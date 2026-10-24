Η Standard &Poor’s διατήρησε αμετάβλητη σε BBB την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας, με σταθερές προοπτικές, με τους αναλυτές του οίκου να σημειώνουν ότι η χώρα βρίσκεται σε τροχιά καταγραφής ενός ακόμη πρωτογενούς δημοσιονομικού πλεονάσματος, το οποίο εκτιμούν ότι θα φτάσει το 3,8% του ΑΕΠ το 2026, χάρη στις μεταρρυθμίσεις για τη φορολογική συμμόρφωση και τη μείωση της ανεργίας, παρά την αύξηση των δαπανών για δημόσιες επενδύσεις.

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Παρότι οι εξωτερικές ανισορροπίες της Ελλάδας παραμένουν υψηλές, ο οίκος θεωρεί ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ και η συμμόρφωσή της με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ προσφέρουν προστασία έναντι του κινδύνου μιας διαταραχής στο ισοζύγιο πληρωμών. Τονίζουν, μεταξύ άλλων, ότι η οικονομική ανάπτυξη έχει επιδείξει ανθεκτικότητα παρά τις διαδοχικές διαταραχές, ενώ οι προοπτικές παραμένουν ισχυρές χάρη στο συνεχιζόμενο υψηλό επίπεδο προγραμματισμένων επενδύσεων.

Δημοσιονομικοί στόχοι

Η Standard &Poor’s σχολιάζει ότι η ελληνική κυβέρνηση αναμένεται να υπερβεί τους δημοσιονομικούς στόχους το 2026. Τα μηνιαία στοιχεία έως τον Αύγουστο δείχνουν ότι ο κρατικός προϋπολογισμός κινείται περίπου 1,1 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο, χάρη στις ισχυρές τουριστικές εισπράξεις που στηρίζουν την αύξηση των εσόδων από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), στην περαιτέρω μείωση της ανεργίας, καθώς και στην επίδραση των μεταρρυθμίσεων για τη φορολογική συμμόρφωση, οι οποίες ενισχύουν τα φορολογικά έσοδα.

Πλέον ο οίκος αναμένει συνολικό πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης ύψους 0,8% του ΑΕΠ (πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα 3,8%) για φέτος, το οποίο θα ήταν περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ υψηλότερο από τον αρχικό στόχο της κυβέρνησης. Αυτή η βελτιωμένη πρόβλεψη διαμορφώνεται παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες υπερβαίνουν τα προϋπολογισθέντα επίπεδα και ότι περαιτέρω πρόσφατες ανακοινώσεις υποδηλώνουν αύξηση των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από εγχώριους πόρους, αρχής γενομένης από φέτος.

Οι αναλυτές της S&P αναθεωρούν ανοδικά τις προβλέψεις τους για τις μελλοντικές δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας. Όπως λένε, παρά τις νέες εξωτερικές και γεωπολιτικές διαταραχές, η κυβέρνηση εκτιμάται ότι θα διατηρήσει περαιτέρω συνολικά δημοσιονομικά πλεονάσματα, τα οποία θα διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στο 0,2% του ΑΕΠ (πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα 3,2%) την περίοδο 2027-2029.

Εκτιμούν παράλληλα ότι το χρέος της γενικής κυβέρνησης της Ελλάδας θα διαμορφωθεί στο 123% του ΑΕΠ έως το τέλος του τρέχοντος έτους, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 40 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το επίπεδο στο οποίο βρισκόταν στο τέλος του 2019, και υποχωρώντας σαφώς χαμηλότερα από τον λόγο χρέους ΑΕΠ της Ιταλίας (για την οποία προβλέπεται 132%). «Η προσδοκία μας για συνέχιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, σε συνδυασμό με τη διατηρήσιμη αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ, στηρίζει την πρόβλεψή μας ότι ο δείκτης θα υποχωρήσει περαιτέρω, στο 107% του ΑΕΠ έως το τέλος του 2029» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Παρότι το χρέος της Ελλάδας παραμένει μεγάλο, το προφίλ του είναι ευνοϊκό, εξηγεί ο οίκος, με σταθμισμένη μέση διάρκεια έως τη λήξη περίπου 18,3 έτη, με μέσο ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης μόλις 1,9% και με το Ελληνικό Δημόσιο να είναι καλά αντισταθμισμένο έναντι περαιτέρω μεταβολών των επιτοκίων.

