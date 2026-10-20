Bitcoin στα 82.000: Η BlackRock φέρνει ETF με «ασπίδα» — Strategy και Strive αγοράζουν 4.312 BTC

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Το Bitcoin επέστρεψε κοντά στα 82.000 δολάρια το πρωί της 20ής Οκτωβρίου, έχοντας αποτύχει να κρατηθεί πάνω από τα 83.000, την ώρα που η θεσμική αγορά στέλνει ένα διπλό μήνυμα. Η BlackRock σχεδιάζει ένα νέο ETF που θυσιάζει μέρος της ανόδου για να περιορίζει ορισμένες απώλειες, ενώ Strategy και Strive πρόσθεσαν συνολικά 4.312 BTC. Πίσω από τους εντυπωσιακούς αριθμούς, όμως, βρίσκεται μια πιο απαιτητική πραγματικότητα: η εποχή κατά την οποία σχεδόν κάθε εταιρεία μπορούσε να αντλεί φθηνά κεφάλαια για να αγοράζει Bitcoin έχει τελειώσει.

Λίγο πριν από τις 08:00 ώρα Ελλάδας, το BTC διαπραγματευόταν περίπου στα 82.026 δολάρια, με πτώση 0,9% από το προηγούμενο κλείσιμο. Το ημερήσιο εύρος των 81.186–83.019 δολαρίων αποτυπώνει την αδυναμία της αγοράς να μετατρέψει την ανάκαμψη σε καθαρή διάσπαση. Η ζώνη των 83.000 δολαρίων λειτουργεί ως η πρώτη άμεση αντίσταση, ενώ τα 81.000 και κυρίως τα 80.000 δολάρια παραμένουν οι κρίσιμες βραχυπρόθεσμες άμυνες.

Τα βασικά δεδομένα

Bitcoin: περίπου 82.026 δολάρια, με ημερήσιο υψηλό 83.019 και χαμηλό 81.186 δολάρια.

περίπου 82.026 δολάρια, με ημερήσιο υψηλό 83.019 και χαμηλό 81.186 δολάρια. BlackRock: κατέθεσε στην αμερικανική SEC αίτηση για το iShares Bitcoin Managed Protection ETF, με προτεινόμενο ticker PBIT.

κατέθεσε στην αμερικανική SEC αίτηση για το iShares Bitcoin Managed Protection ETF, με προτεινόμενο ticker PBIT. Strategy: αγόρασε 267 BTC για 22,1 εκατ. δολάρια και αύξησε το συνολικό απόθεμά της στα 848.517 BTC.

αγόρασε 267 BTC για 22,1 εκατ. δολάρια και αύξησε το συνολικό απόθεμά της στα 848.517 BTC. Strive: πρόσθεσε 4.045 BTC αξίας περίπου 335 εκατ. δολαρίων, ανεβάζοντας τις συμμετοχές της στα 36.818 BTC.

πρόσθεσε 4.045 BTC αξίας περίπου 335 εκατ. δολαρίων, ανεβάζοντας τις συμμετοχές της στα 36.818 BTC. Εταιρική ζήτηση: η Strategy πρόσθεσε καθαρά μόλις 1.666 BTC στο γ΄ τρίμηνο, από 83.901 BTC στο β΄ τρίμηνο.

η Strategy πρόσθεσε καθαρά μόλις 1.666 BTC στο γ΄ τρίμηνο, από 83.901 BTC στο β΄ τρίμηνο. ETF: οι αμερικανικές spot δομές συγκέντρωσαν περίπου 6,4 δισ. δολάρια καθαρών εισροών στο γ΄ τρίμηνο, αλλά την τελευταία εβδομάδα κατέγραψαν εκροές περίπου 229 εκατ. δολαρίων.

Η BlackRock μετατρέπει τη μεταβλητότητα σε προϊόν

Η BlackRock κατέθεσε στις 19 Οκτωβρίου δήλωση εγγραφής για το iShares Bitcoin Managed Protection ETF. Το PBIT δεν θα αποτελεί ένα ακόμη απλό spot ETF και δεν θα κατέχει απευθείας Bitcoin. Στόχος του είναι να προσφέρει συμμετοχή στην απόδοση του iShares Bitcoin Trust, ή αντίστοιχων συνδεδεμένων περιουσιακών στοιχείων, χρησιμοποιώντας δικαιώματα προαίρεσης και τίτλους σταθερού εισοδήματος.

