ΔΝΤ: Ανάπτυξη πάνω σε ναρκοπέδιο – Η Ελλάδα αντιμέτωπη με πληθωρισμό 4,2% και εξωτερικό έλλειμμα 6,6% του ΑΕΠ

Η νέα World Economic Outlook περιγράφει μια παγκόσμια οικονομία που επιμένει να αναπτύσσεται, αλλά καταναλώνει τις εφεδρείες της. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το ακριβό πετρέλαιο, η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων και η υπερσυγκέντρωση της ανάπτυξης στην τεχνητή νοημοσύνη συνθέτουν ένα ασταθές περιβάλλον. Για την Ελλάδα, ο πραγματικός κίνδυνος βρίσκεται στον συνδυασμό χαμηλότερης ανάπτυξης, επίμονου πληθωρισμού και ενός ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών που επιδεινώνεται παρά την άνοδο του τουρισμού.

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Τα βασικά σε 30”

Κόσμος: Ανάπτυξη 3,1% το 2026 και 3,4% το 2027, έναντι 3,5% το 2025.

Ανάπτυξη 3,1% το 2026 και 3,4% το 2027, έναντι 3,5% το 2025. Πληθωρισμός: 4,7% παγκοσμίως το 2026 και 4,1% το 2027. Στην Ευρωζώνη 3,1% και 2,8% αντίστοιχα.

4,7% παγκοσμίως το 2026 και 4,1% το 2027. Στην Ευρωζώνη 3,1% και 2,8% αντίστοιχα. Ενέργεια: Το βασικό σενάριο προϋποθέτει επανέναρξη της διέλευσης από το Ορμούζ τον Μάρτιο 2027 και ευρεία επάνοδο στην προπολεμική κατάσταση μέχρι τον Οκτώβριο 2027.

Το βασικό σενάριο προϋποθέτει επανέναρξη της διέλευσης από το Ορμούζ τον Μάρτιο 2027 και ευρεία επάνοδο στην προπολεμική κατάσταση μέχρι τον Οκτώβριο 2027. Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και τα δύο επόμενα έτη, πληθωρισμός 4,2% το 2026 και 3,6% το 2027, έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών 6,6% του ΑΕΠ φέτος.

Ανάπτυξη 1,8% και τα δύο επόμενα έτη, πληθωρισμός 4,2% το 2026 και 3,6% το 2027, έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών 6,6% του ΑΕΠ φέτος. Το μεγάλο ερώτημα: Το ελληνικό προσχέδιο προϋπολογισμού βλέπει ανάπτυξη 2,3% και πληθωρισμό 2,6% το 2027. Το ΔΝΤ είναι αισθητά πιο επιφυλακτικό.

Η παγκόσμια οικονομία δεν κατέρρευσε – αλλά δεν έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο

Η κεντρική διαπίστωση της έκθεσης World Economic Outlook: Resilience Under Strain, Urgent Choices, που δημοσιοποίησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τον Οκτώβριο του 2026, είναι σχεδόν παράδοξη: η παγκόσμια οικονομία άντεξε μία εξαιρετική ακολουθία κρίσεων, χωρίς όμως να εξασφαλίσει ότι θα αντέξει και την επόμενη. Η πανδημία, οι διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, οι εμπορικοί δασμοί και η ακριβότερη χρηματοδότηση δεν προκάλεσαν έως τώρα την καθολική ύφεση που πολλοί φοβούνταν.

Το παγκόσμιο ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,1% το 2026 και 3,4% το 2027. Οι ΗΠΑ παραμένουν σε τροχιά ανάπτυξης 2,3% και τα δύο έτη. Η Κίνα επιβραδύνεται από 4,5% σε 4,0%, ενώ η Ινδία κινείται στο 7,0% στις ετήσιες προβολές του ΔΝΤ για το δημοσιονομικό της έτος. Η Ευρωζώνη, αντίθετα, μένει καθηλωμένη στο 1,1% φέτος και 1,2% το 2027.

