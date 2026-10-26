Bitcoin στη μάχη των 80.000 δολαρίων: Η JPMorgan βλέπει 10% τον χρόνο — AI και τεχνική πίεση αλλάζουν το ρίσκο

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Το Bitcoin ανοίγει τη νέα εβδομάδα σε μια λεπτή ισορροπία γύρω από τα 80.000 δολάρια: η βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα παραμένει εύθραυστη, όμως η θεσμική συζήτηση μετακινείται πλέον σε ορίζοντα δεκαετίας. Η J.P. Morgan Asset Management εντάσσει για πρώτη φορά το κρυπτονόμισμα στις μακροπρόθεσμες παραδοχές της και προβλέπει σύνθετη ετήσια απόδοση 10%, την ώρα που το Bitcoin Core αλλάζει πολιτική ασφαλείας επειδή τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να κάνουν ορισμένες ευπάθειες πολύ ευκολότερο να εντοπιστούν.

Στην πρωινή αποτύπωση της 26ης Οκτωβρίου, το Bitcoin διαπραγματευόταν περίπου στα 80.135 δολάρια, με ημερήσια μεταβολή -0,44% και εύρος από 79.338 έως 80.797 δολάρια. Η τιμή αυτή είναι τρέχον στιγμιότυπο και δεν πρέπει να συγχέεται με τα τεχνικά δεδομένα της 25ης Οκτωβρίου, όταν η σχετική ανάλυση είχε καταγράψει το BTC στα 80.263,05 δολάρια.

Η ζώνη των 80.000 δολαρίων είναι το πρώτο τεστ

Τα ημερήσια διαγράμματα της 25ης Οκτωβρίου έδειχναν ουδέτερη τάση με αμυντική κλίση. Η τιμή βρισκόταν κάτω από τον εκθετικό κινητό μέσο όρο 20 ημερών, στα 82.338,18 δολάρια, και ελαφρώς κάτω από τον αντίστοιχο μέσο όρο 50 ημερών, στα 80.854,08 δολάρια. Παρέμενε, ωστόσο, πάνω από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών, στα 75.639,24 δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι η βραχυπρόθεσμη δυναμική είχε αποδυναμωθεί, χωρίς να έχει ανατραπεί ακόμη η ευρύτερη ανοδική διάταξη των βασικών μέσων όρων.

Ο ημερήσιος δείκτης σχετικής ισχύος RSI είχε υποχωρήσει στο 44,3 και ο ωριαίος στο 40,4, επίπεδα που καταγράφουν πίεση αλλά όχι συνθήκες υπερπώλησης. Παράλληλα, το ημερήσιο MACD διεύρυνε το αρνητικό του χάσμα και το ωριαίο MACD είχε περάσει επίσης σε αρνητικό έδαφος. Με άλλα λόγια, οι πωλητές είχαν τον άμεσο έλεγχο, αλλά δεν είχε εμφανιστεί ακόμη το είδος της ακραίας ένδειξης που από μόνο του θα υποδήλωνε εξάντληση της πτώσης.

Η κρίσιμη περιοχή στήριξης σχηματιζόταν ανάμεσα στα 80.127 και τα 79.967 δολάρια, με επόμενο ημερήσιο επίπεδο στα 79.668 δολάρια. Καθοδικό ωριαίο κλείσιμο κάτω από τα 80.127 δολάρια θα ενίσχυε το σενάριο δοκιμής αυτών των στηρίξεων. Στην αντίθετη κατεύθυνση, ανάκτηση των 80.490 δολαρίων και στη συνέχεια των 80.641 δολαρίων θα έδινε την πρώτη ένδειξη ότι η βραχυπρόθεσμη πίεση υποχωρεί. Πρόκειται για τεχνικά σενάρια και όχι για βεβαιότητες ή εγγυημένους στόχους.

Η JPMorgan βάζει το Bitcoin στον μακροπρόθεσμο χάρτη

Η πιο σημαντική θεσμική εξέλιξη δεν αφορά την επόμενη ώρα, αλλά τα επόμενα 10 έως 15 χρόνια. Στις παραδοχές μακροπρόθεσμων αποδόσεων για το 2027, η J.P. Morgan Asset Management προβλέπει σύνθετη ετήσια απόδοση 10% για το Bitcoin. Η εκτίμηση είναι υψηλότερη από το 7,5% που αποδίδει στις αμερικανικές μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης και το 5,5% που προβλέπει για τον χρυσό.

Η πρόβλεψη συνοδεύεται από μια κρίσιμη προειδοποίηση: η JPMorgan υπολογίζει ετήσια μεταβλητότητα περίπου 55% για το Bitcoin, πολύ υψηλότερη από εκείνη των μετοχών ή του χρυσού. Επιπλέον, δεν έχει εντάξει το κρυπτονόμισμα στα βασικά μοντέλα κατανομής χαρτοφυλακίου της. Επομένως, το 10% δεν είναι βραχυπρόθεσμος στόχος τιμής, ούτε σύσταση αγοράς. Είναι μια μακροπρόθεσμη υπόθεση εργασίας με μεγάλο εύρος αβεβαιότητας.

