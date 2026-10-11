Bitcoin στα 83.000: Στοίχημα 4,53 δισ. για τα 95.000 — Το «max pain» δείχνει 78.000

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Το Bitcoin σταθεροποιείται κοντά στα 83.000 δολάρια, αλλά η αγορά παραγώγων έχει στηθεί σαν διελκυστίνδα ανάμεσα σε δύο εντελώς διαφορετικά σενάρια. Από τη μία, calls ονομαστικής αξίας περίπου 4,53 δισ. δολαρίων συγκεντρώνονται στις τιμές εξάσκησης των 90.000, 95.000 και 100.000 δολαρίων. Από την άλλη, το θεωρητικό «max pain» για τη μεγάλη λήξη της 30ής Οκτωβρίου βρίσκεται χαμηλότερα, κοντά στα 78.000 δολάρια στη Deribit. Ανάμεσα στα δύο, η ζώνη των 80.000 παραμένει η άμυνα που χωρίζει μια ελεγχόμενη διόρθωση από μια βαθύτερη υποχώρηση.

Τρέχουσα τιμή: περίπου 82.957 δολάρια λίγο πριν από τις 08:00 ώρα Ελλάδας στις 11 Οκτωβρίου.

περίπου 82.957 δολάρια λίγο πριν από τις 08:00 ώρα Ελλάδας στις 11 Οκτωβρίου. Ημερήσιο εύρος: 82.572–83.094 δολάρια.

82.572–83.094 δολάρια. Μεγάλη συγκέντρωση calls: περίπου 4,53 δισ. δολάρια στα strikes των 90.000, 95.000 και 100.000 για τη λήξη της 30ής Οκτωβρίου.

περίπου 4,53 δισ. δολάρια στα strikes των 90.000, 95.000 και 100.000 για τη λήξη της 30ής Οκτωβρίου. Κρίσιμες στηρίξεις: πρώτα τα 80.000–80.400 και, σε βαθύτερη διόρθωση, η ζώνη 74.000–75.000 δολαρίων.

Τα 95.000 συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο στοίχημα

Η μεγαλύτερη ανοικτή θέση δικαιωμάτων προαίρεσης Bitcoin στη Deribit για τη λήξη της 30ής Οκτωβρίου εντοπίζεται στα calls των 95.000 δολαρίων. Η θέση αντιστοιχεί σε 25.030,6 BTC και, με τις τιμές της 10ης Οκτωβρίου, είχε ονομαστική αξία περίπου 2,07 δισ. δολαρίων.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή όταν προστεθούν τα γειτονικά strikes. Στα calls των 90.000 βρίσκονται 15.158 BTC και στα calls των 100.000 άλλα 14.561,8 BTC. Συνολικά, οι τρεις τιμές εξάσκησης συγκεντρώνουν περίπου 54.750 BTC ανοικτού ενδιαφέροντος, αξίας κοντά στα 4,53 δισ. δολάρια.

Τα calls αντιπροσωπεύουν το 60,24% του συνολικού ανοικτού ενδιαφέροντος στην αγορά options, έναντι 39,76% για τα puts, σύμφωνα με τα στοιχεία της CoinGlass. Στον ημερήσιο όγκο συναλλαγών η διαφορά είναι μικρότερη: 54,02% για τα calls και 45,98% για τα puts. Αυτό σημαίνει ότι η ανοδική κλίση είναι εντονότερη στις ήδη ανοικτές θέσεις παρά στις τελευταίες συναλλαγές.

Χρειάζεται, ωστόσο, η βασική επιφύλαξη: το ανοικτό ενδιαφέρον σε calls δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με καθαρό ανοδικό στοίχημα. Κάποιοι επενδυτές μπορεί να έχουν αγοράσει calls προσδοκώντας άνοδο, άλλοι να τα έχουν πουλήσει, ενώ θεσμικοί παίκτες μπορούν να τα χρησιμοποιούν ως μέρος σύνθετης αντιστάθμισης. Τα 4,53 δισ. αποτυπώνουν τη συγκέντρωση έκθεσης, όχι βεβαιότητα ότι η αγορά «βλέπει» τα 95.000.

Το «max pain» των 78.000 λέει μια διαφορετική ιστορία

Η άλλη πλευρά του ταμπλό βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα. Για τη λήξη της 30ής Οκτωβρίου, το εκτιμώμενο max pain στη Deribit διαμορφώνεται κοντά στα 78.000 δολάρια. Στη Binance και την OKX οι αντίστοιχοι υπολογισμοί βρίσκονται περίπου στα 81.000–82.000 δολάρια.

