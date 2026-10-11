Από τον Άνταμ Σμιθ και τον Ντέιβιντ Ρικάρντο έως την είσοδο της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, ο κόσμος οικοδόμησε ένα οικονομικό σύστημα πάνω στην υπόσχεση ότι το ελεύθερο εμπόριο θα έκανε τους πάντες πλουσιότερους. Ενάμιση αιώνα μετά την πρώτη μεγάλη εποχή της παγκόσμιας οικονομικής ολοκλήρωσης και τρεις δεκαετίες μετά τον θρίαμβο της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης, το αποτέλεσμα είναι αντιφατικό: περισσότερος πλούτος, φθηνότερα προϊόντα και λιγότερη ακραία φτώχεια, αλλά ταυτόχρονα αποβιομηχάνιση σε ολόκληρες περιοχές, τεράστιες εμπορικές ανισορροπίες, πολιτική σύγκρουση και ένα πρωτοφανές απόθεμα παγκόσμιου χρέους. Το ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο ποιος κέρδισε και ποιος έχασε. Είναι εάν το ίδιο το σύστημα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς να παράγει διαρκώς νέες οικονομικές κρίσεις.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στη Google Προσθέστε μας στις προτιμώμενες πηγές σας για να βλέπετε συχνότερα τις ειδήσεις και τις αναλύσεις μας στη Google.

Το παγκόσμιο χρέος ξεπέρασε τα 365 τρισ. δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με το Institute of International Finance. Το ΔΝΤ προβλέπει ότι το παγκόσμιο δημόσιο χρέος θα φτάσει στο 100% του παγκόσμιου ΑΕΠ μέχρι το 2029. Παράλληλα, οι παγκόσμιες εμπορικές ανισορροπίες διευρύνονται, με πρωταγωνιστές την Κίνα και τις ΗΠΑ.

Η κρίσιμη διαπίστωση είναι ότι το σύστημα που συνέδεσε τις χώρες μέσω του εμπορίου συνέδεσε επίσης την αποταμίευση της μίας με τον δανεισμό της άλλης. Και όταν η παραγωγή, η εργασία, η κατανάλωση και η χρηματοδότηση άρχισαν να απομακρύνονται γεωγραφικά μεταξύ τους, δημιουργήθηκαν οικονομίες που μπορούσαν να συντηρούν το βιοτικό τους επίπεδο μόνο με συνεχή αύξηση των υποχρεώσεών τους.

Αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση της παγκοσμιοποίησης.

1. Η αρχική υπόσχεση: Ένας πλουσιότερος κόσμος χωρίς οικονομικά σύνορα

Η παγκοσμιοποίηση δεν γεννήθηκε σε κάποιο συμβούλιο πολυεθνικών επιχειρήσεων ούτε αποτέλεσε το σχέδιο ενός και μοναδικού οικονομολόγου. Οι θεωρητικές της ρίζες βρίσκονται στον 18ο και τον 19ο αιώνα.

Το 1776, ο Άνταμ Σμιθ, με τον Πλούτο των Εθνών, αμφισβήτησε τη λογική του μερκαντιλισμού, σύμφωνα με την οποία η οικονομική δύναμη ενός κράτους εξαρτάται από τη συσσώρευση πλούτου εις βάρος άλλων χωρών. Το 1817, ο Ντέιβιντ Ρικάρντο διατύπωσε τη θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος: ακόμη και μία χώρα που είναι λιγότερο παραγωγική σε όλους τους τομείς μπορεί να ωφεληθεί από το εμπόριο, εφόσον εξειδικεύεται στην παραγωγή αγαθών όπου το σχετικό μειονέκτημά της είναι μικρότερο.

Η θεωρία δεν ήταν παράλογη. Αντίθετα, παραμένει ένα από τα θεμέλια της διεθνούς οικονομικής επιστήμης. Το πρόβλημα άρχισε όταν ένα συμπέρασμα για τα συνολικά οικονομικά οφέλη μετατράπηκε σε πολύ ευρύτερη πολιτική υπόσχεση: ότι η απελευθέρωση των αγορών θα εξασφάλιζε σχεδόν αυτόματα καλύτερες θέσεις εργασίας, υψηλότερα εισοδήματα, σύγκλιση κοινωνιών και τελικά πολιτική σταθερότητα.

Η θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος, όμως, δεν εγγυάται ότι τα οφέλη θα μοιραστούν δίκαια μεταξύ εργαζομένων, επιχειρηματιών και κρατών. Ούτε ότι οι εργαζόμενοι που θα χάσουν τη δουλειά τους θα βρουν γρήγορα μία καλύτερη. Το ελεύθερο εμπόριο μπορεί να μεγαλώνει τη συνολική οικονομική πίτα χωρίς να εξασφαλίζει ότι κάθε κοινωνική ομάδα θα πάρει μεγαλύτερο κομμάτι. Αυτή η διαφορά αποδείχθηκε ιστορικά καθοριστική.

2. Από τη βιομηχανική επανάσταση στο Bretton Woods: Οι αρχιτέκτονες του συστήματος

Η πρώτη μεγάλη περίοδος παγκόσμιας οικονομικής ολοκλήρωσης αναπτύχθηκε κατά τον 19ο αιώνα. Η ατμομηχανή, οι σιδηρόδρομοι, τα υπερωκεάνια, ο τηλέγραφος και η σταδιακή μείωση εμπορικών εμποδίων ένωσαν αγορές που προηγουμένως λειτουργούσαν χωριστά. Η διαδικασία αυτή συνδέθηκε επίσης με την αποικιοκρατία, την άνιση πρόσβαση σε πρώτες ύλες και την οικονομική κυριαρχία των ευρωπαϊκών δυνάμεων.

Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ανέκοψε αυτή την ολοκλήρωση. Η Μεγάλη Ύφεση και ο προστατευτισμός του Μεσοπολέμου επιδείνωσαν τη διάσπαση της παγκόσμιας οικονομίας.

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ουάσιγκτον και το Λονδίνο επιχείρησαν να δημιουργήσουν ένα σταθερότερο οικονομικό οικοδόμημα. Κεντρικοί πρωταγωνιστές υπήρξαν ο Τζον Μέιναρντ Κέινς, ο Αμερικανός αξιωματούχος Χάρι Ντέξτερ Γουάιτ και, στο εμπορικό πεδίο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Κόρντελ Χαλ.

Το 1944 δημιουργήθηκαν οι βάσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το 1947 υπεγράφη η GATT, η συμφωνία που θα έθετε κανόνες για τη μείωση των δασμών. Εδώ βρίσκεται μια ιστορική ειρωνεία. Ο Κέινς δεν οραματιζόταν έναν κόσμο απόλυτης ελευθερίας του κεφαλαίου. Το μεταπολεμικό σύστημα επέτρεπε ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων και σημαντική αυτονομία στις εθνικές οικονομικές πολιτικές. Η πλήρης απελευθέρωση της χρηματοδότησης ήρθε πολύ αργότερα.

Χρονολογία Η μεγάλη μεταβολή 1776–1817 Σμιθ και Ρικάρντο θεμελιώνουν την οικονομική επιχειρηματολογία υπέρ του εμπορίου 19ος αιώνας Πρώτο μεγάλο κύμα παγκόσμιας οικονομικής ολοκλήρωσης 1944–1947 Bretton Woods, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και GATT 1971–1973 Κατάρρευση της μετατρεψιμότητας του δολαρίου σε χρυσό και μετάβαση σε νέο νομισματικό καθεστώς Δεκαετία 1980 Ιδιωτικοποιήσεις, απορρύθμιση και ενίσχυση της ελευθερίας κίνησης κεφαλαίων 1995 Ίδρυση Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 2001 Είσοδος της Κίνας στον ΠΟΕ 2008 Παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση 2020–2022 Πανδημία, διαταραχές εφοδιασμού και ενεργειακή κρίση 2025–2026 Εμπορικές συγκρούσεις, αναδιάταξη αλυσίδων παραγωγής και νέο κύμα ανησυχιών για το χρέος

3. Η δεκαετία του 1990: Όταν η παγκοσμιοποίηση έγινε σχεδόν αδιαμφισβήτητο δόγμα

Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης δημιούργησε την εντύπωση ότι ο ανταγωνισμός των οικονομικών συστημάτων είχε τελειώσει. Οι αγορές θα άνοιγαν, τα κεφάλαια θα μετακινούνταν ελεύθερα, οι πολυεθνικές θα επέλεγαν τις αποτελεσματικότερες τοποθεσίες παραγωγής και οι καταναλωτές θα απολάμβαναν φθηνότερα προϊόντα.

Οι κυβερνήσεις Ρίγκαν και Θάτσερ είχαν ήδη ενισχύσει την κατεύθυνση της απορρύθμισης. Το λεγόμενο Washington Consensus προωθούσε δημοσιονομική πειθαρχία, ιδιωτικοποιήσεις, εμπορική απελευθέρωση και μεταρρυθμίσεις υπέρ των αγορών. Ωστόσο, η πραγματική επανάσταση ήρθε το 2001.

Στις 11 Δεκεμβρίου εκείνης της χρονιάς, η Κίνα έγινε μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Μία οικονομία με τεράστιο εργατικό δυναμικό, ισχυρή κρατική καθοδήγηση, περιορισμένο πολιτικό πλουραλισμό και διαφορετικούς εργασιακούς θεσμούς ενσωματώθηκε σε ένα σύστημα διεθνούς εμπορίου που είχε οικοδομηθεί σε σημαντικό βαθμό από τις δυτικές οικονομίες.

Οι μεταρρυθμίσεις που είχε ξεκινήσει ο Ντενγκ Σιαοπίνγκ από το 1978 απέκτησαν πλέον πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά σε πρωτοφανή κλίμακα. Η οικονομική λογική ήταν ισχυρή: οι πολυεθνικές θα μείωναν το κόστος και η Κίνα θα επιτάχυνε την ανάπτυξή της. Η πολιτική προσδοκία, ιδιαίτερα στη Δύση, ήταν πολύ πιο αμφισβητήσιμη: ότι η οικονομική ολοκλήρωση θα οδηγούσε μακροπρόθεσμα σε σύγκλιση των πολιτικών και θεσμικών συστημάτων. Η οικονομική ολοκλήρωση πραγματοποιήθηκε. Η αναμενόμενη πολιτική σύγκλιση δεν πραγματοποιήθηκε στον βαθμό που πολλοί είχαν προσδοκήσει.

4. Το θεμελιώδες σφάλμα: Ελεύθερος ανταγωνισμός μεταξύ διαφορετικών κανόνων

Ας εξετάσουμε μια ευρωπαϊκή βιομηχανία που πληρώνει υψηλότερους μισθούς, ασφαλιστικές εισφορές, περιβαλλοντικές υποχρεώσεις και φόρους. Η επιχείρηση αυτή καλείται να ανταγωνιστεί μία μονάδα εγκατεστημένη σε χώρα με χαμηλότερους μισθούς, διαφορετικές συλλογικές διαπραγματεύσεις, λιγότερο απαιτητική περιβαλλοντική νομοθεσία ή ευνοϊκότερη κρατική χρηματοδότηση.

