Bitcoin στα 81.700: Νέοι αγοραστές μάζεψαν 570.000 BTC — Η μάχη των 80.000 και το σήμα των whales

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Το Bitcoin παραμένει εγκλωβισμένο γύρω από τα 81.700 δολάρια, με τους βραχυπρόθεσμους δείκτες να ευνοούν ακόμη τους πωλητές, αλλά τα δεδομένα προσφοράς να αποκαλύπτουν ένα πιο σύνθετο σκηνικό. Νέοι αγοραστές έχουν προσθέσει περίπου 570.000 BTC από τα τέλη Ιουλίου με μέσο κόστος κοντά στα 75.000 δολάρια, ενώ οι κάτοχοι έξι έως δώδεκα μηνών περιόρισαν δραστικά τις μεταφορές τους προς ανταλλακτήρια. Την ίδια στιγμή, όμως, οι συνολικές spot εισροές στα χρηματιστήρια παραμένουν θετικές και η τεχνική ζώνη των 80.000 δολαρίων εξακολουθεί να συγκεντρώνει ρευστότητα.

Λίγο πριν από τις 08:00 ώρα Ελλάδας στις 18 Οκτωβρίου, το Bitcoin διαπραγματευόταν περίπου στα 81.719 δολάρια, με άνοδο 0,31% σε ημερήσια βάση. Το ενδοημερήσιο εύρος εκτεινόταν από 80.862 έως 81.978 δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη στενή συσσώρευση που έχει διαμορφωθεί μετά την πρόσφατη απόρριψη από τα 84.254 δολάρια. Οι αγοραστές υπερασπίζονται ακόμη την περιοχή των 81.000, χωρίς όμως να εμφανίζουν τον όγκο που θα απαιτούσε μια πειστική αλλαγή τάσης.

Τα βασικά δεδομένα

Τρέχουσα περιοχή: περίπου 81.700 δολάρια, με ημερήσιο εύρος 80.862–81.978.

περίπου 81.700 δολάρια, με ημερήσιο εύρος 80.862–81.978. Κρίσιμη άμυνα: 80.000–81.000 δολάρια, με δομική στήριξη στα 79.694 και επόμενο κίνδυνο στα 78.000.

80.000–81.000 δολάρια, με δομική στήριξη στα 79.694 και επόμενο κίνδυνο στα 78.000. Πρώτες αντιστάσεις: 82.000–82.500 δολάρια και στη συνέχεια 83.000–84.254.

82.000–82.500 δολάρια και στη συνέχεια 83.000–84.254. Νέα ζήτηση: περίπου 570.000 BTC προστέθηκαν από νέους αγοραστές από τα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Bitfinex.

περίπου 570.000 BTC προστέθηκαν από νέους αγοραστές από τα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Bitfinex. Κινήσεις whales: δύο συναλλαγές συνολικού ύψους 3.766 BTC, αξίας περίπου 307,1 εκατ. δολαρίων.

Η στενή ισορροπία στα 81.500 δολάρια

Η βραχυπρόθεσμη εικόνα είναι σχεδόν ουδέτερη, αλλά εύθραυστη. Στο ωριαίο διάγραμμα, το Bitcoin έχει σχηματίσει διαδοχικά υψηλότερα χαμηλά μετά την πρόσφατη βουτιά στα 80.714 δολάρια, ένδειξη ότι οι αγοραστές προσπαθούν να χτίσουν βάση πάνω από τις 81.000. Η υποχώρηση του όγκου, ωστόσο, μειώνει την αξιοπιστία της αντίδρασης: χωρίς διεύρυνση της spot ζήτησης, η κίνηση μοιάζει περισσότερο με παύση της πτώσης παρά με επιβεβαιωμένη ανάκαμψη.

Η πρώτη αντίσταση βρίσκεται μεταξύ 81.700 και 82.000 δολαρίων. Καθαρή υπέρβασή της θα έφερνε στο προσκήνιο τα 82.500, ενώ η ανάκτηση των 83.000 θα βελτίωνε αισθητά την ημερήσια εικόνα. Πάνω από εκεί, η ζώνη των 84.254 δολαρίων αποτελεί το επόμενο σοβαρό εμπόδιο, καθώς από αυτό το επίπεδο ξεκίνησε η τελευταία απόρριψη.

Στην αντίθετη κατεύθυνση, απώλεια των 81.000 θα επανέφερε το πρόσφατο χαμηλό και την ψυχολογική στήριξη των 80.000. Κάτω από αυτήν, το επίπεδο των 79.694 αποτελεί την πρώτη δομική άμυνα, ενώ τα 78.000 παραμένουν το δυσμενές σενάριο εάν ενεργοποιηθούν οι συσσωρευμένες ρευστοποιήσεις.