Αυτοί οι αριθμοί δεν περιγράφουν μία ομοιόμορφη ανάκαμψη. Περιγράφουν μία ανακατανομή της ανάπτυξης. Σύμφωνα με το Ταμείο, 32 οικονομίες αντιπροσωπεύουν πλέον το 95% της παγκόσμιας ανάπτυξης στη συγκεκριμένη αποτύπωση, αντί 54 στις προβλέψεις του Απριλίου. Οι χώρες που παράγουν ενέργεια εκτός της ζώνης της σύγκρουσης ή συμμετέχουν στην παγκόσμια αλυσίδα τεχνητής νοημοσύνης απορροφούν ευκολότερα το σοκ. Όσες εισάγουν ενέργεια χωρίς ισχυρή συμμετοχή στην τεχνολογική έκρηξη πληρώνουν το μεγαλύτερο κόστος.

Διάγραμμα 1. Διεθνείς προβλέψεις ανάπτυξης. Για την Ινδία, η έκθεση χρησιμοποιεί δημοσιονομικό έτος.

Τα Στενά του Ορμούζ έγιναν παράμετρος της παγκόσμιας ανάπτυξης

Στην καρδιά της ανάλυσης βρίσκεται η ενεργειακή κρίση. Πριν από τον πόλεμο, περίπου 20 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως περνούσαν από το Ορμούζ, μία ποσότητα που αντιστοιχούσε σχεδόν στο ένα τέταρτο του πετρελαίου που μεταφέρεται διεθνώς διά θαλάσσης. Η διακοπή αυτής της διαδρομής θα μπορούσε να προκαλέσει πολύ βαρύτερη ύφεση, εάν δεν είχαν κινητοποιηθεί εναλλακτικές διαδρομές και αποθέματα.

Το ΔΝΤ υπολογίζει ότι η πρόσθετη παραγωγή εκτός του Κόλπου προσέφερε περίπου 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως και η άντληση αποθεμάτων άλλα 4 εκατ. Παράλληλα, η αύξηση των τιμών περιόρισε τη ζήτηση. Η μετατόπιση στις ανανεώσιμες πηγές, η ηλεκτροκίνηση και η μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα μείωσαν την εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από κάθε βαρέλι πετρελαίου.

Η προσαρμογή όμως έχει όρια. Τα αποθέματα δεν είναι ανεξάντλητα και οι εναλλακτικές διαδρομές δεν μπορούν να αντικαθιστούν επ’ αόριστον τις κανονικές εμπορικές ροές. Η έκθεση εκτιμά ότι η ενεργειακή διαταραχή, χάρη σε αυτούς τους μηχανισμούς προσαρμογής, αφαίρεσε περίπου 0,3 ποσοστιαία μονάδα από την παγκόσμια ανάπτυξη του 2026. Χωρίς την ευελιξία της προσφοράς και τη μειωμένη ένταση πετρελαίου, το πλήγμα θα ήταν αισθητά μεγαλύτερο.

Το βασικό σενάριο του ΔΝΤ χρησιμοποιεί μέση τιμή πετρελαίου 95,74 δολάρια ανά βαρέλι το 2026 και 87,39 δολάρια το 2027, από 67,74 δολάρια το 2025. Για το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, η παραδοχή που βασίζεται στα προθεσμιακά συμβόλαια TTF είναι περίπου 20 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες (MMBtu) για το 2026. Πρόκειται για παραδοχές των προβολών, όχι για σημερινές τιμές αγοράς ή εγγυημένες προβλέψεις συναλλαγών.

