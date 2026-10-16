Bitcoin στις 82.000: Εκροές ETF 760 εκατ. και αδύναμοι αγοραστές — Το τείχος των 88.000

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Το Bitcoin κινείται ξανά κοντά στα 82.000 δολάρια, αλλά η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη: οι αμερικανικοί spot Bitcoin ETF έχουν καταγράψει καθαρές εκροές περίπου 760 εκατ. δολαρίων από τις 7 Οκτωβρίου, η αγοραστική πίεση υποχωρεί και δύο μεγάλες ομάδες πρόσφατων κατόχων περιμένουν υψηλότερες τιμές για να φθάσουν στο σημείο ισορροπίας. Την ίδια ώρα, οι μεγάλες εκροές BTC από τη Binance περιορίζουν δυνητικά την άμεσα διαθέσιμη προσφορά, χωρίς όμως να αποδεικνύουν από μόνες τους συσσώρευση.

Λίγο πριν από τις 08:00 ώρα Ελλάδας στις 16 Οκτωβρίου, το Bitcoin διαπραγματευόταν γύρω στα 82.021 δολάρια, με ημερήσια άνοδο περίπου 0,6%. Το ενδοημερήσιο εύρος ήταν ιδιαίτερα ευρύ, από 79.844 έως 82.508 δολάρια, δείχνοντας ότι η αγορά εξακολουθεί να αντιδρά βίαια γύρω από τη ζώνη των 80.000. Η εικόνα αυτή δεν αναιρεί την πίεση των προηγούμενων συνεδριάσεων: αντιθέτως, επιβεβαιώνει ότι οι αγοραστές υπερασπίζονται τη στήριξη, αλλά δεν έχουν ακόμη ανακτήσει τον έλεγχο.

Τα βασικά δεδομένα της αγοράς

Τρέχουσα περιοχή: περίπου 82.000 δολάρια, μετά από ενδοημερήσια βουτιά κάτω από τις 80.000.

περίπου 82.000 δολάρια, μετά από ενδοημερήσια βουτιά κάτω από τις 80.000. Κοντινή στήριξη: περίπου 81.500 δολάρια, επίπεδο που αντιστοιχεί στο εκτιμώμενο κόστος κτήσης των επενδυτών των αμερικανικών spot ETF.

περίπου 81.500 δολάρια, επίπεδο που αντιστοιχεί στο εκτιμώμενο κόστος κτήσης των επενδυτών των αμερικανικών spot ETF. Πρώτο μεγάλο εμπόδιο: 88.000 δολάρια, όπου φθάνουν σε ισορροπία αγοραστές των τελευταίων έξι έως δώδεκα μηνών.

88.000 δολάρια, όπου φθάνουν σε ισορροπία αγοραστές των τελευταίων έξι έως δώδεκα μηνών. Δεύτερη ζώνη προσφοράς: περίπου 99.500 δολάρια, κόστος κτήσης για ομάδα κατόχων που αγόρασε πριν από ένα έως δύο χρόνια.

περίπου 99.500 δολάρια, κόστος κτήσης για ομάδα κατόχων που αγόρασε πριν από ένα έως δύο χρόνια. Ροές ETF: καθαρές εκροές περίπου 760 εκατ. δολαρίων από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Glassnode.

Τα ETF αφαιρούν τον βασικό καταλύτη της ανάκαμψης

Η αντιστροφή των ροών στα spot Bitcoin ETF είναι το πιο άμεσο πρόβλημα για την αγορά. Τα αμερικανικά προϊόντα είχαν λειτουργήσει ως σταθερή πηγή θεσμικής ζήτησης, όμως από τις 7 Οκτωβρίου οι καθαρές εκροές φθάνουν περίπου τα 760 εκατ. δολάρια. Μόνο στις 7 Οκτωβρίου αναφέρθηκαν αναλήψεις 487,07 εκατ. δολαρίων, ενώ ακολούθησαν νέες σημαντικές εκροές στις 8 και 14 Οκτωβρίου.

Μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, οι σωρευτικές καθαρές εισροές των αμερικανικών spot ETF είχαν υποχωρήσει στα 56,96 δισ. δολάρια και το σύνολο του ενεργητικού τους στα 104,83 δισ. δολάρια. Τα μεγέθη παραμένουν μεγάλα, αλλά η κατεύθυνση των ημερήσιων ροών έχει σημασία: όταν οι εξαγορές μεριδίων οδηγούν σε επιστροφή Bitcoin στην αγορά, αυξάνεται η διαθέσιμη προσφορά ακριβώς τη στιγμή που η αγοραστική ορμή εξασθενεί.

Η περιοχή των 81.500 δολαρίων αποκτά έτσι διπλή σημασία. Αποτελεί κοντινό τεχνικό στήριγμα, αλλά και το εκτιμώμενο μέσο κόστος κτήσης των επενδυτών των ETF. Όσο η τιμή διατηρείται πάνω από εκεί, η πίεση για άμεσες πωλήσεις παραμένει ελεγχόμενη. Καθαρή απώλεια αυτής της ζώνης θα αύξανε τον κίνδυνο επιστροφής προς τα πρόσφατα χαμηλά γύρω από τις 80.000 δολάρια.

Γιατί τα 88.000 δολάρια είναι το πραγματικό τεστ

Τα στοιχεία της Glassnode δείχνουν ότι όσοι απέκτησαν Bitcoin πριν από έξι έως δώδεκα μήνες χρειάζονται τιμή περίπου 88.000 δολαρίων για να επιστρέψουν στο σημείο ισορροπίας. Για όσους αγόρασαν πριν από ένα έως δύο χρόνια, το αντίστοιχο επίπεδο ανεβαίνει κοντά στα 99.500 δολάρια. Αυτές οι ζώνες δεν είναι αυτόματα αντιστάσεις, αλλά ιστορικά οι επενδυτές που βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε ζημιές τείνουν να πουλούν όταν η τιμή πλησιάζει ξανά το κόστος κτήσης τους.

Αυτό εξηγεί γιατί οι πρόσφατες ανοδικές προσπάθειες δυσκολεύονται να αποκτήσουν συνέχεια. Η αγορά πρέπει πρώτα να απορροφήσει την προσφορά όσων αναζητούν έξοδο χωρίς ζημιά και παράλληλα να αντικαταστήσει τη ζήτηση που χάθηκε από τα ETF. Μια βιώσιμη διάσπαση των 88.000 δολαρίων θα άλλαζε αυτή την ισορροπία. Μέχρι τότε, κάθε άνοδος παραμένει ευάλωτη σε κατοχύρωση θέσεων.

Υπάρχει πάντως μία ένδειξη αποκλιμάκωσης της πίεσης: οι πραγματοποιημένες ζημιές των μακροχρόνιων κατόχων έχουν μειωθεί κατά 85% από την κορύφωσή τους στα τέλη Αυγούστου. Αυτό υποδηλώνει λιγότερες αναγκαστικές πωλήσεις. Δεν αρκεί όμως για αντιστροφή της τάσης χωρίς νέα καθαρή ζήτηση.

Οι whales βγάζουν Bitcoin από τη Binance — αλλά δεν είναι απόδειξη αγοράς

Στην πλευρά της προσφοράς, οι ημερήσιες εκροές των δέκα μεγαλύτερων whales της Binance έχουν ξεπεράσει πρόσφατα τα 15.000 BTC. Κατά τη διόρθωση του Φεβρουαρίου κινούνταν περίπου στις 6.000 έως 8.000 BTC. Σε μηνιαία βάση, ο μέσος όρος των μεγάλων εκροών έχει αυξηθεί από 18.459 BTC στα μέσα Αυγούστου σε σχεδόν 30.000 BTC.