Το χαμηλότερο κόστος εργασίας δεν αποτελεί από μόνο του αθέμιτο ανταγωνισμό. Μπορεί να αντανακλά διαφορές παραγωγικότητας, εισοδήματος ή αναπτυξιακού επιπέδου. Ούτε όλες οι αναπτυσσόμενες χώρες εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες. Όταν όμως η διαφορά κόστους ενισχύεται από επιδοτήσεις, προνομιακή χρηματοδότηση, ανεπαρκή προστασία εργαζομένων ή περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις που δεν πληρώνει ο παραγωγός, τότε το τελικό κόστος δεν αποτυπώνει το πραγματικό κοινωνικό κόστος της παραγωγής.

Η ευρωπαϊκή επιχείρηση αντιμετωπίζει ένα δίλημμα: να επενδύσει στην παραγωγικότητα, να μειώσει τα περιθώριά της, να αλλάξει προϊόν ή να μεταφέρει την παραγωγή της. Η μεταφορά παραγωγής μπορεί να μειώσει τις τιμές και να αυξήσει τα κέρδη. Μπορεί όμως να αφήσει πίσω της περιοχές με χαμηλότερη απασχόληση, ασθενέστερη φορολογική βάση και περιορισμένες εναλλακτικές οικονομικές δραστηριότητες.

Δεν πρόκειται για υποθετικό πρόβλημα. Οι οικονομολόγοι Ντάρον Ατζέμογλου, Ντέιβιντ Ότορ, Ντέιβιντ Ντορν, Γκόρντον Χάνσον και Μπρένταν Πράις εκτίμησαν ότι ο αυξημένος ανταγωνισμός από τις κινεζικές εισαγωγές συνδέθηκε αιτιωδώς με καθαρές απώλειες περίπου 2–2,4 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ την περίοδο 1999–2011.

Δεν σημαίνει ότι όλες οι απώλειες της αμερικανικής βιομηχανίας προκλήθηκαν από την Κίνα. Η αυτοματοποίηση και οι τεχνολογικές αλλαγές διαδραμάτισαν επίσης τεράστιο ρόλο. Αποδεικνύει όμως ότι η προσαρμογή δεν ήταν ούτε αυτόματη ούτε ανώδυνη. Ολόκληρες τοπικές οικονομίες δεν ανέκαμψαν για πολλά χρόνια. Ο καταναλωτής κέρδιζε στο ταμείο του καταστήματος. Ο εργαζόμενος μπορούσε ταυτόχρονα να χάνει στον μισθό, στη διαπραγματευτική ισχύ ή στην ίδια του τη θέση εργασίας.

5. Πώς γεννήθηκε η μεγαλύτερη οικονομική ανισορροπία του σύγχρονου κόσμου

Η ουσία της σημερινής κρίσης βρίσκεται στη σύνδεση παραγωγής, κατανάλωσης και αποταμίευσης. Η παγκοσμιοποίηση επέτρεψε την πολύ μεγάλη γεωγραφική συγκέντρωση της βιομηχανικής παραγωγής σε ορισμένες οικονομίες.

Οι ΗΠΑ παρέμειναν μία τεράστια αγορά κατανάλωσης. Η Κίνα εξελίχθηκε σε κορυφαίο παραγωγό και εξαγωγέα. Η Γερμανία και άλλες βιομηχανικές οικονομίες διατήρησαν ισχυρούς εξαγωγικούς προσανατολισμούς. Το πρόβλημα δεν ήταν η εξειδίκευση αυτή καθαυτή. Ήταν η δημιουργία μεγάλων και επίμονων εξωτερικών πλεονασμάτων και ελλειμμάτων.

Σε μία οικονομία με πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών, η συνολική εθνική αποταμίευση υπερβαίνει τις εγχώριες επενδύσεις. Το πλεόνασμα αντιστοιχεί σε καθαρή απόκτηση απαιτήσεων έναντι του εξωτερικού. Στην αντίθετη πλευρά, μία ελλειμματική οικονομία επενδύει και καταναλώνει, συνολικά, περισσότερο από το εισόδημα που παράγει. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται καθαρή εξωτερική χρηματοδότηση.

Η χρηματοδότηση μπορεί να έχει τη μορφή δανείων, ομολόγων, μετοχικών επενδύσεων ή άμεσων ξένων επενδύσεων. Συνεπώς, το εμπορικό έλλειμμα δεν μετατρέπεται αυτομάτως σε δημόσιο χρέος. Όμως σε ένα διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα με τεράστιες και διαρκείς διασυνοριακές ροές κεφαλαίων, οι ανισορροπίες αυτές μπορούν να διευκολύνουν τη συσσώρευση δανεισμού και χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Το ΔΝΤ, στην έκθεση External Sector Report 2026, καταγράφει περαιτέρω διεύρυνση των παγκόσμιων ισοζυγίων το 2025, με την Κίνα και τις ΗΠΑ να αποτελούν τους βασικούς παράγοντες των υπερβολικών ανισορροπιών. Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα που βρισκόταν στο επίκεντρο των συζητήσεων πριν από την κρίση του 2008 εξακολουθεί να υπάρχει. Και πλέον συνδυάζεται με σημαντικά υψηλότερα επίπεδα κρατικού χρέους.