Η βασική δομή προβλέπει τρεις επικαλυπτόμενες σειρές options, οι οποίες θα ξεκινούν σε διαφορετικούς μήνες. Κάθε σειρά θα συνδυάζει αγορασμένα call options με πωλημένα calls. Τα πρώτα δίνουν στο fund έκθεση στην άνοδο, ενώ τα δεύτερα παράγουν έσοδα για τη χρηματοδότηση της προστασίας, αλλά ταυτόχρονα θέτουν ανώτατο όριο στην απόδοση όταν το Bitcoin πραγματοποιεί ισχυρό ράλι.

Σύμφωνα με το προκαταρκτικό σχέδιο, τα αγορασμένα calls θα έχουν γενικά τιμές εξάσκησης περίπου 10% χαμηλότερα από την αρχική αξία του περιουσιακού στοιχείου αναφοράς. Αυτό επιδιώκει να περιορίσει αρχικά τις απώλειες κάθε σειράς σε περίπου 10%, πριν από έξοδα. Δεν πρόκειται, όμως, για εγγύηση ότι ο μέτοχος δεν μπορεί να χάσει περισσότερο. Η προστασία υπολογίζεται σε σχέση με συγκεκριμένο σημείο εκκίνησης, οι θέσεις μπορούν να αλλάξουν, τα έξοδα μειώνουν την απόδοση και ένας επενδυτής που αγοράζει σε υψηλότερη τιμή μπορεί να υποστεί μεγαλύτερη ζημιά.

Το fund σχεδιάζει να χρησιμοποιεί FLEX options, με προσαρμόσιμους όρους, καθώς και μετρητά, αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς, βραχυπρόθεσμα κρατικά χρεόγραφα και επενδυτικού βαθμού ομόλογα. Η απόδοση αυτών των τίτλων μπορεί να καλύπτει μέρος του κόστους αντιστάθμισης. Το τίμημα είναι σαφές: σε μια ισχυρή άνοδο του Bitcoin, το PBIT ενδέχεται να υστερεί σημαντικά έναντι του ίδιου του BTC και του IBIT.

Η κατάθεση δεν ισοδυναμεί με κυκλοφορία ή έγκριση του προϊόντος. Το προκαταρκτικό ενημερωτικό δελτίο δεν επιτρέπει πωλήσεις πριν τεθεί σε ισχύ η εγγραφή, ενώ η προμήθεια διαχείρισης δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Η σημασία της κίνησης βρίσκεται αλλού: η BlackRock θεωρεί ότι υπάρχει επενδυτικό κοινό που θέλει έκθεση στο Bitcoin, αλλά δεν είναι διατεθειμένο να αποδεχθεί ολόκληρη τη μεταβλητότητά του.

Η Strategy αγοράζει, αλλά με ρυθμό άλλης εποχής

Η Strategy του Michael Saylor αγόρασε ακόμη 267 BTC έναντι 22,1 εκατ. δολαρίων, με μέση τιμή περίπου 82.900 δολάρια ανά νόμισμα. Το συνολικό χαρτοφυλάκιό της ανήλθε σε νέο ιστορικό υψηλό 848.517 BTC, τα οποία έχουν αποκτηθεί με συνολικό κόστος περίπου 64,02 δισ. δολαρίων και μέση τιμή 75.446 δολάρια.

Η νέα αγορά επιβεβαιώνει ότι η μεγαλύτερη εταιρική κάτοχος Bitcoin παραμένει ενεργή, αλλά το μέγεθός της δεν πρέπει να απομονώνεται από τη γενικότερη τάση. Στο γ΄ τρίμηνο, οι καθαρές προσθήκες της Strategy περιορίστηκαν σε 1.666 BTC, έναντι 83.901 BTC στο β΄ τρίμηνο — πτώση περίπου 98%. Οι υπόλοιπες εισηγμένες εταιρείες πρόσθεσαν 5.617 BTC, από 45.725 BTC ένα τρίμηνο νωρίτερα, δηλαδή σχεδόν 88% λιγότερα.

