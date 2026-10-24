Bitcoin κάτω από 81.000: Εκροές ETF 635,6 εκατ. — Το «κλειδί» των 86.000 για επιστροφή στις 100.000

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Το Bitcoin υποχώρησε κάτω από τα 81.000 δολάρια το πρωί της 24ης Οκτωβρίου, καθώς η απότομη αντιστροφή των ροών στα αμερικανικά spot ETF επανέφερε στο προσκήνιο το βασικό ερώτημα της αγοράς: λειτουργεί πλέον η Wall Street ως σταθερός αγοραστής στις διορθώσεις ή απλώς ακολουθεί την τάση; Την ίδια ώρα, ο αναλυτής Jamie Coutts τοποθετεί τη ζώνη των 85.000–86.000 δολαρίων ως προϋπόθεση για γρήγορη επιστροφή προς τις 100.000, ενώ δύο εξελίξεις —τα τραπεζικά δάνεια με εγγύηση Bitcoin και η προετοιμασία για την κβαντική απειλή— δείχνουν ότι η θεσμική ωρίμανση συνεχίζεται, χωρίς να εξαλείφει τον βραχυπρόθεσμο κίνδυνο.

Λίγο πριν από τις 08:00 ώρα Ελλάδας, το Bitcoin διαπραγματευόταν περίπου στα 80.838 δολάρια, με πτώση 0,9% από το προηγούμενο κλείσιμο. Το ενδοσυνεδριακό εύρος των 80.468–81.923 δολαρίων δείχνει ότι η αγορά έχασε προσωρινά τη στήριξη των 81.000, αλλά εξακολουθεί να δίνει μάχη ακριβώς γύρω από αυτήν. Τα επίπεδα αυτά αποτελούν στιγμιότυπο της 24ης Οκτωβρίου και όχι τιμές μεταγενέστερης συνεδρίασης.

Οι εκροές των 635,6 εκατ. άλλαξαν ξανά την εικόνα

Στις 22 Οκτωβρίου, τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF κατέγραψαν καθαρές εκροές 635,6 εκατ. δολαρίων, τις μεγαλύτερες από τον Ιούνιο του 2025. Η BlackRock εμφάνισε εκροές 254,1 εκατ. δολαρίων από το IBIT, η Fidelity 217,5 εκατ. από το FBTC και η ARK 21Shares 109,4 εκατ. από το ARKB. Ακολούθησαν το GBTC της Grayscale με 29,5 εκατ. και το BITB της Bitwise με 27,4 εκατ. δολάρια.

Η κίνηση ανέτρεψε τις εισροές άνω του 1,05 δισ. δολαρίων που είχαν συγκεντρωθεί στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις. Τα νεότερα στοιχεία της Farside για τις 23 Οκτωβρίου έδειξαν ακόμη 31,8 εκατ. δολάρια καθαρών εκροών. Η πίεση, επομένως, συνεχίστηκε αλλά με σαφώς μικρότερη ένταση. Αυτό είναι σημαντικό: η αγορά δεν αντιμετωπίζει ένα αδιάκοπο κύμα φυγής, αλλά μια απότομη και ιδιαίτερα ασταθή εναλλαγή ανάμεσα σε αγορές και ρευστοποιήσεις.

Στην ίδια συνεδρίαση της 22ας Οκτωβρίου, τα ETF του Ethereum εμφάνισαν εκροές 110,5 εκατ. δολαρίων, ενώ μικρότερες εκροές καταγράφηκαν στα Solana και Hyperliquid ETF. Η εικόνα δείχνει ευρύτερη μείωση κινδύνου στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και όχι πρόβλημα που περιορίζεται αποκλειστικά στο Bitcoin.

Η DWF Labs αμφισβητεί τον μύθο του «θεσμικού αγοραστή της πτώσης»

Μελέτη της DWF Labs, η οποία καλύπτει 694 συνεδριάσεις έως τις 16 Οκτωβρίου, προσφέρει μια πιο σύνθετη εικόνα για τη συμπεριφορά των ETF. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι αμερικανικές spot δομές εμφάνισαν εκροές στις επτά από τις οκτώ μεγάλες πτώσεις του Bitcoin, ενώ προσέλκυσαν κεφάλαια και στις εννέα ανόδους άνω του 15% που εξέτασε η εταιρεία.

