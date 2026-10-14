Bitcoin στα 83.700: Οι whales μάζεψαν 16.010 BTC — Τείχος 800.000 νομισμάτων στα 84.569 πριν από τον CPI

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Το Bitcoin κρατά την περιοχή των 83.700 δολαρίων λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη ανακοίνωση του αμερικανικού πληθωρισμού, με τους μεγάλους κατόχους να αγοράζουν την πτώση και την αγορά να συγκρούεται με ένα πυκνό τείχος προσφοράς ακριβώς πάνω από την τρέχουσα τιμή. Λίγο πριν από τις 08:00 ώρα Ελλάδας την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, η τιμή διαμορφωνόταν περίπου στα 83.717 δολάρια, με άνοδο 0,39% και ημερήσιο εύρος από 82.923 έως 84.074 δολάρια.

Η εικόνα είναι αντιφατική. Οι whales αύξησαν τα υπόλοιπά τους κατά 16.010 Bitcoin μέσα σε πέντε ημέρες, την ώρα που η τιμή υποχωρούσε από τα 87.000 προς τα 80.000 δολάρια. Παράλληλα, περίπου 800.000 BTC έχουν μετακινηθεί ιστορικά κοντά στα 84.569 δολάρια, δημιουργώντας μια μεγάλη ζώνη δυνητικής προσφοράς. Η μάχη αυτή διεξάγεται ενώ ο δείκτης δολαρίου βρίσκεται σε υψηλό 18 μηνών, οι αποδόσεις των ομολόγων πιέζουν τη ρευστότητα και οι ροές των αμερικανικών ETF παραμένουν ασταθείς.

Τρέχουσα τιμή: περίπου 83.717 δολάρια

περίπου 83.717 δολάρια Ημερήσιο εύρος: 82.923–84.074 δολάρια

82.923–84.074 δολάρια Αγορές whales: 16.010 BTC σε πέντε ημέρες

16.010 BTC σε πέντε ημέρες Κύρια ζώνη προσφοράς: 84.569 δολάρια, με περίπου 800.000 BTC

84.569 δολάρια, με περίπου 800.000 BTC Άμεσες αντιστάσεις: 84.569, 85.300 και 89.400 δολάρια

84.569, 85.300 και 89.400 δολάρια Κρίσιμες στηρίξεις: 83.307, 77.800 και 76.996 δολάρια

83.307, 77.800 και 76.996 δολάρια Καταλύτης: ο αμερικανικός CPI του Σεπτεμβρίου

Οι whales αγόρασαν την πτώση

Τα στοιχεία που παρουσίασε ο αναλυτής Ali Charts δείχνουν ότι τα υπόλοιπα των μεγάλων κατόχων αυξήθηκαν από 5.247.316 σε 5.263.326 BTC μέσα σε πέντε ημέρες. Η διαφορά των 16.010 νομισμάτων αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 0,305%, σε μια περίοδο κατά την οποία η τιμή υποχωρούσε από τα 87.000 προς τη ζώνη των 80.000 δολαρίων.

Η συσσώρευση αποτελεί ένδειξη ότι ένα μέρος των μεγάλων επενδυτών θεωρεί την πρόσφατη διόρθωση ευκαιρία τοποθέτησης. Δεν αποτελεί όμως από μόνη της εγγύηση άμεσης ανόδου. Οι whales μπορούν να αγοράζουν σε βάθος χρόνου, ενώ η βραχυπρόθεσμη τιμή συνεχίζει να επηρεάζεται από τη μόχλευση, τις ροές των ETF και τις μακροοικονομικές μεταβολές.

Ο Ali Charts θεωρεί ότι η συσσώρευση μπορεί να στηρίξει αντίδραση, υπό την προϋπόθεση ότι το Bitcoin θα υπερβεί την ισχυρή ζώνη προσφοράς στα 84.569 δολάρια. Πάνω από εκεί, παρακολουθεί τα 89.000 και τα 94.000 δολάρια ως πιθανούς στόχους. Πρόκειται για τεχνικό σενάριο και όχι για βέβαιη πρόβλεψη.