Εάν αυτά τα νομίσματα μεταφέρονται σε ψυχρή φύλαξη, η διαθέσιμη προσφορά στα ανταλλακτήρια μειώνεται και η βραχυπρόθεσμη πίεση πωλήσεων μπορεί να εξασθενήσει. Η μεταφορά από ένα ανταλλακτήριο, ωστόσο, δεν αποκαλύπτει την τελική πρόθεση του κατόχου. Μπορεί να αφορά θεματοφυλακή, εσωτερική αναδιάρθρωση ή συναλλαγή εκτός χρηματιστηρίου. Επομένως, οι εκροές των whales αποτελούν πιθανή ένδειξη συσσώρευσης, όχι τεκμήριό της.

Το βασικό ερώτημα είναι αν αυτή η ιδιωτική ζήτηση μπορεί να απορροφήσει τις πωλήσεις των ETF. Προς το παρόν, τα δύο ρεύματα κινούνται αντίθετα: μεγάλοι κάτοχοι απομακρύνουν νομίσματα από τη Binance, αλλά οι θεσμικοί επενδυτές μειώνουν έκθεση μέσω εισηγμένων προϊόντων.

Η αγοραστική πίεση κρυώνει και το «Uptober» χάνει τη λάμψη του

Η πλατφόρμα ανάλυσης Alphractal καταγράφει κάμψη στον δείκτη Buy/Sell Pressure Delta. Η υποχώρηση δεν αποτελεί από μόνη της σήμα κατάρρευσης, όμως η συνέχισή της για αρκετές ημέρες —και ιδιαίτερα μια μετάβαση σε αρνητικές τιμές— θα έδειχνε ότι οι πωλητές αποκτούν τον έλεγχο.

Ο ιδρυτής της Alphractal, Joao Wedson, εκτιμά ότι η επίδραση μιας τέτοιας μεταβολής θα είναι μεγαλύτερη στα altcoins. Επισημαίνει επίσης ότι όταν η διάμεση απόδοση των 100 μεγαλύτερων altcoins ξεπερνά εκείνη του Bitcoin, συχνά ακολουθεί περίοδος αυξημένης μεταβλητότητας και επιστροφής κεφαλαίων προς το Bitcoin και τα stablecoins. Πρόκειται για ιστορικό μοτίβο και όχι για βεβαιότητα.

Ο Bernardo Brites, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Trace Finance, υπογραμμίζει ότι το «Uptober» είναι στατιστικό μοτίβο και όχι νόμος της αγοράς. Κατά την άποψή του, το Bitcoin σήμερα επηρεάζεται περισσότερο από τις ροές των ETF, τα επιτόκια και το δολάριο. Ως επόμενο σημαντικό καταλύτη αναδεικνύει τη συνεδρίαση της Fed στις 27 και 28 Οκτωβρίου.

Το στοίχημα του Arthur Hayes: όχι κατάρρευση της AI, αλλά νέα ρευστότητα

Σε αυτό το περιβάλλον, ο συνιδρυτής της BitMEX Arthur Hayes δήλωσε στις 15 Οκτωβρίου ότι προτιμά θέσεις αγοράς σε Bitcoin και Ether, όχι επειδή προβλέπει με βεβαιότητα κατάρρευση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά επειδή θεωρεί πιθανή μια μεγάλη νομισματική και δημοσιονομική παρέμβαση εάν ο υπερδανεισμός για υποδομές AI προκαλέσει κρίση.

Η τοποθέτησή του ακολούθησε πτώση 15% της μετοχής της CoreWeave σε μία συνεδρίαση μετά από προειδοποιήσεις για εταιρικό χρέος. Ο Hayes υποστηρίζει ότι προβλήματα φερεγγυότητας στις υποδομές data centers θα μπορούσαν να εμφανιστούν προς τα τέλη του 2027 ή το 2028 και να οδηγήσουν σε πακέτα στήριξης πολλών τρισ. δολαρίων. Η θέση του είναι μακροοικονομικό σενάριο, όχι επιβεβαιωμένη εξέλιξη.