6. Από τα φθηνά κινεζικά προϊόντα στον ακριβό δυτικό δανεισμό

Εδώ βρίσκεται ένας από τους λιγότερο κατανοητούς μηχανισμούς της παγκοσμιοποίησης. Για πολλά χρόνια, οι εισαγωγές φθηνότερων βιομηχανικών προϊόντων περιόριζαν τις πληθωριστικές πιέσεις σε τμήματα της δυτικής οικονομίας. Παράλληλα, τα πλεονάσματα αποταμίευσης στην Ασία και σε άλλες εξαγωγικές οικονομίες ανακυκλώνονταν μέσω διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών.

Η αγορά κρατικών ομολόγων, τραπεζικών τίτλων και άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων από διεθνείς επενδυτές συνέβαλε, μαζί με άλλους παράγοντες, στη διατήρηση χαμηλότερων μακροπρόθεσμων επιτοκίων. Το φαινόμενο είχε περιγραφεί ήδη από το 2005 ως global saving glut — παγκόσμια υπερβάλλουσα αποταμίευση.

Τα χαμηλά επιτόκια δεν προήλθαν αποκλειστικά από την παγκοσμιοποίηση. Συνδέονταν επίσης με τις νομισματικές πολιτικές, τη δημογραφία, τη ζήτηση ασφαλών περιουσιακών στοιχείων και τις προσδοκίες ανάπτυξης. Ωστόσο, η παγκόσμια διακίνηση αποταμιεύσεων δημιούργησε ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για δανεισμό.

Οι τράπεζες μπορούσαν να αντλούν άφθονη χρηματοδότηση. Τα νοικοκυριά μπορούσαν να δανείζονται για κατανάλωση και κατοικία. Οι επιχειρήσεις μπορούσαν να χρηματοδοτούν εξαγορές και επενδύσεις. Έτσι, η διεθνής οικονομία απέκτησε τη δυνατότητα να διατηρεί υψηλή κατανάλωση ακόμη και όπου τα εισοδήματα μεγάλων ομάδων εργαζομένων δεν αυξάνονταν με αντίστοιχο ρυθμό. Η πίστωση μπορούσε να αναπληρώνει προσωρινά την αδύναμη αγοραστική δύναμη. Δεν μπορούσε όμως να την αντικαταστήσει επ’ άπειρον.

7. Η μεγάλη παγίδα: Πρώτα χρεώθηκαν τα νοικοκυριά, μετά τα κράτη

Μία από τις σημαντικότερες οικονομικές αναλύσεις του 2026 δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Finance & Development του ΔΝΤ. Ο οικονομολόγος του Princeton Atif Mian περιγράφει τον μηχανισμό που συνδέει την ανισότητα με την αύξηση του χρέους.

Όταν ένα ολοένα μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος συγκεντρώνεται σε οικονομικά ισχυρές ομάδες, αυξάνεται η αποταμίευση, επειδή τα υψηλότερα εισοδήματα δεν μετατρέπονται στο σύνολό τους σε κατανάλωση. Εάν οι παραγωγικές επενδύσεις δεν απορροφούν αυτή την αποταμίευση, δημιουργείται έλλειμμα συνολικής ζήτησης.

Πριν από το 2008, η πιστωτική επέκταση των νοικοκυριών μπορούσε να καλύπτει ένα μέρος αυτού του κενού. Το μοντέλο στηριζόταν σε μία κρίσιμη προϋπόθεση: ότι η αξία των περιουσιακών στοιχείων θα παρέμενε υψηλή και ότι οι δανειολήπτες θα μπορούσαν να αναχρηματοδοτούν τις υποχρεώσεις τους. Το 2008 απέδειξε πόσο εύθραυστη ήταν αυτή η ισορροπία.

Όταν έσκασε η φούσκα των αμερικανικών στεγαστικών δανείων, η απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα απείλησε να προκαλέσει κατάρρευση της ζήτησης. Οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες παρενέβησαν για να αποτρέψουν συστημική κατάρρευση.

Από εκείνη τη στιγμή, σε πολλές μεγάλες οικονομίες, το βάρος της σταθεροποίησης μεταφέρθηκε προοδευτικά προς τον δημόσιο τομέα. Οι κρατικοί προϋπολογισμοί κάλυπταν ελλείμματα, χρηματοδοτούσαν παρεμβάσεις και απορροφούσαν μέρος των συνεπειών της κρίσης.

Ακολούθησαν η πανδημία, τα προγράμματα στήριξης, οι ενεργειακές κρίσεις και η αύξηση των αμυντικών και κοινωνικών δαπανών. Δεν ήταν όλα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης. Η γήρανση του πληθυσμού, οι πολιτικές φορολογίας και δαπανών και οι αποφάσεις κάθε κυβέρνησης είχαν αυτοτελή σημασία. Όμως το συνολικό αποτέλεσμα είναι ότι ο κόσμος μπήκε σε μία περίοδο κατά την οποία η σταθερότητα εξαρτάται ολοένα περισσότερο από την ικανότητα των οικονομιών να αναχρηματοδοτούν ένα τεράστιο συσσωρευμένο χρέος.

8. Η Κίνα έπεσε στην ίδια παγίδα, από την αντίθετη πλευρά

Το εντυπωσιακό είναι ότι ο μηχανισμός του χρέους δεν αφορά μόνο τις χώρες που εισάγουν περισσότερο από όσο εξάγουν. Αφορά και την ίδια την Κίνα.