Η τεχνητή νοημοσύνη κρατά όρθια την οικονομία, αλλά συγκεντρώνει τον κίνδυνο

Η δεύτερη δύναμη που προσφέρει ανάπτυξη είναι οι μαζικές επενδύσεις σε μικροεπεξεργαστές, κέντρα δεδομένων, δίκτυα, ηλεκτρική ισχύ και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Το ΔΝΤ υπογραμμίζει ότι η αγορά hardware της AI είναι γεωγραφικά συγκεντρωμένη: η Ταϊβάν και η Νότια Κορέα αντιπροσωπεύουν το 62% των καθαρών εξαγωγών του σχετικού υπολογιστικού εξοπλισμού, ενώ Κίνα και ΗΠΑ συγκεντρώνουν πάνω από το 75% των καθαρών εισαγωγών του.

Αυτή είναι η θετική και αρνητική όψη του ίδιου νομίσματος. Οι επενδύσεις τροφοδοτούν την οικονομική δραστηριότητα, αλλά η υψηλή συγκέντρωση δημιουργεί ευαισθησία σε μία αναθεώρηση των προσδοκιών για τα κέρδη και την παραγωγικότητα της AI. Μία χρηματιστηριακή διόρθωση θα μπορούσε να μεταφερθεί γρήγορα στην κατανάλωση, στις επενδύσεις και στις διεθνείς ροές κεφαλαίων. Επιπλέον, τα ίδια τα data centers απαιτούν φθηνή και αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια· συνεπώς, μία παρατεταμένη ενεργειακή κρίση μπορεί να πλήξει ακόμη και τον κλάδο που λειτουργεί σήμερα ως αντιστάθμισμα.

Ο πληθωρισμός επιστρέφει και τα ομόλογα στενεύουν τα περιθώρια

Ο μέσος παγκόσμιος πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί από 4,1% το 2025 σε 4,7% το 2026 και να επιστρέψει στο 4,1% το 2027. Στην Ευρωζώνη, η διαδρομή είναι 2,1%, 3,1% και 2,8%. Το κρίσιμο δεν είναι μόνο η άνοδος του δείκτη τιμών, αλλά η πιθανότητα το νέο κόστος ενέργειας, μεταφορών και τροφίμων να ενσωματωθεί μονιμότερα στις τιμολογήσεις και στις μισθολογικές απαιτήσεις.

Ταυτόχρονα, το Ταμείο διαπιστώνει ότι το παγκόσμιο δημόσιο χρέος περιορίζει τη δυνατότητα νέας δημοσιονομικής άμυνας. Το δημόσιο χρέος στις προηγμένες οικονομίες προβλέπεται να αυξηθεί από 108% του ΑΕΠ το 2025 σε 115% το 2031. Στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες, από 74% σε 84%. Οι μεγαλύτερες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σημαίνουν ότι κάθε πρόσθετη δαπάνη ή αναχρηματοδότηση μπορεί να γίνει ακριβότερη.

Η Γαλλία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ευρωπαϊκής δυσκολίας: το Ταμείο βλέπει μόλις 0,4% ανάπτυξη το 2026 και 0,7% το 2027. Η Γερμανία προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 1,3% και 1,1% αντίστοιχα, η Ιταλία κατά 0,8% και 0,6%, ενώ η Ισπανία διατηρεί αισθητά ισχυρότερη δυναμική, με 2,5% και 1,8%.

Οικονομία ΑΕΠ 2026 ΑΕΠ 2027 Πληθωρισμός 2026 Παγκόσμια οικονομία 3,1% 3,4% 4,7% ΗΠΑ 2,3% 2,3% 3,6% Ευρωζώνη 1,1% 1,2% 3,1% Γερμανία 1,3% 1,1% 2,7% Γαλλία 0,4% 0,7% 2,4% Ιταλία 0,8% 0,6% 3,3% Ισπανία 2,5% 1,8% 3,7% Ελλάδα 1,8% 1,8% 4,2%

Πίνακας 1. Προβλέψεις ΔΝΤ, Οκτώβριος 2026. Ρυθμός αύξησης πραγματικού ΑΕΠ και ετήσιος μέσος πληθωρισμός.