Το τείχος των 800.000 BTC στα 84.569 δολάρια

Η ανάλυση κατανομής πραγματοποιημένης τιμής, γνωστή ως URPD, δείχνει ότι σχεδόν 800.000 Bitcoin μετακινήθηκαν τελευταία φορά κοντά στα 84.569 δολάρια. Η συγκέντρωση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή πολλοί κάτοχοι που βρίσκονται τώρα κοντά στο σημείο ισορροπίας ενδέχεται να πουλήσουν όταν η τιμή επιστρέψει στο κόστος κτήσης τους.

Το URPD δεν προβλέπει με βεβαιότητα πού θα σταματήσει η αγορά. Αποτυπώνει τις περιοχές στις οποίες μεγάλος αριθμός νομισμάτων άλλαξε χέρια και, συνεπώς, τα επίπεδα όπου μπορεί να εμφανιστεί αυξημένη προσφορά ή ζήτηση. Πρόσθετες συγκεντρώσεις εντοπίζονται στα 83.307, 87.094, 92.143, 95.929 και 100.978 δολάρια, ενώ χαμηλότερα ξεχωρίζει η περιοχή των 76.996 δολαρίων.

Με την τρέχουσα τιμή κοντά στα 83.700 δολάρια, το Bitcoin βρίσκεται ανάμεσα σε δύο άμεσα σημεία αναφοράς: τη συσσώρευση στα 83.307 και το μεγάλο τείχος στα 84.569. Μια καθαρή διάσπαση του δεύτερου επιπέδου θα μείωνε την πίεση των εγκλωβισμένων αγοραστών. Νέα απόρριψη, αντίθετα, θα επιβεβαίωνε ότι η ζώνη των 84.000–85.000 παραμένει το βασικό εμπόδιο της αντίδρασης.

Το 77.000 γίνεται το όριο της μεσοπρόθεσμης άμυνας

Ο αναλυτής Kevin επισημαίνει ότι οι δείκτες ορμής στο τριήμερο διάγραμμα αρχίζουν να γυρίζουν καθοδικά και τοποθετεί το κρίσιμο εβδομαδιαίο εύρος μεταξύ 83.000 και 77.000 δολαρίων. Κατά την εκτίμησή του, όσο αυτή η ζώνη διατηρείται, παραμένει ανοιχτό ένα μεταγενέστερο ανοδικό σενάριο προς τα 93.000–100.000 δολάρια.

Εβδομαδιαίο κλείσιμο κάτω από τα 77.000 δολάρια θα άλλαζε την εικόνα και θα έφερνε στο προσκήνιο την ευρύτερη περιοχή 76.000–67.000. Ο Kevin εντοπίζει αντιστάσεις Fibonacci περίπου στα 85.300 και 89.400 δολάρια και στηρίξεις στα 77.800 και 69.400. Παρά τα δύο σήματα πώλησης και την αρνητική απόκλιση που καταγράφει, διευκρινίζει ότι οι ενδείξεις δεν επιβεβαιώνουν από μόνες τους άμεση διάσπαση.

Η διάκριση είναι κρίσιμη: η εξασθένηση της ορμής αυξάνει τον κίνδυνο, αλλά δεν ισοδυναμεί με τετελεσμένη πτώση. Για να επιβεβαιωθεί το ανοδικό σενάριο, η αγορά χρειάζεται σταθερή κίνηση πάνω από τα 84.569 και κατόπιν τα 85.300 δολάρια. Για να επιβεβαιωθεί το αρνητικό, απαιτείται καθαρή απώλεια των 77.000–77.800.