Για πολλά χρόνια, η κινεζική οικονομία στηρίχθηκε σε επενδύσεις, υψηλή αποταμίευση, βιομηχανική ανάπτυξη και εξαγωγές. Όταν μετά το 2008 οι διεθνείς αγορές δεν μπορούσαν να απορροφούν με τον ίδιο ρυθμό την αύξηση της παραγωγής, το Πεκίνο ενίσχυσε την εγχώρια πιστωτική επέκταση και τις επενδύσεις. Έτσι διογκώθηκαν οι υποχρεώσεις επιχειρήσεων, τοπικών κυβερνήσεων και κλάδων που συνδέονταν με την αγορά ακινήτων.

Το ΔΝΤ, στην αξιολόγησή του για την Κίνα τον Φεβρουάριο του 2026, σημειώνει ότι η κρατικά καθοδηγούμενη και χρηματοδοτούμενη με χρέος επενδυτική ανάπτυξη έχει συνδεθεί με πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, οικονομικές ευπάθειες και χαμηλότερες αποδόσεις επενδύσεων.

Αυτό δημιουργεί έναν νέο φαύλο κύκλο. Η ανεπαρκής εγχώρια κατανάλωση ενθαρρύνει μεγαλύτερη εξάρτηση από τις εξαγωγές. Οι εξαγωγές ασκούν πίεση στους ανταγωνιστές. Οι ανταγωνιστές αναζητούν προστατευτικά μέτρα. Και η Κίνα χρειάζεται νέες πηγές ζήτησης ώστε να αξιοποιήσει τις παραγωγικές εγκαταστάσεις που έχει ήδη χρηματοδοτήσει.

Ορισμένες καταναλωτικές οικονομίες συσσώρευσαν χρέος για να απορροφούν την παγκόσμια παραγωγή. Η μεγαλύτερη βιομηχανική οικονομία συσσώρευσε επίσης χρέος για να συνεχίσει να παράγει και να επενδύει.

9. Το αποτέλεσμα σε αριθμούς: Ένας πλανήτης με 365 τρισ. δολάρια χρέους

Τα μεγέθη της σημερινής παγκόσμιας οικονομίας είναι αποκαλυπτικά.

Δείκτης Τελευταία διαθέσιμη εικόνα Συνολικό παγκόσμιο χρέος — IIF, α΄ εξάμηνο 2026 Πάνω από 365 τρισ. δολάρια Αύξηση παγκόσμιου χρέους — IIF, α΄ εξάμηνο 2026 Πάνω από 10 τρισ. δολάρια Παγκόσμιο δημόσιο χρέος — ΔΝΤ, 2025 Σχεδόν 94% του ΑΕΠ Πρόβλεψη παγκόσμιου δημόσιου χρέους — ΔΝΤ, 2029 100% του ΑΕΠ Εξωτερικό χρέος αναπτυσσόμενων χωρών — UNCTAD, 2025 12,3 τρισ. δολάρια Εξυπηρέτηση εξωτερικού χρέους αναπτυσσόμενων χωρών — 2025 1,6 τρισ. δολάρια

Οι μετρήσεις IIF, ΔΝΤ και UNCTAD έχουν διαφορετικό πεδίο κάλυψης. Δεν αποτελούν αθροιστικά ποσά ούτε απολύτως συγκρίσιμες σειρές.

Η ιστορική έκρηξη του χρέους από το 1950 έως το 2024

- ΔΝΤ, Global Debt Monitor 2025. Το συνολικό μη χρηματοπιστωτικό χρέος διαμορφώθηκε στο 235% του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2024, έναντι 258% στην κορύφωση της πανδημίας το 2020. Το 2024 περιλάμβανε δημόσιο χρέος 93%, χρέος νοικοκυριών 52% και χρέος μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων 90% του ΑΕΠ.

Δημόσιο και ιδιωτικό χρέος ως ποσοστό του παγκόσμιου ΑΕΠ: συγκριτικά στοιχεία 1974 και 2024. - IMF Global Debt Monitor 2025. Στρογγυλοποιημένα ποσοστά.

Το πραγματικό πρόβλημα δεν βρίσκεται αποκλειστικά στο ύψος του χρέους. Βρίσκεται στη σχέση χρέους, εισοδήματος, επιτοκίων και δυνατότητας αναχρηματοδότησης.

Ένα κράτος με υψηλό χρέος, ισχυρή παραγωγικότητα, μεγάλο φορολογικό δυναμικό και αξιόπιστη πρόσβαση στις αγορές μπορεί να αντιμετωπίζει χαμηλότερο κίνδυνο από ένα κράτος με μικρότερο χρέος αλλά αδύναμη οικονομία και μεγάλες υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα.

Επιπλέον, το χρέος του ενός αποτελεί χρηματοοικονομική απαίτηση κάποιου άλλου. Δεν σημαίνει ότι ο πλανήτης συνολικά χρωστά 365 τρισ. δολάρια σε κάποιον εξωτερικό πιστωτή. Αυτό που καθιστά το σύστημα ευάλωτο είναι ότι μία μεγάλη διαταραχή στις αγορές μπορεί να μετατρέψει δυσκολίες αναχρηματοδότησης σε κρίση εμπιστοσύνης. Και όταν αυτό συμβεί ταυτόχρονα σε πολλές οικονομίες, οι κρατικές παρεμβάσεις γίνονται δυσκολότερες.