Ο Tom Lee της Fundstrat διαφωνεί ως προς το πόσο ώριμος είναι ο κύκλος, παρομοιάζοντας τη σημερινή αγορά υπολογιστικής ισχύος AI περισσότερο με το 1997 παρά με τα τέλη του 1999 και τοποθετώντας πιθανό κορεσμό πολύ αργότερα, κοντά στο 2033. Η διαφορά των δύο εκτιμήσεων αναδεικνύει την αβεβαιότητα: το bullish επιχείρημα του Hayes για το Bitcoin εξαρτάται από μια κρίση και την πολιτική αντίδραση που θα ακολουθούσε.

Ο κβαντικός κίνδυνος είναι πραγματικός ως πρόβλημα σχεδιασμού, όχι άμεση επίθεση

Μια ξεχωριστή μακροπρόθεσμη συζήτηση αφορά την κβαντική ασφάλεια του Bitcoin. Ο επενδυτής Nic Carter περιέγραψε ως ακραίο σενάριο έναν επιτιθέμενο που θα ανακτούσε ιδιωτικά κλειδιά παλαιών διευθύνσεων και θα μετέφερε μαζικά νομίσματα μέσα σε δέκα blocks. Η Glassnode είχε υπολογίσει τον Μάιο ότι 6,04 εκατ. BTC, ή 30,2% της τότε εκδοθείσας προσφοράς, συνδέονταν με ήδη εκτεθειμένα δημόσια κλειδιά.

Ο ερευνητής ασφάλειας Jameson Lopp εκτίμησε ότι περίπου 2,6 εκατ. από αυτά τα BTC ενδέχεται να μην μπορούν να μετακινηθούν από τους νόμιμους κατόχους τους, χρησιμοποιώντας ως ενδείξεις την αδράνεια και γνωστές ταυτότητες. Η εκτίμηση δεν αποδεικνύει ότι τα νομίσματα έχουν χαθεί ούτε ότι ανήκουν στον Satoshi Nakamoto.

Δεν υπάρχει σήμερα τεκμηριωμένη δυνατότητα κβαντικής ανάκτησης κλειδιών Bitcoin. Προτάσεις όπως οι BIP-360 και BIP-361 εξετάζουν νέους τύπους διευθύνσεων και σταδιακούς περιορισμούς σε ευάλωτες υπογραφές, ενώ άλλες ιδέες προτείνουν μηχανισμούς απόδειξης παλαιότερης κατοχής ή επιβράδυνση των μετακινήσεων. Παραμένουν προτάσεις υπό συζήτηση, με δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του δικτύου και στο δικαίωμα νόμιμων κατόχων να ξοδέψουν παλιά νομίσματα.

Τι κρίνει την επόμενη κίνηση

Το βραχυπρόθεσμο σενάριο παραμένει καθαρό. Διατήρηση πάνω από τα 81.500 δολάρια και επιστροφή καθαρών εισροών στα ETF θα έδιναν στο Bitcoin περιθώριο να δοκιμάσει ξανά τα 88.000. Διάσπαση αυτής της ζώνης θα περιόριζε την προσφορά από πρόσφατους αγοραστές που περιμένουν να ισοφαρίσουν τις ζημιές τους.

Αντίθετα, απώλεια των 81.500 και νέα κύματα εξαγορών από τα ETF θα επανέφεραν στο επίκεντρο τα 80.000 δολάρια και το σημερινό ενδοημερήσιο χαμηλό των 79.844. Οι εκροές των whales από τη Binance προσφέρουν ένα πιθανό αντίβαρο, αλλά η αγορά χρειάζεται πραγματική ζήτηση — όχι μόνο μετακινήσεις νομισμάτων — για να μετατρέψει τη σταθεροποίηση σε διατηρήσιμη ανάκαμψη.