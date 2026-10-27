Bitcoin κάτω από τα 80.000 δολάρια: Buy wall 80 εκατ. στα 78.000–79.000 — Οι whales μειώνουν τις πωλήσεις πριν από τη Fed

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Το Bitcoin έχασε ξανά τη ζώνη των 80.000 δολαρίων, λίγες ώρες πριν αρχίσει η διήμερη συνεδρίαση της Federal Reserve, και η αγορά μπαίνει σε ένα κρίσιμο τεστ ανάμεσα σε δύο αντίθετες δυνάμεις: από τη μία, περισσότερες από 80 εκατ. δολάρια εντολές αγοράς περιμένουν χαμηλότερα, στα 78.000–79.000 δολάρια· από την άλλη, η spot ζήτηση, οι ροές stablecoins και τα αμερικανικά ETF δεν προσφέρουν ακόμη πειστική επιβεβαίωση ότι οι αγοραστές μπορούν να ανακόψουν την πτώση.

Στην πρωινή αποτύπωση της 27ης Οκτωβρίου, το Bitcoin διαπραγματευόταν περίπου στα 79.803 δολάρια, με ημερήσια μεταβολή -0,41% και εύρος από 79.441 έως 80.673 δολάρια. Η τρέχουσα τιμή βρίσκεται χαμηλότερα από τα 80.744 δολάρια που κατέγραφε τεχνική ανάλυση στις 26 Οκτωβρίου και επιβεβαιώνει ότι η ανοδική αντίδραση της προηγούμενης ημέρας δεν κατάφερε να μετατραπεί σε σταθερή ανάκτηση.

Η άμυνα μεταφέρεται στα 78.000–79.000 δολάρια

Ο αναλυτής Ted Pillows εντόπισε περισσότερα από 80 εκατ. δολάρια σε εντολές αγοράς συγκεντρωμένες ανάμεσα στα 78.000 και τα 79.000 δολάρια. Η περιοχή αυτή αποτελεί πλέον την επόμενη εμφανή ζώνη ρευστότητας, εφόσον το Bitcoin δεν ανακτήσει γρήγορα τα 80.000 δολάρια.

Η ύπαρξη ενός μεγάλου «buy wall», όμως, δεν ισοδυναμεί με εγγυημένη στήριξη. Ο Pillows υπενθύμισε ότι οι εντολές γύρω από τα 80.000 δολάρια εκτελέστηκαν την προηγούμενη ημέρα και προκάλεσαν μόνο μια προσωρινή αντίδραση, πριν επανέλθουν οι πωλητές. Μέρος της ορατής ρευστότητας προέρχεται επίσης από τις αγορές futures και όχι από πραγματική αγορά Bitcoin στη spot αγορά, ενώ οι εντολές μπορούν να ακυρωθούν πριν εκτελεστούν.

Αυτό είναι το βασικό σημείο της σημερινής εικόνας: η αγορά βλέπει υποψήφιες στηρίξεις, αλλά όχι ακόμη επαρκή επιβεβαίωση ζήτησης. Αν η περιοχή 78.000–79.000 απορροφήσει τις πωλήσεις, μπορεί να αποτελέσει βάση σταθεροποίησης. Αν η ρευστότητα αποσυρθεί ή αποδειχθεί ανεπαρκής, το επόμενο επίπεδο που έχει θέσει στο κάδρο ο Tim Sun, ανώτερος ερευνητής της HashKey, βρίσκεται στα 75.000 δολάρια. Πρόκειται για εκτίμηση αναλυτή και όχι για βέβαιο στόχο.

Το τεχνικό σήμα: η αντίδραση δεν έγινε ακόμη αναστροφή

Τα στοιχεία της 26ης Οκτωβρίου είχαν ήδη δείξει τη σύγκρουση διαφορετικών χρονικών οριζόντων. Η τελευταία ολοκληρωμένη ημερήσια συνεδρίαση είχε κλείσει στα 80.154,09 δολάρια, κάτω από το ημερήσιο pivot των 80.344,55 δολαρίων. Η ενδοσυνεδριακή ανάκτηση πάνω από αυτό το επίπεδο δεν επιβεβαιώθηκε σε κλείσιμο και η νέα υποχώρηση κάτω από τα 80.000 ενισχύει την αμυντική ανάγνωση.

Στο ημερήσιο διάγραμμα, ο εκθετικός κινητός μέσος όρος 20 ημερών βρισκόταν στα 82.130,17 δολάρια και ο αντίστοιχος των 50 ημερών στα 80.826,62 δολάρια. Το Bitcoin παρέμενε πάνω από τον ΕΜΑ 200 ημερών, στα 75.642,06 δολάρια, επομένως η μακροπρόθεσμη τεχνική βάση δεν είχε καταρρεύσει. Ωστόσο, η παραμονή κάτω από τους δύο ταχύτερους μέσους όρους έδειχνε ότι το άμεσο momentum είχε περάσει στους πωλητές.