Η Strategy παράλληλα επαναγόρασε προνομιούχους τίτλους STRC αξίας 193 εκατ. δολαρίων και αύξησε το σχετικό πρόγραμμα επαναγορών από 2 δισ. σε 3 δισ. δολάρια. Η κίνηση δείχνει ότι η διοίκηση δεν διαχειρίζεται πλέον μόνο τη συσσώρευση Bitcoin, αλλά και το κόστος και την τιμολόγηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που στηρίζουν ολόκληρη τη στρατηγική.

Η Strive αγοράζει επιθετικά — και πληρώνει ακριβά το κεφάλαιο

Η Strive κινήθηκε πολύ πιο επιθετικά. Μέσα σε μία εβδομάδα αγόρασε 4.045 BTC έναντι περίπου 335 εκατ. δολαρίων. Από αυτά, 2.822 BTC αποκτήθηκαν για 235 εκατ. δολάρια και άλλα 1.223 BTC για 100 εκατ. δολάρια μεταξύ 14 και 16 Οκτωβρίου. Το συνολικό απόθεμά της έφθασε τα 36.818 BTC, αξίας άνω των 3 δισ. δολαρίων στις τρέχουσες τιμές, καθιστώντας την τέταρτη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρική κάτοχο.

Η ταχύτητα είναι εντυπωσιακή: στις αρχές του 2026 η Strive κατείχε περίπου 7.525 BTC, επομένως έχει αυξήσει το χαρτοφυλάκιό της κατά περισσότερο από 380%. Ο διευθύνων σύμβουλος Matt Cole έχει δηλώσει ότι η εταιρεία θα μπορούσε να γίνει η δεύτερη μεγαλύτερη δημόσια εταιρική κάτοχος μέχρι το τέλος του έτους, αν και ο ίδιος δεν θεωρεί αυτό το σενάριο το πιθανότερο.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι η χρηματοδότηση. Η Strive τιμολόγησε έκδοση 7 εκατ. προνομιούχων μετοχών SATS Series A με μέρισμα 15%, στα 90 δολάρια ανά μετοχή και αξία εκκαθάρισης 100 δολάρια. Η έκδοση αναμένεται να αποφέρει περίπου 630 εκατ. δολάρια μικτά έσοδα, από τα οποία 22,50 δολάρια ανά μετοχή θα δεσμευθούν για την κάλυψη των πρώτων 18 μηνών μερισμάτων.

Αυτό δημιουργεί μια σαφή ασυμμετρία. Εάν το Bitcoin ανεβαίνει, η εταιρεία αποκτά μοχλευμένη έκθεση σε ένα σπάνιο περιουσιακό στοιχείο. Εάν όμως η τιμή παραμένει στάσιμη ή υποχωρεί, το μέρισμα 15% συνεχίζει να αποτελεί υποχρέωση ανεξάρτητα από την απόδοση του χαρτοφυλακίου. Η αγορά των 4.045 BTC είναι πραγματική ζήτηση για το νόμισμα, αλλά συνοδεύεται από υψηλό και επαναλαμβανόμενο κόστος κεφαλαίου.

Γιατί κατέρρευσε η εταιρική μηχανή αγορών

Το μοντέλο των εταιρειών Bitcoin treasury άνθησε το 2025 επειδή πολλές μετοχές διαπραγματεύονταν με premium σε σχέση με την καθαρή αξία των νομισμάτων τους. Όσο η χρηματιστηριακή αποτίμηση ήταν υψηλότερη από την αξία του αποθέματος, η έκδοση νέων μετοχών μπορούσε να χρηματοδοτεί αγορές BTC χωρίς να μειώνει αναγκαστικά το Bitcoin ανά μετοχή.

Όταν αυτά τα premium συρρικνώθηκαν ή εξαφανίστηκαν, η μηχανή σταμάτησε να λειτουργεί. Σύμφωνα με τον Ryan Rasmussen, επικεφαλής έρευνας της Bitwise, δώδεκα μικρότερες εταιρείες που είχαν υιοθετήσει στρατηγική Bitcoin το 2025 πούλησαν ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό τους, κυρίως για να αποπληρώσουν χρέος ή να επιστρέψουν κεφάλαιο στους μετόχους.

