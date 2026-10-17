Bitcoin στις 81.400: Εκροές ETF 936 εκατ. και πληθωρισμός 3,7% — Η Fed ξαναφέρνει τα 78.000 στο κάδρο

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Το Bitcoin υποχωρεί ξανά προς τη ζώνη των 81.000 δολαρίων, καθώς η εξασθένηση του αμερικανικού νομίσματος δεν αρκεί για να αντισταθμίσει τον υψηλότερο πληθωρισμό, την αβεβαιότητα για τη Fed και ένα νέο κύμα εκροών από τα αμερικανικά spot ETF. Από τις 7 έως και τις 16 Οκτωβρίου, τα προϊόντα αυτά κατέγραψαν συνολικές καθαρές εκροές 936,3 εκατ. δολαρίων, ενώ η αγορά παραγώγων εμφανίζει αυξημένη μόχλευση και έντονη επιφυλακτικότητα γύρω από τη στήριξη των 80.000.

Λίγο πριν από τις 08:00 ώρα Ελλάδας στις 17 Οκτωβρίου, το Bitcoin διαπραγματευόταν περίπου στα 81.436 δολάρια, με ημερήσια πτώση 0,75%. Το ενδοημερήσιο υψηλό ήταν 82.806 δολάρια και το χαμηλό 80.777 δολάρια. Η εικόνα δείχνει ότι η αγορά κρατά ακόμη πάνω από το ψυχολογικό όριο των 80.000, αλλά αποτυγχάνει να ανακτήσει σταθερά την περιοχή των 82.800–84.000, όπου συναντά την πρώτη ουσιαστική προσφορά.

Τα βασικά σε μία ματιά

Τρέχουσα τιμή: περίπου 81.436 δολάρια, με ημερήσια πτώση 0,75%.

περίπου 81.436 δολάρια, με ημερήσια πτώση 0,75%. Ροές ETF: καθαρές εκροές 936,3 εκατ. δολαρίων από τις 7 έως τις 16 Οκτωβρίου.

καθαρές εκροές 936,3 εκατ. δολαρίων από τις 7 έως τις 16 Οκτωβρίου. Πληθωρισμός ΗΠΑ: 3,7% τον Σεπτέμβριο, από 3,4% τον Αύγουστο, με μηνιαία αύξηση 0,6%.

3,7% τον Σεπτέμβριο, από 3,4% τον Αύγουστο, με μηνιαία αύξηση 0,6%. Κρίσιμη στήριξη: 80.000–81.000 δολάρια· κάτω από αυτήν, επόμενο σημείο αναφοράς τα 78.000.

80.000–81.000 δολάρια· κάτω από αυτήν, επόμενο σημείο αναφοράς τα 78.000. Πρώτες αντιστάσεις: ο εκθετικός κινητός μέσος 20 ημερών κοντά στα 82.800 και η ζώνη προσφοράς 84.000–85.000.

Ο ασθενέστερος δολάριος δεν έφερε το συνηθισμένο ράλι

Ο δείκτης δολαρίου DXY υποχώρησε την Παρασκευή κατά 0,35%, στις 101,70 μονάδες, οδεύοντας προς εβδομαδιαία πτώση περίπου 0,55%. Θεωρητικά, ένα ασθενέστερο δολάριο ευνοεί το Bitcoin, επειδή μειώνει την πίεση στα περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται σε δολάρια και συχνά συνοδεύει χαλαρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες. Αυτή τη φορά, όμως, η συσχέτιση δεν λειτούργησε.

Ο DXY μετρά την ισοτιμία του δολαρίου έναντι έξι μεγάλων νομισμάτων, όχι την πραγματική ρευστότητα που διοχετεύεται στις αγορές. Η πτώση του συνέπεσε με ανησυχίες για τις αποτιμήσεις και τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και με πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές. Το Bitcoin κινήθηκε μαζί με το ευρύτερο κλίμα αποφυγής κινδύνου, επιβεβαιώνοντας ότι η εξασθένηση του αμερικανικού νομίσματος δεν αρκεί όταν οι επενδυτές μειώνουν συνολικά την έκθεσή τους.

Ο πληθωρισμός 3,7% αλλάζει ξανά τον λογαριασμό της Fed

Ο επίσημος δείκτης τιμών καταναλωτή των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 0,6% τον Σεπτέμβριο και κατά 3,7% σε ετήσια βάση, από 3,4% τον Αύγουστο. Ο δομικός πληθωρισμός, χωρίς τρόφιμα και ενέργεια, επιταχύνθηκε στο 2,6% από 2,4%. Περισσότερο από το μισό της μηνιαίας αύξησης του γενικού δείκτη προήλθε από τη βενζίνη, η οποία σημείωσε άνοδο 9,1%, ενώ συνολικά η ενέργεια αυξήθηκε 5,2% μέσα στον μήνα.

