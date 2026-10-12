Bitcoin στα 84.000: Εκροές 681 εκατ. από τα ETF — Η μάχη των 84.200 και η παγίδα ρευστότητας

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στη Google Προσθέστε μας στις προτιμώμενες πηγές σας για να βλέπετε συχνότερα τις ειδήσεις και τις αναλύσεις μας στη Google.

Το Bitcoin επέστρεψε στην περιοχή των 84.000 δολαρίων, χωρίς όμως να έχει ακόμη εξασφαλίσει την τεχνική διάσπαση που θα μετέτρεπε την αντίδραση σε καθαρή ανοδική τάση. Λίγο πριν από τις 08:00 ώρα Ελλάδας τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, η τιμή διαμορφωνόταν κοντά στα 84.048 δολάρια, με άνοδο 1,32% και ημερήσιο εύρος από 82.896 έως 84.062 δολάρια.

Η αγορά ξεκινά την εβδομάδα ανάμεσα σε δύο αντίρροπες δυνάμεις. Από τη μία, τα αμερικανικά spot ETF Bitcoin εμφάνισαν μικρή καθαρή εισροή 21,13 εκατ. δολαρίων στην τελευταία διαθέσιμη συνεδρίαση. Από την άλλη, έκλεισαν την εβδομάδα με καθαρές εκροές περίπου 681 εκατ. δολαρίων, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία υποχώρηση των τελευταίων άνω των τριών μηνών. Την ίδια ώρα, η κίνηση εταιρειών όπως η Metaplanet υπενθυμίζει ότι η στρατηγική «αγοράζω και δεν πουλώ ποτέ» χρειάζεται διαρκή πρόσβαση σε μετρητά.

Τρέχουσα τιμή: περίπου 84.048 δολάρια

περίπου 84.048 δολάρια Άμεση αντίσταση: 83.900–84.200 δολάρια

83.900–84.200 δολάρια Επόμενοι ανοδικοί στόχοι: 84.800 και 85.500 δολάρια

84.800 και 85.500 δολάρια Κρίσιμες στηρίξεις: 83.300, 83.000 και 82.500 δολάρια

83.300, 83.000 και 82.500 δολάρια Ροές ETF: +21,13 εκατ. στην τελευταία συνεδρίαση, αλλά -681 εκατ. στην εβδομάδα

Η ζώνη των 84.200 δολαρίων κρατά το κλειδί

Η βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα έχει βελτιωθεί σε σχέση με το χαμηλό των 80.308 δολαρίων, καθώς στο τετράωρο διάγραμμα σχηματίζονται υψηλότερα χαμηλά. Η ανάκαμψη, ωστόσο, συναντά πυκνή προσφορά ανάμεσα στα 83.900 και τα 84.200 δολάρια. Μια σταθερή διάσπαση αυτής της περιοχής θα άνοιγε τον δρόμο προς τα 84.800 και κατόπιν τα 85.500 δολάρια. Πάνω από εκεί, η επόμενη ουσιαστική δοκιμασία τοποθετείται στην περιοχή των 86.677 δολαρίων.

Η εικόνα δεν είναι ακόμη μονοσήμαντα ανοδική. Το Bitcoin βρίσκεται πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους 10 και 20 ημερών, στις 83.503 και 83.193 μονάδες αντίστοιχα, αλλά κάτω από τους απλούς κινητούς μέσους όρους των ίδιων περιόδων, κοντά στα 84.052 και 84.199 δολάρια. Ο σταθμισμένος με τον όγκο κινητός μέσος όρος, γύρω στα 84.164 δολάρια, συμπίπτει σχεδόν με την άμεση αντίσταση και ενισχύει τη σημασία της.

Οι ταλαντωτές δείχνουν περισσότερο ισορροπία παρά ορμή. Ο RSI κινείται περίπου στις 52 μονάδες, ενώ ο ADX στις 33 υποδηλώνει ότι υπάρχει τάση, χωρίς να επιβεβαιώνει από μόνος του την κατεύθυνσή της. Την ίδια στιγμή, οι ενδείξεις momentum και MACD παρέμεναν αρνητικές στην τελευταία πλήρη τεχνική αποτύπωση. Επομένως, η άνοδος πάνω από τα 84.000 δολάρια αποτελεί θετική αντίδραση, όχι ακόμη επιβεβαιωμένη διάσπαση.

Η μικρή εισροή δεν αναιρεί την εβδομάδα των εκροών

Τα spot ETF πρόσθεσαν καθαρά 21,13 εκατ. δολάρια στην τελευταία συνεδρίαση, με σχεδόν ολόκληρη την εισροή να αποδίδεται στο IBIT της BlackRock. Το ημερήσιο θετικό πρόσημο έβαλε προσωρινό φρένο στις πωλήσεις, αλλά δεν άλλαξε τον εβδομαδιαίο λογαριασμό: οι συνολικές καθαρές εκροές έφθασαν περίπου τα 681 εκατ. δολάρια.

