Bitcoin στα 82.700: Σύνοδος Πούτιν, 416 «παλιά» BTC και το τεστ των 85.000

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Το Bitcoin επέστρεψε πάνω από τα 82.700 δολάρια το πρωί της 19ης Οκτωβρίου, ανακτώντας το μεγαλύτερο μέρος της πίεσης που το είχε οδηγήσει έως τα 80.672 δολάρια μέσα στη συνεδρίαση. Η άνοδος κατά περίπου 1,2% δεν αρκεί ακόμη για να αλλάξει οριστικά την εικόνα: η αγορά βρίσκεται ανάμεσα σε μια γεωπολιτική είδηση που ενίσχυσε προσωρινά τη διάθεση για ρίσκο, σε νέα κίνηση παλαιών νομισμάτων και σε δύο εντελώς διαφορετικές αναγνώσεις για τον επόμενο κύκλο του Bitcoin.

Λίγο πριν από τις 08:00 ώρα Ελλάδας, το BTC διαπραγματευόταν κοντά στα 82.712 δολάρια, με ημερήσιο υψηλό τα 82.773 και χαμηλό τα 80.672 δολάρια. Η επιστροφή πάνω από την πρώτη αντίσταση των 82.400 δολαρίων είναι θετική, αλλά χρειάζεται διατήρηση της τιμής και μεγαλύτερος όγκος για να μετατραπεί σε αξιόπιστη διάσπαση. Πάνω από την αγορά παραμένουν οι ζώνες των 84.134–85.000 δολαρίων και, στη συνέχεια, το πρόσφατο υψηλό των 87.456 δολαρίων.

Τα βασικά δεδομένα της αγοράς

Τιμή: περίπου 82.712 δολάρια, με άνοδο 1,2% και ενδοσυνεδριακό εύρος 80.672–82.773 δολαρίων.

περίπου 82.712 δολάρια, με άνοδο 1,2% και ενδοσυνεδριακό εύρος 80.672–82.773 δολαρίων. Γεωπολιτική: ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε τριμερή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ τον Νοέμβριο για την Ουκρανία. Δεν έχει συμφωνηθεί σύνοδος ούτε έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή των δύο ηγετών.

ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε τριμερή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ τον Νοέμβριο για την Ουκρανία. Δεν έχει συμφωνηθεί σύνοδος ούτε έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή των δύο ηγετών. On-chain κίνηση: δύο πορτοφόλια του 2013 μετέφεραν συνολικά 416,69 BTC, αξίας περίπου 34 εκατ. δολαρίων, στο ίδιο block. Δεν υπάρχει ένδειξη ότι τα νομίσματα κατευθύνθηκαν σε ανταλλακτήριο ή ότι πωλήθηκαν.

δύο πορτοφόλια του 2013 μετέφεραν συνολικά 416,69 BTC, αξίας περίπου 34 εκατ. δολαρίων, στο ίδιο block. Δεν υπάρχει ένδειξη ότι τα νομίσματα κατευθύνθηκαν σε ανταλλακτήριο ή ότι πωλήθηκαν. Μακροπρόθεσμη εκτίμηση: ο Jurrien Timmer της Fidelity θεωρεί πιθανό να έχει αρχίσει νέος τετραετής ανοδικός κύκλος. Πρόκειται για πρόβλεψη βασισμένη σε μοντέλο «power law», όχι για επιβεβαιωμένη αλλαγή τάσης.

ο Jurrien Timmer της Fidelity θεωρεί πιθανό να έχει αρχίσει νέος τετραετής ανοδικός κύκλος. Πρόκειται για πρόβλεψη βασισμένη σε μοντέλο «power law», όχι για επιβεβαιωμένη αλλαγή τάσης. Ρευστότητα: το παγκόσμιο Μ2 υπολογίζεται κοντά στα 125 τρισ. δολάρια και περίπου 7% υψηλότερα σε ετήσια βάση, όμως ο ρυθμός ανάπτυξής του επιβραδύνεται και δεν έχει μεταφραστεί αυτόματα σε άνοδο του Bitcoin.