Το δυσμενές σενάριο: πετρέλαιο 130 δολάρια και ακριβότερο χρήμα

Το ΔΝΤ δεν περιορίζεται στη βασική πρόβλεψη. Εξετάζει σενάριο στο οποίο η σύγκρουση παρατείνεται έως το τέλος Ιουνίου 2027, με το Ορμούζ και το Μπαμπ ελ Μαντέμπ να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά στην εμπορική ναυσιπλοΐα. Σε αυτή την υπόθεση, το πετρέλαιο φτάνει τα 130 δολάρια από το τελευταίο τρίμηνο του 2026 έως το πρώτο τρίμηνο του 2027. Ταυτόχρονα, τα ασφάλιστρα διάρκειας στις αγορές κρατικών ομολόγων αυξάνονται κατά 60 μονάδες βάσης στις προηγμένες οικονομίες.

Η συνδυασμένη επίδραση είναι σαφής: το 2027 η παγκόσμια ανάπτυξη είναι 0,5 ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερη και ο πληθωρισμός 1,1 μονάδα υψηλότερος από τη βασική πρόβλεψη. Αυτό συνεπάγεται, αριθμητικά, παγκόσμια ανάπτυξη γύρω στο 2,9% αντί 3,4% και πληθωρισμό γύρω στο 5,2% αντί 4,1%. Πρόκειται για προσομοίωση κινδύνου, όχι για κεντρική πρόβλεψη ούτε για ποσοτικοποιημένο σενάριο ειδικά για την Ελλάδα.

Διάγραμμα 2. Οι επιπτώσεις του συνδυασμένου σοκ ενέργειας και ομολόγων το 2027, σύμφωνα με το υπό όρους μοντέλο του ΔΝΤ.

Ελλάδα: υψηλότερη ανάπτυξη από την Ευρωζώνη, αλλά με τρεις εμφανείς αδυναμίες

Η νέα διεθνής εικόνα έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα. Η χώρα εισάγει μεγάλο μέρος των ενεργειακών της αναγκών, εξαρτάται από τις διεθνείς μεταφορές και από την τουριστική ζήτηση και βρίσκεται εντός μίας Ευρωζώνης με ασθενή ανάπτυξη. Δεν διαθέτει το ίδιο άμεσο βιομηχανικό αποτύπωμα στη διεθνή παραγωγή μικροεπεξεργαστών που επιτρέπει στις ασιατικές οικονομίες να αντισταθμίζουν το ενεργειακό σοκ.

Στον αναλυτικό πίνακα των ευρωπαϊκών οικονομιών, το ΔΝΤ προβλέπει ανάπτυξη 1,8% το 2026 και 1,8% το 2027, έναντι 2,1% το 2025. Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να υπεραποδίδει έναντι της Ευρωζώνης κατά 0,7 και 0,6 ποσοστιαία μονάδα αντίστοιχα. Ωστόσο, η υπεραπόδοση αυτή συνυπάρχει με πληθωρισμό σαφώς υψηλότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό και με μεγάλο εξωτερικό έλλειμμα.

Βασικός δείκτης Ελλάδας 2025 2026* 2027* Μεταβολή πραγματικού ΑΕΠ 2,1% 1,8% 1,8% Ετήσιος μέσος πληθωρισμός 2,9% 4,2% 3,6% Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών / ΑΕΠ −5,7% −6,6% −5,9% Ανεργία 8,9% 8,0% 7,6%

Πίνακας 2. ΔΝΤ, World Economic Outlook, Οκτώβριος 2026, Παράρτημα Ευρωπαϊκών Οικονομιών, σελ. 39. Προβλέψεις.

Διάγραμμα 3. Ο ετήσιος πληθωρισμός υπερβαίνει αισθητά τον ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης και το 2027.