Το αμερικανικό χρήμα παραμένει επιφυλακτικό

Παρά τη συσσώρευση των whales, οι ενδείξεις από την αμερικανική αγορά δεν έχουν βελτιωθεί αρκετά. Ο αναλυτής δεδομένων Maartunn κατέγραψε το Coinbase Premium Gap περίπου στα -107 δολάρια. Η βαθιά αρνητική διαφορά σημαίνει ότι το Bitcoin διαπραγματεύεται φθηνότερα στην Coinbase σε σχέση με άλλα ανταλλακτήρια και αποτελεί ένδειξη ασθενέστερης ζήτησης από αμερικανικούς θεσμικούς και μεγάλους επενδυτές.

Τα αμερικανικά spot ETF κατέγραψαν εκροές 65,4 εκατ. δολαρίων στις 12 Οκτωβρίου. Η Glassnode, στη δική της εβδομαδιαία αποτίμηση, εντόπισε επιδείνωση σε spot αγορά, futures και ETF, με μέτρια αλλά αυξανόμενα σημάδια κινδύνου. Παράλληλα, στοιχεία της Coinglass έδειχναν 169.781 traders να έχουν ρευστοποιηθεί σε 24 ώρες, με συνολική αξία θέσεων 811,79 εκατ. δολάρια.

Οι μετρήσεις προέρχονται από διαφορετικά χρονικά στιγμιότυπα και δεν πρέπει να συγχωνευθούν σαν να αποτελούν μία ενιαία τρέχουσα εικόνα. Η κοινή κατεύθυνσή τους, ωστόσο, είναι σαφής: η μόχλευση και η αδύναμη αμερικανική spot ζήτηση εξακολουθούν να περιορίζουν την αξιοπιστία της ανάκαμψης.

Το 71% της προσφοράς παραμένει σε κέρδος

Ο Benjamin Cowen, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Into The Cryptoverse, επισημαίνει ότι περίπου το 71,04% της προσφοράς Bitcoin βρίσκεται ακόμη σε κέρδος, ενώ το 28,96% καταγράφει ζημιές. Η πλειονότητα των κατόχων παραμένει επομένως σε θετική θέση, αλλά σχεδόν τρία στα δέκα νομίσματα βρίσκονται κάτω από την τιμή κτήσης τους.

Η αναλογία δεν δείχνει πανικό αντίστοιχο μιας βαθιάς bear market. Δείχνει όμως αυξημένη πίεση σε ένα σημαντικό τμήμα των επενδυτών, το οποίο μπορεί να ενισχύσει την προσφορά σε κάθε προσπάθεια επιστροφής προς τα πρόσφατα υψηλά.

Οι XWIN Japan και DeFi Asset Management θεωρούν ότι οι συνθήκες για σχηματισμό πυθμένα βελτιώνονται. Θέτουν όμως τρεις προϋποθέσεις για επιβεβαίωση: σταθερές εισροές στα ETF, ισχυρότερες αγορές spot στις ΗΠΑ και διατηρήσιμη ανάκαμψη της ζήτησης. Μέχρι στιγμής, καμία από τις τρεις δεν έχει επιβεβαιωθεί πλήρως.

Το ισχυρό δολάριο και η αστάθεια των ομολόγων

Την Τρίτη, ο δείκτης δολαρίου DXY είχε ενισχυθεί κατά 5,5% από τις 9 Σεπτεμβρίου και έφθασε τις 102,57 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2025. Ο συνεργάτης της CryptoQuant Darkfost θεωρεί ότι ο συνδυασμός ισχυρού δολαρίου και υψηλών αποδόσεων περιορίζει τη διαθέσιμη ρευστότητα και αποθαρρύνει τους θεσμικούς από την ανάληψη πρόσθετου κινδύνου.

Η παρατήρηση δεν σημαίνει ότι το Bitcoin κινείται πάντοτε αντίστροφα από το δολάριο. Η συσχέτιση έχει εξασθενήσει κατά περιόδους. Ένα διαρκώς ισχυρότερο δολάριο, όμως, δυσκολεύει την ανοδική προσπάθεια επειδή συμπίπτει συνήθως με αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες.