Το max pain είναι η θεωρητική τιμή διακανονισμού στην οποία οι συνολικές πληρωμές προς τους κατόχους options θα ήταν οι μικρότερες. Δεν αποτελεί πρόβλεψη τιμής ούτε «μαγνήτη» που υποχρεώνει το Bitcoin να κινηθεί προς το συγκεκριμένο επίπεδο. Οι θέσεις αλλάζουν μέχρι τη λήξη, οι market makers αναπροσαρμόζουν τις αντισταθμίσεις τους και η ζήτηση στη spot αγορά μπορεί να ανατρέψει πλήρως τη θεωρητική εικόνα.

Η διαφορά ανάμεσα στο max pain των 78.000 και τη μαζική συγκέντρωση calls στα 90.000–100.000 είναι ακριβώς το στοιχείο που αυξάνει τη σημασία της λήξης. Αν η τιμή κινηθεί ανοδικά, οι ανάγκες αντιστάθμισης μπορούν να ενισχύσουν την κίνηση. Αν αποδυναμωθεί, μεγάλο μέρος των υψηλών strikes κινδυνεύει να λήξει χωρίς αξία.

Η μόχλευση υποχώρησε, δεν εξαφανίστηκε

Το ανοικτό ενδιαφέρον στα futures του Bitcoin διαμορφωνόταν περίπου στα 51,7 δισ. δολάρια, που αντιστοιχούν σε 624.450 BTC, έχοντας μειωθεί κατά 1,59% μέσα σε 24 ώρες. Η πτώση δείχνει ότι ένα μέρος της μόχλευσης απομακρύνθηκε μετά την πρόσφατη διόρθωση, όχι όμως ότι η αγορά έχει αποφορτιστεί πλήρως.

Η Binance διατηρούσε τη μεγαλύτερη έκθεση με 10,78 δισ. δολάρια, ακολουθούμενη από τη CME με 8,88 δισ., τη Bybit με 5,38 δισ. και την Gate με 4,34 δισ. Η αποκλιμάκωση δεν ήταν ομοιόμορφη: η CME εμφάνισε μικρή ημερήσια πτώση, ενώ Binance και Bybit κατέγραψαν οριακή αύξηση.

Η διπλή εικόνα —μειωμένη έκθεση στα futures αλλά μεγάλη συγκέντρωση στα options— δείχνει ότι οι επενδυτές δεν εγκαταλείπουν το στοίχημα της ανόδου. Αλλά το μεταφέρουν σε εργαλεία με διαφορετικό προφίλ κινδύνου, ενώ η spot τιμή παραμένει εγκλωβισμένη κάτω από την περιοχή των 85.000.

Ένας χρόνος από τη νύχτα των 19 δισ.

Η σημερινή ισορροπία αποκτά ιδιαίτερο βάρος επειδή συμπίπτει σχεδόν ακριβώς με την πρώτη επέτειο της μεγαλύτερης εκκαθάρισης μόχλευσης στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων. Στις 10 Οκτωβρίου 2025, η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς 100% στις κινεζικές εισαγωγές πυροδότησε κύμα αναγκαστικών κλεισιμάτων άνω των 19 δισ. δολαρίων σε μία ημέρα.

Περισσότεροι από 1,6 εκατ. λογαριασμοί επηρεάστηκαν, περίπου 16,7 δισ. δολάρια των εκκαθαρίσεων αφορούσαν long θέσεις και το ανοικτό ενδιαφέρον στα perpetual futures κατέρρευσε κατά 43%, από 217 σε 123 δισ. δολάρια. Το Bitcoin, που είχε σημειώσει ιστορικό υψηλό 126.080 δολαρίων στις 6 Οκτωβρίου 2025, υποχώρησε έως τα 104.782 δολάρια.

Έναν χρόνο αργότερα, στα περίπου 82.957 δολάρια, η τιμή παραμένει σχεδόν 34% χαμηλότερα από εκείνο το ιστορικό υψηλό. Η σύγκριση δεν σημαίνει ότι επίκειται επανάληψη του κραχ. Υπενθυμίζει όμως ότι η μόχλευση μπορεί να μετατρέψει μια εξωτερική είδηση σε βίαιη αλυσιδωτή κίνηση όταν η ρευστότητα είναι περιορισμένη.

CryptoQuant: Από τα 80.000 στη ζώνη των 74.500 αν βαθύνει η διόρθωση

Ο αναλυτής MAC.D της CryptoQuant συνέκρινε την τρέχουσα υποχώρηση με τις διορθώσεις προηγούμενων ανοδικών κύκλων. Από το τοπικό υψηλό των 87.027 δολαρίων στις 5 Οκτωβρίου έως το χαμηλό των 80.404 στις 9 Οκτωβρίου, το Bitcoin έχασε 7,61%.