Τα στοιχεία δεν προδικάζουν απόφαση της Fed, αλλά περιορίζουν το περιθώριο για μια ξεκάθαρα ήπια στάση. Η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 27ης–28ης Οκτωβρίου είχε ανέβει, σύμφωνα με την ένδειξη του CME FedWatch που επικαλούνται οι αναλύσεις της αγοράς, από 17,7% μία εβδομάδα νωρίτερα σε 27,7%. Πρόκειται για τιμολόγηση της αγοράς, όχι πρόβλεψη ή δέσμευση της κεντρικής τράπεζας.

Για το Bitcoin, ο συνδυασμός υψηλότερου πληθωρισμού και αβέβαιης νομισματικής πολιτικής λειτουργεί διπλά αρνητικά: αυξάνει το κόστος κεφαλαίου και διατηρεί ελκυστικές τις αποδόσεις των ασφαλέστερων τοποθετήσεων. Η επίσημη συνεδρίαση της Fed στις 27–28 Οκτωβρίου γίνεται έτσι ο επόμενος μεγάλος μακροοικονομικός κόμβος.

Τα ETF έχασαν 936,3 εκατ. δολάρια μέσα σε οκτώ συνεδριάσεις

Οι ροές των αμερικανικών spot Bitcoin ETF αποτυπώνουν καθαρά την απουσία σταθερής θεσμικής ζήτησης. Στις 14 Οκτωβρίου καταγράφηκαν καθαρές εκροές 261,4 εκατ. δολαρίων. Η μικρή επιστροφή των 5,1 εκατ. στις 15 Οκτωβρίου δεν είχε συνέχεια: στις 16 Οκτωβρίου οι εκροές έφθασαν ξανά τα 82,4 εκατ. δολάρια.

Συνολικά, από τις 7 έως τις 16 Οκτωβρίου, το ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά 936,3 εκατ. δολάρια. Η επίδοση αυτή περιλαμβάνει τη μεγάλη εκροή 484,9 εκατ. στις 7 Οκτωβρίου και ακόμη 244,1 εκατ. την επομένη. Οι θετικές συνεδριάσεις της 9ης και της 13ης Οκτωβρίου περιόρισαν προσωρινά τις απώλειες, αλλά δεν άλλαξαν τη γενική κατεύθυνση.

Τα ETF δεν καθορίζουν μόνα τους την τιμή, όμως αποτελούν ορατό δείκτη θεσμικής ζήτησης. Όταν η αγορά χρειάζεται νέα κεφάλαια για να απορροφήσει προσφορά και να στηρίξει ανοδική διάσπαση, οι συνεχείς εξαγορές μεριδίων αφαιρούν έναν βασικό καταλύτη. Αυτό εξηγεί γιατί ούτε ο ασθενέστερος DXY ούτε οι βραχυπρόθεσμες αντιδράσεις από τα 80.000 παράγουν, μέχρι στιγμής, διατηρήσιμη ανοδική κίνηση.

Αρνητικό funding, αλλά περισσότερη μόχλευση

Ο αναλυτής Darkfost ανέφερε ότι το funding rate του Bitcoin στη Binance υποχώρησε στο -0,0073%, ένδειξη ότι η πλειονότητα των μοχλευμένων θέσεων στην πλατφόρμα είχε γείρει προς την πτωτική πλευρά. Αρνητικό funding σημαίνει ότι οι short θέσεις πληρώνουν τις long, αλλά δεν αποτελεί από μόνο του σήμα αγοράς. Μπορεί να προετοιμάσει ένα short squeeze εάν η τιμή ανέβει απότομα, μπορεί όμως και να επιβεβαιώσει επίμονη απαισιοδοξία εφόσον οι πωλήσεις συνεχιστούν.

Παράλληλα, η μεταβολή του ανοικτού ενδιαφέροντος σε όρους BTC πέρασε από -3,0% σε +4,6% μέσα σε 24 ώρες, ενώ η τιμή υποχωρούσε. Αυτό δείχνει ότι νέες μοχλευμένες θέσεις άνοιγαν κατά τη διάρκεια της πτώσης. Η εικόνα αυξάνει τον κίνδυνο βίαιων ρευστοποιήσεων και προς τις δύο κατευθύνσεις: κάτω από τις 80.000 κινδυνεύουν κυρίως οι long, ενώ μια γρήγορη ανάκτηση των 82.800–84.000 θα μπορούσε να πιέσει τα shorts.

Η Alphractal επισημαίνει ότι ο δείκτης Delta Growth Rate, ο οποίος συνδυάζει τη μεταβολή της κεφαλαιοποίησης αγοράς με την αύξηση της πραγματοποιημένης κεφαλαιοποίησης, παραμένει αρνητικός σε όλη τη διάρκεια του έτους. Έχει βελτιωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, ένδειξη πιθανής σταθεροποίησης της on-chain αξίας, αλλά όχι ακόμη δομικής αλλαγής τάσης.

