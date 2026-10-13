Bitcoin στα 83.400: Ρευστοποιήσεις 488 εκατ. πριν από τον CPI — Το δίλημμα 80.000 ή 86.000

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Το Bitcoin προσπαθεί να σταθεροποιηθεί κοντά στα 83.400 δολάρια, αφού η νέα κάθοδος κάτω από τα 82.000 ενεργοποίησε ένα ακόμη κύμα αναγκαστικών ρευστοποιήσεων και άφησε την αγορά να περιμένει τα στοιχεία πληθωρισμού των ΗΠΑ με αυξημένη νευρικότητα. Λίγο πριν από τις 08:00 ώρα Ελλάδας την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, η τιμή διαμορφωνόταν περίπου στα 83.427 δολάρια, με ημερήσια πτώση 0,72% και εύρος από 81.018 έως 84.231 δολάρια.

Η εικόνα είναι χαρακτηριστική μιας αγοράς που ανακτά μέρος των απωλειών της, αλλά δεν έχει ακόμη αποκαταστήσει την ανοδική ορμή. Οι εβδομαδιαίες εκροές 681 εκατ. δολαρίων από τα αμερικανικά spot ETF, οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων και η εκκαθάριση μοχλευμένων θέσεων κρατούν το Bitcoin κάτω από τη ζώνη των 84.000–85.000 δολαρίων. Η έκθεση CPI της Τετάρτης μετατρέπει πλέον τα 80.000 και τα 86.000 δολάρια στα δύο άκρα του βραχυπρόθεσμου σεναρίου.

Τρέχουσα τιμή: περίπου 83.427 δολάρια

περίπου 83.427 δολάρια Ρευστοποιήσεις 24ώρου: 488,61 εκατ. δολάρια στην αγορά κρυπτονομισμάτων

488,61 εκατ. δολάρια στην αγορά κρυπτονομισμάτων Ρευστοποιήσεις long: 406,48 εκατ. δολάρια

406,48 εκατ. δολάρια Άμεσες στηρίξεις: 82.700–83.000 και 81.800–82.250 δολάρια

82.700–83.000 και 81.800–82.250 δολάρια Κύρια αντίσταση: 84.000–85.000 δολάρια

84.000–85.000 δολάρια Καταλύτης: CPI ΗΠΑ την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Τα long πλήρωσαν το 83% της εκκαθάρισης

Η πτώση της Δευτέρας δεν ήταν μια απλή μεταβολή της spot τιμής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Coinglass στις 19:30 ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, μέσα σε 24 ώρες είχαν ρευστοποιηθεί μοχλευμένες θέσεις συνολικής αξίας 488,61 εκατ. δολαρίων και είχαν επηρεαστεί 118.142 traders.

Οι long θέσεις —τα στοιχήματα για άνοδο— αντιστοιχούσαν σε 406,48 εκατ. δολάρια, ενώ οι short σε 82,14 εκατ. Με άλλα λόγια, περισσότερα από 83 δολάρια ανά 100 δολάρια ρευστοποιήσεων προήλθαν από αγοραστές που είχαν χρησιμοποιήσει μόχλευση. Μόνο στο Bitcoin οι εκκαθαρίσεις έφθασαν τα 106,61 εκατ. δολάρια, ενώ η μεγαλύτερη μεμονωμένη θέση ήταν long 9,65 εκατ. δολαρίων στη Binance και έκλεισε κοντά στα 81.772 δολάρια.

Η Binance συγκέντρωσε το 52,3% των συνολικών ρευστοποιήσεων. Το εύρημα εξηγεί γιατί η κίνηση επιταχύνθηκε όταν χάθηκε η περιοχή των 82.000: οι αυτόματες εντολές κλεισίματος πρόσθεσαν νέα προσφορά σε μια αγορά με ήδη περιορισμένη διάθεση ανάληψης κινδύνου.

Το CPI ανοίγει δύο αντίθετους δρόμους

Η έκθεση για τον πληθωρισμό καταναλωτή του Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 08:30 ώρα Νέας Υόρκης. Θα ακολουθήσει την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, την ίδια ώρα, ο δείκτης τιμών παραγωγού. Πρόκειται για δύο ανακοινώσεις που μπορούν να μεταβάλουν απότομα τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και τις προσδοκίες για την απόφαση της Fed στις 28 Οκτωβρίου.

Ο Jeff Mei, επικεφαλής λειτουργιών της BTSE, περιέγραψε ένα καθαρά δυαδικό σενάριο. Κατά την εκτίμησή του —και όχι ως βεβαιότητα— πληθωρισμός υψηλότερος από τις προσδοκίες θα μπορούσε να οδηγήσει το Bitcoin ξανά κάτω από τα 80.000 δολάρια. Αντίθετα, χαμηλότερη μέτρηση θα μπορούσε να στηρίξει επιστροφή προς τα 86.000 δολάρια ή και υψηλότερα.