Η πρόταση Πούτιν και το όριο της γεωπολιτικής αισιοδοξίας

Η ανάκαμψη του Bitcoin συνέπεσε με την είδηση ότι ο Ρώσος πρόεδρος πρότεινε συνάντηση με τους προέδρους των ΗΠΑ και της Κίνας, πιθανόν στο περιθώριο της συνόδου APEC τον Νοέμβριο, με αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ύπαρξη προκαταρκτικών συζητήσεων επιβεβαιώθηκε, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί ούτε η ατζέντα ούτε η παρουσία του Τραμπ και του Σι.

Η χρονική σύμπτωση δεν αποδεικνύει ότι η διπλωματική είδηση προκάλεσε την άνοδο του BTC. Η αγορά λειτουργούσε σε συνθήκες περιορισμένης κυριακάτικης ρευστότητας, όπου μικρότερες εντολές μπορούν να μετακινήσουν πιο έντονα την τιμή. Ωστόσο, η προοπτική αποκλιμάκωσης ενός μεγάλου γεωπολιτικού μετώπου μπορεί να μειώσει προσωρινά το ασφάλιστρο κινδύνου σε μετοχές και κρυπτονομίσματα. Για να αποκτήσει διάρκεια αυτός ο παράγοντας, απαιτούνται επίσημη συμφωνία για τη συνάντηση και συγκεκριμένες ενδείξεις προόδου· μέχρι τότε παραμένει προσδοκία, όχι γεγονός με μετρήσιμο οικονομικό αποτέλεσμα.

Τα 416,69 BTC που «ξύπνησαν» ύστερα από 13 χρόνια

Την ίδια ώρα, δύο διευθύνσεις που είχαν δημιουργηθεί το 2013 μετακίνησαν συνολικά 416,69 BTC στο block 971.894, το οποίο εξορύχθηκε από τη MARA Pool. Η πρώτη μετέφερε 248,853 BTC και η δεύτερη 167,84 BTC. Η σχεδόν ταυτόχρονη εκτέλεση και το παρόμοιο μοτίβο των συναλλαγών επιτρέπουν την υπόθεση ότι μπορεί να ελέγχονται από τον ίδιο κάτοχο, χωρίς αυτό να έχει αποδειχθεί.

Η κίνηση αντιστοιχεί σε περισσότερο από το μισό των 774,17 BTC από παλαιά αδρανή πορτοφόλια που είχαν καταγραφεί μέσα στον Οκτώβριο. Η δραστηριότητα παραμένει αισθητά χαμηλότερη από τα 6.427,59 BTC του Αυγούστου και τα 5.401,841 BTC του Σεπτεμβρίου. Άρα, το επεισόδιο είναι αξιοσημείωτο, αλλά δεν συνιστά από μόνο του κύμα προσφοράς από μακροχρόνιους κατόχους.

Το κρίσιμο είναι ο προορισμός. Μεταφορά στο blockchain μπορεί να σημαίνει πώληση, αναδιάρθρωση φύλαξης, διαχωρισμό κεφαλαίων ή αλλαγή ιδιοκτησίας. Εφόσον δεν υπάρχει τεκμηριωμένη κατάθεση σε ανταλλακτήριο, δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως ρευστοποίηση. Για την αγορά, ο κίνδυνος εμφανίζεται μόνο εάν οι επόμενες κινήσεις οδηγήσουν τα νομίσματα σε πλατφόρμες διαπραγμάτευσης και συμπέσουν με αυξημένες εισροές από άλλους παλαιούς κατόχους.

Η αισιόδοξη θέση του Jurrien Timmer

Ο Jurrien Timmer, διευθυντής Global Macro της Fidelity Investments, υποστηρίζει ότι ένας νέος τετραετής ανοδικός κύκλος μπορεί να έχει ήδη ξεκινήσει. Η εκτίμησή του στηρίζεται στο μακροχρόνιο μοντέλο «power law», το οποίο περιγράφει τη σχέση τιμής και χρόνου σε λογαριθμική κλίμακα. Στις 11 Οκτωβρίου, το μοντέλο τοποθετούσε τη θεωρητική μακροπρόθεσμη στήριξη στα 56.488 δολάρια, όταν το Bitcoin βρισκόταν στα 82.976 δολάρια.