Την ίδια ώρα, η πτώση 5,4% του νοτιοκορεατικού KOSPI την Τρίτη —και 7,4% σε δύο συνεδριάσεις— ανέδειξε τις ανησυχίες για τις δαπάνες τεχνητής νοημοσύνης και τον ανταγωνισμό της Κίνας στους ημιαγωγούς. Οι αμερικανικές μετοχές απέφυγαν αντίστοιχη κατάρρευση, αλλά η αναταραχή υπενθύμισε ότι το Bitcoin παραμένει εκτεθειμένο στη γενικότερη διάθεση για τεχνολογικό και επενδυτικό κίνδυνο.

Ο Damien Boey, στρατηγικός αναλυτής χαρτοφυλακίου της Wilson Asset Management, υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η άνοδος των αποδόσεων, αλλά και η μεταβλητότητα της αγοράς ομολόγων, η οποία περνά σταδιακά στις αποτιμήσεις όλων των περιουσιακών στοιχείων.

Η πρόταση κβαντικής προστασίας χωρίς soft fork

Μια διαφορετική εξέλιξη αφορά τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια του δικτύου. Ερευνητές του Center for Cryptocurrency Research and Engineering του Imperial College London παρουσίασαν ένα πλαίσιο με την ονομασία Compact Shielded Client-Side Validation, το οποίο επιχειρεί να προσθέσει ιδιωτικότητα και προστασία απέναντι σε μελλοντικές κβαντικές επιθέσεις χωρίς αλλαγή των κανόνων συναίνεσης του Bitcoin.

Η πρόταση μεταφέρει την επαλήθευση ογκωδών μετακβαντικών κλειδιών, ιστορικών συναλλαγών και κρυπτογραφικών αποδείξεων στο επίπεδο των χρηστών και του ομότιμου δικτύου. Το βασικό blockchain θα λειτουργεί ως αμετάβλητο καθολικό, ενώ οι χρήστες που επιθυμούν την πρόσθετη προστασία θα χρειάζονται συμβατό λογισμικό πελάτη.

Πρόκειται για ερευνητικό μοντέλο, όχι για ήδη ενεργοποιημένη αναβάθμιση του Bitcoin. Η σημασία του είναι ότι επιχειρεί να παρακάμψει την κοινωνικά και τεχνικά δύσκολη διαδικασία ενός soft fork. Η πρακτική του ασφάλεια, η ευχρηστία και η υιοθέτησή του θα πρέπει να δοκιμαστούν πριν μπορεί να θεωρηθεί λειτουργική λύση.

Ο CPI κρίνει την πρώτη διάσπαση

Η ανακοίνωση του πληθωρισμού θα βρει το Bitcoin ακριβώς κάτω από την κύρια ζώνη προσφοράς. Ηπιότερα στοιχεία θα μπορούσαν να περιορίσουν την πίεση στις αποδόσεις και στο δολάριο, δίνοντας στους αγοραστές την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα 84.569 και 85.300 δολάρια. Ισχυρότερος πληθωρισμός θα μπορούσε να προκαλέσει νέα αποστροφή κινδύνου και να στρέψει την προσοχή αρχικά στα 83.307 και κατόπιν στα 77.800–76.996 δολάρια.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι whales έχουν αρχίσει να απορροφούν την προσφορά, αλλά η ευρύτερη αγορά δεν έχει δώσει ακόμη επιβεβαίωση πυθμένα. Το τείχος των 800.000 BTC στα 84.569, η αρνητική ένδειξη της Coinbase και η ισχύς του δολαρίου διατηρούν τον πήχη ψηλά. Μόνο σταθερή διάσπαση της ζώνης 84.569–85.300 με επιστροφή spot και ETF ζήτησης θα μετέτρεπε τη σημερινή αντίδραση σε πιο αξιόπιστη ανοδική κίνηση.