Ο Jeff Ko, επικεφαλής αναλυτής της ViaBTC, θεωρεί ότι σημαντικό μέρος του CPI έχει ήδη προεξοφληθεί. Τοποθετεί τις προσδοκίες της αγοράς στο 3,6%–3,7% για τον γενικό πληθωρισμό και στο 2,4%–2,5% για τον δομικό. Ο ίδιος επισημαίνει ότι η αντίδραση της απόδοσης του αμερικανικού δεκαετούς θα είναι εξίσου σημαντική με τον αριθμό του CPI.

Οι προβλέψεις αυτές πρέπει να διαβαστούν ως σενάρια. Δεν σημαίνουν ότι ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα πληθωρισμού θα οδηγήσει μηχανικά την τιμή σε προκαθορισμένο επίπεδο. Η αρχική αντίδραση θα εξαρτηθεί και από το positioning στα παράγωγα, τη ρευστότητα και τις ροές των ETF.

Τα ETF άφησαν κενό θεσμικής ζήτησης

Τα αμερικανικά spot ETF Bitcoin κατέγραψαν καθαρές εκροές περίπου 681 εκατ. δολαρίων την εβδομάδα 5–9 Οκτωβρίου, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία έξοδο κεφαλαίων από τον Ιούνιο. Η Lacie Zhang, αναλύτρια έρευνας της Bitget Wallet, εκτιμά ότι οι ροές επιβεβαιώνουν πως η θεσμική ζήτηση παραμένει άνιση, παρά την ανθεκτικότητα της τιμής απέναντι στις πιέσεις από πετρέλαιο και ομόλογα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η εκτίμηση της Checkonchain, την οποία επικαλείται η Bitfinex, ότι η μέση τιμή κτήσης των επενδυτών στα ETF βρίσκεται περίπου στα 84.320 δολάρια. Με το Bitcoin χαμηλότερα από αυτό το επίπεδο, ένα μέρος των πρόσφατων αγοραστών βρίσκεται κοντά σε ζημιές ή στο σημείο ισορροπίας. Η επιστροφή προς τα 84.300–85.000 δολάρια μπορεί έτσι να συναντήσει προσφορά από επενδυτές που επιθυμούν να εξέλθουν χωρίς απώλειες.

Οι αναλυτές της Bitfinex έχουν συνδέσει την επιβράδυνση των αγορών μέσω ETF με τη δυσκολία του Bitcoin να συνεχίσει προς νέα υψηλά. Η βασική τους θέση είναι ότι χρειάζονται νέες spot αγορές για να αποκτήσει διάρκεια μια ανοδική διάσπαση. Η απλή μείωση των πωλήσεων δεν αρκεί, εάν δεν συνοδευτεί από καθαρή επιστροφή κεφαλαίων.

Η τεχνική εικόνα: Αντίδραση χωρίς επιβεβαίωση

Η ανάκαμψη από το ενδοημερήσιο χαμηλό των 81.018 δολαρίων δείχνει ότι οι αγοραστές παραμένουν ενεργοί κοντά στη ζώνη των 80.000–82.000. Ωστόσο, η τιμή εξακολουθεί να κινείται κάτω από τις πρώτες σοβαρές αντιστάσεις.

Στο ωριαίο διάγραμμα, άμεση στήριξη εντοπίζεται μεταξύ 82.700 και 83.000 δολαρίων. Εάν χαθεί, τα επόμενα επίπεδα βρίσκονται στα 82.250 και 81.800 δολάρια. Η πρώτη αντίσταση τοποθετείται κοντά στα 83.500, ακολουθούμενη από τα 84.000 και το πρόσφατο τοπικό υψηλό των 84.254 δολαρίων.

Στο τετράωρο διάγραμμα, η περιοχή 82.500–82.800 παραμένει το άμεσο πεδίο άμυνας. Σταθερή επιστροφή πάνω από τα 84.000 θα έφερνε ξανά στο προσκήνιο τα 84.500 και 85.000 δολάρια. Αντίθετα, διάσπαση κάτω από τα 82.500 θα αύξανε την πιθανότητα δοκιμής των 81.500 και του πρόσφατου χαμηλού των 80.308 δολαρίων.

