, τη διαφάνεια των χρηματοδοτήσεων και τα όρια ανάμεσα στη νόμιμη θρησκευτική ελευθερία και την επιδίωξη θρησκευτικής πολιτικής επιρροής. Παράλληλα, κρίσιμες αναλύσεις προειδοποίησαν να μη μετατραπεί η ύπαρξη περιορισμένων δικτύων σε γενικευμένη καχυποψία απέναντι στους μουσουλμάνους της χώρας.

Η ανησυχία του κράτους για πιθανή «διείσδυση» σε θεσμούς αξίζει να ερευνηθεί με συγκεκριμένα γεγονότα. Δεν συνιστά απόδειξη ότι η Μουσουλμανική Αδελφότητα σχεδίασε ή οργανώνει τις σημερινές κινητοποιήσεις.

Οι παλαιστινιακές σημαίες στους γαλλικούς δρόμους

Ένα χαρακτηριστικό των κινητοποιήσεων είναι ότι, δίπλα στα σχολικά και συνδικαλιστικά αιτήματα, εμφανίστηκαν παλαιστινιακές σημαίες και αντιπολεμικά συνθήματα.

Στο Σεν Ντενί, το Parti des Indigènes de la République προέβαλε εικόνα μαθητών μπροστά από το Lycée Paul Éluard με παλαιστινιακή σημαία. Στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν πρόσωπα του Urgence Palestine, ενώ ο βουλευτής της La France Insoumise Louis Boyard εμφανίστηκε με παλαιστινιακή σημαία κατά τη διάρκεια φοιτητικού αποκλεισμού.

Η παρουσία αυτών των συμβόλων φανερώνει τη διεύρυνση των αιτημάτων πέρα από την εκπαίδευση. Για τμήματα της γαλλικής Αριστεράς, το παλαιστινιακό αποτελεί πλέον σημαντικό πεδίο πολιτικής ταυτότητας και διεθνούς αλληλεγγύης.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν πρόκειται για συγκυριακή σύμπτωση θέσεων ή για σταθερότερη πολιτική συνεργασία με συγκεκριμένους θρησκευτικούς οργανωτικούς φορείς. Δεν αρκεί μια σημαία για να απαντηθεί.

Μελανσόν, La France Insoumise και το ζήτημα της πολιτικής εκμετάλλευσης

Η La France Insoumise και ο Ζαν-Λικ Μελανσόν βρίσκονται στο επίκεντρο των κυβερνητικών επικρίσεων. Η παράταξη στηρίζει τα μαθητικά αιτήματα και καταγγέλλει την αστυνομική διαχείριση των κινητοποιήσεων, ενώ εκπρόσωποι της κυβέρνησης και αντίπαλοι της Αριστεράς την κατηγορούν για πολιτική αξιοποίηση της αναταραχής.

Η διάκριση ανάμεσα σε υποστήριξη, προσπάθεια πολιτικής επιρροής και κεντρική οργάνωση επεισοδίων έχει σημασία. Ένα κοινωνικό κίνημα μπορεί να είναι αρχικά αυθόρμητο, να αποκτά συμπαραστάτες και να επηρεάζεται πολιτικά χωρίς αυτό να αποδεικνύει έναν μοναδικό καθοδηγητή.

Καθώς η Γαλλία προσεγγίζει την εκλογική αναμέτρηση του 2027, τα ζητήματα της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ανισότητας, του μεταναστευτικού, της κοσμικότητας και της εξωτερικής πολιτικής συναντώνται ολοένα πιο έντονα στον δημόσιο διάλογο.

Οι 50 οργανώσεις: πόσες είναι πραγματικά μαθητικές;

Η καταγραφή του Fox News περιλαμβάνει οργανώσεις με διαφορετικό επίπεδο συμμετοχής: από ενεργούς διοργανωτές έως φορείς που απλώς εξέφρασαν αλληλεγγύη ή αναπαρήγαγαν ειδήσεις για τις διαδηλώσεις.

Κατηγορία οργανώσεων Αριθμός Μαθητικές και νεολαιίστικες 15 Εργατικά συνδικάτα 12 Κομμουνιστικές και σοσιαλιστικές 8 Λοιπές κοινωνικές και πολιτικές 5 Οργανώσεις δικαιωμάτων 5 Πολιτικά κόμματα 4 Φιλοπαλαιστινιακή οργάνωση 1 Σύνολο 50

- Κατηγοριοποίηση Fox News Digital, 9 Οκτωβρίου 2026. Η καταγραφή περιλαμβάνει συμμετέχοντες, υποστηρικτές και φορείς επικοινωνιακής προβολής και δεν αποτελεί οργανόγραμμα ενιαίου κέντρου.