Η πτώση σχεδόν ταυτίζεται με τη μέση διόρθωση 7,58% του κύκλου 2022–2025, αλλά παραμένει σαφώς μικρότερη από τον μέσο όρο 14,39% των πέντε προηγούμενων ανοδικών κύκλων που εξέτασε η CryptoQuant. Αν εφαρμοζόταν μηχανικά αυτός ο ιστορικός μέσος όρος στο πρόσφατο υψηλό, η τιμή θα έφθανε περίπου στα 74.500 δολάρια.

Πρόκειται για ιστορική αναγωγή και όχι για πρόβλεψη. Η ίδια η CryptoQuant επισημαίνει ότι οι πιο πρόσφατοι κύκλοι εμφάνισαν ηπιότερες διορθώσεις. Η ζώνη 74.000–75.000 λειτουργεί, συνεπώς, ως σημείο αναφοράς για ένα δυσμενέστερο σενάριο, ενώ τα 80.000–80.400 παραμένουν η πρώτη και σημαντικότερη άμυνα.

Η Strive αντιγράφει το μοντέλο Saylor — αλλά τα 638 BTC είναι ακόμη εκτίμηση

Στο εταιρικό μέτωπο, η Strive επιχειρεί να εφαρμόσει σε μικρότερη κλίμακα το μοντέλο χρηματοδότησης που καθιέρωσε ο Michael Saylor στη Strategy. Εβδομαδιαία στοιχεία παρακολούθησης της προνομιούχου μετοχής SATA δείχνουν συνολικό όγκο 317 εκατ. δολαρίων και εκτιμώμενα καθαρά έσοδα περίπου 55 εκατ. από το πρόγραμμα πωλήσεων στην αγορά.

Στις τιμές της Παρασκευής, το ποσό θα αρκούσε για περίπου 638 BTC, αξίας σχεδόν 53 εκατ. δολαρίων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αγορά έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Είναι εκτίμηση που βασίζεται στον όγκο συναλλαγών πάνω από την ονομαστική αξία των 100 δολαρίων και σε ιστορικό συντελεστή έκδοσης μετοχών.

Τα επιβεβαιωμένα στοιχεία βρίσκονται στην τελευταία εταιρική γνωστοποίηση: η Strive αγόρασε 2.000 BTC από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου, με μέση τιμή 84.422 δολάρια. Οι συνολικές κατοχές της αναφέρονται σε 29.462 BTC. Το μοντέλο επιτρέπει χρηματοδότηση νέων αγορών χωρίς συμβατικό χρέος, αλλά δημιουργεί ετήσιες υποχρεώσεις μερισμάτων που εκτιμώνται περίπου στα 168 εκατ. δολάρια.

Η Strategy παραμένει σε εντελώς διαφορετική κλίμακα, με 848.000 BTC. Η Strive μπορεί να διευρύνει τη θεσμική ζήτηση, όμως ο μηχανισμός της έχει ενσωματωμένο φρένο: όταν η SATA διαπραγματεύεται κάτω από την ονομαστική αξία, η έκδοση νέων μετοχών παύει να είναι ελκυστική και η δυνατότητα χρηματοδότησης αγορών Bitcoin περιορίζεται.

Τι κρίνει την επόμενη κίνηση

Οι αγοραστές χρειάζονται πρώτα σταθερή επιστροφή πάνω από τα 85.000 δολάρια. Μια τέτοια κίνηση θα έφερνε την τιμή κοντά στη ζώνη των μεγάλων calls και θα μπορούσε να ενεργοποιήσει πρόσθετη ζήτηση αντιστάθμισης. Η περιοχή 90.000–95.000 είναι το ανοδικό στοίχημα, όχι ακόμη επιβεβαιωμένος στόχος.

Στην αντίθετη κατεύθυνση, απώλεια των 80.000–80.400 θα έφερνε ξανά στο προσκήνιο το max pain των 78.000 και, αν η διόρθωση αποκτούσε μεγαλύτερο βάθος, την ιστορική ζώνη αναφοράς των 74.000–75.000. Μέχρι να διασπαστεί καθαρά μία από τις δύο πλευρές, η αγορά παραμένει παγιδευμένη ανάμεσα στην αισιοδοξία των calls και στη μνήμη του μεγαλύτερου κραχ μόχλευσης στην ιστορία της.