Η διάκριση είναι ουσιώδης. Μία ημέρα μικρών εισροών μπορεί να δείξει σταθεροποίηση της ζήτησης, δεν αρκεί όμως για να αποδείξει ότι οι θεσμικές ρευστοποιήσεις ολοκληρώθηκαν. Για να αποκτήσει μεγαλύτερη αξιοπιστία η ανοδική προσπάθεια, η αγορά θα χρειαστεί συνδυασμό επαναλαμβανόμενων εισροών, αυξημένου όγκου και διατήρησης της τιμής πάνω από τα 84.200 δολάρια.

Στις αγορές παραγώγων, σημαντικές συγκεντρώσεις ρευστότητας εντοπίζονται κοντά στα 89.000, 79.000 και 74.000 δολάρια. Πρόκειται για ζώνες που μπορούν να λειτουργήσουν ως μαγνήτες μεταβλητότητας, όχι για βέβαιους στόχους. Οι διαδικτυακές προβλέψεις για άμεση πτώση στα 60.000 δολάρια δεν συνοδεύονται από επαρκή τεκμηρίωση και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως βασικό σενάριο.

Η μακροοικονομία επιστρέφει στο προσκήνιο

Η νέα εβδομάδα περιλαμβάνει στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας και στέγασης, καθώς και νέες μετρήσεις πληθωρισμού καταναλωτή και παραγωγού. Οι ανακοινώσεις αυτές θα επηρεάσουν τις αποδόσεις των ομολόγων και τις προσδοκίες για την πορεία των επιτοκίων της Fed — δύο μεταβλητές που έχουν αποδειχθεί καθοριστικές για τη διάθεση ανάληψης κινδύνου.

Υψηλότερος από τον αναμενόμενο πληθωρισμός θα μπορούσε να ενισχύσει το δολάριο και τις αποδόσεις, πιέζοντας τα κρυπτονομίσματα. Αντίθετα, ηπιότερα στοιχεία θα έδιναν στην αγορά χώρο να επαναφέρει τις προσδοκίες για χαλαρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες. Μέχρι να δημοσιευθούν τα δεδομένα, οι τεχνικές διασπάσεις χρειάζονται επιβεβαίωση και όχι μόνο στιγμιαία κίνηση της τιμής.

Metaplanet: Το κόστος της απόδειξης ρευστότητας

Ένα διαφορετικό αλλά κρίσιμο μήνυμα για την αγορά ήρθε από τη Metaplanet. Η ιαπωνική εταιρεία πούλησε 10.000 Bitcoin και στη συνέχεια αγόρασε 11.000 σε υψηλότερη μέση τιμή, σε μια συναλλαγή που παρουσιάστηκε ως απόδειξη ότι τα αποθέματά της μπορούν να μετατραπούν σε ρευστότητα και να στηρίξουν την πιστοληπτική της εικόνα.

Η πώληση απέφερε 124,7 δισ. γιεν, ενώ η επαναγορά κόστισε 149,9 δισ. γιεν. Η μέση τιμή ανά Bitcoin ήταν περίπου 9,3% υψηλότερη κατά την επαναγορά. Για την αντικατάσταση των 10.000 νομισμάτων που είχαν πωληθεί, η διαφορά ανήλθε περίπου στα 11,57 δισ. γιεν, πριν από προμήθειες και φόρους. Η εταιρεία έκλεισε τον Σεπτέμβριο με 44.000 Bitcoin.

Το γεγονός δεν σημαίνει ότι η Metaplanet εγκαταλείπει τη στρατηγική Bitcoin. Δείχνει όμως ότι η δυνατότητα πώλησης αποτελεί μέρος της χρηματοοικονομικής αρχιτεκτονικής μιας εταιρείας, ακόμη και όταν ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η συσσώρευση. Τα διαθέσιμα στοιχεία του Ιουνίου ανέφεραν βραχυπρόθεσμο δανεισμό 67,49 δισ. γιεν και ομόλογα 8 δισ. γιεν που έληγαν εντός έτους, έναντι 1,09 δισ. γιεν σε μετρητά και καταθέσεις και 250 εκατ. δολαρίων σε USDC. Οι περίοδοι αναφοράς δεν είναι απολύτως συγκρίσιμες, επομένως οι αριθμοί δεν συνιστούν τρέχουσα αποτύπωση ρευστότητας· αναδεικνύουν, ωστόσο, το μέγεθος των υποχρεώσεων που πρέπει να εξυπηρετούνται σε παραδοσιακό νόμισμα.

Η Strategy και το όριο του «δεν πουλάμε ποτέ»

Παρόμοια πίεση υπάρχει και στις μεγαλύτερες εταιρικές στρατηγικές Bitcoin. Η Strategy κατείχε 848.000 Bitcoin, αποκτημένα έναντι συνολικού κόστους 63,97 δισ. δολαρίων. Παρά το τεράστιο απόθεμα, η εταιρεία διατηρούσε στις 4 Οκτωβρίου περίπου 5,71 δισ. δολάρια σε δολαριακή ρευστότητα: 4,88 δισ. σε ειδικό αποθεματικό και 833,4 εκατ. σε λοιπά μετρητά.