10. Το δεύτερο ιστορικό σφάλμα: Πιστέψαμε ότι η οικονομική ολοκλήρωση θα έφερνε πολιτική σύγκλιση

Η παγκοσμιοποίηση στηρίχθηκε, ιδιαίτερα μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, σε μία αισιόδοξη πολιτική υπόθεση. Όσο περισσότερο οι χώρες εμπορεύονται μεταξύ τους, τόσο μεγαλύτερο γίνεται το οικονομικό κόστος μίας σύγκρουσης. Αυτό μπορεί πράγματι να λειτουργήσει ως αντικίνητρο.

Δεν εξαλείφει όμως τις γεωπολιτικές αντιθέσεις, τους στρατηγικούς ανταγωνισμούς ή τις διαφορετικές αντιλήψεις για το κράτος, τη δημοκρατία και την εθνική ασφάλεια. Η οικονομική αλληλεξάρτηση μπορεί να γίνει και πηγή ισχύος.

Μία χώρα που ελέγχει κρίσιμες πρώτες ύλες, βιομηχανικά εξαρτήματα, τεχνολογίες, χρηματοδοτικά συστήματα ή ενεργειακούς διαδρόμους αποκτά εργαλεία οικονομικής πίεσης. Οι διεθνείς αλυσίδες παραγωγής δημιουργήθηκαν με κύριο κριτήριο την αποτελεσματικότητα και το κόστος, όχι απαραίτητα την ασφάλεια εφοδιασμού σε περίπτωση πολέμου ή γεωπολιτικής αντιπαράθεσης.

Η πανδημία αποκάλυψε την ευπάθεια της υπερβολικής συγκέντρωσης προμηθειών. Οι ενεργειακές διαταραχές απέδειξαν πόσο γρήγορα η εξάρτηση μπορεί να μετατραπεί σε στρατηγικό κίνδυνο. Η μεγάλη πλάνη δεν ήταν ότι το εμπόριο δημιουργεί αλληλεξάρτηση. Ήταν η πεποίθηση ότι η αλληλεξάρτηση αρκεί για να ακυρώσει τον ανταγωνισμό μεταξύ κρατών.

11. Το τρίλημμα του Ρόντρικ: Η προειδοποίηση που υποτιμήθηκε

Ο οικονομολόγος του Harvard Ντάνι Ρόντρικ είχε διατυπώσει ένα θεμελιώδες πολιτικό και οικονομικό δίλημμα. Οι κοινωνίες δεν μπορούν, κατά τη θεωρία του, να διατηρούν ταυτόχρονα πλήρη εθνική κυριαρχία, ουσιαστική δημοκρατική αυτοδιάθεση και απεριόριστη διεθνή οικονομική ολοκλήρωση. Μπορούν να συνδυάζουν δύο από τα τρία, όχι όμως και τα τρία στην απόλυτη μορφή τους.

Η λογική είναι απλή. Εάν οι κυβερνήσεις δεσμεύονται υπερβολικά από τις ανάγκες των διεθνών αγορών, περιορίζεται η δυνατότητά τους να εφαρμόζουν τις οικονομικές πολιτικές που επιλέγουν οι πολίτες τους. Αντίθετα, εάν επιδιώκουν πλήρη αυτονομία σε κάθε εθνική ρύθμιση, η διεθνής οικονομική ολοκλήρωση συναντά εμπόδια.

Η πρόταση του Ρόντρικ δεν ήταν να καταργηθεί το διεθνές εμπόριο. Ήταν να διαμορφωθεί ένα πιο ισορροπημένο πλαίσιο, όπου οι αγορές δεν υπερισχύουν αυτομάτως της κοινωνικής και δημοκρατικής οργάνωσης. Από αυτή την άποψη, η κρίση της παγκοσμιοποίησης δεν αποτελεί μόνο χρηματοοικονομικό πρόβλημα. Αφορά και τη νομιμοποίηση των κανόνων που διέπουν την οικονομία.

12. Γιατί το 2026 δεν σηματοδοτεί το τέλος του παγκόσμιου εμπορίου

Παρά τις συγκρούσεις και τις διαδοχικές κρίσεις, το διεθνές εμπόριο δεν έχει καταρρεύσει. Μάλιστα, στις 8 Οκτωβρίου 2026, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου αναβάθμισε την πρόβλεψη για αύξηση του όγκου των παγκόσμιων εμπορευματικών συναλλαγών το 2026 στο 3,9%, από 1,9% προηγουμένως.

Η ισχυρή ζήτηση για προϊόντα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και η προσαρμοστικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού υποστηρίζουν το εμπόριο, παρά τους γεωπολιτικούς κλυδωνισμούς. Αυτό αποτελεί ουσιαστικό αντεπιχείρημα στην ιδέα της πλήρους οικονομικής αποτυχίας.

Η διεθνής εξειδίκευση αύξησε την παραγωγικότητα πολλών χωρών. Η συμμετοχή σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας συνέβαλε στη βιομηχανική ανάπτυξη και στη μείωση της ακραίας φτώχειας, ιδιαίτερα στην Ασία. Απόλυτη καταδίκη της παγκοσμιοποίησης θα αγνοούσε αυτά τα πραγματικά επιτεύγματα.

Το βαθύτερο πρόβλημα είναι διαφορετικό: ένα σύστημα μπορεί να συνεχίζει να παράγει υψηλούς όγκους εμπορίου και ταυτόχρονα να δημιουργεί μη βιώσιμες κοινωνικές, δημοσιονομικές και γεωπολιτικές εντάσεις. Το γεγονός ότι λειτουργεί δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι λειτουργεί ισορροπημένα.