Πρώτη αδυναμία: 4,2% πληθωρισμός σε οικονομία με ανάπτυξη 1,8%

Ο πληθωρισμός της Ελλάδας προβλέπεται να φτάσει στο 4,2% το 2026, από 2,9% το 2025, πριν περιοριστεί στο 3,6% το 2027. Στην Ευρωζώνη, οι αντίστοιχες εκτιμήσεις για το 2026 και το 2027 είναι 3,1% και 2,8%. Συνεπώς η Ελλάδα βρίσκεται 1,1 ποσοστιαία μονάδα πάνω από την Ευρωζώνη φέτος και 0,8 μονάδα του χρόνου.

Για τα νοικοκυριά αυτό σημαίνει ότι, παρά τη θετική πορεία του ΑΕΠ, το επίπεδο των τιμών συνεχίζει να αυξάνεται με ρυθμό που μπορεί να απορροφά σημαντικό μέρος των ονομαστικών αυξήσεων εισοδήματος. Δεν σημαίνει ότι το πραγματικό εισόδημα μειώνεται αυτομάτως κατά τη διαφορά πληθωρισμού και ανάπτυξης — πρόκειται για διαφορετικούς δείκτες. Σημαίνει όμως ότι η αύξηση του προϊόντος δεν ισοδυναμεί από μόνη της με αντίστοιχη βελτίωση της αγοραστικής δύναμης κάθε νοικοκυριού.

Το υψηλό ενεργειακό κόστος περνάει στην οικονομία μέσω των καυσίμων, του ρεύματος, των λιπασμάτων, των μεταφορών και τελικά των τιμών τροφίμων και υπηρεσιών. Η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ καθορίζεται από τις συνθήκες ολόκληρης της Ευρωζώνης. Η Αθήνα δεν έχει ξεχωριστό επιτόκιο για να αντιμετωπίσει έναν πληθωρισμό που βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο της νομισματικής ένωσης.

Δεύτερη αδυναμία: το εξωτερικό έλλειμμα δεν το σώζει από μόνος του ο τουρισμός

Η σοβαρότερη διαρθρωτική προειδοποίηση της έκθεσης αφορά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Το ΔΝΤ προβλέπει ελληνικό έλλειμμα 6,6% του ΑΕΠ το 2026, από 5,7% το 2025, και διατήρησή του στο 5,9% το 2027. Η διαφορά με τους περισσότερους μεγάλους εταίρους της Ευρωζώνης είναι αποκαλυπτική: η Γερμανία προβλέπεται να έχει πλεόνασμα 4,5% το 2026, η Ισπανία 2,6%, η Ιταλία 0,7%, η Πορτογαλία ισοσκελισμένο ισοζύγιο και η Γαλλία έλλειμμα μόλις 0,7%.

Διάγραμμα 4. Ελληνικό έλλειμμα 6,6% του ΑΕΠ έναντι πλεονασμάτων σε Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία.

Η ανάγνωση αυτού του δείκτη απαιτεί προσοχή: το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών δεν ταυτίζεται με το κρατικό έλλειμμα ή το δημόσιο χρέος. Καταγράφει τις καθαρές συναλλαγές της οικονομίας με το εξωτερικό σε αγαθά, υπηρεσίες και εισοδήματα. Ένα επίμονα μεγάλο έλλειμμα σημαίνει ότι η χώρα εξακολουθεί να χρειάζεται καθαρή εξωτερική χρηματοδότηση ή χρήση υφιστάμενων απαιτήσεων για να καλύπτει τη διαφορά.