Οι ΗΠΑ γίνονται καθαρός εισαγωγέας Bitcoin — με τη λιανική στο περιθώριο

Μέσα στη βραχυπρόθεσμη αδυναμία, η Chainalysis καταγράφει μια βαθύτερη μεταβολή: οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν καθαρός εισαγωγέας Bitcoin για πρώτη φορά από το 2022. Η εικόνα αποδίδεται στην αύξηση της θεσμικής συμμετοχής μετά την έναρξη των spot ETF το 2024, ενώ η δραστηριότητα των ιδιωτών επενδυτών έχει υποχωρήσει.

Η αμερικανική αγορά crypto αποτιμάται, σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν την έκθεση, στα 2,78 τρισ. δολάρια, μειωμένη κατά 2,2% σε τριμηνιαία βάση. Η μεταβολή του ισοζυγίου δείχνει ότι οι αμερικανικοί θεσμοί αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα στη διεθνή κατανομή του Bitcoin. Δεν σημαίνει, όμως, ότι αγοράζουν αδιάκοπα κάθε ημέρα — οι πρόσφατες εκροές των ETF αποδεικνύουν ότι ακόμη και η θεσμική ζήτηση μεταβάλλεται γρήγορα.

Η εξάρτηση από μεγαλύτερους επενδυτές μπορεί να ενισχύσει το βάθος και τη νομιμοποίηση της αγοράς, αλλά δημιουργεί και συγκέντρωση. Όταν η λιανική υποχωρεί, μια αλλαγή στρατηγικής από funds ή ETF έχει μεγαλύτερη επίδραση στη βραχυπρόθεσμη τιμή.

Τα 500 εκατ. της Sui και η θεσμική γέφυρα προς το Bitcoin

Σε διαφορετικό επίπεδο, η Sui Network ανακοίνωσε θεσμικές δεσμεύσεις άνω των 500 εκατ. δολαρίων προς τα πρωτόκολλα αποκεντρωμένης χρηματοδότησής της. Το Hashi επιχειρεί να μειώσει τις τεχνικές και λειτουργικές τριβές για θεσμικούς χρήστες, αξιοποιώντας συμβάσεις που συνδέονται με κρυπτογραφικά δικαιώματα πάνω σε Bitcoin.

Η ανακοίνωση δείχνει ότι το Bitcoin αποκτά ευρύτερο ρόλο ως θεμέλιο ή περιουσιακό στοιχείο αναφοράς σε νέες υποδομές DeFi. Δεν ισοδυναμεί, ωστόσο, με άμεση αγορά 500 εκατ. δολαρίων σε BTC ούτε εγγυάται αύξηση της τιμής του. Οι δεσμεύσεις αφορούν το οικοσύστημα και η πραγματική επίδραση θα εξαρτηθεί από το πόσα κεφάλαια θα αναπτυχθούν, με ποια μορφή και σε ποιο χρονοδιάγραμμα.

Τα επίπεδα που κρίνουν αν έρχεται ανακούφιση ή νέα βουτιά

Η πρώτη γραμμή άμυνας βρίσκεται μεταξύ 80.000 και 81.000 δολαρίων. Η ζώνη έχει ήδη δοκιμαστεί επανειλημμένα και το σημερινό ενδοημερήσιο χαμηλό στα 80.777 επιβεβαιώνει ότι οι αγοραστές εξακολουθούν να εμφανίζονται εκεί. Όσο όμως οι αντιδράσεις παραμένουν περιορισμένες, η στήριξη φθείρεται.

Για να αλλάξει η βραχυπρόθεσμη εικόνα, το Bitcoin χρειάζεται σταθερό κλείσιμο πάνω από τον εκθετικό κινητό μέσο 20 ημερών, κοντά στα 82.800 δολάρια, και στη συνέχεια διάσπαση της ζώνης 84.000–85.000 με ενίσχυση του spot όγκου. Μια τέτοια κίνηση, μαζί με επιστροφή των ETF σε ουσιαστικές εισροές, θα μείωνε τον κίνδυνο νέας καθόδου.

Αντίθετα, καθαρή απώλεια των 80.000 θα άνοιγε τον δρόμο προς τα 78.000 δολάρια. Το σενάριο αυτό δεν είναι βεβαιότητα, αλλά τεχνικός κίνδυνος που ενισχύεται από τον υψηλότερο πληθωρισμό, τις σωρευτικές εκροές των ETF και την αύξηση της μόχλευσης. Η αγορά έχει ακόμη υλικό για μια απότομη αντίδραση, ιδίως εάν τα αρνητικά funding rates παγιδεύσουν τα shorts. Για να γίνει όμως η αντίδραση βιώσιμη ανάκαμψη, χρειάζεται πραγματική θεσμική ζήτηση και όχι μόνο προσωρινή εκκαθάριση θέσεων.