Η κάτω ζώνη Bollinger του ημερήσιου γραφήματος βρισκόταν στα 79.911,55 δολάρια και η πρώτη ημερήσια στήριξη στα 79.655,40 δολάρια. Με την τρέχουσα τιμή να κινείται ανάμεσα σε αυτά τα επίπεδα, η αγορά δοκιμάζει ήδη τη βραχυπρόθεσμη γραμμή άμυνας. Στην ανοδική πλευρά, η περιοχή 80.695–80.843 δολαρίων συγκεντρώνει διαδοχικές αντιστάσεις, ενώ πάνω από αυτήν ακολουθεί ο ωριαίος ΕΜΑ 200 στα 81.441 δολάρια. Ο Stephen Wundke της Algoz θεωρεί ότι η επαναφορά πάνω από τα 82.000 δολάρια είναι αναγκαία για να αποκτήσει ξανά αξιοπιστία το ανοδικό σενάριο.

Οι δείκτες ορμής δεν είχαν δώσει καθαρό σήμα αντιστροφής. Ο ημερήσιος RSI βρισκόταν στο 41,7 και υποχωρούσε, ενώ το ημερήσιο MACD παρέμενε αρνητικό με διευρυνόμενο ιστόγραμμα. Η βελτίωση που είχε καταγραφεί στα ωριαία και 15λεπτα διαγράμματα έδειχνε βραχυπρόθεσμη αντίδραση, όχι αποκατάσταση της ημερήσιας τάσης.

Οι μικροί επενδυτές πουλούν, οι whales τραβούν χειρόφρενο

Τα δεδομένα εισροών προς την Binance εμφανίζουν μια εντυπωσιακή απόκλιση ανάμεσα στους μικρούς κατόχους και στα μεγάλα πορτοφόλια. Σύμφωνα με στοιχεία της CryptoQuant που επικαλέστηκε η Finbold, οι καταθέσεις Bitcoin μικρών κατόχων προς την Binance, σε κυλιόμενο άθροισμα 30 ημερών, αυξήθηκαν στα 10,75 δισ. δολάρια από 5,5 δισ. πριν από έξι μήνες — άνοδος 95,45%.

Οι μεταφορές προς ένα ανταλλακτήριο συχνά συνδέονται με πρόθεση πώλησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε κατάθεση καταλήγει υποχρεωτικά σε συναλλαγή. Στην αντίθετη κατεύθυνση, οι εισροές από whales προς την Binance υποχώρησαν στα 3,8 δισ. δολάρια από 5,9 δισ. στα τέλη Αυγούστου, πτώση 35,59% μέσα σε περίπου δύο μήνες.

Ο αναλυτής της CryptoQuant Darkfost χαρακτήρισε την απόκλιση αξιοπρόσεκτη, αλλά τόνισε ότι πρέπει να φανεί αν οι whales θα διατηρήσουν αυτή τη συγκράτηση σε περίπτωση νέας ανόδου της τιμής. Το γεγονός, συνεπώς, είναι ότι οι μεγάλοι κάτοχοι στέλνουν λιγότερο Bitcoin προς πώληση στην Binance. Η ερμηνεία ότι «απορροφούν» πλήρως τις πωλήσεις των μικρών επενδυτών παραμένει πιθανό σενάριο, όχι αποδεδειγμένη βεβαιότητα.

Stablecoins και Coinbase δείχνουν έλλειμμα αγοραστικής δύναμης

Η συμπεριφορά των whales δεν αρκεί από μόνη της για να στηρίξει την αγορά, επειδή η διαθέσιμη ρευστότητα εμφανίζεται μειωμένη. Ο αναλυτής R3N της CryptoQuant κατέγραψε σημαντική πτώση στις μεταφορές Bitcoin μεταξύ ανταλλακτηρίων σε σχέση με προηγούμενους κύκλους, ένδειξη περιορισμένης δραστηριότητας ανάμεσα στις πλατφόρμες.

Παράλληλα, ο αναλυτής CryptoOnchain ανέφερε ότι τα αποθέματα stablecoins στα ανταλλακτήρια υποχώρησαν στα 60,62 δισ. δολάρια στις 24 Οκτωβρίου, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 μηνών. Ο μέσος όρος επτά ημερών των καθαρών ροών ήταν αρνητικός κατά 93,9 εκατ. δολάρια. Μικρότερη δεξαμενή stablecoins σημαίνει μικρότερη άμεσα διαθέσιμη αγοραστική δύναμη για κρυπτονομίσματα.