Ανθεκτική ανάπτυξη

Η S&P σημειώνει ότι η δυναμική της αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ παρέμεινε σταθερή το β’ τρίμηνο του 2026, στο 1,9% σε ετήσια βάση και κοντά στο 2% του α’ τριμήνου, γεγονός που υποδηλώνει περιορισμένες ενδείξεις επιβράδυνσης μετά τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν.

Ο τουρισμός και η επενδυτική δραστηριότητα αποτελούν τους κινητήριους μοχλούς της ανάπτυξης, με τη δεύτερη να στηρίζεται ιδιαίτερα από το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ σχέδιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), το οποίο εισέρχεται στο τελικό του στάδιο.

Επιπλέον, όπως σημειώνει ο οίκος, τα επίπεδα εισοδήματος συγκλίνουν σταδιακά προς τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, ενώ το συνεχιζόμενο ισχυρό απόθεμα προγραμματισμένων επενδύσεων στηρίζει τις προοπτικές ανάπτυξης. Παρά τη σταδιακή ολοκλήρωση του RRF, οι αναλυτές της S&P αναμένουν ότι η Ελλάδα θα ανακατευθύνει ολοένα περισσότερο την προσοχή της προς άλλα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία προηγουμένως είχαν λάβει χαμηλότερη προτεραιότητα.

Το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 7,4% τον Αύγουστο, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών, γεγονός που υποδηλώνει ότι, πέρα από την ενεργειακή διαταραχή, τα νοικοκυριά φαίνεται να βρίσκονται σε ισχυρότερη θέση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που θα στηρίξει την ανάπτυξη, αναφέρουν οι αναλυτές του οίκου.

Αναμένουν επίσης αύξηση των κονδυλίων για δημόσιες επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από εγχώριους πόρους, επειδή οι αρχές είναι πιθανό να δώσουν προτεραιότητα στη διοχέτευση πρόσθετων δημοσιονομικών ωφελειών σε επενδύσεις κεφαλαίου.

Σε συνδυασμό με την πιθανή συνέχιση της βελτίωσης στην αγορά εργασίας, εκτιμούν ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί κατά μέσο όρο 2,1% την περίοδο 2027-2029. Αυτό θα μεταφραζόταν σε κατά κεφαλήν ΑΕΠ 35.100 δολαρίων το 2029, ή περίπου 55% του μέσου όρου της ΕΕ, έναντι 47% το 2019.

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Ταυτόχρονα, η S&P υπογραμμίζει ότι τα διαρθρωτικά εμπόδια εξακολουθούν να περιορίζουν τις δυνατότητες της Ελλάδας. Διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις έχουν εφαρμόσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν μεταμορφώσει την οικονομική και δημοσιονομική δυναμική της χώρας, θέτοντας και τις δύο σε ουσιαστικά πιο διατηρήσιμη βάση. Ωστόσο, η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια στην πλήρη αξιοποίηση του οικονομικού της δυναμικού. Ενώ ο τραπεζικός τομέας και η αγορά εργασίας έχουν μεταρρυθμιστεί με επιτυχία, οι μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων ήταν πιο περιορισμένες, όπως και η πρόοδος σε άλλους τομείς, όπως οι αντιλήψεις για τη διαφθορά.

Η συρρίκνωση και η γήρανση του πληθυσμού της Ελλάδας αποτελούν μακροπρόθεσμο πρόβλημα. Ο πληθυσμός έχει μειωθεί περισσότερο από 6% από το υψηλότερο επίπεδό του το 2011, ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης των ποσοστών γεννήσεων κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, σε συνδυασμό με ένα κύμα μετανάστευσης μετά την κρίση χρέους της χώρας. Η Ελλάδα είναι πλέον η τέταρτη πιο ηλικιωμένη χώρα στην ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι έως το 2050 το ποσοστό του πληθυσμού της χώρας άνω των 65 ετών θα είναι το υψηλότερο από οποιοδήποτε κράτος της ΕΕ. Αυτή η δυσμενής αναλογία εξαρτώμενου πληθυσμού είναι πιθανό να επιβαρύνει τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη.

Από την άλλη, οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν λάβει σημαντικά μέτρα για να περιορίσουν τη δημοσιονομική έκθεση του κράτους σε αυτή τη δημογραφική μεταβολή, ιδιαίτερα μέσω ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος μετά την κρίση χρέους της Ελλάδας. Πιο πρόσφατες φορολογικές μεταρρυθμίσεις μείωσαν τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων για ορισμένες πολύτεκνες οικογένειες, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές εάν η επίδραση αυτής της αλλαγής θα συμβάλει στην ουσιαστική ενίσχυση του χαμηλού ποσοστού γεννήσεων.