Το εύρημα αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα όταν αντιπαραβληθεί με τα πραγματικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Στο επτάμηνο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026, το έλλειμμα αυξήθηκε κατά περίπου 1,5 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 9,3 δισ. ευρώ. Την ίδια περίοδο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 12% και οι αφίξεις κατά 8,6%, ενώ βελτιώθηκε και το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών. Η επιδείνωση προήλθε κυρίως από τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Άρα, το ζήτημα δεν συνοψίζεται στο απλοϊκό «εισάγουμε πολλά και δεν εξάγουμε αρκετά». Αφορά επίσης τη σύνθεση των εισοδηματικών ροών, τη χρηματοδότηση της παραγωγικής βάσης και τη δυνατότητα της οικονομίας να αυξάνει διατηρήσιμα την εγχώρια προστιθέμενη αξία. Ο τουρισμός είναι κρίσιμο πλεονέκτημα, όχι όμως υποκατάστατο μιας ευρύτερης ανταγωνιστικής παραγωγής.

Τρίτη αδυναμία: το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται, ενώ οι επενδύσεις πρέπει να συνεχιστούν

Η επενδυτική δραστηριότητα αποτέλεσε βασικό στήριγμα της οικονομίας, με συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους και δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το ζητούμενο για το 2027 είναι να μετατραπεί αυτή η προσωρινή ώθηση σε διατηρήσιμη παραγωγική ικανότητα: σε εξαγωγικές επιχειρήσεις, δίκτυα ηλεκτρισμού, αποθήκευση ενέργειας, υποδομές δεδομένων και βελτίωση της παραγωγικότητας.

Στην αξιολόγηση του Μαΐου 2026 για την Ελλάδα, το ΔΝΤ προειδοποιούσε ότι η ολοκλήρωση των εκταμιεύσεων του NextGenerationEU θα απαιτούσε συνέχεια των επενδύσεων μέσω διαρθρωτικών ευρωπαϊκών κονδυλίων και ιδιωτικών επενδύσεων. Η διαπίστωση αυτή δεν αποτελεί νέο αριθμητικό εύρημα της έκθεσης Οκτωβρίου, αλλά βοηθά να ερμηνεύσουμε γιατί η διατήρηση ανάπτυξης 1,8% δεν είναι αυτονόητη.

Η διαφωνία ΔΝΤ–υπουργείου Οικονομικών: μισή μονάδα ανάπτυξης, μία μονάδα πληθωρισμού

Εδώ βρίσκεται και η σημαντικότερη πολιτικοοικονομική αντίθεση. Το προσχέδιο του ελληνικού προϋπολογισμού για το 2027 προβλέπει ανάπτυξη 2,0% το 2026 και 2,3% το 2027, με πληθωρισμό 3,8% και 2,6%. Η έκθεση του ΔΝΤ, που αποτυπώνει στοιχεία διαθέσιμα έως το τέλος Σεπτεμβρίου, προβλέπει 1,8% ανάπτυξη και για τα δύο έτη, με 4,2% και 3,6% πληθωρισμό.

Μεγέθη ΔΝΤ 2026 Προσχέδιο 2026 ΔΝΤ 2027 Προσχέδιο 2027 Πραγματική ανάπτυξη 1,8% 2,0% 1,8% 2,3% Μέσος πληθωρισμός 4,2% 3,8% 3,6% 2,6% Ανεργία 8,0% 8,4% 7,6% 7,9%

Πίνακας 3. Διαφορετικά μακροοικονομικά σενάρια/εκτιμήσεις. Οι αποκλίσεις δεν σημαίνουν αυτομάτως λογιστικό σφάλμα, καθώς φορείς και μεθοδολογίες διαφέρουν.

Διάγραμμα 5. Το χάσμα προσδοκιών για την επόμενη χρονιά.

Η απόκλιση κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα στην ανάπτυξη του 2027 και κατά 1,0 μονάδα στον πληθωρισμό δεν είναι αμελητέα. Εάν επιβεβαιωθεί η πιο επιφυλακτική πρόβλεψη του ΔΝΤ, η πραγματική αύξηση της παραγωγής θα είναι χαμηλότερη και η επιβάρυνση της αγοραστικής δύναμης ισχυρότερη από το κυβερνητικό βασικό σενάριο. Εάν επιβεβαιωθεί το προσχέδιο, οι επενδύσεις και η κατανάλωση θα έχουν απορροφήσει καλύτερα τους εξωτερικούς κραδασμούς. Καμία από τις δύο εκτιμήσεις δεν συνιστά βεβαιότητα.