Δεν είναι όλα αυτά τα κεφάλαια ελεύθερα προς οποιαδήποτε χρήση. Το ειδικό αποθεματικό προορίζεται για μερίσματα προνομιούχων μετοχών και τόκους χρέους. Μόνο την περίοδο 28 Σεπτεμβρίου–4 Οκτωβρίου, η Strategy διέθεσε 142,5 εκατ. δολάρια από το αποθεματικό για μερίσματα και τόκους, 154,1 εκατ. για επαναγορές προνομιούχων μετοχών και 13 εκατ. για νέες αγορές Bitcoin.

Το συμπέρασμα είναι απλό: ένα μεγάλο απόθεμα Bitcoin δεν καταργεί τις ανάγκες ρευστότητας. Δάνεια, τόκοι, μερίσματα και πιθανές απαιτήσεις πρόωρης αποπληρωμής συνεχίζουν να διακανονίζονται σε δολάρια. Όσο η τιμή ανεβαίνει, αυτή η ισορροπία φαίνεται εύκολη. Όταν όμως η χρηματιστηριακή αποτίμηση μιας εταιρείας υποχωρεί κοντά ή κάτω από την καθαρή αξία των Bitcoin που κατέχει, η έκδοση νέων μετοχών γίνεται ακριβότερη και οι εναλλακτικές χρηματοδότησης περιορίζονται.

Liquid Network: Λειτουργικός κίνδυνος πίσω από την τεχνική αγορά

Παράλληλα με τις κινήσεις στην τιμή, οι χρήστες του Liquid Network εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς στις εξαργυρώσεις LBTC προς Bitcoin, καθώς οι εξερχόμενες μεταφορές παρέμεναν σε αναστολή για περισσότερο από έναν μήνα. Η τελευταία ενημέρωση του δικτύου στις 29 Σεπτεμβρίου ανέφερε εξωτερικό έλεγχο ασφαλείας της έκδοσης Elements 23.3.4, επικαιροποίηση της λίστας εξουσιοδοτημένων κλειδιών και μεταφορά των κλειδιών εξαργύρωσης σε ψυχρή αποθήκευση, χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία επαναφοράς.

Ορισμένοι χρήστες υποστήριξαν ότι η κάλυψη του δικτύου είχε υποχωρήσει στο 86%, όμως αυτό αποτελεί εκτίμηση τρίτων και όχι επίσημα επιβεβαιωμένο ποσοστό. Επίσης, αναφέρθηκαν εναλλακτικές έξοδοι με κόστος κοντά στο 5%. Το επεισόδιο δεν αλλάζει άμεσα την προσφορά του Bitcoin, υπογραμμίζει όμως ότι το tokenized Bitcoin σε πλευρικά δίκτυα ενσωματώνει επιπλέον λειτουργικό και αντισυμβαλλόμενο κίνδυνο.

Τα επίπεδα που θα κρίνουν την επόμενη κίνηση

Το βασικό ανοδικό σενάριο απαιτεί κλείσιμο και διατήρηση πάνω από τα 84.200 δολάρια. Σε αυτή την περίπτωση, οι αγοραστές θα μπορούσαν να δοκιμάσουν τα 84.800 και τα 85.500 δολάρια, με επόμενο ορατό επίπεδο τα 86.677 δολάρια. Η υπέρβαση του πρόσφατου υψηλού των 87.374 δολαρίων θα ήταν η πρώτη ισχυρότερη ένδειξη ότι η σειρά χαμηλότερων κορυφών στο ημερήσιο διάγραμμα έχει διακοπεί.

Στο αρνητικό σενάριο, απώλεια των 83.300–83.000 δολαρίων θα αποδυνάμωνε την τρέχουσα αντίδραση. Καθοδική διάσπαση των 82.500 δολαρίων θα έφερνε ξανά στο προσκήνιο τα 81.500 και το πρόσφατο χαμηλό των 80.308 δολαρίων. Η βαθύτερη στήριξη παραμένει κοντά στα 80.900–80.000 δολάρια, όπου συγκλίνουν μεσοπρόθεσμοι κινητοί μέσοι όροι.

Η αγορά, συνεπώς, δεν βρίσκεται ακόμη σε καθαρό σημείο καμπής. Το Bitcoin έχει ανακτήσει τα 84.000 δολάρια, αλλά χρειάζεται θεσμική ζήτηση, θετικό μακροοικονομικό υπόβαθρο και τεχνικό κλείσιμο πάνω από την αντίσταση για να επιβεβαιώσει τη συνέχεια του ράλι. Μέχρι τότε, η περιοχή των 84.200 δολαρίων παραμένει το άμεσο τεστ και τα 82.500 δολάρια το όριο που χωρίζει μια ελεγχόμενη διόρθωση από νέα επιδείνωση της εικόνας.