Στο πλέγμα εμφανίζονται μεταξύ άλλων το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, η LFI, η CGT, φοιτητικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, η EMF και η Urgence Palestine.

Οι διεθνείς διασυνδέσεις: BreakThrough News, Singham και η ελληνική αναφορά

Το Fox News εστιάζει επίσης στο αμερικανικό BreakThrough News, που προέβαλε τις γαλλικές κινητοποιήσεις ως μέρος διεθνούς κύματος κοινωνικής αμφισβήτησης.

Το όνομα του Αμερικανού επιχειρηματία Neville Roy Singham βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης. Οι New York Times είχαν ήδη ερευνήσει το 2023 τις χρηματοδοτήσεις αριστερών οργανώσεων και μέσων από δίκτυα που συνδέονται με τον Singham και τη διάδοση φιλοκινεζικών αφηγήσεων. Ο ίδιος αρνείται ότι ενεργεί κατ’ εντολή οποιασδήποτε κυβέρνησης.

Το BreakThrough News δημοσίευσε βίντεο από επεισόδια και διαδηλώσεις στη Γαλλία, ενώ η πλατφόρμα teleSUR αναπαρήγαγε υλικό από τις κινητοποιήσεις. Το Fox News επισημαίνει επίσης δημόσια ανακοίνωση αλληλεγγύης της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας προς τους Γάλλους μαθητές.

Οι διεθνείς αναδημοσιεύσεις και οι δημόσιες σχέσεις πολιτικής αλληλεγγύης αποτελούν αντικείμενο έρευνας. Δεν αποδεικνύουν ότι υπήρξε ενιαία χρηματοδότηση ή εξωτερική καθοδήγηση των επεισοδίων, ούτε σύνδεση της κινεζικής κυβέρνησης με μουσουλμανικές φοιτητικές οργανώσεις στη Γαλλία.

Η γαλλική δημοσιονομική κρίση δίνει καύσιμο στην κοινωνική σύγκρουση

Η αναταραχή εκδηλώνεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τη γαλλική οικονομία. Τα υψηλά ελλείμματα, το μεγάλο δημόσιο χρέος και το αυξημένο κόστος δανεισμού περιορίζουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, ακριβώς όταν οι πιέσεις για ενίσχυση της εκπαίδευσης και των άλλων δημόσιων υπηρεσιών μεγαλώνουν.

Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πολιτικό δίλημμα: να χρηματοδοτήσει πρόσθετες δημόσιες δαπάνες για τη βελτίωση των σχολείων ή να επιμείνει στον δημοσιονομικό περιορισμό που ζητούν αγορές και ευρωπαϊκοί θεσμοί. Κάθε επιλογή έχει κοινωνικό και οικονομικό κόστος.

Οι σοβαρές καταγγελίες για χρήση βίας από τις αστυνομικές δυνάμεις προστίθενται στη δυσαρέσκεια για τις εκπαιδευτικές συνθήκες, μετατρέποντας ένα σχολικό πρόβλημα σε ευρύτερη κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Γιατί έχει σημασία

Η Γαλλία αντιμετωπίζει ταυτόχρονα τρία μεγάλα ζητήματα: την οικονομική βιωσιμότητα, την κοινωνική συνοχή και την αντιπαράθεση για την κοσμική ταυτότητα της Δημοκρατίας. Όταν αυτά συμπίπτουν, κάθε κοινωνική κινητοποίηση αποκτά δυνητικά πολύ ευρύτερο πολιτικό βάρος.

Η συνεργασία της EMF με την FSE είναι συγκεκριμένο, επίσημα επιβεβαιωμένο παράδειγμα μιας τέτοιας σύγκλισης. Το δίκτυο των 50 οργανώσεων καταγράφει την ευρύτητα της πολιτικής κινητοποίησης. Όμως κανένα από τα δύο στοιχεία δεν αποτελεί αυτόματα απόδειξη ενιαίας ισλαμιστικής καθοδήγησης.

Τι να προσέξουμε

Το ουσιαστικό επόμενο ερευνητικό βήμα αφορά τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση και στις πραγματικές οργανωτικές σχέσεις των φορέων που συμμετέχουν. Εξίσου κρίσιμη είναι η αντίδραση της κυβέρνησης στις πραγματικές εκπαιδευτικές ελλείψεις και στις καταγγελίες για αστυνομική βία.

Η μεγάλη πρόκληση για τη Γαλλία είναι να διακρίνει τη νόμιμη θρησκευτική και πολιτική συμμετοχή από πιθανές μεθοδευμένες προσπάθειες θεσμικής επιρροής — χωρίς να μετατρέπει συλλήβδην μια θρησκευτική κοινότητα σε αντικείμενο υποψίας.