Την ίδια στιγμή, ο Coinbase Premium Index παρέμενε αρνητικός, υποδηλώνοντας ασθενέστερη αμερικανική spot ζήτηση σε σχέση με άλλες αγορές. Το στοιχείο δεν προβλέπει μόνο του την κατεύθυνση της τιμής, αλλά συμπληρώνει την εικόνα: το Bitcoin έχει λιγότερες ενεργές πηγές ρευστότητας τη στιγμή που καλείται να υπερασπιστεί μια ψυχολογικά και τεχνικά κρίσιμη περιοχή.

Εκροές 773,4 εκατ. από τα ETF, αλλά θετικό εβδομαδιαίο ισοζύγιο

Τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF κατέγραψαν καθαρές εκροές 635,5 εκατ. δολαρίων την Πέμπτη και επιπλέον 137,9 εκατ. την Παρασκευή, συνολικά 773,4 εκατ. δολάρια σε δύο συνεδριάσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της SoSoValue. Παρά το διήμερο κύμα ρευστοποιήσεων, η εβδομάδα έκλεισε με καθαρές εισροές περίπου 301 εκατ. δολαρίων, διακόπτοντας δύο διαδοχικές αρνητικές εβδομάδες. Για τον Οκτώβριο, πάντως, το ισοζύγιο παρέμενε αρνητικό κατά περίπου 314 εκατ. δολάρια.

Η εικόνα των ETF δεν είναι επομένως μονοσήμαντη. Οι μεγάλες ημερήσιες εκροές επιδείνωσαν την πίεση, αλλά δεν ακύρωσαν πλήρως τις εισροές που είχαν προηγηθεί. Αυτό που λείπει είναι η διάρκεια: για να λειτουργήσουν ξανά οι θεσμικές ροές ως σταθερό στήριγμα, θα πρέπει να επανεμφανιστούν για περισσότερες από μία ή δύο συνεδριάσεις και να συνοδευθούν από ισχυρότερη spot ζήτηση.

Η Fed και η Wall Street κρατούν το επόμενο κλειδί

Η Federal Reserve συνεδριάζει στις 27 και 28 Οκτωβρίου και ανακοινώνει την απόφασή της την Τετάρτη. Η κυρίαρχη εκτίμηση οικονομολόγων είναι ότι θα διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο 3,75%–4,00%, μετά την αύξηση του Σεπτεμβρίου. Η πρόβλεψη για παύση δεν αποτελεί τετελεσμένο: ο επίμονος πληθωρισμός αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο νέας σύσφιγξης τον Δεκέμβριο.

Ο Tim Sun αποδίδει την τελευταία πτώση κυρίως στη διόρθωση των διεθνών assets υψηλού κινδύνου, στις αμφιβολίες για τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, στις εκροές των ETF και στην απομόχλευση. Η Daniela Hathorn της Capital.com προσθέτει ότι ο επίμονος πληθωρισμός, οι υψηλές αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και οι προσδοκίες περαιτέρω σύσφιγξης περιορίζουν τη διάθεση για κερδοσκοπικό ρίσκο.

Η απόφαση της Fed συμπίπτει με ανακοινώσεις αποτελεσμάτων μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και έρχεται λιγότερο από μία εβδομάδα πριν από τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Έτσι, το Bitcoin δεν διαπραγματεύεται μόνο ένα τεχνικό επίπεδο. Διαπραγματεύεται ταυτόχρονα τη ρευστότητα, το κόστος χρήματος και την αντοχή του ευρύτερου risk trade.

Τι θα κρίνει αν το buy wall είναι πραγματικό

Η πρώτη απάντηση θα δοθεί στη ζώνη 79.655–79.912 δολαρίων, όπου συμπίπτουν η ημερήσια στήριξη και η κάτω ζώνη Bollinger των στοιχείων της 26ης Οκτωβρίου. Διατήρηση κάτω από αυτή την περιοχή στρέφει την προσοχή στις εντολές των 78.000–79.000 δολαρίων. Αν και εκεί οι αγοραστές αποδειχθούν προσωρινοί, τα 75.000 δολάρια επανέρχονται ως επόμενο σημείο αναφοράς των αναλυτών.

Αντίθετα, επιστροφή πάνω από τα 80.843 δολάρια θα αποδυνάμωνε το άμεσο πτωτικό σενάριο, αλλά μόνο η ανάκτηση των 81.441 και κατόπιν των 82.000 δολαρίων θα έδειχνε ότι η αγορά δεν πραγματοποιεί απλώς ακόμη μία σύντομη αντίδραση. Μέχρι τότε, τα 80 εκατ. δολάρια των εντολών αγοράς είναι μια υπόσχεση στο βιβλίο εντολών — όχι ακόμη χρήματα που έχουν σταματήσει την πτώση.