Η στατιστική σχέση είναι ακόμη πιο αποκαλυπτική. Οι ροές των ETF είχαν συσχέτιση 0,54 με την απόδοση του Bitcoin κατά τις προηγούμενες πέντε συνεδριάσεις, αλλά μόλις 0,03 με την απόδοση των επόμενων πέντε. Με απλά λόγια, οι ροές φαίνεται να ακολουθούν την τιμή πολύ περισσότερο απ’ όσο την προβλέπουν. Πρόκειται για ιστορικό εύρημα της DWF Labs και όχι για κανόνα που εγγυάται την επόμενη κίνηση.

Παρά τη συμπεριφορά αυτή, η είσοδος των ETF έχει συμπέσει με πιο αργές και λιγότερο συχνές μεγάλες διορθώσεις. Η DWF Labs υπολογίζει ότι ο μέσος ημερήσιος ρυθμός πτώσης στις μεγάλες διορθώσεις περιορίστηκε σε 0,69%, από 1% την περίοδο 2022–2023, ενώ η ετησιοποιημένη μεταβλητότητα μειώθηκε σε 47% από 55%. Οι διορθώσεις δεν εξαφανίστηκαν· απλώς εξελίσσονται πιο αργά μέσα σε μια αγορά με βαθύτερη ρευστότητα, περισσότερους επενδυτές και περισσότερα εργαλεία αντιστάθμισης.

Η μάχη των 81.000 και το σενάριο των 100.000

Η πρώτη τεχνική δοκιμασία είναι η ανάκτηση των 81.000 δολαρίων. Η σημερινή υποχώρηση έως τα 80.468 δείχνει ότι η στήριξη έχει ήδη παραβιαστεί ενδοσυνεδριακά. Ένα σταθερό κλείσιμο χαμηλότερα θα επιβάρυνε την εικόνα, ενώ επιστροφή πάνω από τα 81.923 δολάρια, το σημερινό υψηλό, θα περιόριζε την άμεση πίεση.

Στην ανοδική πλευρά, ο Jamie Coutts της Real Vision και ιδρυτής της Helios Analytics εκτιμά ότι μια καθαρή διάσπαση της περιοχής 85.000–86.000 δολαρίων θα μπορούσε να απομακρύνει τη βασική προσφορά και να οδηγήσει το Bitcoin προς τις 100.000 δολάρια «αρκετά γρήγορα». Η άποψη αυτή είναι πρόβλεψη αναλυτή, όχι επιβεβαιωμένος στόχος. Πριν από τις έξι ψηφίες, η αγορά πρέπει να υπερβεί και να διατηρήσει τη ζώνη των 86.000–87.000 δολαρίων, η οποία έχει λειτουργήσει ως οροφή της πρόσφατης κίνησης.

Ο Coutts δηλώνει ότι θεωρεί πιθανό να έχει ήδη σχηματιστεί ο πυθμένας και ότι θα αντιμετώπιζε μια νέα υποχώρηση προς τα 70.000 ως ευκαιρία. Ταυτόχρονα, όμως, προειδοποιεί για αυξημένη μεταβλητότητα, συνιστά αποφυγή μόχλευσης και τονίζει ότι το μέγεθος της θέσης πρέπει να παραμένει διαχειρίσιμο. Το ανοδικό σενάριό του συνοδεύεται, συνεπώς, από σαφή αναγνώριση του καθοδικού κινδύνου.

Η Sygnum μεταφέρει το Bitcoin στην τραπεζική πίστη

Μακριά από το ημερήσιο ταμπλό, η Sygnum και η Debifi ανακοίνωσαν το MultiSYG, ένα δάνειο με εγγύηση Bitcoin που χρησιμοποιεί πορτοφόλι πολλαπλών υπογραφών. Η δομή είναι 3 από 5: για τη μεταφορά της εγγύησης απαιτούνται τουλάχιστον τρεις υπογραφές, ενώ τα κλειδιά κατανέμονται μεταξύ του πελάτη, της τράπεζας και ανεξάρτητων θεσμικών κατόχων. Ο δανειολήπτης διατηρεί ένα κλειδί και μπορεί να επαληθεύει on-chain ότι τα νομίσματα παραμένουν στη συμφωνημένη διεύθυνση.