Υπέρ της θέσης του λειτουργεί το γεγονός ότι το χαμηλό του Ιουλίου στα 57.757 δολάρια σχηματίστηκε περίπου 2% πάνω από αυτή τη γραμμή. Επίσης, η πτώση από την κορυφή άνω των 126.200 δολαρίων έως το χαμηλό του Ιουλίου ήταν περίπου 54%, σημαντικά μικρότερη από τις απώλειες κοντά στο 80% που χαρακτήρισαν παλαιότερες bear markets.

Αυτό όμως δεν μετατρέπει το μοντέλο σε βεβαιότητα. Δεν χρησιμοποιεί κέρδη, ταμειακές ροές, επιτόκια ή πιστωτικές συνθήκες και μπορεί να πάψει να λειτουργεί, ακόμη κι αν περιέγραφε καλά προηγούμενους κύκλους. Ο στόχος των 300.000 δολαρίων έως το 2029 που συνδέεται με την ίδια προσέγγιση είναι μακροπρόθεσμη προβολή και όχι τιμή που προκύπτει από επιβεβαιωμένα σημερινά δεδομένα.

Η αισιόδοξη ανάγνωση του Timmer βρίσκεται απέναντι στην ακραία καθοδική πρόβλεψη του Mike McGlone της - Intelligence για πιθανή κίνηση προς τα 10.000 δολάρια σε περίπτωση μεγάλης διόρθωσης των αμερικανικών μετοχών. Ο Ki Young Ju της CryptoQuant απορρίπτει αυτό το σενάριο, θεωρώντας ότι η ζήτηση από spot ETF και τα εταιρικά αποθέματα Bitcoin έχουν ανεβάσει ουσιαστικά το κατώτατο όριο της αγοράς. Πρόκειται για αντικρουόμενες εκτιμήσεις αναλυτών και όχι για γεγονότα.

Γιατί τα 125 τρισ. του παγκόσμιου Μ2 δεν αρκούν

Η παγκόσμια προσφορά χρήματος Μ2 —μετρητά, καταθέσεις όψεως και αποταμιευτικές καταθέσεις στις μεγαλύτερες οικονομίες, μεταφρασμένες σε δολάρια— υπολογίζεται κοντά σε ιστορικό υψηλό 125 τρισ. δολαρίων. Η συνηθισμένη υπόθεση ότι περισσότερη ρευστότητα σημαίνει αυτόματα ακριβότερο Bitcoin δεν επιβεβαιώνεται μηχανικά από τα δεδομένα.

Η ανάλυση των εβδομαδιαίων παρατηρήσεων από το 2014 δείχνει ότι όταν το Μ2 αυξανόταν πάνω από 5% ετησίως, το Bitcoin είχε διάμεση απόδοση μόλις 6% στους επόμενους δώδεκα μήνες και ήταν θετικό περίπου στις μισές περιπτώσεις. Όταν η ανάπτυξη του χρήματος ήταν βραδύτερη, η διάμεση ετήσια απόδοση ήταν πολύ υψηλότερη. Το αποτέλεσμα δεν αποδεικνύει ότι η μικρή νομισματική επέκταση προκαλεί άνοδο του BTC· δείχνει ότι το απόλυτο επίπεδο του Μ2 είναι ανεπαρκής δείκτης.

Πιο χρήσιμη εμφανίζεται η μεταβολή του ρυθμού. Όταν η ανάπτυξη του Μ2 επιταχυνόταν σε σχέση με τρεις μήνες νωρίτερα, το Bitcoin ήταν υψηλότερα μετά από τρεις μήνες περίπου στο 70% των περιπτώσεων, με διάμεσο κέρδος κοντά στο 20%. Η σημερινή ένδειξη, όμως, είναι εύθραυστη: ο ετήσιος ρυθμός έχει υποχωρήσει από περίπου 8% σε 7% από τα τέλη Αυγούστου, το Μ2 έχει μειωθεί σχεδόν 1% από την κορυφή των αρχών Σεπτεμβρίου και η ενίσχυση του δολαρίου περιορίζει τη σε δολάρια αποτίμηση των ευρωπαϊκών και κινεζικών καταθέσεων. Εάν ο ρυθμός παραμείνει κοντά στο 7%, το συγκεκριμένο σήμα εκτιμάται ότι μπορεί να γυρίσει αρνητικό στα μέσα Νοεμβρίου.