Η ευρύτερη τεχνική δομή δεν έχει ακόμη καταστραφεί. Ο εκθετικός κινητός μέσος όρος 50 ημερών βρίσκεται περίπου στα 80.195 δολάρια, ο αντίστοιχος των 100 ημερών στα 76.411 και των 200 ημερών στα 75.744. Το Bitcoin παραμένει πάνω από αυτούς τους μέσους όρους, αλλά το MACD εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το μηδέν. Ο RSI κοντά στις 55 μονάδες δείχνει μέτρια αγοραστική δύναμη, χωρίς ένδειξη υπεραγορασμένης αγοράς.

Τα shorts αυξάνονται — αλλά αυτό δεν είναι από μόνο του πτωτικό

Η έκθεση σε short θέσεις έχει αυξηθεί καθώς οι traders προετοιμάζονται για πιθανή νέα αδυναμία. Ο σχολιαστής της αγοράς @TheFlowHorse προειδοποίησε ότι οι συμμετέχοντες ενδέχεται να αντιδρούν με καθυστέρηση όταν εμφανίζονται σημάδια επιδείνωσης. Η άποψη αποτυπώνει τη σημερινή επιφυλακτικότητα, δεν αποτελεί όμως απόδειξη ότι η επόμενη κίνηση θα είναι καθοδική.

Μεγάλη συγκέντρωση shorts μπορεί να ενισχύσει την πτώση εάν χαθούν κρίσιμες στηρίξεις. Μπορεί όμως να λειτουργήσει και αντίστροφα: εάν η τιμή περάσει τα 84.000–85.000 δολάρια, οι αναγκαστικές αγορές για το κλείσιμο short θέσεων θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν ένα νέο squeeze προς τα 86.000.

Αντίθετα, η αναφορά μιας πηγής σε ζώνη 64.000–65.000 δολαρίων δεν συμβαδίζει με την τρέχουσα τιμή και τα άμεσα τεχνικά δεδομένα. Δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως σημερινή στήριξη ή ως βασικό βραχυπρόθεσμο σενάριο.

Ομόλογα και πετρέλαιο διατηρούν την πίεση

Η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς κινήθηκε κοντά στο 5,24%–5,30%, επίπεδο που αυξάνει το κόστος κεφαλαίου και κάνει τα έντοκα περιουσιακά στοιχεία πιο ανταγωνιστικά απέναντι στο Bitcoin. Ταυτόχρονα, οι υψηλές τιμές του πετρελαίου περιπλέκουν την εικόνα του πληθωρισμού και περιορίζουν την άνεση της Fed να κινηθεί προς χαλαρότερη πολιτική.

Η Zhang θεωρεί εποικοδομητικό ότι το Bitcoin διατήρησε την περιοχή των 80.000–84.000 δολαρίων ενώ το Brent βρισκόταν πάνω από τα 100–105 δολάρια. Η ίδια, ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η εικόνα των ροών παραμένει μικτή. Πρόκειται συνεπώς για ένδειξη σχετικής αντοχής, όχι για οριστική αποσύνδεση του Bitcoin από τον γεωπολιτικό και μακροοικονομικό κίνδυνο.

Τι θα κρίνει την επόμενη κίνηση

Το πρώτο ανοδικό σήμα θα ήταν η επανάκτηση των 84.000–84.320 δολαρίων, όπου συμπίπτουν τεχνική αντίσταση και η εκτιμώμενη μέση τιμή κτήσης των επενδυτών στα ETF. Ημερήσιο κλείσιμο πάνω από τα 85.000 θα ενίσχυε το σενάριο κίνησης προς τα 86.000–86.500 και, στη συνέχεια, προς το πρόσφατο υψηλό των 87.374 δολαρίων.

Στην αντίθετη πλευρά, νέα απώλεια των 82.500 δολαρίων θα έφερνε στο στόχαστρο τα 81.500 και 80.308. Καθαρή διάσπαση των 80.000 θα επιδείνωνε αισθητά τη μεσοπρόθεσμη εικόνα, ανοίγοντας χώρο προς τα 78.000 δολάρια. Τα χαμηλότερα επίπεδα των 76.400–75.700 αποτελούν επόμενες δυναμικές στηρίξεις, όχι άμεσες προβλέψεις.

Η αγορά εισέρχεται έτσι στις ανακοινώσεις πληθωρισμού με λιγότερη υπερβολική μόχλευση, αλλά χωρίς ισχυρή θεσμική ζήτηση. Το Bitcoin κρατά ακόμη τη βασική ανοδική δομή, όμως η ζώνη των 84.000–85.000 παραμένει το φίλτρο αξιοπιστίας της αντίδρασης. Μέχρι να διασπαστεί, το δίλημμα των 80.000 ή 86.000 δολαρίων θα παραμένει ανοιχτό.