Ο Jag Kooner, επικεφαλής παραγώγων της Bitfinex, εκτιμά ότι μια νέα άνοδος του Bitcoin μπορεί να διευρύνει ξανά τα premium και να επιτρέψει σε ορισμένες εταιρείες να αντλήσουν κεφάλαια. Προειδοποιεί, όμως, ότι τα χρήματα θα κατευθυνθούν πρώτα σε επιχειρήσεις με μέγεθος, ρευστότητα και αποδεδειγμένη πειθαρχία χρηματοδότησης. Πρόκειται για εκτίμηση αναλυτή και όχι για βεβαιότητα ότι οι εταιρικές αγορές θα επανέλθουν.

Ο ίδιος θεωρεί ότι ένα νέο κύμα μικρών εισαγωγών θα εμφανιζόταν πιθανότερα αργά σε ένα ράλι, όταν οι αποτιμήσεις θα είχαν ήδη διογκωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, η επιστροφή των νέων treasury companies δεν θα ήταν απαραίτητα ανοδικό σήμα, αλλά πιθανή ένδειξη υπερβολής.

Τα ETF καλύπτουν το κενό — αλλά όχι χωρίς όρους

Η Bitwise καταγράφει περίπου 6,4 δισ. δολάρια καθαρών εισροών στα αμερικανικά spot Bitcoin ETF κατά το γ΄ τρίμηνο. Η ζήτηση αυτή βοήθησε να καλυφθεί μέρος της υποχώρησης των εταιρικών αγορών. Δεν είναι όμως σταθερά «παθητική» ή αμετάκλητη. Την τελευταία εβδομάδα οι ροές γύρισαν σε καθαρές εκροές περίπου 229 εκατ. δολαρίων, για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα.

Επιπλέον, μέρος της δραστηριότητας των ETF μπορεί να συνδέεται με basis trades, δηλαδή συναλλαγές που εκμεταλλεύονται διαφορές ανάμεσα στην spot και την προθεσμιακή αγορά. Αυτές οι θέσεις μπορούν να κλείσουν γρήγορα όταν αλλάζουν τα επιτόκια, η μεταβλητότητα ή το κόστος χρηματοδότησης. Χωρίς τις εταιρείες που αγοράζουν ανεξαρτήτως βραχυπρόθεσμης τιμής, το Bitcoin εξαρτάται περισσότερο από θεσμικούς κατανεμητές κεφαλαίου που προσαρμόζουν τις θέσεις τους στις μακροοικονομικές συνθήκες.

Η μάχη των 83.000 και το πραγματικό μήνυμα

Η σημερινή απόρριψη λίγο πάνω από τα 83.000 δολάρια δείχνει ότι η νέα εταιρική ζήτηση δεν έχει ακόμη μετατραπεί σε τεχνική διάσπαση. Διατήρηση πάνω από το ημερήσιο υψηλό των 83.019 δολαρίων θα άνοιγε τον δρόμο για επαναδοκιμή της ζώνης 84.000–85.000. Αντίθετα, απώλεια των 81.186 δολαρίων θα επανέφερε άμεσα στο επίκεντρο την ψυχολογική στήριξη των 80.000.

Το ουσιαστικό συμπέρασμα δεν είναι ότι οι εταιρείες επέστρεψαν μαζικά. Η Strategy αγόρασε μικρή ποσότητα σε σχέση με το μέγεθός της, η Strive πραγματοποίησε μεγάλη αγορά με ακριβή χρηματοδότηση και η BlackRock σχεδιάζει προϊόν που αναγνωρίζει ευθέως ότι πολλοί επενδυτές θέλουν περιορισμό της ζημιάς ακόμη κι αν χάσουν μέρος της ανόδου. Η θεσμική αγορά του Bitcoin ωριμάζει, αλλά γίνεται ταυτόχρονα πιο επιλεκτική, πιο σύνθετη και πολύ λιγότερο ανεκτική στην άκριτη μόχλευση.