Η Fed κρατά ψηλά το κόστος του χρήματος

Η νομισματική εικόνα γίνεται πιο σύνθετη μετά την αύξηση του βασικού επιτοκίου της Fed κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, στο 3,75%–4,00%. Ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου στο 3,7% επανέφερε στο τραπέζι το ενδεχόμενο νέας αύξησης, αν και η απόφαση της συνεδρίασης στα τέλη Οκτωβρίου παραμένει ανοιχτή. Για το Bitcoin αυτό σημαίνει ότι η ονομαστική αύξηση του παγκόσμιου χρήματος συνυπάρχει με υψηλές αποδόσεις ομολόγων και ακριβότερη χρηματοδότηση — δύο δυνάμεις που περιορίζουν την προθυμία για ανάληψη κινδύνου.

Επομένως, το ρεκόρ του Μ2 δεν είναι από μόνο του ανοδικό καύσιμο. Η αγορά χρειάζεται επιτάχυνση της διαθέσιμης ρευστότητας, υποχώρηση των πραγματικών αποδόσεων ή καθαρή επιστροφή θεσμικών εισροών για να αποκτήσει πιο σταθερή μακροοικονομική στήριξη.

Τα επίπεδα που κρίνουν την επόμενη κίνηση

Στο ημερήσιο διάγραμμα, ο κινητός μέσος όρος 50 ημερών βρίσκεται περίπου στα 81.406 δολάρια και παραμένει πάνω από τον αντίστοιχο των 200 ημερών στα 75.874 δολάρια. Αυτή η διάταξη διατηρεί τη μεσοπρόθεσμη τάση θετική. Η ορμή, όμως, έχει εξασθενήσει: ο RSI είχε υποχωρήσει κοντά στο ουδέτερο 49, ενώ οι διαδοχικές αναπηδήσεις του Οκτωβρίου σταμάτησαν σε χαμηλότερα επίπεδα.

Άμεση στήριξη: 81.400 δολάρια και η ευρύτερη ζώνη 80.371–81.638.

81.400 δολάρια και η ευρύτερη ζώνη 80.371–81.638. Κρίσιμη γραμμή: ημερήσιο κλείσιμο κάτω από 80.400 δολάρια θα αποδυνάμωνε την ανοδική δομή.

ημερήσιο κλείσιμο κάτω από 80.400 δολάρια θα αποδυνάμωνε την ανοδική δομή. Επόμενες στηρίξεις: 76.000–76.800 δολάρια και, χαμηλότερα, 72.600 δολάρια.

76.000–76.800 δολάρια και, χαμηλότερα, 72.600 δολάρια. Αντιστάσεις: 82.400, 84.134–85.000 και 87.456 δολάρια.

Η τρέχουσα ανάκαμψη αποκτά τεχνικό βάρος μόνο εάν το Bitcoin κλείσει καθαρά πάνω από τα 84.134–85.000 δολάρια με ενισχυμένο όγκο. Διαφορετικά, η κίνηση μπορεί να παραμείνει μέρος μιας συσσώρευσης ανάμεσα στα 80.000 και τα 85.000 δολάρια. Η πρόταση για σύνοδο, τα παλαιά πορτοφόλια και το ρεκόρ του Μ2 προσθέτουν νέες πληροφορίες, αλλά η τελική κατεύθυνση θα κριθεί από το αν η ζήτηση μπορεί να απορροφήσει την προσφορά πάνω από τα 85.000 — όχι από έναν μεμονωμένο τίτλο ή ένα μαθηματικό μοντέλο.