13. Η Ελλάδα ως χαρακτηριστικό παράδειγμα: Εισαγωγική εξάρτηση και ανάγκη εξωτερικής χρηματοδότησης

Η ελληνική οικονομία προσφέρει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον παράδειγμα. Η χώρα πέρασε μία βαθιά κρίση χρέους, στη διάρκεια της οποίας έγινε εμφανές ότι μία οικονομία δεν μπορεί να διατηρεί επί μακρόν ασθενή παραγωγική βάση, μεγάλα εξωτερικά ελλείμματα και αυξανόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες χωρίς σημαντικούς κινδύνους.

Η ελληνική κρίση δεν προκλήθηκε απλώς από την παγκοσμιοποίηση. Συνδέθηκε με μακροχρόνια δημοσιονομικά ελλείμματα, προβλήματα ανταγωνιστικότητας, αδυναμίες θεσμών και τις ιδιαίτερες συνθήκες της Ευρωζώνης. Όμως ανέδειξε τη σημασία των εξωτερικών ανισορροπιών.

Σήμερα η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά έσοδα από υπηρεσίες, κυρίως τουρισμό και ναυτιλία, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει υψηλές ανάγκες εισαγωγών σε αγαθά, τεχνολογία, κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και ενέργεια.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών έφτασε τα 9,3 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026, αυξημένο περίπου κατά 1,5 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Την ίδια στιγμή, το ελληνικό δημόσιο χρέος διαμορφωνόταν στο 143,5% του ΑΕΠ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, σύμφωνα με τη Eurostat, αν και η αναλογία αυτή είχε μειωθεί αισθητά σε ετήσια βάση.

Η εξωτερική ανισορροπία και το δημόσιο χρέος είναι διαφορετικά μεγέθη. Η παράλληλη παρακολούθησή τους, όμως, είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας της οικονομίας. Για την Ελλάδα, η απάντηση δεν είναι να διακοπεί το εμπόριο. Είναι να αυξηθεί η εγχώρια παραγωγική ικανότητα, η τεχνολογική ένταση των εξαγωγών και η δυνατότητα κάλυψης κρίσιμων αναγκών χωρίς υπερβολικές εισαγωγικές εξαρτήσεις.

14. Το νέο οικονομικό μοντέλο: Λιγότερη εξάρτηση, όχι αναγκαστικά λιγότερο εμπόριο

Η επιστροφή σε μία εποχή πλήρους οικονομικού προστατευτισμού δεν αποτελεί εγγύηση ευημερίας. Οι γενικευμένοι δασμοί αυξάνουν το κόστος των εισαγωγών, μπορούν να περιορίσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ξένες πρώτες ύλες και συχνά προκαλούν αντίποινα.

Το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι οι δασμολογικές συγκρούσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο τρόπο αντιμετώπισης των παγκόσμιων εξωτερικών ανισορροπιών. Μία διαφορετική προσέγγιση θα επιδίωκε ισότιμους κανόνες, χωρίς να απαιτεί από όλες τις χώρες να έχουν το ίδιο πολιτικό σύστημα.

Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη διαφάνεια στις κρατικές επιδοτήσεις, εφαρμογή βασικών εργασιακών προτύπων, μηχανισμούς αποτροπής της μεταφοράς περιβαλλοντικού κόστους, περιορισμό της φορολογικής μετατόπισης κερδών και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση επικίνδυνων χρηματοπιστωτικών ροών.

Ήδη υπάρχουν σχετικά εργαλεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει από το 2026 το οριστικό καθεστώς του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα, γνωστού ως CBAM, για συγκεκριμένα εισαγόμενα αγαθά υψηλής έντασης εκπομπών. Ο ΟΟΣΑ προωθεί την εφαρμογή του διεθνούς ελάχιστου πραγματικού εταιρικού φόρου 15% για μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους στο πλαίσιο των σχετικών κανόνων.

Τα εργαλεία αυτά δεν εξαλείφουν τις ανισορροπίες. Αναγνωρίζουν, ωστόσο, ότι η οικονομική ολοκλήρωση χρειάζεται κανόνες ώστε να μη δημιουργεί συστηματικά αντικίνητρα για την παραγωγή, την εργασία και τη φορολογική βάση.

Στο μακροοικονομικό επίπεδο, χρειάζεται επίσης διαφορετική κατανομή της παγκόσμιας ζήτησης. Οι χώρες με μεγάλα και επίμονα εξωτερικά πλεονάσματα μπορούν να ενισχύσουν την εγχώρια κατανάλωση και παραγωγικές επενδύσεις. Οι ελλειμματικές οικονομίες χρειάζονται βελτίωση της αποταμίευσης, της παραγωγικότητας και, όπου απαιτείται, δημοσιονομική προσαρμογή. Χωρίς αυτή την εξισορρόπηση, η αντιπαράθεση γύρω από τους δασμούς μπορεί να αλλάξει τις εμπορικές διαδρομές χωρίς να εξαλείψει τα βαθύτερα αίτια των ανισορροπιών.

15. Το χείλος του γκρεμού: Ποιος είναι ο πραγματικός κίνδυνος;

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία δεν είναι απαραίτητα μία ξαφνική, γενικευμένη κατάρρευση. Ένα τέτοιο σενάριο δεν προκύπτει ως αναπόφευκτο από τα σημερινά δεδομένα.