Εκλογές 2027

Ο οίκος αναφέρει στην ανάλυσή του ότι οι ελληνικές βουλευτικές εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν έως τον Ιούλιο του 2027 και, σύμφωνα με τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις, θα μπορούσαν να οδηγήσουν το κυβερνών κεντροδεξιό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας (ΝΔ) στην απώλεια της απόλυτης πλειοψηφίας του, αλλά στη διατήρηση της εξουσίας μέσω συνασπισμού.

Η αποδοχή της ΝΔ έχει μειωθεί από τότε που κέρδισε τις πρόωρες εκλογές τον Ιούνιο του 2023, οι δημοσκοπήσεις, ωστόσο, δείχνουν ότι παραμένει το δημοφιλέστερο κόμμα στη χώρα, γεγονός που υποδηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να είναι το πρώτο κόμμα μετά τις επόμενες εκλογές, αν και πιθανότατα θα χρειαστεί να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού.

Οι αναλυτές του οίκου επισημαίνουν πως, δεδομένου ότι τα περισσότερα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα συμφωνούν πλέον στα βασικά ζητήματα πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της επιδίωξης διατηρήσιμων δημόσιων οικονομικών και της στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας, δεν αναμένουν ουσιαστική απόκλιση στην κατεύθυνση της πολιτικής μετά τις εκλογές.

Εξωτερικές ανισορροπίες

Οι ανισορροπίες του ισοζυγίου πληρωμών είναι πιθανό να παραμείνουν, εκτιμά η S&P, τονίζοντας ότι έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο σχετικά χαμηλών ελλειμμάτων κατά την περίοδο μετά την κρίση χρέους στην Ελλάδα (2015-2019), το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών επιδεινώθηκε ουσιαστικά το 2020 και έκτοτε έχει παραμείνει σε επιβαρυμένα επίπεδα, με μέσο όρο 7,3% του ΑΕΠ την περίοδο 2020-2025.

Αυτό αντανακλά εν μέρει την ανάκαμψη της δραστηριότητας, του οικονομικού κλίματος και των εισαγωγών που συνδέονται με τον RRF, αλλά προκύπτει επίσης από την υπερβολική εξάρτηση από εισαγόμενα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των υδρογονανθράκων, και από τη συνεχιζόμενη αδύναμη ανταγωνιστικότητα του εξωτερικού τομέα.

Οι αναλυτές του οίκου εκτιμούν ότι η απότομη αύξηση των παγκόσμιων τιμών της ενέργειας θα διευρύνει περαιτέρω τις ανισορροπίες, με το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών να επιδεινώνεται στο 7% του ΑΕΠ φέτος, από 5,8% το 2025.

Ωστόσο, καθώς ο RRF θα αρχίσει να ολοκληρώνεται σταδιακά από το 2027 και οι τιμές της ενέργειας να ομαλοποιούνται, ο οίκος αναμένει ότι το έλλειμμα θα αρχίσει εκ νέου να περιορίζεται, υποχωρώντας στο 4,5% του ΑΕΠ έως το τέλος του 2029.

Ανθεκτικές οι τράπεζες

Σύμφωνα με την S&P, οι κίνδυνοι για τις ελληνικές τράπεζες είναι περιορισμένοι, παρά την αύξηση των τιμών της ενέργειας, χάρη στην οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αυτό στηρίζει την ικανότητα δημιουργίας κερδών και τη μείωση των κινδύνων στα δανειακά χαρτοφυλάκια, παράλληλα με τις βελτιώσεις στην κεφαλαιοποίηση και τα επιχειρηματικά μοντέλα των τραπεζών.

Παρότι οι κίνδυνοι παραμένουν υψηλότεροι σε σχέση με ορισμένες συγκρίσιμες χώρες, ο λόγος του επιχειρηματικού χρέους προς το ΑΕΠ έχει μειωθεί σημαντικά και τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις έχουν εξυγιάνει τους ισολογισμούς τους.

Οι βελτιώσεις στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένου ενός εκσυγχρονισμένου πλαισίου αφερεγγυότητας και ενός ηλεκτρονικού μητρώου ενεχύρων, διευκολύνουν περαιτέρω τις ανακτήσεις απαιτήσεων.