Οι βραχυπρόθεσμοι δείκτες δεν έχουν δώσει πράσινο φως

Ο δείκτης σχετικής ισχύος κινείται κοντά στο 46, κάτω από τη δική του κινητή μέση τιμή, χωρίς να βρίσκεται ούτε σε υπεραγορασμένη ούτε σε υπερπωλημένη περιοχή. Ο Stochastic κοντά στο 27 και ο Commodity Channel Index στις -116 μονάδες δείχνουν πίεση, αλλά όχι ακραία εξάντληση των πωλητών. Ο Average Directional Index γύρω στο 24 υποδηλώνει ότι η υφιστάμενη τάση δεν έχει ακόμη μεγάλη ισχύ.

Οι κινητοί μέσοι αποτυπώνουν τη σύγκρουση ανάμεσα στον βραχυπρόθεσμο και τον μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η τιμή βρίσκεται κάτω από τον εκθετικό κινητό μέσο 10 περιόδων, περίπου στα 82.343 δολάρια, και κάτω από τον απλό κινητό μέσο 20 περιόδων, γύρω στα 83.405. Αντίθετα, οι μέσοι 50 περιόδων παραμένουν χαμηλότερα, με τον εκθετικό κοντά στα 80.416 και τον απλό γύρω στα 81.322, ενώ οι μέσοι 100 και 200 περιόδων διατηρούν ευνοϊκότερη μακροπρόθεσμη ταξινόμηση.

Ο Chaikin Money Flow στο -0,14 επιβεβαιώνει ότι οι εκροές κεφαλαίου και η πίεση πωλήσεων δεν έχουν εξαφανιστεί. Η τεχνική εικόνα, επομένως, δεν δικαιολογεί βεβαιότητα προς καμία κατεύθυνση: οι short-term bears έχουν το πλεονέκτημα, αλλά δεν έχουν ακόμη διασπάσει την κρίσιμη βάση.

Οι παλαιότεροι κάτοχοι σταμάτησαν να στέλνουν νομίσματα στα ανταλλακτήρια

Τα δεδομένα της CryptoQuant δείχνουν σημαντική αλλαγή στη συμπεριφορά όσων αγόρασαν Bitcoin πριν από έξι έως δώδεκα μήνες. Το μερίδιό τους στις μεταφορές προς ανταλλακτήρια μειώθηκε από 40,4% στις 17 Ιουνίου σε μόλις 4,4% στις 15 Οκτωβρίου. Η πτώση υποδηλώνει ότι αυτή η συγκεκριμένη ομάδα έχει περιορίσει την άμεση διάθεση νομισμάτων προς πιθανή πώληση.

Η συνολική δραστηριότητα του δικτύου, πάντως, δεν μειώθηκε. Ο όγκος μεταφορών σε κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών αυξήθηκε στα 205.400 BTC, από 157.700 BTC τον Ιούνιο. Αυτό σημαίνει ότι τα νομίσματα συνεχίζουν να κινούνται, αλλά όχι απαραίτητα προς κεντρικά ανταλλακτήρια από τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα κατόχων. Μπορεί να πρόκειται για μεταφορές θεματοφυλακής, συναλλαγές εκτός χρηματιστηρίου ή εσωτερική αναδιάρθρωση πορτοφολιών.

Η μείωση των exchange-bound transfers είναι θετική για την άμεση προσφορά, αλλά δεν αποτελεί απόδειξη ότι όλοι οι κάτοχοι συσσωρεύουν. Για να μετατραπεί σε σαφές ανοδικό σήμα πρέπει να συνδυαστεί με αυξημένη spot ζήτηση και πτώση των συνολικών αποθεμάτων των ανταλλακτηρίων.

Whales μετακίνησαν 307 εκατ. δολάρια — τι σημαίνει και τι δεν σημαίνει

Δύο μεγάλες συναλλαγές τράβηξαν την προσοχή της αγοράς. Η πρώτη αφορούσε μεταφορά 2.878 BTC, αξίας περίπου 234,28 εκατ. δολαρίων, μεταξύ δύο άγνωστων πορτοφολιών. Η δεύτερη ήταν ανάληψη 888 BTC, αξίας περίπου 72,82 εκατ. δολαρίων, από την Kraken. Συνολικά μετακινήθηκαν 3.766 BTC, με αποτίμηση περίπου 307,1 εκατ. δολαρίων.

Η ανάληψη από την Kraken μειώνει άμεσα τα νομίσματα που βρίσκονται στο ανταλλακτήριο και μπορεί να συνδέεται με μακροχρόνια φύλαξη. Η μεταφορά μεταξύ άγνωστων πορτοφολιών είναι πιο αμφίσημη: δεν αποκαλύπτει εάν υπήρξε αγορά, πώληση ή απλή αλλαγή διεύθυνσης. Οι συναλλαγές whales είναι χρήσιμες ενδείξεις για τη ρευστότητα, αλλά δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως βέβαιες τοποθετήσεις αγοράς.

Η συνολική εικόνα των spot ανταλλακτηρίων ήταν μάλιστα αντίθετη. Η CoinGlass κατέγραφε θετικό καθαρό ισοζύγιο 18,65 εκατ. δολαρίων, δηλαδή οι εισροές προς τις πλατφόρμες ξεπερνούσαν τις αναλήψεις στη συγκεκριμένη περίοδο. Αυτό αυξάνει δυνητικά τη διαθέσιμη προσφορά προς πώληση, χωρίς όμως να αποδεικνύει ότι τα νομίσματα θα ρευστοποιηθούν.