Ο σοβαρότερος κίνδυνος είναι μία αλληλουχία κρίσεων που θα εξαντλεί σταδιακά τη δυνατότητα αντίδρασης κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών. Μία αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων μπορεί να ανεβάσει το κόστος αναχρηματοδότησης. Η επιβάρυνση των κρατικών προϋπολογισμών μπορεί να περιορίσει τις παραγωγικές επενδύσεις και τις κοινωνικές δαπάνες. Μία νέα ενεργειακή διαταραχή μπορεί να αυξήσει τον πληθωρισμό και να δυσκολέψει τη μείωση των επιτοκίων.

Εάν οι εξελίξεις αυτές συνδυαστούν με εμπορικές αντιπαραθέσεις, αδύναμη παραγωγικότητα και χρηματοπιστωτική αστάθεια, τότε ακόμη και μία σχετικά περιορισμένη κρίση μπορεί να μεταδοθεί σε πολλές οικονομίες.

Οι κυβερνήσεις θα χρειάζεται να επιλέξουν ανάμεσα σε μεγαλύτερο δανεισμό, υψηλότερους φόρους, περιορισμό δαπανών ή αποδοχή χαμηλότερης ανάπτυξης. Καμία από αυτές τις επιλογές δεν είναι χωρίς κόστος. Και όσο μεγαλύτερες γίνονται οι ανάγκες αναχρηματοδότησης, τόσο περισσότερο η οικονομική πολιτική εξαρτάται από την εμπιστοσύνη των αγορών. Το σύστημα που υποσχέθηκε ότι η πλήρης απελευθέρωση θα διεύρυνε απεριόριστα τις οικονομικές δυνατότητες των κρατών κινδυνεύει έτσι να περιορίζει τις πραγματικές τους επιλογές.

Συμπέρασμα: Η μεγάλη πλάνη δεν ήταν το εμπόριο, αλλά η υπόσχεση ότι η αγορά θα διορθώνει μόνη της τα πάντα

Η παγκοσμιοποίηση δεν απέτυχε να δημιουργήσει πλούτο. Δημιούργησε τεράστιο πλούτο. Συνέβαλε στη μείωση της φτώχειας, στην εξάπλωση της τεχνολογίας και στη βιομηχανική ανάπτυξη οικονομιών που προηγουμένως βρίσκονταν στο περιθώριο.

Δεν κατάφερε όμως να εγγυηθεί ότι ο πλούτος αυτός θα κατανέμεται ισόρροπα, ότι οι κοινωνίες θα προσαρμόζονται χωρίς σοβαρό κόστος, ότι οι πολιτικές διαφορές θα εξαφανίζονται ή ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές θα μετατρέπουν πάντοτε την αποταμίευση σε παραγωγική επένδυση. Εκεί βρίσκεται η πραγματική αποτυχία της υπερπαγκοσμιοποίησης.

Αντί να δημιουργηθεί ένας κόσμος όπου η αύξηση της παραγωγικότητας θα χρηματοδοτούσε διαρκώς υψηλότερα πραγματικά εισοδήματα, διαμορφώθηκε σε πολλές περιπτώσεις μία οικονομία που χρειάζεται διαρκή πιστωτική επέκταση για να διατηρεί την ίδια τη ζήτησή της.

Οι αποταμιεύσεις συγκεντρώνονται, τα εμπορικά πλεονάσματα επιμένουν, οι οφειλές συσσωρεύονται και οι κυβερνήσεις καλούνται να απορροφούν τους κλυδωνισμούς. Το παγκόσμιο εμπόριο εξακολουθεί να αναπτύσσεται. Αλλά ο χρηματοοικονομικός λογαριασμός του μοντέλου γίνεται ολοένα βαρύτερος.

Η ανθρωπότητα διαθέτει σήμερα περισσότερη τεχνολογία, μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα και περισσότερο συσσωρευμένο πλούτο από οποιαδήποτε άλλη εποχή της ιστορίας της. Παρ’ όλα αυτά, δυσκολεύεται να χρηματοδοτήσει τη λειτουργία των ίδιων της των οικονομιών χωρίς να προσθέτει συνεχώς νέες υποχρεώσεις.

Αυτό δεν αποδεικνύει ότι ο κόσμος βρίσκεται αναπόφευκτα μπροστά σε κατάρρευση. Αποδεικνύει όμως ότι η παραγωγή περισσότερου πλούτου δεν αρκεί, όταν η κατανομή του, η χρήση της αποταμίευσης και η χρηματοδότηση της κατανάλωσης παραμένουν βαθιά ανισόρροπες.

Η μεγάλη πλάνη της παγκοσμιοποίησης ήταν τελικά η πίστη ότι μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μία παγκόσμια αγορά χωρίς να δημιουργήσουμε αντίστοιχους μηχανισμούς οικονομικής εξισορρόπησης. Και όσο η απάντηση στις ανισορροπίες εξακολουθεί να είναι περισσότερος δανεισμός, τόσο ο κόσμος θα συνεχίσει να μεταθέτει τις δυσκολότερες αποφάσεις στο μέλλον. Ένα μέλλον που, με τα σημερινά επίπεδα χρέους, γίνεται ολοένα ακριβότερο.

Στοιχεία και πηγές

Institute of International Finance (Global Debt Monitor, Σεπτέμβριος 2026)· Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Fiscal Monitor, Απρίλιος 2026· External Sector Report 2026· Global Debt Monitor 2025· China Article IV 2026)· Atif Mian, Finance & Development (Μάρτιος 2026)· Acemoglu, Autor, Dorn, Hanson και Price (NBER)· Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (8 Οκτωβρίου 2026)· UNCTAD· Τράπεζα της Ελλάδος· Eurostat.