Επισημαίνει πως η κίνηση εντάσσεται στη συνετή διαχείριση της ρευστότητας και των λήξεων δανειακών υποχρεώσεων από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στη Google Προσθέστε μας στις προτιμώμενες πηγές σας για να βλέπετε συχνότερα τις ειδήσεις και τις αναλύσεις μας στη Google.

Την αξιολόγηση «ΒΒΒ-» απέδωσε η S&P Global Ratings στο πρόγραμμα έκδοσης μεσοπρόθεσμων τίτλων (EMTN) ύψους 1 δισ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Όπως αναφέρει ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης, τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω των εκδόσεων ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, τη χρηματοδότηση επενδυτικών έργων και την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.

Επιπλέον, επισημαίνει πως η κίνηση εντάσσεται στη συνετή διαχείριση της ρευστότητας και των λήξεων δανειακών υποχρεώσεων από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η S&P εκτιμά ότι η επίδραση της συναλλαγής στο πιστωτικό προφίλ του ομίλου θα είναι σε γενικές γραμμές ουδέτερη, καθώς μέρος των κεφαλαίων θα κατευθυνθεί σε αναπτυξιακές επενδύσεις και μέρος στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων. Μεταξύ αυτών, αναφέρει ο οίκος, περιλαμβάνεται το μη εξασφαλισμένο ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ, το οποίο έχει εκδώσει η μητρική εταιρεία και λήγει τον Ιούλιο του 2027.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της S&P, ο συνολικός δανεισμός της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανερχόταν σε 6 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026. Από αυτό το ποσό, σχεδόν 4,5 δισ. ευρώ αφορούσαν τον τομέα των παραχωρήσεων και αντιστοιχούσαν σε χρηματοδοτήσεις έργων χωρίς αναγωγή στον όμιλο (non-recourse project financing).

Η απόφαση, αναφέρει η S&P, αντανακλά την προσδοκία για διατήρηση χαμηλής μόχλευσης στη μητρική εταιρεία, καθώς και την ικανοποιητική διαφοροποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου σε διαφορετικούς τομείς υποδομών.