Οι 570.000 BTC των νέων αγοραστών και το κόστος των 75.000

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε η Bitfinex, περίπου 570.000 BTC έχουν προστεθεί από νέους αγοραστές από τα τέλη Ιουλίου, παρά τις πωλήσεις μέσω ETF και τις επαναλαμβανόμενες διορθώσεις της αγοράς. Το εκτιμώμενο μέσο κόστος κτήσης αυτής της προσφοράς βρίσκεται κοντά στα 75.000 δολάρια.

Η συσσώρευση δείχνει ότι υπάρχει ζήτηση κάτω από τα υψηλότερα επίπεδα, αλλά δημιουργεί και ένα κρίσιμο όριο κινδύνου. Όσο το Bitcoin κινείται πάνω από τις 75.000, η νέα ομάδα παραμένει κατά μέσο όρο σε κέρδος και έχει λιγότερο κίνητρο για πανικόβλητες πωλήσεις. Εάν η τιμή πλησιάσει το κόστος κτήσης της, η συμπεριφορά αυτών των αγοραστών θα αποτελέσει δοκιμασία για το κατά πόσο πρόκειται για ισχυρά χέρια ή βραχυπρόθεσμο κεφάλαιο.

Ο αριθμός των 570.000 BTC πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εκτίμηση on-chain κατηγοριοποίησης και όχι ως καταγεγραμμένη αγορά από μία ενιαία ομάδα. Τα μοντέλα προσδιορίζουν «νέους αγοραστές» με βάση τη συμπεριφορά και την ηλικία των νομισμάτων, όχι μέσω πλήρους ταυτοποίησης όλων των κατόχων.

Το LayerTree υπόσχεται κλιμάκωση, αλλά δεν είναι ακόμη καταλύτης τιμής

Στο τεχνολογικό μέτωπο, το LayerTree προτείνει μια μέθοδο κατά την οποία πολλοί χρήστες μπορούν να μοιράζονται ένα ενιαίο Bitcoin output και ταυτόχρονα να διατηρούν τη δυνατότητα ανεξάρτητης εξόδου με μία συναλλαγή. Η ιδέα στοχεύει στη μείωση της συμφόρησης και του κόστους, βελτιώνοντας την κλιμάκωση χωρίς να απαιτεί κάθε χρήστης ξεχωριστή εγγραφή στην κύρια αλυσίδα για κάθε ενέργεια.

Η προσέγγιση συνδέεται με τη συνεχιζόμενη προσπάθεια ανάπτυξης δεύτερων επιπέδων, όπως το Lightning Network. Εάν αποδειχθεί ασφαλής, εφαρμοστεί σε πραγματικές συνθήκες και αποκτήσει χρήστες, θα μπορούσε να αυξήσει τη χρηστικότητα του Bitcoin. Προς το παρόν, όμως, αποτελεί τεχνολογική πρόταση και όχι μετρήσιμο παράγοντα ζήτησης. Η ανακοίνωση από μόνη της δεν τεκμηριώνει αύξηση του throughput, μείωση τελών ή εισροή θεσμικών κεφαλαίων.

Τι θα κρίνει την επόμενη κίνηση

Το ανοδικό σενάριο απαιτεί πρώτα σταθερή υπέρβαση των 82.000–82.500 δολαρίων και έπειτα ανάκτηση των 83.000. Μόνο πάνω από τα 84.254 θα έχει ακυρωθεί η τελευταία βραχυπρόθεσμη απόρριψη, ανοίγοντας ξανά τον δρόμο προς τα 87.333. Για να αποκτήσει αξιοπιστία μια τέτοια κίνηση χρειάζεται αυξημένος spot όγκος και βελτίωση των ροών των ETF.

Το καθοδικό σενάριο ενεργοποιείται με απώλεια των 81.000 και γίνεται ουσιαστικό κάτω από τα 80.000. Εκεί βρίσκονται συγκεντρώσεις ρευστότητας που μπορεί να λειτουργήσουν ως μαγνήτης πριν από πιθανή αντίδραση. Εάν δεν εμφανιστούν αγοραστές, τα 79.694 και τα 78.000 αποτελούν τα επόμενα σημεία αναφοράς.

Η αγορά, συνεπώς, δεν έχει έλλειψη θετικών ιστοριών: νέοι αγοραστές με κόστος 75.000, λιγότερες μεταφορές παλαιών κατόχων προς ανταλλακτήρια, μεγάλες αναλήψεις whales και τεχνολογικές λύσεις κλιμάκωσης. Αυτό που ακόμη λείπει είναι η επιβεβαίωση στην τιμή. Μέχρι να ανακτηθούν τα 83.000–84.254 με πραγματικό όγκο, η ζώνη των 80.000 θα παραμένει το όριο ανάμεσα στη σταθεροποίηση και σε μια νέα καθοδική εκκαθάριση.