Δημόσιο χρέος και ελληνικά ομόλογα: βελτιωμένη αφετηρία, όχι ασυλία

Σε μία περίοδο διεθνούς ανόδου των αποδόσεων, η Ελλάδα διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνα της κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας. Το προφίλ του δημόσιου χρέους ωφελείται από μεγάλη διάρκεια και σημαντική συμμετοχή υποχρεώσεων προς επίσημους πιστωτές με ευνοϊκούς όρους. Αυτό δεν εξαφανίζει τον κίνδυνο για τα νέα δάνεια, τις επιχειρήσεις, τα στεγαστικά επιτόκια και την αποτίμηση των ομολόγων.

Η παλαιότερη, ξεχωριστή αξιολόγηση του ΔΝΤ για την Ελλάδα τον Μάιο προέβλεπε χρέος 146,6% του ΑΕΠ το 2025, 136,6% το 2026 και 130,1% το 2027, με πρωτογενή πλεονάσματα 4,9%, 3,6% και 3,0% αντίστοιχα. Αυτά είναι στοιχεία της αξιολόγησης Μαΐου, όχι αναθεωρημένες προβλέψεις χρέους από το συγκεκριμένο παράρτημα της έκθεσης Οκτωβρίου. Τεκμηριώνουν ωστόσο την ενισχυμένη δημοσιονομική θέση εκκίνησης.

Η ουσία για τους επενδυτές είναι ότι δεν απαιτείται νέα κρίση κρατικού χρέους για να υπάρξουν οικονομικές απώλειες. Αρκεί οι αποδόσεις διεθνώς να παραμείνουν υψηλότερες επί μακρόν: το κόστος κεφαλαίου ανεβαίνει, τα επενδυτικά σχέδια γίνονται δυσκολότερα, η χρηματοδότηση επιχειρήσεων ακριβαίνει και η διάθεση ανάληψης κινδύνου στο Χρηματιστήριο μειώνεται. Οι τράπεζες μπορούν να ωφελούνται από υψηλότερα επιτοκιακά έσοδα σε ορισμένες συνθήκες, αλλά αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα αποτιμητικούς κινδύνους στα ομόλογα και μεγαλύτερη πίεση στους δανειολήπτες.

Ποιοι ελληνικοί κλάδοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή

Στην ενέργεια, τα υψηλότερα κόστη φυσικού αερίου μπορούν να αυξήσουν το κόστος ηλεκτροπαραγωγής και τις τιμές χονδρικής, ανάλογα με τη διαμόρφωση του μείγματος παραγωγής και της αγοράς. Για τη ΔΕΗ και τη Metlen η επίπτωση δεν είναι μονοσήμαντη: εξαρτάται από την παραγωγή, τις αντισταθμίσεις, τα συμβόλαια και την έκθεση στη λιανική. Για Motor Oil και HELLENiQ ENERGY, το ακριβό αργό αυξάνει το κεφάλαιο κίνησης, ενώ η κερδοφορία καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό και από τα περιθώρια διύλισης και την εμπορική δραστηριότητα.

Στον τουρισμό και στις αερομεταφορές, ο κίνδυνος είναι διπλός: ακριβότερα καύσιμα και μικρότερη διαθέσιμη δαπάνη για ταξίδια στις οικονομίες προέλευσης επισκεπτών. Στη βιομηχανία, η έκθεση αφορά ιδιαίτερα τις ενεργοβόρες δραστηριότητες, την παραγωγή τροφίμων, τη χημική βιομηχανία και τις εξαγωγές προς μια ασθενική ευρωπαϊκή αγορά. Στις τράπεζες, τα υψηλότερα επιτόκια αποτελούν δίκοπο μαχαίρι: στήριξη εσόδων σε ένα σκέλος, αυξημένο κόστος χρηματοδότησης και πιστωτικό κίνδυνο σε άλλο.