Το μέγιστο loan-to-value ορίζεται στο 65%. Σύμφωνα με τις εταιρείες, κάθε εγγύηση τηρείται σε ξεχωριστό multisig wallet και, βάσει του ελβετικού πλαισίου, τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών διατηρούνται εκτός ισολογισμού και χωριστά από τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας. Η ανακοίνωση αποτελεί σημαντικό βήμα σύνδεσης της αυτοκυριαρχίας του Bitcoin με τη ρυθμιζόμενη πίστη. Δεν αποτελεί, όμως, άμεση πηγή ζήτησης στην αγορά ούτε απόδειξη ότι το προϊόν έχει ήδη αποκτήσει μεγάλη χρήση.

Το πρόβλημα του 2030: Η κβαντική απειλή δεν λύνεται με μία αναβάθμιση

Η δεύτερη μακροπρόθεσμη εξέλιξη αφορά την ασφάλεια του δικτύου. Εκτιμήσεις που επικαλείται η Gartner τοποθετούν ακόμη και στο 2030 το χρονικό σημείο από το οποίο η συμβατική κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού μπορεί να αντιμετωπίσει ουσιαστικό κίνδυνο από κβαντικούς υπολογιστές. Πρόκειται για εκτίμηση και όχι για βεβαιωμένο χρονοδιάγραμμα.

Το BIP-360, που παραμένει σε κατάσταση draft, προτείνει το Pay-to-Merkle-Root και αφαιρεί τη δυνατότητα key-path spending που εκθέτει μόνιμα δημόσιο κλειδί στο blockchain. Οι ίδιοι οι συντάκτες της πρότασης διευκρινίζουν ότι αυτό αποτελεί συντηρητικό πρώτο βήμα. Δεν προστατεύει πλήρως από επιθέσεις κατά το διάστημα που μια συναλλαγή περιμένει στο mempool· για αυτή την περίπτωση απαιτούνται μετακβαντικές υπογραφές.

Μία από τις υπό συζήτηση λύσεις είναι το SHRINCS, ένα πειραματικό σύστημα υπογραφών ειδικά σχεδιασμένο για το Bitcoin. Οι υπογραφές του είναι πολύ μεγαλύτερες από τις σημερινές υπογραφές Schnorr — από περίπου 548 έως 5.777 bytes, έναντι 64 bytes — και δημιουργούν δύσκολες επιλογές ανάμεσα στην ασφάλεια, τη χωρητικότητα του δικτύου και τη διαχείριση των κλειδιών. Δεν υπάρχει ακόμη ώριμη, ενεργοποιημένη λύση ούτε αυτόματη μετάβαση των παλαιών νομισμάτων.

Τι κινεί την αγορά τώρα

Βραχυπρόθεσμα, το Bitcoin κινείται από τρεις δυνάμεις. Πρώτον, τις ημερήσιες ροές των ETF, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν μια ήδη διαμορφωμένη τάση. Δεύτερον, την τεχνική μάχη γύρω από τα 81.000 δολάρια και, υψηλότερα, τη ζώνη 85.000–87.000. Τρίτον, τη γενικότερη διάθεση ανάληψης κινδύνου, καθώς το Bitcoin εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις αποδόσεις των ομολόγων, τις τεχνολογικές μετοχές και τη ρευστότητα του δολαρίου.

Σε μεγαλύτερο ορίζοντα, η εικόνα είναι διαφορετική. Η τραπεζική χρήση multisig εγγυήσεων διευρύνει τις χρηματοοικονομικές εφαρμογές του Bitcoin, ενώ η συζήτηση για την κβαντική ασφάλεια δείχνει ότι οι προγραμματιστές αντιμετωπίζουν ήδη κινδύνους που ενδέχεται να εμφανιστούν χρόνια αργότερα. Καμία από τις δύο εξελίξεις δεν αρκεί για να ανατρέψει τις εκροές της σημερινής συνεδρίασης. Δείχνουν, όμως, ότι κάτω από τη μεταβλητότητα εξελίσσεται μια βαθύτερη θεσμική και τεχνολογική προσαρμογή.

Το άμεσο συμπέρασμα παραμένει αυστηρό: κάτω από τα 81.000 δολάρια, η αγορά δεν έχει ακόμη ανακτήσει τον έλεγχο. Οι 100.000 είναι πιθανό σενάριο μόνο εφόσον προηγηθεί καθαρή διάσπαση των 85.000–86.000 και επιβεβαιωθεί από πραγματική ζήτηση. Μέχρι τότε, οι ροές των ETF δεν αποτελούν πυξίδα του μέλλοντος, αλλά καθρέφτη της νευρικότητας του παρόντος.