Η μετατόπιση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της ιστορικής στάσης του Jamie Dimon. Ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan έχει αποκαλέσει κατά καιρούς το Bitcoin «απάτη», «άχρηστο» και «πέτρα για κατοικίδιο». Η επιχειρηματική πορεία της τράπεζας, όμως, κινήθηκε σε διαφορετική κατεύθυνση: υποδομές tokenization, ψηφιακές πληρωμές, υπηρεσίες για θεσμικούς πελάτες και σχέδια χρηματοδότησης με εγγύηση περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με κρυπτονομίσματα. Η απόσταση ανάμεσα στη ρητορική του Dimon και στη στρατηγική του ομίλου δείχνει ότι η θεσμική υιοθέτηση δεν απαιτεί ιδεολογική αποδοχή του Bitcoin.

Bitcoin και χρυσός από πρωταθλητές σε ουραγούς του 2026

Το μακροπρόθεσμο αφήγημα συνυπάρχει με μια αδύναμη χρονιά. Ο Charlie Bilello, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στην Creative Planning, κατέγραψε σε πρόσφατο στιγμιότυπο το Bitcoin με απόδοση -7,3% από την αρχή του 2026 και τον χρυσό με -7,5%, πίσω από μετοχές, ομόλογα και μετρητά. Τα ποσοστά αυτά αφορούν τη συγκεκριμένη ημερομηνία μέτρησης και μεταβάλλονται μαζί με τις αγορές.

Η αντιστροφή είναι έντονη: το Bitcoin είχε προηγηθεί το 2024 με άνοδο 121%, ενώ ο χρυσός βρέθηκε στην κορυφή το 2025 με κέρδη 63,7%. Το 2026 δεν έχει ολοκληρωθεί, άρα η σημερινή κατάταξη δεν αποτελεί τελικό απολογισμό. Αναδεικνύει, όμως, ότι η σπανιότητα ενός περιουσιακού στοιχείου δεν αρκεί για να εξασφαλίσει θετική απόδοση σε κάθε περιβάλλον επιτοκίων, ρευστότητας και γεωπολιτικού κινδύνου.

Η AI αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο προστατεύεται το Bitcoin Core

Το τέταρτο μέτωπο αφορά την τεχνική ασφάλεια. Στις 22 Οκτωβρίου, το Bitcoin Core πρόσθεσε στην πολιτική γνωστοποίησης ευπαθειών την κατηγορία «εύκολα εντοπίσιμη». Περιλαμβάνει προβλήματα που μπορούν να ανακαλυφθούν με ελάχιστη προσπάθεια, ακόμη και με ένα απλό ερώτημα προς ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο.

Ο developer Antoine Poinsot της Chaincode Labs εξήγησε ότι η άνοδος των αναφορών για εύκολα ανακαλύψιμα ή επανανακαλύψιμα σφάλματα μειώνει την αξία των μακροχρόνιων εμπάργκο. Για τέτοιες περιπτώσεις, η νέα πολιτική προβλέπει διόρθωση το συντομότερο δυνατό, μεταφορά του patch στις τρεις υποστηριζόμενες εκδόσεις και ταυτόχρονη δημοσίευση συμβουλευτικής ανακοίνωσης ασφαλείας.

Η αλλαγή δεν σημαίνει ότι ανακαλύφθηκε νέα ενεργή ευπάθεια στο δίκτυο και δεν αφορά αλλαγή στους κανόνες συναίνεσης του Bitcoin. Είναι μεταβολή διαδικασίας: οι προγραμματιστές αποδέχονται ότι η τεχνητή νοημοσύνη μειώνει το κόστος εντοπισμού ορισμένων λαθών και, συνεπώς, ότι η ταχύτερη διόρθωση μπορεί να είναι ασφαλέστερη από τη μακρά μυστικότητα. Το τίμημα είναι μικρότερος χρόνος δοκιμών πριν από τη δημόσια γνωστοποίηση, ένας κίνδυνος που θα πρέπει να σταθμίζεται ξεχωριστά σε κάθε περιστατικό.

Τι κρίνει την επόμενη κίνηση

Για την άμεση αγορά, η συμπεριφορά γύρω από τα 80.000 δολάρια παραμένει σημαντικότερη από τις προβλέψεις δεκαετίας. Απώλεια της ζώνης 79.668-79.967 δολαρίων θα επιβεβαίωνε βαθύτερη βραχυπρόθεσμη αδυναμία, ενώ επιστροφή πάνω από τα 80.640 και κατόπιν τα 80.850 δολάρια θα περιόριζε την πίεση.

Σε μεγαλύτερο ορίζοντα, η εικόνα είναι πιο σύνθετη: μια μεγάλη τράπεζα αναγνωρίζει για πρώτη φορά διψήφια πιθανή ετήσια απόδοση, αλλά ταυτόχρονα τιμολογεί εξαιρετικά υψηλή μεταβλητότητα· το Bitcoin και ο χρυσός υστερούν μέσα στο 2026, παρότι είχαν κυριαρχήσει στις δύο προηγούμενες χρονιές· και η ίδια η υποδομή του Bitcoin προσαρμόζει την άμυνά της σε έναν κόσμο όπου η AI επιταχύνει τόσο την ανακάλυψη όσο και την εκμετάλλευση λαθών. Η σύγκρουση αυτών των χρονικών οριζόντων εξηγεί γιατί το Bitcoin μπορεί να παραμένει μακροπρόθεσμα ελκυστικό και ταυτόχρονα βραχυπρόθεσμα ευάλωτο.