Αυτή είναι χαρτογράφηση οικονομικών μηχανισμών και πιθανών εκθέσεων, όχι εξατομικευμένη πρόβλεψη κερδοφορίας ή σύσταση για μετοχές.

Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα – και ποιο είναι το πραγματικό μήνυμα του ΔΝΤ

Στην πολιτική αντιμετώπισης των ενεργειακών και διατροφικών κρίσεων, το Ταμείο προκρίνει προσωρινή, στοχευμένη στήριξη των ευάλωτων αντί για μόνιμες, οριζόντιες επιδοτήσεις, γενικευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις ή τεχνητή συμπίεση τιμών. Η λογική είναι ότι οι οριζόντιες παρεμβάσεις κοστίζουν πολύ, ωφελούν και όσους δεν τις χρειάζονται και αποδυναμώνουν το κίνητρο εξοικονόμησης ενέργειας.

Για την Ελλάδα, οι προτεραιότητες προκύπτουν από το ίδιο το προφίλ των κινδύνων: ταχύτερες επενδύσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα και την αποθήκευση, σταθερότερο ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις, μεγαλύτερη εγχώρια προστιθέμενη αξία στις εξαγωγές, ουσιαστική διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, διασφάλιση της συνέχειας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και εστιασμένη προστασία της πραγματικής αγοραστικής δύναμης.

Το συμπέρασμα: η ανθεκτικότητα δεν είναι αναπτυξιακή στρατηγική

Η ελληνική οικονομία δεν βρίσκεται στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από την κρίση χρέους. Η δημοσιονομική της θέση έχει βελτιωθεί, η ανεργία αποκλιμακώνεται και η ανάπτυξη παραμένει ταχύτερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αυτά είναι πραγματικά πλεονεκτήματα.

Το ΔΝΤ, όμως, δείχνει και το όριο αυτής της επιτυχίας: μία οικονομία με ανάπτυξη 1,8%, πληθωρισμό 4,2% και εξωτερικό έλλειμμα 6,6% του ΑΕΠ δεν μπορεί να θεωρεί ότι έχει λύσει τα διαρθρωτικά της προβλήματα. Εάν διατηρηθεί η ενεργειακή αναταραχή και οι διεθνείς αποδόσεις παραμείνουν υψηλές, η καλή δημοσιονομική εκκίνηση θα είναι πολύτιμο πλεονέκτημα — όχι εγγύηση ότι δεν θα υπάρξει κόστος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Το ουσιαστικό διακύβευμα δεν είναι να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα αναπτύσσεται περισσότερο από μια υποτονική Ευρωζώνη. Είναι να αποδείξουμε ότι μπορεί να αναπτυχθεί με λιγότερο εισαγόμενο κόστος, μικρότερες εξωτερικές ανισορροπίες και περισσότερη πραγματική παραγωγικότητα. Αυτό θα κρίνει την ανθεκτικότητα της επόμενης δεκαετίας.

Στοιχεία / - Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, World Economic Outlook, Οκτώβριος 2026, κεφ. 1–2, βασικός Πίνακας 1.1, Πλαίσιο 1.2, Παράρτημα 1.1.1 (σελ. 39)· ΔΝΤ, αξιολόγηση Άρθρου IV για την Ελλάδα, Μάιος 2026· Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2027, 5 Οκτωβρίου 2026· Τράπεζα της Ελλάδος, Ισοζύγιο Πληρωμών Ιουλίου 2026, 21 Σεπτεμβρίου 2026. Όλα τα στοιχεία 2026–27 του ΔΝΤ αποτελούν προβλέψεις, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.